 Це невелика проміжна перемога: нас чекає боротьба за те, щоб Мазур повернувся в Україну, - Дещиця

Про це заявив у коментарі Радіо Свобода посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає Цензор.НЕТ.

"Далі за нами клопітка робота і боротьба за те, щоб Ігор повернувся в Україну і щоб Росія перестала використовувати інструмент Інтерполу для пошуку тих людей, які їй невигідні або які є її ворогами. Це невеличка, проміжна перемога. Це, власне, спільними зусиллями нам вдалося отримати таку невеличку перемогу", – каже посол.

На сьогодні невідома дата проведення першого судового засіданні у справі по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібен держорган на випадок таких ситуацій, як із Мазуром, - генконсул Павлюк

"Це залежатиме від знайомства зі справою польських правоохоронних органів. Ми будемо робити все можливе, щоб воно відбулося якнайшвидше і цю справу закрити якнайшвидше. Я радий, що Ігор є на волі, що він у безпеці в генеральному консульстві у Любліні і наші консули ним опікуватимуться і надаватимуть всіляку допомогу", – наголосив український посол.

До завершення судового процесу щодо екстрадиції українця до Росії чи відмові в ній Ігор Мазур перебуватиме у Польщі на поруках генерального консула України у Любліні Василя Павлюка.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.