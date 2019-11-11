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 Політика України
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Все про:Зеленський (3520) Кабмін (3276) наказ (194) Герус (77)

 Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті міністрів і призначив на його місце Олексія Перевезенцева.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ з №838/2019 був підписаний Зеленським та оприлюднений на сайті президента.

Другим указом №839/2019, він призначив на посаду, що звільнилася, Олексія Перевезенцева.

"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті міністрів України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.

Олексій Перевезенцев до свого призначення був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Також він обіймав посаду директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Читайте також: Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158874
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что пиздюля Шляшковская животворящая делает!!!
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ляшко будь ласка прошу потрись с богданом и аваковым
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10000% САМ ГЕРУС УЖЕ ВАРНЯКАТ МОЛ С 15 НОЯБРЯ ЭСПОРТ ИЗ РОИССИИ ЭЛ ЭНЕРГИИ ПРЕКРАТИТЬСЯ В НОЛЬ А ВСЕГО ТО ПИНЛЮЛЕЙ ДАЛИ И РУБАШКУ ПОРВАЛИ А ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ У НЕГО ВОЗЛЕ УХА ПАЛЬНУТЬ ИЗ КАЛАША.... это и пенсии бы выросли в 3 раза и зарпалту учителям 4000 баксов сразу дали они субботние наглые но стоит им утюг на одно интимное местоуронитьвсе зачем кипишь вот вм ваши гроши..вы не могли сразу сказать ой вам нужны денег немного...
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первая назначение профессионала на должность - не прошло и пол года ,да зебилы)))
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чисто женский вопрос ))) у вас мадам, шо гугла не работает ? - пальчиками - раз два и набрали запрос)))
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Порошенковкие аферисты вас не беспокоят, ПЕдебилы?
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Потрепанного Ляшком Геруса уволили, а торговля электроэнергией с агрессором продолжается.И это противоречит интересам страны, но в интересах Коломойского. Когда прекратится этот олигархический бардак и когда будет отмена этой сделки? Когда Украина прекратит торговлю , безвиз и транспортную связь с агрессором? Зеленая плесень, кому служат твои зеленые рептилоиды? Путину?
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Что вы гАвАрите?????? Коли вже накінець українці будуть писати та розмовляти рідною мовою, а не мовою агресора???? А Свинарчуки, Пашинські,Насірови та інша порошенківська наволоч вас не турбувала пів року тому???? А пять років поспіль ви не торгували з агресором??? А вугілля ви звідки завозили? А фабрика ЛІпЄцка да 2017 року працювала і ви не волали? Чому? Наволоч ви , порошенківська!
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Вот что ******* Шляшковская животворящая делает!!!
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10000% САМ ГЕРУС УЖЕ ВАРНЯКАТ МОЛ С 15 НОЯБРЯ ЭСПОРТ ИЗ РОИССИИ ЭЛ ЭНЕРГИИ ПРЕКРАТИТЬСЯ В НОЛЬ А ВСЕГО ТО ПИНЛЮЛЕЙ ДАЛИ И РУБАШКУ ПОРВАЛИ А ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ У НЕГО ВОЗЛЕ УХА ПАЛЬНУТЬ ИЗ КАЛАША.... это и пенсии бы выросли в 3 раза и зарпалту учителям 4000 баксов сразу дали они субботние наглые но стоит им утюг на одно интимное местоуронитьвсе зачем кипишь вот вм ваши гроши..вы не могли сразу сказать ой вам нужны денег немного...
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У Перевезенцева наверное рост повыше и кулак покрепче. Может шлюха ахметовская в следующий раз побоится? Зеленский уволил Геруса и назначил Перевезенцева представителем президента в Кабмине - Цензор.НЕТ 1504
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Это после того, как вчера герус опубликовал, что отказывается от импорта электроэнергии с России.
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Герпес уже готов перед Шляшко намазать известное место ваЗЕлином. Но поздно...
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Напевно все таки крвюім порванох сорочки там ще й очко було порване. 😁
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Нехорошо бабушку обижать... Бабушка может вычеркнуть из завещания...
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Все правильно, даже нетрадиционалу не смог тумаков надавать.
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У ПОРНО ХОБОТОВ ОПЯТЬ ,,ЗРАДА". 😂😅😂
КОНЕЧНО ПАРАШОНКА ТО СВОИХ СВИНАРЧУКОВ И ПАШИНСКИХ НЕЗДАВАЛ. ТОЛЬКО В ДОЛЮ ВХОДИЛ. 😂😅😂
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ляшко будь ласка прошу потрись с богданом и аваковым
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А шо, с Зебилом Шляшку слабо?
За это выберем его в презы.
Хуже уже точно не будет...
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Также думали когда Зеленского выбирали.
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Похоже, соросята с коломойчуками таки порвут одеяло...
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Рассказываю. Вчера герус опубликовал, что импорта электричества с раши не будет и приоткрыл немного информации. В Украине началась война бени и его марионетки (Моника) против ахметова. Беня через монику повышает ренту на руду для ахметова. В ответ ахметов заявил, как монополист электричества, что повышает цену тарифа для предприятий бени в два раза (для населения тоже). В ответ беня указывает Моники импортировать с РФ электричество через свою бенину прокладку, имея гешефт. Ахметов понял, что шантаж не прошёл, отказался от повышения. Вчера про отказ от повышения опубликовал герус в фб. Герус заявил, что импорта энергии с РФ не будет. Но беня то хочет получить гешефт, вот и причина увольнения.
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Похоже на правду, но должны быть задействованы другие методы, чтоб проверить обоснованность цены от ахметки и не допустить повышения цен на э/э .
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Якого "звільнення"? Ви в курсі, яку, пов'язану з енергетикою посаду, обіймає Герус?
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А поправку отменили?Нет.Боня доволен,значит доволен и нелох.
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По пацанским понятиям Герус закантаченный Ляшком, значит ему не место среди братвы Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні - Цензор.НЕТ 9899
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свої кацапоуголовні еротичні фантазії розповідай собутильнікам
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Герус потрапив під коня. Цікаво, він відбудеться легким переляком або з нього буде кінська ковбаса?
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Был Герпес. а станет просто пиарас. И вступит в партию Шляшко...
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А чому стане ? Він є натуральний 100% підорюга .
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скажите, а мне одной кажется, что зе в шахматы играть учится - назначит, уволит....
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НЕ. НАДО СВОИХ НЕЗДАВАТЬ, ЧТО БЫ НЕ НАТВОРИЛИ. 😂😅😂
КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПАРАШОНКА ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
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когда ж вы угомонитесь - нет уже Порошенко президента, есть ваше гнусавое зеленое тупое чмо
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ХОЛУЕЧКА, НЕТ УЖЕ ЮЩЕНКА И КУЧМЫ. А ТВОЁ ХОЗЯИНО ДО СИХ ПОР ЛЕЗЕТ СО СВОИМИ СОВЕТАМИ КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ОНО И НЕСОБИРАЛОСЬ ДЕЛАТЬ. 😂😅😂
КОГДА КУЧМА УШЁЛ, ТО ОН УШЁЛ. КОГДА ЮЩЕНКО УШЁЛ, ТО ОН ТОЖЕ УШЁЛ.
А ТВОЁ ХОЗЯИНО КАК И ЕГО ОДНОПАРТИЕЦ янукодло ВСЁ ЕЩЁ СЕБЯ ,,ЛЕГИТИМНЫМ" СЧИТАЕТ. 😂😅😂
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Уже пол года увольняет, назначает, а зарплаты и пенсии людям нет времени повысить.
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Нужно было Ляшко вместо него назначать.
Пипл, элехторат за Зе бы понял и простил)
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ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА !!!!!!!!!!!! Красномовне прізвище! Нічого добавити...... ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА..
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"И этот дурак поломался - несите нового" ©
Покупать на России, конечно же плохо, но видимо были затронуты интересы не только Ахметова и дело не только в покупке российской электроэнергии, раз пошла такая пьянка...
А высокооплачиваемого Боевого П******а Ляшко когда будут судить за нападение на депутата?
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интересно, у зеленой власти так и будут идти ежедневные зашквары?
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зашквары будут утром, в обед и вечером... и два раза ночью
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А может геркус участвовал в шоу с ляшкой за оплату,что то с трудом верится в то,что молодой, на хорошей должности, находящийся в доверии у самого бени мойского ни разу не посмел врезать напавшему на него ахметкинскому нетрадиционалу и жестко опозорил все зеленое.
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Правильно-боротися кулаками з ахметом,а не енергію у окупанта купувати за відкати.
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Уголь покупать в ОРДЛО и Раше -- это хорошо?
А чистую электроэнергию, без выбросов и дешевле -- плохо?
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А может причина увольнения совсем в другом? Узнали например что ел свинину.
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Скрізь повинні бути при владі тільки одноплемінникі клоуна,бо їх в Україні 0,2% і потрібно їх всіх працевлаштувати.
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Какой то этот Ляшко ленивый, чеснслово.
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Ляшко, а набей морду Зе!

Пусть он себе импичмент объявит.
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Ляжко ще той Робін Гуд , жалко що продажній як підорюга . Але як тут зайве .
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да, гєрус ні баєц - чуть пріжалі - видал всє партійнийє тайни
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Алексей Перевезенцев, даже от имени с фамилии на милю кацапом прет!
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