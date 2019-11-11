 Звіти НБУ показують, що бізнес звужується - насувається економічний колапс, - нардеп Бондарєв

Про це у своєму блозі написав народний депутат Костянтин Бондарєв.

"Якщо зайти на сайт Національного банку України, там є окремі звіти, які Національний банк відправляє до Вашингтона в МВФ. Так ось, у цьому звіті є кілька цікавих показників, які ви можете там побачити і порівняти", - вказав Бондарєв.

"Портфельні інвестиції в нормальних економічно розвинених країнах − це скільки цінних паперів бізнес цієї країни розмістив на зовнішніх ринках, привернув таким чином до себе в бізнес грошей і це показник зростання економіки. Але не в нашому випадку, тому що 99% портфельних інвестицій в Україні − це гроші, які залучає, не бізнес,а країна. Так ось 2 показники: портфельних інвестицій − понад 4 мільярди доларів, а прямих інвестицій (гроші, які будь-який бізнесмен-іноземець привіз в Україну, профінансував будівництво якогось підприємства) − їх, послухайте, трохи більше одного мільярда", - зазначив нардеп.

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"Вдумайтеся, 4 мільярди і 1 мільярд − різниця в 4 рази. Ви знаєте, так було в Греції перед дефолтом, так було в Чилі та Аргентині. Це говорить про те, що насувається колапс. Я думаю, ми з вами можемо через 4 місяці переглянути мій блог і згадати про це. Але, я певен, дуже висока ймовірність того, що у нас через 6 місяців почнеться економічний колапс: буде рости непомірно курс долара, будуть інші проблеми. Чому? Тому, що бізнес звужується. А займаємо ми гроші, як держава, де тільки можемо. До речі, золотовалютні запаси України тільки за 3 місяці зменшилися на 1 мільярд доларів", - резюмував Бондарєв.