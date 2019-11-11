 Спецзв'язок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я спілкувався з журналістами у себе в кабінеті і показав їм 10 стареньких телефонів, які стоять біля мого робочого місця. Я сказав, що на підтримку урядового зв'язку Україна витрачає мільярди і, можливо, ми могли б у майбутньому замінити цю радянську систему на щось більш ефективне", - написав Дубілет, реагуючи на поширену в ЗМІ інформацію про те, що він планує знищити спецзв'язок.

За його словами, сам він не може нічого "планувати".

"Я можу пропонувати цю концепцію на обговорення суспільству, Михайлу Федорову, який безпосередньо курує Держспецзв'язок, новому главі цього органу Валентину Петрову і РНБО в цілому", - пояснив міністр.

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Також він поділився своїм баченням того, як можна спробувати зробити спецзв'язок більш надійним і ефективним.

Зокрема, він зазначив, що "замість цих древніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумними комп'ютерами). Телефони виходять у мережу через захищений wi-fi... Такий проєкт міг би зробити урядовий зв'язок більше захищеним, а бюджет - більш ефективним".



