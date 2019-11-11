 Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв

Про це у своєму блозі написав народний депутат Костянтин Бондарєв.
"Якщо зайти на сайт Національного банку України, там є окремі звіти, які Національний банк відправляє до Вашингтона в МВФ. Так ось, у цьому звіті є кілька цікавих показників, які ви можете там побачити і порівняти", - вказав Бондарєв.
"Портфельні інвестиції в нормальних економічно розвинених країнах − це скільки цінних паперів бізнес цієї країни розмістив на зовнішніх ринках, привернув таким чином до себе в бізнес грошей і це показник зростання економіки. Але не в нашому випадку, тому що 99% портфельних інвестицій в Україні − це гроші, які залучає, не бізнес,а країна. Так ось 2 показники: портфельних інвестицій − понад 4 мільярди доларів, а прямих інвестицій (гроші, які будь-який бізнесмен-іноземець привіз в Україну, профінансував будівництво якогось підприємства) − їх, послухайте, трохи більше одного мільярда", - зазначив нардеп.
"Вдумайтеся, 4 мільярди і 1 мільярд − різниця в 4 рази. Ви знаєте, так було в Греції перед дефолтом, так було в Чилі та Аргентині. Це говорить про те, що насувається колапс. Я думаю, ми з вами можемо через 4 місяці переглянути мій блог і згадати про це. Але, я певен, дуже висока ймовірність того, що у нас через 6 місяців почнеться економічний колапс: буде рости непомірно курс долара, будуть інші проблеми. Чому? Тому, що бізнес звужується. А займаємо ми гроші, як держава, де тільки можемо. До речі, золотовалютні запаси України тільки за 3 місяці зменшилися на 1 мільярд доларів", - резюмував Бондарєв.
Помню посты перед выборами:
- "Получил рабочую визу, если победит Зе, останусь в Украине, никуда не поеду!"
- "Брат в Чехии на заработках, сказал - если победить Зеленский, сразу вернётся."
И Т.д.
Где сейчас эти мечтатели???
Искренне надеюсь что в результате этих реформ вы тупари снимите последние трусы...
При отсутствии мозга...голая срака саме то шо вам ИВ прописал!)))
Вот свадебный фотограф...и мамахохотала...те да...экономисты...дипломированные...
От какой партии депутат?
От Юли!
Вот если бы она....
А то крышка упадет!))))
Розмови про так звану"ринкову"ціну на газ - безсоромний обман українців.Ціна на газ для населення України не встановлюється ринком.
Скількі платитимуть за нього громадяни,сьогодні вирішує одна людина,- ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!
Юлія Тимошенко 2019рік