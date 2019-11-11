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 Політика України
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Все про:Бундестаг (39) Північний потік (386) Разумков Дмитро (263)

 Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков

Німецький парламент минулого тижня не розглядав питання про "Північний потік-2" і переніс голосування на цей тиждень. Україна має більше часу для відстоювання своєї позиції.

Як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомив під час погоджувальної ради спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Минулого тижня, на щастя, не відбулося голосування щодо Північного потоку-2. Це важливе питання, пов'язане зі стратегічними цілями нашої держави, з питаннями національної безпеки, не тільки України, а й багатьох держав Європейського Союзу також", - розповів Разумков.

За його словами, підключалися до цих процесів різні органи влади, зокрема і Верховна Рада України.

"У мене була можливість поспілкуватися з колегами з Німеччини і на сьогодні це питання розглядатимуть-таки, але вже цього тижня. У нас з'явився додатковий час для висвітлення і відстоювання нашої позиції на міжнародній арені", - зазначив спікер Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков телефоном обговорив із президентом Бундестагу Шойбле ситуацію навколо "Північного потоку-2"

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 8 листопада, Бундестаг мав ухвалити рішення щодо законопроєкту про імплементацію поправок до Газової директиви ЄС, що стосуються газопроводів, що йдуть в ЄС з третіх країн, зокрема, "Північного потоку-2".

Однак депутати від "Альтернативи для Німеччини" ініціювали перенесення рішення через те, що на засіданні не було кворуму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158898
 
 
 Топ коментарі
 
Да вы уже наотстаивали, со своей Партией холуёв.
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Тобто чесали щось пів-року, а тепер у вас є ще час - кілька днів?
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Вы власть импотентов, как внутри страны, так и на международной арене. Мало того, что не отстаиваете нац. интересы Украины, но и просрали все то, что было сделано с 2014 года. Одним словом - малоросы.
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Да вы уже наотстаивали, со своей Партией холуёв.
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у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене,

но мы опять все проср..ем - Разумков Бундестаг голосуватиме за питання "Північного потоку-2" цього тижня, у нас є більше часу для відстоювання української позиції на міжнародній арені, - Разумков - Цензор.НЕТ 6751
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Що за назва! "Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2"... Бундестаг вже визначився і це буде однозначно ЗА? Тоді про що триндіти?
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То все фігня.............
Цей газопровід будується і ніщо вже не зупинить його будівництво.
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Бундестаг будет голосовать за вопрос "Северного потока-2" на этой неделе, у нас есть больше времени для отстаивания украинской позиции на международной арене, - нічого у вас не буде. Вас зебілів ніхто не поважає.
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Тобто чесали щось пів-року, а тепер у вас є ще час - кілька днів?
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Разумков, привезите в бундестаг покалеченных украинских военных инвалидов. Пусть депутаты посмотрят.

У немцев еще есть послевоенный страх за злодеяния и концлагеря гитлера. Им просто надо обьяснить - БУДЕТЕ ВТОРОЙ РАЗ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕД МИРОМ ЗА ФИНАНСИРОВПНИЕ РУЦКОГО ОККУПАНТА .
Может и дойдет
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Для зебілів українські військові - це "воинствующее меньшинство", яке "миролюбивое большинство" скоро буде старатись притягнути до судової відповідальності. Тому, якось не комільфо показувати майбутніх бранців Європі.
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Вы власть импотентов, как внутри страны, так и на международной арене. Мало того, что не отстаиваете нац. интересы Украины, но и просрали все то, что было сделано с 2014 года. Одним словом - малоросы.
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Я думаю, що кацапи до Нормандського формату причеплять і транзит газу, і одержать своє. Бубочка може анулювати претензії України до Наросії, а й справді - ми ж зп кілька місяців з експортера електроенергії перетворились на імпортера, чим фінансуємо агресора. В бажанні миру ми отримуємо мир і він руцький.
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Кровавым газом, могут пользоватся только сепары и предатели.
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Это вопрос национальной безопасности и геополитики! Это тема не Главы ВР, это тема непосредственно Президента!

Обратите внимание: Президент секты зеленых полностью дистанцировался от своих прямых обязанностей - перестал заниматься внешней политикой. Зеленский молчит по вопросу "Северный Поток-2", он молчит в вопросе возврата захваченных врагом (мокшанами) украинских военных кораблей, он молчит в вопросе решения Суда ООН в Гааге!!! Он молчит в вопросе задержания гражданина Украины, воина, ветерана АТО Игоря Мазура, он молчит в вопросе закрытия всех украинских школ, культурных центров, библиотек на росии (на параше). Это Саботаж? Диверсия? Нежелание раздражать "северного соседа"/партнера? Внешней политикой будет заниматься совок и ватник - Ермак? Теперь новая фишка, которая объединила Медведчука, зеленую секту и сепаратистов типа портнова, что войну начал Порошенко, а не россия?
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