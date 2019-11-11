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 Політика України, Технології
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Все про:Дмитро Дубілет (40) діджиталізація (12)

 Спецзв'язок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив, що його пропозиція про заміну стаціонарних апаратів спецзв'язку на мобільні є лише попередньою концепцією, вимагає обговорення на експертному рівні.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я спілкувався з журналістами у себе в кабінеті і показав їм 10 стареньких телефонів, які стоять біля мого робочого місця. Я сказав, що на підтримку урядового зв'язку Україна витрачає мільярди і, можливо, ми могли б у майбутньому замінити цю радянську систему на щось більш ефективне", - написав Дубілет, реагуючи на поширену в ЗМІ інформацію про те, що він планує знищити спецзв'язок.

За його словами, сам він не може нічого "планувати".

"Я можу пропонувати цю концепцію на обговорення суспільству, Михайлу Федорову, який безпосередньо курує Держспецзв'язок, новому главі цього органу Валентину Петрову і РНБО в цілому", - пояснив міністр.

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Також він поділився своїм баченням того, як можна спробувати зробити спецзв'язок більш надійним і ефективним.

Зокрема, він зазначив, що "замість цих древніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумними комп'ютерами). Телефони виходять у мережу через захищений wi-fi... Такий проєкт міг би зробити урядовий зв'язок більше захищеним, а бюджет - більш ефективним".

Спецзвязок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет 01
Спецзвязок знищувати не збираюся. Пропоную зробити його менш витратним і більш захищеним, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158891
 
   
 Топ коментарі
 
розкажіть тупілєту, що мережу, в яку будуть входити "захищені" смартфони, дуже легко покласти. І тоді зв'язку - 0!
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли хуйлопі завезли новітні станції РЕБ.
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Как всегда у команды зеленой плесени - 3,14здануть какой-то бред, а потом лепят тухлые отмазки. Как я уже устал от этого кошмара наяву в моей Украине((
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«которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Источник: https://censor.net.ua/n3158891»

«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!

МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
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Как всегда у команды зеленой плесени - 3,14здануть какой-то бред, а потом лепят тухлые отмазки. Как я уже устал от этого кошмара наяву в моей Украине((
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розкажіть тупілєту, що мережу, в яку будуть входити "захищені" смартфони, дуже легко покласти. І тоді зв'язку - 0!
Як це було на південній ділянці фронту на початку цього року, коли ******* завезли новітні станції РЕБ.
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Він просто хоче викопати мідь і здати її як кольоровий метал - там нормальні бабки. Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3619
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Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4661

такий талановитий хлопчик! Синулька дубілєта, соратніка самого бєні!
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Він уяви не має, для чого ті спецслужби. Для нього найкраще, щоб спецслужби не заважали тирити бабло. Боїться конкуренції.
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чувак ело говорит, им замутить какое-нить секретное 8джи так же легко, как стоительство гыперлупа конотоп-жмеринка
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Прежде чем начать наступление, противник старается уничтожить средства связи противной стороны, тем самым нарушить и затрудник управление войсками.
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Прикинь, и это, в цирковой труппе клоунов, еще не самый конченный придурок!
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на поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды))))))))) мальчик полный "дубилет" !
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Как-же, как-же помню мега проект по шифрованию спец.мобильных.телефонов скремблерами\дескремблерами. Под мега проект бабки выделили, цельный департамент держспецзвязку работал, а закончилось: нету терминалов, нету денег и департамент разогнали, пошумели-пошумели и затихли.... Давно дело было, лет 8 назад
Ну давайте еще разочек
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пишіть в фесбуці: вам дешево, а фсб і так все знає
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«которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнымы компьютерами). Источник: https://censor.net.ua/n3158891»

«КВАНТУМНЬІЙ» !!!!!

МАМАДАРАГАЯ !!!!!!!!
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точно!
шифровка буде почитнатися словами "Повз Гобі та Хінган..."))
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Цілком можливо, що колись наука це доведе.
Але поки що: «Квант (від лат. quantus - скільки) (англ. quantum, нім. Quant n) - елементарна дискретна неподільна частка певної фізичної величини. ...»

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Можешь и уничтожить, государство не обеднеет)
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Як це відобразиться на зарплатах і пенсіях? Жижеталізацією нарід не нагодуєш! Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 1546
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Копеечным джаммером размером со спичечную коробку можно наглухо положить любой супер зашифрованный wi-fi.
Кому такая "спец" связь нужна?
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Треба пояснити - засоби беспеки і захисту на порядок дорожчі, ніж залізо, але ж дубілєт в команді СН - найбільш продвинутий юзер.
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Скажіть будь ласка а для чого нам спец-зв'язок коли ним без проблем користуються агенти ФСБ медведчук бойко шуфрич і їм подібні?
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Старий зв'язок найнадійніший.Смартфони можуть просто заглючити.я вже не кажу про інше.
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Нічого, він собі купить такий,що не заглючить. У Зебілів така реформа - вони економлять, економлять, а видатки на себе любимих усе збільшуються і збільшуються...
Якщо головному Зебілу можно пригнати трап до літака за 250 кусків, то чому Зебілам рангом нижче щось не вигадати? Комусь із них потрібна шалава, а комусь і дорога цяцька...
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Дубль два: Дубилет, при электромагнитном излучении вся твоя электроника накроется. Что предлагаешь? Остаться без связи в смутные времена?
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та воно ніколи не чуло, що таке РЕБ і для чого вони використовуються.
Хоча, може й чуло, але це було про ребе))
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А давайте оцифруємо пенсії і будемо, як у Моржовії видавати пенсіонерам пенсії е-баллами. Спецсвязь уничтожать не собираюсь. Предлагаю сделать ее менее затратной и более защищенной, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7146
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Дебілєт як і всі зєлєбєні СНН спочатку ляпне якусь дурню , а потім довго розповідає що його не так зрозуміли , б він мав на увазі інше .
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спочатку вони говорять те що думають, і у що вірять, а потім фахівці їх відкапують і пояснюють як влаштований реальний світ
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всьо по сцінарію: випад - нєправільно понялі (вирвано із кантєкста, пошутіл) - опять випад
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Гавно проблема! В советское время было такое понятие "это не телефонный разговор". Думайте, что и куда говорить! Что в мобилку, а что в ВЧ....
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А Дубілет проводив референдум з приводу питань "Приватбанку"? Ти диви який! А вирішувати, яким має бути спецзв'язок мають не дубілети, а фахівці спецслужб.
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Фаховий банкір, дуже специфічного пост совкового фінансового ринку, і дійсний фахівець у галузі криптографії звязку, то різні речі...
Від слова зовсім...
Але трійочники і манкурти, привели до влади хуцповИх невігласів...
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ІДІОТ!
телефон, стаціонарний, чи мобільний, це тільки оконечник!!! Можеш замість нього покласти телеграф, чи комп, різниці ніякої. Канал спец.зв'язку закриває зовсім інша апаратура. Але сподіваюсь у тебе вистачить мізків не показувати її журналістам...
Чому стаціонар, а не мобілка? Бо на відрізку між телефоном і апаратурою ЗАЗ йде відкритий сигнал, який зняти із кабеля значно важче, ніж із радіосигналу. Сигнал із екранірованого стац. телефонного апарату не знімеш ні з скла вікна (за допомогою лазерного проміню) ні із радіатора опалення у сусідньому будинку, ні із мережі електроживлення, а з мобіли знімеш. Звісно, зараз набіжать адепти шифрування інформації із своїм брєдом, але по перше - ми не виробляємо такі програми і гарантувати їх 100% надійність не можемо.
Колись давно, перед Фолклендською війною, Аргентина придбала у Франції протичовнові ракети, та ось під час війни, під тиском В.Британії, Франція деактивувала усі ці ракети і лишила аргентинський флот без захисту. Звісно, що при продажу цих ракет, про дану "опцію" їм нічого не повідомили. Так може бути і з усіма цими мессенджерами та додатками.
Більше того, розмовляючи по моб.телефону у неконтрольованому приміщенні (а саме для його йому він потрібний, щоби шарахатись "по метро і обговорювати держ.таємницю (інакше у чому проблема із стаціонаром?) він стає доступним для взагалі елементарного зняття інформації. Останні приклад, переписка "слуги народу" у залі ВРУ із проституткою. Допоміг йому захищений мессенджер?
П.С. мабуть спеціалісти роз'яснили цьому ідіоту що до чого, а воно тепер не знає як виправдати свій ідіотизм.
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Зовсім недавня інформація про випадок коли Австрія на відстані заблокувала проданий підарашці нафтовий комплекс.
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Один тупий Зебіл військову прокуратуру під час війни збирається ліквідувати, інший спец.зв'язок... Руйнувати не будувати, що ви збудували за пів року???
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