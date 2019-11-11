 Макрон в іншому положенні, бо не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї, - Моравецький відповів на слова президента Франції про "кому НАТО"

Про це він розповів в інтерв'ю The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Європа не може вдавати, що нічого не сталося в Україні, Білорусі чи Грузії ... Президент Макрон в іншому положенні, тому що він не відчуває гарячого дихання російського ведмедя на своїй шиї", - пояснив політик.
Моравецький назвав НАТО "найважливішим альянсом у світі, коли справа доходить до збереження свободи і миру", і сказав, що сумніви в тому, чи можуть держави-члени розраховувати одна на одну в питаннях оборони, небезпечні.
"Я думаю, що сумніви президента Макрона (щодо колективної оборони НАТО) можуть спонукати інших союзників задуматися, що, можливо, саме у Франції є питання щодо її дотримання. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконує свої зобов'язання", - сказав польський прем'єр.
Моравецький також негативно висловився про будівництво російського газопроводу Північний потік-2 на континентальному шельфі європейських країн.
"Північний потік-2 - це оплата російської зброї і російської оборони нашими європейськими грошима. Дуже розчаровує, коли у такого проєкту є підтримка ключових країн ЄС", - заявив він.
Крім того, прем'єр-міністр розкритикував заяву Макрона про "смерть мозку" НАТО. Моравецький звинуватив президента Франції в "безвідповідальності" перед Альянсом, який, за його словами, є "найважливішим альянсом у світі, коли йдеться про збереження свободи і миру".
Минулого тижня активізувалася дискусія серед членів НАТО після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО.
Гоша коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
Тем более ПАНДА оказалась не другом а падлой)))) Осеменяет вашего мишку с зади...
А он дурень рычит на Запад....
еще как чувствую! и не только дыхание...и не только на шее...
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То "макрон" просто, вибачте, смокче ведмежого члена?