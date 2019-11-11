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 Економіка
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Все про:Бондарєв (2) НБУ (522) економіка (310)

 Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв

Економічна ситуація в Україні схожа з Грецією або Чилі перед дефолтом.

Про це у своєму блозі написав народний депутат Костянтин Бондарєв.

"Якщо зайти на сайт Національного банку України, там є окремі звіти, які Національний банк відправляє до Вашингтона в МВФ. Так ось, у цьому звіті є кілька цікавих показників, які ви можете там побачити і порівняти", - вказав Бондарєв.

"Портфельні інвестиції в нормальних економічно розвинених країнах − це скільки цінних паперів бізнес цієї країни розмістив на зовнішніх ринках, привернув таким чином до себе в бізнес грошей і це показник зростання економіки. Але не в нашому випадку, тому що 99% портфельних інвестицій в Україні − це гроші, які залучає, не бізнес,а країна. Так ось 2 показники: портфельних інвестицій − понад 4 мільярди доларів, а прямих інвестицій (гроші, які будь-який бізнесмен-іноземець привіз в Україну, профінансував будівництво якогось підприємства) − їх, послухайте, трохи більше одного мільярда", - зазначив нардеп.

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"Вдумайтеся, 4 мільярди і 1 мільярд − різниця в 4 рази. Ви знаєте, так було в Греції перед дефолтом, так було в Чилі та Аргентині. Це говорить про те, що насувається колапс. Я думаю, ми з вами можемо через 4 місяці переглянути мій блог і згадати про це. Але, я певен, дуже висока ймовірність того, що у нас через 6 місяців почнеться економічний колапс: буде рости непомірно курс долара, будуть інші проблеми. Чому? Тому, що бізнес звужується. А займаємо ми гроші, як держава, де тільки можемо. До речі, золотовалютні запаси України тільки за 3 місяці зменшилися на 1 мільярд доларів", - резюмував Бондарєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158886
 
   
 Топ коментарі
 
Та ну! Он слуги сказали що у нас економічний прорив!
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Ви не зовсім праві. В 2014 році Захід нам відкрив свій ринок в надії, що ми почнемо робити РЕАЛЬНІ економічні реформи. Для такої країни, як наша термін таких ререформ до 3-х років. Подібна стратегія була у свій час і до інших пост-радянських країн: Прибалтики ,Польщі, Румунії і т.д. Так ось ВСІ ці країни зробили реальні реформи. В нашому випадку Петя -барига реформував лише свої офшори. Вже 2 роки тому Захід зрозумів, що не в коня корм. Звідси і зміна його курсу на відновлення співпраці з Росією. І власне він правильно робить:навіщо підтримувуати країну яка: а) жодних РЕАЛЬНИХ санкцій проти свого агресора не ввела ( а від Зходу вимагає) б) бізнес агресора в Україні процвітає і бізнес президента в країні-агресор прорцвітає теж, в) жодних РЕАЛЬНИХ економічних реформ за 3 роки не провела. Ми просрали свій шанс. Теперішня влада не найкраща, але клубок економічних проблем і проблем довіри на Заходлі зав,язала не вона а Петя барига.
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Та ну! Он слуги сказали що у нас економічний прорив!
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Все правильно сказали, в них економічний прорив в державній кишені. Тобто діра і вітер свище. Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 92
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Це просто неможливо! Прямітєство рёхварматарав, під страхом харакірі планують 40% зростання! Отчеты НБУ показывают, что бизнес сужается - надвигается экономический коллапс, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 4772
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А если бы на его месте был #какойтодурачок#
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Та да, просто экономический прорыв. Взрыв вовнутрь...

Помню посты перед выборами:
- "Получил рабочую визу, если победит Зе, останусь в Украине, никуда не поеду!"
- "Брат в Чехии на заработках, сказал - если победить Зеленский, сразу вернётся."
И Т.д.

Где сейчас эти мечтатели???
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Цілими ешелонами бідно, але охайно вдягнені заробітчани повертаються в Україну, співаючи народних пісень та славлячи великого ЗЕ!
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Позасовывали языки в жопу и сидят в ЕС на зароботках...
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Можу викласти пост одного з таких мєчтатєлєй.

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Эпоха бедности закончилась... началась эпоха бедности, невежества и идиотизма...
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Це просто наближення закинчення эпохи ЗЕбожиння!)))
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ЗЕфунтики...витаем вас с потужными ЗЕреформами!))))
Искренне надеюсь что в результате этих реформ вы тупари снимите последние трусы...
При отсутствии мозга...голая срака саме то шо вам ИВ прописал!)))
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Профукают зебилы все то, что "барыга кровавый" им оставил и пойдут дальше Скотов снимать. Ведь беня ж не просто так на дефолт намекал...
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И не говори...Трускавецких аккадемий не заканчивал....какой из него может быть экономист..
Вот свадебный фотограф...и мамахохотала...те да...экономисты...дипломированные...
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Что же теперь будет с экономическим ростом на 40 процентов от премьер министра с дипломом не государственного образца? А как же зарплаты учителям от 4000$?
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Вы не поняли, рост на 40% у них на их личный счетах в офшорах. И зарплата личным учителям их детей 4000 долларов США. На Кипре.
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Беня же сказал дефолт....значит дефолт...
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Які інвестиції? Половина було просто повернення крадених грощей шляхом офшорних компаній - нібито іноземні інвестиції. а що зараз?
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И все что сделало зеленое болото для экономики - это кассовые аппараты для малого бизнеса и узаконеное тотальное стукачество о котором даже моль путин в своей засрашке не может мечтать.
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не раскачивайте пианино,мешаете играть!дайте ему научиться!
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народный депутат Константин Бондарев.Источник: https://censor.net.ua/n3158886

От какой партии депутат?
От Юли!
Вот если бы она....
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Украина все эти годы жила на кредиты МВФ. А сейчас они отказали в выдаче 3 миллиардов долларов. Если МВФ не будет долго тянуть с кредитом все продолжится как обычно.
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Как можно долго жить на кредиты? Проценты с чего отдавать? Кредиты выдавали что бы пенсии и субсидии на ЖКХ выдавать?
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Любой кто приходит к власти думает - дефолт? только не при мне! И это может продолжаться до бесконечности.
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ігарьвалєрьіч сказал: "нічєво страшнава, дефолт так дефолт"
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Мальчики в коротких штанишках не ведают, что творят.
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Вообще то идёт новый мировой экономический кризис..самые дохлые экономики лягут первыми..
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Да да да...Бубачтка нівінаватая! Ана нізнала пра надвігащійся крізіззз!
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Клятий "барига" - він знав що іде "новый мировой экономический кризис".
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Та тут хоч бубочка, хоч барижка - все одно піпець.. стілько років без реальних економічних реформ даються в знаки..
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А какой-то зелёный экономист говорил, что поскольку Украина не интегрирована в мировую экономику, то мы падаем позже остальных, но падаем глубже. Це перемога, я считаю.
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Такое вроде Юля в своё время молола..не..?
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Епоха зубожіння закінчилась - почалася епоха злиднів.
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Ох ти ж бубочка - як хочеться поцілувати тебе з розгону і з ноги.
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Хочу привести цитату з Нового курсу України!!!

Розмови про так звану"ринкову"ціну на газ - безсоромний обман українців.Ціна на газ для населення України не встановлюється ринком.

Скількі платитимуть за нього громадяни,сьогодні вирішує одна людина,- ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!

Юлія Тимошенко 2019рікЗвіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 1205
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этот тот бондарев, который доллар по 100 обещал. паникёр и пустозвон.
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