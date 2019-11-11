 Зеленський звільнив Геруса і призначив Перевезенцева представником президента в Кабміні

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ з №838/2019 був підписаний Зеленським та оприлюднений на сайті президента.
Другим указом №839/2019, він призначив на посаду, що звільнилася, Олексія Перевезенцева.
"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті міністрів України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.
Олексій Перевезенцев до свого призначення був державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Також він обіймав посаду директора юридичного департаменту Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
У 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу як радник міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.
КОНЕЧНО ПАРАШОНКА ТО СВОИХ СВИНАРЧУКОВ И ПАШИНСКИХ НЕЗДАВАЛ. ТОЛЬКО В ДОЛЮ ВХОДИЛ. 😂😅😂
За это выберем его в презы.
Хуже уже точно не будет...
КАК ЭТО ДЕЛАЛ ПАРАШОНКА ВСЕ ПЯТЬ ЛЕТ. 😂😅😂
КОГДА КУЧМА УШЁЛ, ТО ОН УШЁЛ. КОГДА ЮЩЕНКО УШЁЛ, ТО ОН ТОЖЕ УШЁЛ.
А ТВОЁ ХОЗЯИНО КАК И ЕГО ОДНОПАРТИЕЦ янукодло ВСЁ ЕЩЁ СЕБЯ ,,ЛЕГИТИМНЫМ" СЧИТАЕТ. 😂😅😂
Пипл, элехторат за Зе бы понял и простил)
Покупать на России, конечно же плохо, но видимо были затронуты интересы не только Ахметова и дело не только в покупке российской электроэнергии, раз пошла такая пьянка...
А высокооплачиваемого Боевого П******а Ляшко когда будут судить за нападение на депутата?
А чистую электроэнергию, без выбросов и дешевле -- плохо?
Пусть он себе импичмент объявит.