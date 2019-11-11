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 Політика України
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Все про:допит (537) СБУ (4877) Лапін (20)

 "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін. ФОТО

Екснардепа від НФ, екскомандира роти батальйону "Айдар" Ігоря Лапіна викликали на допит до Служби безпеки України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив сам Ігор Лапін, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року. Осінь 2019 р. Луцьк", - написав Лапін.

Нагадаємо, Ігор Лапін у 2014 році служив у батальйоні "Айдар".

Дивіться також: Якщо буде наказ відійти, а громадяни Станиці Луганської, Золотого, Петрівського волатимуть про допомогу, добровольці залишають за собою право зайняти ці позиції, - Лапін. ВIДЕО

Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році, - Лапін 01
Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році, - Лапін 02
Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році, - Лапін 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158875
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленые мрази вначале захватили крым. Потом объегорили зебилов. А теперь учиняют расправу над добровольцами.
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Зеленые твари, вы чего таскаете на допросы наших защитников? Вас самих нужно допросить кому вы служите? Путину? Чего вы подрываете нашу армию? Зеленский, увольняй главу СБУ и немедленно, он предатель и служит Кремлю. Геть из СБУ, кремлевское кодло!
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Портнов працює, слава ЗЕ!
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Примітивна пороботна брехня. Мова, очевидно, йшла про котел.
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тор то зеля потеет, старается... устает подмахивать портнову и путе )))
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Моника Зебильски послушно раздвигает ножки перед дядей ******.
Все просто и естественно.
Как и задумано природой...
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Брешет лапин как всегда.
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Не потрібно паяснічать, подстілка *************...
Ти ще не знаєш чого тебе викликають, злодюго....
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Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:

15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.

Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
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зелебобики, як вам спиться після цього ?
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А з яких це пір екс-нардепи від нарфронту стали патріотами? Чи фоточка з передової це довічна індульгенція за злочини НФ? Про "стіну" Яценюка пам'ятаємо? Чи маємо забути?..
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Ну что же отлично, через пару лет людей, которые защищали свою страну и свой народ, будут по тюрьмам бросать, за распятие мальчиков и за изнасилование беременных рузкоязычных бабушек, добровольцев таскают на допросы, Польша выдает рф наших граждан. Полный реванш российских коллаборантов. Не зря все эти кремлеботы так вкладывались в раскрутку клоуна.
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Та нема там вже кого брасать, близько 10 тисяч "цинічних бандер" вже давно там сидять.
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/// Не зря все эти кремлеботы так вкладывались в раскрутку клоуна. ///
Кто вкладывался? Бабломойский - да, вкладывался. Но он этого и не скрывал сильно. Люди знали, за кого голосовали.
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Все воровское кодло, которое бежало в засРашу в 2014-2015 годах, возвращается в Украину. Возвращается уже подкованное и обученное фсб. Ведь убежище в рашке нужно отрабатывать. Специальности у них разные, но задача общая-повсеместно гадить в Украине, выполнять подлые указания кремлевского карлика и его своры.
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Лише ратифікація Римського статуту може дати змогу міжнародним інституціям розібратись із злочинами на Донбасі та покарати реальних злочинців.
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А я ще до виборів казав, що будемо за свої кошти відбудовувати сраний ДАмбас і виплачувати страховку і утримувати колобарантів і московських зайд, що отримали інвалідність в боях з українськими військами. А наших ветеранів скоро будуть привселюдно трахать в дупу за участь в захисті своєї країни. Дочекаєтесь.
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А исчё называть улицы Львова именами Гиви и Гиркина мож тебе утопиться пока не началось?
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Оно канешна так, поцреоту из надгробного фронта вменяют распятие рускагаварящего младенца "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін - Цензор.НЕТ 3786 и ни че что чувак заранее обхезался, вдруг зададут вопрос о Чупакабре, а линия защиты уже готова...вы усе огенты крымля и прочая куйня!
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Центральное здание "конторы" (возле "Проминя"). Волынская управа всегда славилась крышеванием "контрабаса".
Надеюсь еще следаки остались нормальные. Держись парень.
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Кошмарят патріотів. Реванш ригів. Погрози портнових в дії.
Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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шо ж вы так обсыраетесь порохоботы сцыклывые???ато прикройся и будет тебе счастье?!)))
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Відбілюють путіна і росію. Це ж банждеровці напали на мирнних даунбасят. А данбуасята мирно сиділи, під наші танки не лягали, кадирівців з іконами не зустрічали, прапори агресора не вивішували, вибухівку в мед не ложили, животи студентам не спорювали, руки з гербом України не відрізали..... такі собі мирні, а тут бац і "бандерівці". Тоді прийшлося "мирним" сепарам відкопати десь біля 700 танків, яких в Україні не було і загнати Гради, Смерчі, Буки і лупити мирними снарядами та мінами по своїх містах, по землі Україна, щоб принести мир у кожну хату. Бо у них мирні міни, мирні снаряди. Всіх у буцигарню, хто помішав путіну взяти в полон рабів.
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Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров?
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.
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А почему он не на фронте? Отбыл номер, полгодика в АТО, записал себя в патриоты и сбежал с войны?
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Це лише перший дзвіночок . Партнов , радник бєня, не просто так обіцяв фільтраційні табори для патріотів , певно питання вже було погоджене , а сьогодні лише іде його реалізація . Все завдяки 73% дупоголових.
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Власти нужно зачистить всех тех, кто будет оказывать сопротивление сдачи Украины Кремлю.
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В МЕНЕ ТАКЕ ВІДЧУТТЯ ЩО ПРИЙШОВ 2013 РІК МАЙДАН. ЗГАДАЙТЕ ЯК ХВИЛЯМИ РОБИЛИСЬ ВЛАДОЮ КРОКИ (ВЧИНКИ, ДІЇ), ЯКІ ПІДКИДАЛИ ДРОВ В БАГАТТЯ ПРОТИСТОЯННЯ ВЛАДИ І НАРОДУ. ТАК І ЗАРАЗ - НАЙЧЕСНІШІ НАЙПОВАЖНІШІ ЛЮДИ - ВЕТЕРАНИ ВЛАДОЮ РОБЛЯТЬСЯ МАРГІНАЛАМИ (ЗЛОЧИНЦЯМИ), НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ОБСТРІЛИ ПРЕЗИДЕНТ ТА СТАЯ ТАВАРІЩЄЙ ВІДВОДЯТЬ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ ВІЙСЬКА З ВЛАСНОЇ ТЕРИТОРІЇ В ПОЛЕ, ПРИ ЦЬОМУ РОЗПОВІДАЮЧИ ШТА ЄСЛІ ЧЬО ТА МИ ПАВЄРНЬОМСЯ НА СВОЇ ПОЗІЦІІ, ПИТАННЯ НА ЯКІ НА ТІ ЯКІ ВИ ДЕМОНТУЄТЕ Я К В СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ. ДАЛІ - ПИТАННЯ ЗЕМЛІ, ПРОТИ БІЛЯ 75 ВІДСОТКІВ УКРАЇНЦІВ, А ВЛАДІ ПОХ.Р, ВОНИ ВЖЕ НЕ ПРОВОДЯТЬ РЕФЕРЕНДУМИ НЕ ПИТАЮТЬ ЛЮДЕЙ А РОБЛЯТЬ СВОЄ НУ ЧИСТО АЛЯ ЯНУКОВОЩ.

ХОЧЕТЬСЯ НАГАДАТИ СТАЇ ТОВАРІЩЕЙ - ВЧІТЬ ІСТОРІЮ, БІЛЬШІСТЬ ВІЙН В УКРАЇНІ ЦЕ ВІЙНИ ЗА ЗЕМЛЮ.
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це все що нам потрібно знати про зеко-мандУ !!
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