 Це невелика проміжна перемога: нас чекає боротьба за те, щоб Мазур повернувся в Україну, - Дещиця

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.
"Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу", – каже посол.
На сьогодні невідома дата проведення першого судового засіданні у справі по суті.
"Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – наголосив український посол.
До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Ігор Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
Ігор Лапін
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Ну що друзі? СБУ.
Напевне що ми розпочинаємо новий етап у житті. Іду на допит в Службу Безпеки України з приводу убієнних мирних московських граждан під час прориву блокади Луганського аеропорту літо 2014 рік.
Осінь 2019 рік Луцьк.
Более того.
На цензоре за правду что такое будет происходить после избрания зе банили.
Поэтому вы сделали это вместе.
Остаются только витання.
Я к этому не имею никакого отношения.
Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же и военные.
Что именно неожиданное произошло?
Кстати поляки это прекрасно понимабт отсюда и задержание Мазура.
А вот это и есть российская пропаганда во всей красе:
"Поэтому логично было предположить что не толтко петя порошенко пойдет под трибунал за военные преступления против мирного народа донбасса а так же российских туристов а так же И ВОЕННЫЕ."
Какие преступления против "мирных жителей Донбасса" совершали обороняющие Луганский и Донецкий аэропорты?
Вы же постите ссылочку на вызов на допрос по этому поводу.
Может у вас когнитивный диссонанс?
Так вы завяжите и полежите.
А ко мне со своими истериками не пишите.
ГБР уже открыло дела против моряков по кляузе Портнова.
Международный трибунал УЖЕ вынес решение о вине россии в том конфликте.
По его словам, эти люди сейчас находятся в польских СИЗО, их дела находятся на рассмотрении польских правоохранительных и судебных органов. Однако ни одного случая экстрадиции украинцев в Россию не было. Это называется наступать на одни и те же грабли.
А така умова прописана в угоді про асоціацію з ЄС.