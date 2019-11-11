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 Суспільство
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 Для майже 60% жителів окупованого Донбасу недоступні українські загальнонаціональні телеканали, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Домінантне джерело інформації для тих, хто живе за лінією розмежування, - російське телебачення.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані наводяться в спільному дослідженні Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня. Україна", проведеному за допомогою компанії "Нью Імідж Маркетинг Груп".

Згідно з даними дослідження, учасники опитування дивляться переважно російське телебачення — "Россия 1" (43,4%), НТВ/НТВ Мир (25,9%), "Россия 24" (19%), "Первый" (11,8%), ТНТ (10,2%), "Звезда" (8,6%), СТС (8,1%), ТВ-3 (7%). У першій десятці цього списку й два "сепарські" канали — "Оплот ТВ" (без уточнення 1 чи 2) з 13,6% і "Луганск 24" з 12,5%. Третій за популярністю місцевий канал — "Новороссия ТВ" — дивляться 6% тих, хто відповідав на запитання (у рейтингу він посідає 12-те місце).

А ось українські канали з'являються лише в другому десятку списку. На 14-му місці (і першому з українських) "5 канал" (його вмикають 4,7% учасників опитування), на 16-му — "Інтер" (4,6%), на 17-му — "1+1" (4%), на 26-му — СТБ (2,3%). У той же час ТРК "Україна", один з найбільш рейтингових каналів в країні, зайняв в ОРДЛО 32-е місце — 1,6%. Це — 21 чол. з 1606 опитаних. А новинний телеканал "112 Україна" знаходиться на 42-му місці з 0,8% учасниками опитування (11 осіб).

Для майже 60% жителів окупованого Донбасу недоступні українські загальнонаціональні телеканали, - опитування 01

Інфографіка: Дзеркало тижня

У цілому ж, як випливає з відповідей респондентів, вони мають можливість дивитися українські телеканали — і загальнонаціональні, і місцеві. Двоє з п'яти учасників опитування мають без обмежень частковий або непостійний доступ до загальнонаціональних каналів, до місцевих — 14,2%.

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Однак для 58,6% опитаних жителів ОРДЛО українські загальнонаціональні телеканали недоступні взагалі, а для 84,9% — недосяжні й місцеві. Часто це пояснюється технічною причиною: радіус дії українських телевеж не дозволяє покривати всю окуповану територію. Утім, хтось в аналогічній ситуації вирішив проблему, встановивши супутникові антени. Але багатьох зупиняє вартість покупки. А може, вся річ у тому, що в жителів "потойбічного Донбасу" просто немає потреби дивитися українське ТБ?

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня 2019 р. Методом face-to-face опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольної частині Луганської і 806 — в непідконтрольної частини Донецької областей. Для розрахунку порівняльної вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 р., які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПЛ, які залишили непідконтрольні території. Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158887
 
 
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Были бы у них мертвечуковские телеканалы то и кацапских не нада...
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Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос.

А до этого десятилетиями имели, и шо? Генетические заболевания неизлечимы.
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А ви ще промоніторте, скільки жителів України, які мають доступ до цих ресурсів - реально дивляться їх? Почти 60% жителей оккупированного Донбасса не имеют доступа к украинским общенациональным телеканалам, - опрос - Цензор.НЕТ 1131
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Где борьба Украины в информ пространстве? Где украинская пропаганда на весь мир? Где передачи 95-го кватрала, высмеивающие имперскую политику РФ, "политбюро", "русский мир"?
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И слава Богу. Потому что они бы в 7 из десяти случаев видели бы на телеэкране Медведчука, Рабиновича, Шуфрича, Королевскую, Надюху минометчицу, Лукаш,Портнова и дальше по списку. И тогда у них еще больше укрепилась вера в то что их российские каналы вещают " чистую правду"
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насколько я знаю, с начала 2020-го года вся украина поимеет сложности с доступом к украинским каналам, транслируемым со спутника (а это почти все села и городки без кабельного). типа, покупайте приставки с позначкою УТБ за 1000+ гривен, и будет вам счастье. вы е..нулись там совсем?! будут смотреть бесплатные орт и нтв.
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З початку 2020-го року українські канали будуть дивитися в ОРДЛО вже не 60% а від сили 10-20%. Україна іде правильною дорогою - всі дивіться російське телебачення. До цього я зовсім не дивився російського телебачення а після нового року буду дивитися тільки російське телебачення .
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дайте сивохе антену пускай налаживает связь с одебилинными тереториями......
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Да там и до событий рашкины каналы были в фафоре- досмотрелись !!!
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Все разговоры об отсутствии доступа - ЛОЖЬ.Кто хочет,тот делает все чтобы иметь,а кто не хочет,так вы ему вышку во дворе поставьте,он все равно не будет смотреть укр.ТВ.Там НЕ ХОТЯТ смотреть укр.телевидение по причине антиукраинских убеждений.И эта тенденция не военного времени.Еще до войны было горомное число знакомых,которые ПРИНЦИПИАЛЬНО не смотрели укр.каналы.Хватит манипулировать и заниматься САМООБМАНОМ.Пора сказать правду,горькую но правду - ордло надо объявлять оккупированной территорией,укреплять ВСУ и оборону в целом и идти,не оглядываясь на ордло,вперед.
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