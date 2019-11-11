 Спецзв'язок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я спілкувався з журналістами у себе в кабінеті і показав їм 10 стареньких телефонів, які стоять біля мого робочого місця. Я сказав, що на підтримку урядового зв'язку Україна витрачає мільярди і, можливо, ми могли б у майбутньому замінити цю радянську систему на щось більш ефективне", - написав Дубілет, реагуючи на поширену в ЗМІ інформацію про те, що він планує знищити спецзв'язок.
За його словами, сам він не може нічого "планувати".
"Я можу пропонувати цю концепцію на обговорення суспільству, Михайлу Федорову, який безпосередньо курує Держспецзв'язок, новому главі цього органу Валентину Петрову і РНБО в цілому", - пояснив міністр.
Також він поділився своїм баченням того, як можна спробувати зробити спецзв'язок більш надійним і ефективним.
Зокрема, він зазначив, що "замість цих древніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумними комп'ютерами). Телефони виходять у мережу через захищений wi-fi... Такий проєкт міг би зробити урядовий зв'язок більше захищеним, а бюджет - більш ефективним".
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли ******* завезли новітні станції РЕБ.
такий талановитий хлопчик! Синулька дубілєта, соратніка самого бєні!
Ну давайте еще разочек
«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!
МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
шифровка буде почитнатися словами "Повз Гобі та Хінган..."))
Але поки що: «Квант (від лат. quantus - скільки) (англ. quantum, нім. Quant n) - елементарна дискретна неподільна частка певної фізичної величини. ...»
🤗
Кому такая "спец" связь нужна?
Якщо головному Зебілу можно пригнати трап до літака за 250 кусків, то чому Зебілам рангом нижче щось не вигадати? Комусь із них потрібна шалава, а комусь і дорога цяцька...
Хоча, може й чуло, але це було про ребе))
Від слова зовсім...
Але трійочники і манкурти, привели до влади хуцповИх невігласів...
телефон, стаціонарний, чи мобільний, це тільки оконечник!!! Можеш замість нього покласти телеграф, чи комп, різниці ніякої. Канал спец.зв'язку закриває зовсім інша апаратура. Але сподіваюсь у тебе вистачить мізків не показувати її журналістам...
Чому стаціонар, а не мобілка? Бо на відрізку між телефоном і апаратурою ЗАЗ йде відкритий сигнал, який зняти із кабеля значно важче, ніж із радіосигналу. Сигнал із екранірованого стац. телефонного апарату не знімеш ні з скла вікна (за допомогою лазерного проміню) ні із радіатора опалення у сусідньому будинку, ні із мережі електроживлення, а з мобіли знімеш. Звісно, зараз набіжать адепти шифрування інформації із своїм брєдом, але по перше - ми не виробляємо такі програми і гарантувати їх 100% надійність не можемо.
Колись давно, перед Фолклендською війною, Аргентина придбала у Франції протичовнові ракети, та ось під час війни, під тиском В.Британії, Франція деактивувала усі ці ракети і лишила аргентинський флот без захисту. Звісно, що при продажу цих ракет, про дану "опцію" їм нічого не повідомили. Так може бути і з усіма цими мессенджерами та додатками.
Більше того, розмовляючи по моб.телефону у неконтрольованому приміщенні (а саме для його йому він потрібний, щоби шарахатись "по метро і обговорювати держ.таємницю (інакше у чому проблема із стаціонаром?) він стає доступним для взагалі елементарного зняття інформації. Останні приклад, переписка "слуги народу" у залі ВРУ із проституткою. Допоміг йому захищений мессенджер?
П.С. мабуть спеціалісти роз'яснили цьому ідіоту що до чого, а воно тепер не знає як виправдати свій ідіотизм.