 Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час погоджувальної ради спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Минулого тижня, на щастя, не відбулося голосування щодо Північного потоку-2. Це важливе питання, пов'язане зі стратегічними цілями нашої держави, з питаннями національної безпеки, не тільки України, а й багатьох держав Європейського Союзу також", - розповів Разумков.

За його словами, підключалися до цих процесів різні органи влади, зокрема і Верховна Рада України.

"У мене була можливість поспілкуватися з колегами з Німеччини і на сьогодні це питання розглядатимуть-таки, але вже цього тижня. У нас з'явився додатковий час для висвітлення і відстоювання нашої позиції на міжнародній арені", - зазначив спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков телефоном обговорив із президентом Бундестагу Шойбле ситуацію навколо "Північного потоку-2"

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".

Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.