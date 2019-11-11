EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  166  3
Все про:пожежа (1850) смерть (3623) ДСНС (2129)

 Від початку року в Україні сталося 89 тис. пожеж, унаслідок яких загинуло понад 1400 осіб, - ДСНС

Від початку року під час пожеж в Україні загинуло 1400 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Загалом від початку року на території України виникло вже понад 89 000 пожеж. З них у житловому секторі - понад 26 000 випадків. Кількість загиблих під час пожеж вже перетнула позначку в 1400 осіб", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, зараз рятувальники підсилюють профілактичні відпрацювання населених пунктів. Щодня співробітниками Служби порятунку проводиться роз'яснювальна робота з населенням у всіх областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в готелі в центрі Одеси: полум'я охопило стіни і дах. ФОТО

Рятувальники нагадують, що основними причинами виникнення займань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перевантаження або несправність електромережі та побутових приладів, а також залишені без нагляду сірники у місцях, що легко доступні для дітей майже завжди призводять до пожеж у помешканнях. Тож, рятувальники радять завжди дотримуватися простих правил безпеки у побуті для того, щоб не стати частиною сумної статистики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158869
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Украина и здесь с африкой поровнялась....
 показати весь коментар
 
Я помню времена, когда противопожарный минимум объясняли на уроках в школе.
Даже 10 000 пожарных инспекторов не спасут от пьяного курения в постели или скрученного абы как шнура.
 показати весь коментар
 
так говорите главное помириться с даунбасом?
вы пожары луЧЧЕ разведите
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору