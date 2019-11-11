 "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив сам Ігор Лапін, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року. Осінь 2019 р. Луцьк", - написав Лапін.
Нагадаємо, Ігор Лапін у 2014 році служив у батальйоні "Айдар".
А НаркоЗЕ?
Все просто и естественно.
Как и задумано природой...
Ти ще не знаєш чого тебе викликають, злодюго....
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:
15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.
Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
Кто вкладывался? Бабломойский - да, вкладывался. Но он этого и не скрывал сильно. Люди знали, за кого голосовали.
Надеюсь еще следаки остались нормальные. Держись парень.
Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.
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ХОЧЕТЬСЯ НАГАДАТИ СТАЇ ТОВАРІЩЕЙ - ВЧІТЬ ІСТОРІЮ, БІЛЬШІСТЬ ВІЙН В УКРАЇНІ ЦЕ ВІЙНИ ЗА ЗЕМЛЮ.