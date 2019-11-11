 "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, ФК "Шахтар" на своєму сайті опублікував заяву з приводу цього інциденту.
"ФК "Шахтар" виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути жодного виправдання тим, хто завдає образи, мотивуючи їх кольором шкіри, релігійними або політичними переконаннями. Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах... Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати на підтримку і захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку "Динамо" також прокоментувало цей інцидент на своєму сайті.
У клубі вважають поспішним твердження про вину уболівальників.
"З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції цих осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту", - йдеться в заяві клубу.
Футболіст "Шахтаря", бразилець Тайсон у своєму Instagram опублікував фото із середнім пальцем і написав: "Я люблю свою расу, я борюся за колір, все, що я роблю, для нас, для любові ... Я ніколи не змовчу перед обличчям такого нелюдського і підлого вчинку! Мої сльози були від обурення, зречення і безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас навчили бути сильними і боротися! Боріться за наші права і за рівність!".
Спортивний журналіст Кирило Крижановський на своїй сторінці в мережі Facebook розповів, що в лютому 2019 року, коли "Шахтар" приймав удома німецький "Айнтрахт" у рамках плейофф Ліги Європи, вболівальники "гірників" ображали гравців "Айнтрахту" та імітували мавпячі крики, коли м'яч опинявся у когось із темношкірих гравців німецької команди. Запис про це було зробив у рапорті делегат УЄФА.
"28 березня 2019 року УЄФА виніс офіційне рішення: клуб визнаний винним у расистській поведінці своїх уболівальників. ... Те, чого ви не знайдете щодо цього інциденту: заяви ФК "Шахтар", який засуджує расизм з боку своїх уболівальників; фотографій гравців ФК "Айнтрахт", які в сльозах залишають поле; навіть згадки про це рішення УЄФА на офіційному сайті ФК "Шахтар"", - йдеться в повідомленні.
"О Спорт, ти - мир!" (с) П`єр де Кубертен.
Серед справжніх фанів футболу зараз дуже багато відвертих радикалів.
Медведчук готовит таким образом своих боевиков, которые за тюбик клея будут готовы на все.
Это было эхо.
жжкожий за то что вышел и 5-100 минут попинал мячик зарабатывает столько что того пива мона купить цистерну 20т. - что-то там будто бы крикнули, а эта, ну а как назвать мудака который за такое бабло не умеет вести себя прилично и все это уже наверное обсосали кацапские "сми" с истерикой соловьева и прочих ублюдков.
вышвырнуть черного да и все, пусть в Бразилии обезьянам факает.
10 hrs ·
Расизм - зло. Йому ніде нема місця. У жодних проявах. Але як людина, яка принципово й прискіпливо ставиться до всіх дискримінацій, не розумію кількох речей в ситуації з ультрас Динамо і бразильцями Шахтаря.
1. Що конкретно кричали фанати Динамо? Чому про це ніхто не говорить? Відео, яке з'явилося нещодавно, не дає відповіді на це питання. Не кажу, що проявів расизму не було (не знаю). Просто розкажіть/покажіть, якими вони були. Це важливо.
2. Ультрас Динамо - WBC (White Boys Club). Назва про все говорить. З сектору можуть лунати (і, буває, лунають) расистські речівки. Більше - "небілі" не можуть туди потрапити. Певен - фани Динамо не раз кричали расистського роду заряди на матчах Шахтаря. Расизм - зло.
Але чомусь саме зараз на це звернули уваги футболісти (1), які тикали факи, й розпочав активну роботу клуб, який вже виніс вердикт ультрі киян. Чому вони раніше не включалися в цю тему, а були терпілами? Що заважало чи чого бракувало?
Висновок. Цей скандал - серйозний іміджевий удар по Динамо. Завтра про нього говоритиме весь світ. А також - черговий доказ того, що Шахтар вміло користується хибами принципового суперника. В потрібний момент, влучними методами і болючими темами. І робить їх своїми плюсами. Аплодисменти, чесно (без сарказму).
13 hrs ·
Ознакомился с заявлением ФК Шахтер
Полностью поддерживаю проживающий в столице Украины клуб в его борьбе с расизмом на стадионах.
Это абсолютно правильно и в духе времени!
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К сожалению, немного занят сейчас и не могу позволить себе потратить время на "погуглить". Буду очень благодарен, если кто-то скинет мне ссылки на официальные заявления ФК Шахтер по следующим вопросам:
- осуждение поведения капитана команды Дарио Срны, распевающего матерные песни в адрес Динамо (Киев);
- осуждение скандирования болельщиками команды на "Донбасс Арене" политических лозунгов, появление на трибунах российских флагов и призывов к соседнему агрессивному государству навести порядок в нашей стране путем введения на ее территорию войск;
- осуждение штатного сотрудника клуба С.Ю.Морозова за публичные оскорбления в адрес игрока Динамо (Киев) Андрея Ярмоленко;
- осуждение насилия на поле со стороны игрока команды Тайсона, который умышленно нанес травму игроку Динамо (Киев) Андрею Ярмоленко, прямой ногой ударившего того в бедро и живот, что привело в ушибу мягких тканей, гематоме и ссадинам;
- осуждение нарушения правил честной игры и судейства от крымского арбитра Юрия Вакса, придумавшего второе предупреждение игроку ФК Динамо (Киев) Денису Гармашу и поспособствовавшего победе тогда еще донецкой команды;
- осуждение сексистских высказываний главного тренера ФК Шахтер Мирчи Луческу, который позволил себе подобные выпады в адрес Натальи Рачинской;
- осуждение публичных угроз арбитру со стороны генерального директора клуба Сергея Палкина, приправленных открытыми оскорблениями в адрес рефери Сергея Бойко;
- осуждение публичных угроз в адрес арбитра Копиевского со стороны игрока команды Тараса Степаненко;
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Безусловно, расизму - нет места в футболе!
Но есть ли в нем место: публичным оскорблениям и угрозам в адрес судей, игрокам соперников, проявлениям насилия на поле, политическим лозунгам, сексизму и т.д.?
Надеюсь, что я просто пропустил все попытки ФК Шахтер бороться против этих явлений в том числе, и их официальные заявления по этим темам просто прошли мимо меня.
Уверен, что такие заявления были. Не может же один отдельно взятый клуб при таком фронте возможной борьбы сосредоточиться только на одном направлении...
Что первично: борьба с расизмом как явлением или наказать киевское "Динамо" "ну хотя бы за это"?
Bogdan Butkevych
Скажу тільки одне з приводу типу расистського скандалу на матчі кротівня - Динамо.
Коли дивишся на ці кротівські створіння, тайсонів і дентіній, які плачуть як баби від того, що їм там щось не так крикнули з трибуни - мені просто гидко.
Тебе образили? Піди як Кантона і розберися як чоловік. Нема яєць? Ну тоді плач як соплежуй на камеру. Хоча щоб тобі не кричали з трибун, ридати - це просто якась ганьба, яка негідна чоловіка. Похрін, що там тобі кричать. Роби свою справу або йди геть.
Реально, мабуть, час перемикатися на регбі.
ЗИ: А, і ще так прикметно, що всі оголошення на стадіоні тупо російською. Ну розкажіть мені про те, що кротня - українська команда, угу.
АПД: Я проти расизму і вважаю його тупістю. Але коли провокують провокаторів - їх не шкода
Фраза находится в суперпозиции, если сказал черный - то это борьба с расизмом, а если белый - то это и есть расизм.
С*ка когда мы, белые, просрали миропорядок который наша раса и построила?
Выслать обезьян обратно в бантустаны и не будет никакого расизма, и зоофилии
у либералов.
Да и исторические достижения показывают развитость различных видов человека. Гомо сапиенс стал доминирующим видом не потому что дал равные права неандертальцам. И наш гуманизм - это эволюционный недостаток, который приведет нас, тех кто сформировал нынешнюю культуру, нынешний образ жизни и миропорядок в целом - к неандертальцам. На свалку истории.