 "Іду на допит в СБУ з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту в 2014 році", - Лапін. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив сам Ігор Лапін, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, друзі? СБУ. Напевно, ми починаємо новий етап у житті. Іду на допит до Служби безпеки України з приводу убієнних мирних московських людей під час прориву блокади Луганського аеропорту влітку 2014 року. Осінь 2019 р. Луцьк", - написав Лапін.

Нагадаємо, Ігор Лапін у 2014 році служив у батальйоні "Айдар".

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