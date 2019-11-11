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 Політика України
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Все про:НАТО (2167) Північний потік (386) Макрон Емманюель (317) Моравецький Матеуш (37)

 Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї, - Моравецький відповів на слова президента Франції про "кому НАТО"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент Франції Емманюель Макрон не усвідомлює агресивності РФ, коли намагається налагодити з нею дружні стосунки.

Про це він розповів в інтерв'ю The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Європа не може вдавати, що нічого не сталося в Україні, Білорусі чи Грузії ... Президент Макрон в іншому положенні, тому що він не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї", - пояснив політик.

Моравецький назвав НАТО "найважливішим альянсом у світі, коли справа доходить до збереження свободи і миру", і сказав, що сумніви в тому, чи можуть держави-члени розраховувати одна  на одну в питаннях оборони, небезпечні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники підвищують готовність своїх сил. США збільшують присутність у Європі, - Столтенберг відповів на слова Макрона щодо "коми НАТО"

"Я думаю, що сумніви президента Макрона (щодо колективної оборони НАТО) можуть спонукати інших союзників задуматися, що, можливо, саме у Франції є питання щодо її дотримання. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконує свої зобов'язання", - сказав польський прем'єр.

Моравецький також негативно висловився про будівництво російського газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі європейських країн.

"Північний потік-2 - це оплата російської зброї і російської оборони нашими європейськими грошима. Дуже розчаровує, коли у такого проєкту є підтримка ключових країн ЄС", - заявив він.

Крім того, прем'єр-міністр розкритикував заяву Макрона про "смерть мозку" НАТО. Моравецький звинуватив президента Франції в "безвідповідальності" перед Альянсом, який, за його словами, є "найважливішим альянсом у світі, коли йдеться про збереження свободи і миру".

Минулого тижня активізувалася дискусія серед членів НАТО після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО.

Також читайте: Європа перебуває "на краю прірви" і має нарощувати оборонні спроможності, але Альянс "впав у кому", - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158881
 
   
 Топ коментарі
 
Все він відчуває, тільки гроші не пахнуть, а от жовті жилети, які фінансуються з кремля та терористи з арабських країн, які теж звідти фінансуються реально загрожують орядку у державі.
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медведь

Гоша коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
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Потрібно запропонувати полякам новий військовий союз з Україною! україно-польсько-литовську бригаду потрібно збільшити до армійського корпусу, щоб цей корпус міг без будь яких додаткових погоджень проводити військові дії на територі Польщі, України та Литви! До складу цього армійського корпусу, а фактично до нових об'єднаних сил Європи потрібно запросити інших учасників, Молдову, Грузію, Латвію, Естонію, Швецію, Великобританію, Норвегію, Фінляндію, Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину!
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Потрібно запропонувати полякам новий військовий союз з Україною! україно-польсько-литовську бригаду потрібно збільшити до армійського корпусу, щоб цей корпус міг без будь яких додаткових погоджень проводити військові дії на територі Польщі, України та Литви! До складу цього армійського корпусу, а фактично до нових об'єднаних сил Європи потрібно запросити інших учасників, Молдову, Грузію, Латвію, Естонію, Швецію, Великобританію, Норвегію, Фінляндію, Румунію, Болгарію, Чехію, Словаччину!
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Захід, який дуже любить халявні ресурси, замість того, щоб доконати і розділити росію в 90-ті одразу після розвалу союзу, (був дуже реальний шанс, а вони чомусь обєднавшись, взялися розброювати Україну і дали можливість таким як кучма і ко. безбожно грабувати її з середини) Захід дав можливість рашенським злодіям очолити росію і заробити на цьому колосальні ресурси, за які вони тепер купують продажних політиків в цих країнах, що ти назвав і не тільки. Та намагаються таким чином погрузити світ в хаос. І це в них непогано виходить. То ж коже заплатить за свої справи свою ціну. Нам звичайно від цього не краще. Ми вже платимо і продовжимо платити гірку ціну.
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Україна мала відіграти на початку 20 століття ключову роль у світовій безпеці. Саме Незалежна Україна мала зупинити комуністів та фашистів, не допустити Голодомору та Голокосту і стати центром стабільності в Європі і на Євразійському континенті! Але українська еліта та нарід виявились неготовими до такої відповідальності! Зараз початок 21 століття і виклики для України повторюються! Саме зараз нам потрібно бути активними в формуванні дієвих військових союзів щоб не допустити розповзання нової світової війни в Європі та на Близькому Сході. Україна має сформувати потужну антипутінську коаліцію яка зможе вести успішні бойові дії проти росії і зможе повісити путіна та всю путінську банду!
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Ну ты же понимаешь что они это все говорят чтоб нравится Америке, получать помощь, а не вместе с Украиной сейчас реально на полях воевать против россии?
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Польша та Литва вже у одному військовому союзі.
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Макрон же сказав що цей військовий союз мертвий! У індіанців є чудове прислів'я - якщо лошадь подохла, злізай!
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Все він відчуває, тільки гроші не пахнуть, а от жовті жилети, які фінансуються з кремля та терористи з арабських країн, які теж звідти фінансуються реально загрожують орядку у державі.
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Сто процентов он жертва русского шантажа всякими жилетами и лепенами.
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Дыхание медведя на своей шее чувствуют обычно медведицы и иногда - Моравецкий.
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Да какого ещё медведя?) Пьяный бобёр в лучшем случае, а то и бешеный суслик.
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европейскому табаки ведмедь не по зубам. вот и приходится кричать "а мы пойдем на север" и докладывать пиндосскому шерхану, шо его назвали земляным червяком Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 464
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медведь

Гоша коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
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воно **********, воно нездібне до навчання
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шо то звучишь ты дешево слишком Макрон находится в другом положении, потому что не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, - Моравецкий ответил на слова президента Франции о "коме НАТО" - Цензор.НЕТ 7608
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А от Шархана у вашего медведя жиденько подгорает!?))))
Тем более ПАНДА оказалась не другом а падлой)))) Осеменяет вашего мишку с зади...
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та не просто ваши шаровары жиденьким пропитались, постирайте ради приличия
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Ти не гамаюн, а общипана курка-мутант. Двоголова.
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Війна ********* з Україною десь там, за обрієм. Патамушта.
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Не медведь, а бешеная обезьяна с ядерной гранатой
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геронтофілу мІкрону ***** очі затулив))
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Китай дрючит этого медведя под хвост на Дальнеи и в Сибири...
А он дурень рычит на Запад....
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Московия -це такий собі образ ман'яка - вбивці ! Він може якийсь час прикидатись лагідним , навіть на вигляд "добрим " і мохнатим ,але от та Маніакальна Думка = грабувати і вбивати ніколи не виходить з його хворого "мозку "! І на жаль ця хвороба не виліковна і має спадковість передаватися з роду і рід !
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Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Франція забула 1940 рік, Європа і світ забули мюнхенський сговір? Як можна йти на поп'ятну агресору, пожимати руку та цілуватись, приязно либитись людині яка порушила всі міжнародні домовленості і закони, є вбивцею людей в Україні, Сирії, Грузії ..., сприяє міжнародному тероризму. Своїми діями щодо Московії, зокрема по запуску "Північного потоку-2 Європа фактично фінансує міжнародний тероризм Кремляї, сприяє його агресивним діям. Російські гроші не пахнуть, тому чого тільки не зробиш для отримання бабла сколоченого на крові, а демократія і справедливість почекають
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Макрона пора переизбирать- его сломили руцкие желтые жилеты.
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неправда!- вскричал макрон.
еще как чувствую! и не только дыхание...и не только на шее...
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"...Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї,.."
===
То "макрон" просто, вибачте, смокче ведмежого члена?
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