 Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час погоджувальної ради спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Минулого тижня, на щастя, не відбулося голосування щодо Північного потоку-2. Це важливе питання, пов'язане зі стратегічними цілями нашої держави, з питаннями національної безпеки, не тільки України, а й багатьох держав Європейського Союзу також", - розповів Разумков.
За його словами, підключалися до цих процесів різні органи влади, зокрема і Верховна Рада України.
"У мене була можливість поспілкуватися з колегами з Німеччини і на сьогодні це питання розглядатимуть-таки, але вже цього тижня. У нас з'явився додатковий час для висвітлення і відстоювання нашої позиції на міжнародній арені", - зазначив спікер Ради.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".
Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.
но мы опять все проср..ем - Разумков
Цей газопровід будується і ніщо вже не зупинить його будівництво.
У немцев еще есть послевоенный страх за злодеяния и концлагеря гитлера. Им просто надо обьяснить - БУДЕТЕ ВТОРОЙ РАЗ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД МИРОМ ЗА ФИНАНСИРОВПНИЕ РУЦКОГО ОККУПАНТА .
Может и дойдет
Обратите внимание: Президент секты зеленых полностью дистанцировался от своих прямых обязанностей - перестал заниматься внешней политикой. Зеленский молчит по вопросу "Северный Поток-2", он молчит в вопросе возврата захваченных врагом (мокшанами) украинских военных кораблей, он молчит в вопросе решения Суда ООН в Гааге!!! Он молчит в вопросе задержания гражданина Украины, воина, ветерана АТО Игоря Мазура, он молчит в вопросе закрытия всех украинских школ, культурных центров, библиотек на росии (на параше). Это Саботаж? Диверсия? Нежелание раздражать "северного соседа"/партнера? Внешней политикой будет заниматься совок и ватник - Ермак? Теперь новая фишка, которая объединила Медведчука, зеленую секту и сепаратистов типа портнова, что войну начал Порошенко, а не россия?