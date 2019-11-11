 "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, ФК "Шахтар" на своєму сайті опублікував заяву з приводу цього інциденту.

"ФК "Шахтар" виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути жодного виправдання тим, хто завдає образи, мотивуючи їх кольором шкіри, релігійними або політичними переконаннями. Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах... Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати на підтримку і захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку "Динамо" також прокоментувало цей інцидент на своєму сайті.

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У клубі вважають поспішним твердження про вину уболівальників.

"З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції цих осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту", - йдеться в заяві клубу.

Футболіст "Шахтаря", бразилець Тайсон у своєму Instagram опублікував фото із середнім пальцем і написав: "Я люблю свою расу, я борюся за колір, все, що я роблю, для нас, для любові ... Я ніколи не змовчу перед обличчям такого нелюдського і підлого вчинку! Мої сльози були від обурення, зречення і безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас навчили бути сильними і боротися! Боріться за наші права і за рівність!".





Спортивний журналіст Кирило Крижановський на своїй сторінці в мережі Facebook розповів, що в лютому 2019 року, коли "Шахтар" приймав удома німецький "Айнтрахт" у рамках плейофф Ліги Європи, вболівальники "гірників" ображали гравців "Айнтрахту" та імітували мавпячі крики, коли м'яч опинявся у когось із темношкірих гравців німецької команди. Запис про це було зробив у рапорті делегат УЄФА.

"28 березня 2019 року УЄФА виніс офіційне рішення: клуб визнаний винним у расистській поведінці своїх уболівальників. ... Те, чого ви не знайдете щодо цього інциденту: заяви ФК "Шахтар", який засуджує расизм з боку своїх уболівальників; фотографій гравців ФК "Айнтрахт", які в сльозах залишають поле; навіть згадки про це рішення УЄФА на офіційному сайті ФК "Шахтар"", - йдеться в повідомленні.