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Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Польща (1998) Дещиця (60) Мазур Ігор (15)

 Це невелика проміжна перемога: нас чекає боротьба за те, щоб Мазур повернувся в Україну, - Дещиця

Звільнення громадянина України Ігоря Мазура з-під арешту в Польщі - це лише половина шляху.

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу", – каже посол.

На сьогодні невідома дата проведення першого судового засіданні у справі по суті.

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"Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – наголосив український посол.

До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Ігор Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158872
 
   
 Топ коментарі
 
Что хотеть от поляков, если свое СБУ начало таскать на допросы воевавших против оккупантов?

Ігор Лапін
38 хв. ·

Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
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А кто то сомневался?
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
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Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
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Что хотеть от поляков, если свое СБУ начало таскать на допросы воевавших против оккупантов?

Ігор Лапін
38 хв. ·

Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
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А кто то сомневался?
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
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Кто это "вы"? !
Я к этому не имею никакого отношения.
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Аллочка еще во время разгара предвыборной компании было понятно что все тезисы агитаторов за Зе это тезисы кремлевской пропаганды на оккупированных территориях с небольшими поправками на разницу подконтролтности/неподконтрольности территорий Укрвине.
Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же и военные.
Что именно неожиданное произошло?
Кстати поляки это прекрасно понимабт отсюда и задержание Мазура.
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Поляки УЖЕ заявили, что не собираются выдавать Мазура россии.

А вот это и есть российская пропаганда во всей красе:
"Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же И ВОЕННЫЕ."

Какие преступления против "мирных жителей Донбасса" совершали обороняющие Луганский и Донецкий аэропорты?
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Ну вам виднее.
Вы же постите ссылочку на вызов на допрос по этому поводу.
Может у вас когнитивный диссонанс?
Так вы завяжите и полежите.
А ко мне со своими истериками не пишите.
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Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
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"Если квартальное СБУ что-то считает, не факт, что это так и есть на самом деле."
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Надеюсь, что адвокаты Лапина и воевавшие вместе с ним объяснят Баканову это более доступно и доходчиво.
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И не я вам начала писать, поэтому сами выпейте успокоительного, а то уже не в состоянии разобраться кто кому писал.
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почему наши пограничники его выпустили?
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сбу все больше начинает походить на филиал фсб в Украине..., кому как не доблестным работникам этой службы знать кто, кого и когда, кому как не им предупреждать подобные случаи и в свою очередь готовить претензии ко всяким росмразям, которые приезжали к нам в страну "пострелять хохлов"...
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..Тож і цікаво скільком касабам видано *червону картку * !?
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Нехай журналісти, депутати спитають про це у кращого міністра країни.
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раша вступающая в период агонии, становиться особо опасна.
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Значит Кацапстан своих наёмников не наказывает а украинских просит выдать? А не охренели ли кацапы? Польша знает,что если она его выдаст Кацапии,она очень испортит отношения с Украиной.Пока что она не выдала ни одного украинца кацапам. Все они находятся в СИЗО Польши. Но и Украине они выдавать не спешат.
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Победа это когда вернется на Родину, у нас на границ что нет базы Интерпола, зачем подвергать риску человека который есть в этой базе и пропускать его за территорию государства?
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Ось так працює український підрозділ Інтерполу .
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Вы предыдущие статьи ,как я понял, не читали. Не его в базе ( красной карточки). росися отдельным циркуляром направила Польше запрос на задержание перед самим его приездом
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"Это не первый такой случай, когда задерживают украинских граждан. Есть уже около десяти таких случаев в Польше, когда российская сторона через Интерпол пытается задержать и экстрадировать в Россию украинцев, участвовавших в военных операциях на востоке Украины", - заявил Дещица.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было. Это называется наступать на одни и те же грабли.
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А в Польшу он свободно выехал или тоже была "борьба за то, чтобы" он туда попал?
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Уявляю що буде коли Україна ратифікує Римський статут.
А така умова прописана в угоді про асоціацію з ЄС.
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Всі ці проблеми від того, що у свій час ми не заявили, що у нас стан війни з Росією і не розірвали з нею дипвідносини. Петя не хотів цього щоб не спалити свої липецькі фабрики. А тепер ми маємо проблеми оскільки для міжнародного товариства Росія на Донбасі є миротворцем, її іхтемнети теж миротворящі а тоді ті, хто з ними воює є терористами та бандитами. Все логічно. Петі-баризі УРА!
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