EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Спорт
  10568  139
Все про:Динамо (134) расизм (15) футбол (786) Шахтар (87)

 "Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу. ФОТО

Під час футбольного матчу між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" з трибун лунали расистські вигуки на адресу гравців "гірників". Капітан "Шахтаря" показав фанатам киян середній палець, за що отримав червону картку. "Шахтар" заявив, що засуджує будь-які прояви расизму, в "Динамо" чекають розслідування інциденту і не поспішають звинувачувати уболівальників у нетерпимості до гравців "Шахтаря".

Як інформує Цензор.НЕТ, ФК "Шахтар" на своєму сайті опублікував заяву з приводу цього інциденту.

"ФК "Шахтар" виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути жодного виправдання тим, хто завдає образи, мотивуючи їх кольором шкіри, релігійними або політичними переконаннями. Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах... Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати на підтримку і захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку "Динамо" також прокоментувало цей інцидент на своєму сайті.

Дивіться також: У центрі Львова побилися майже сто футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини: травмовано двох поліцейських. ФОТО

У клубі вважають поспішним твердження про вину уболівальників.

"З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції цих осіб не лише від футболу, а і від суспільства. Очікуємо на оприлюднення фото- та відеоматеріалів, які могли би пролити світло на усі обставини інциденту", - йдеться в заяві клубу.

Футболіст "Шахтаря", бразилець Тайсон у своєму Instagram опублікував фото із середнім пальцем і написав: "Я люблю свою расу, я борюся за колір, все, що я роблю, для нас, для любові ... Я ніколи не змовчу перед обличчям такого нелюдського і підлого вчинку! Мої сльози були від обурення, зречення і безпорадності, що я нічого не міг зробити в той момент! Але нас навчили бути сильними і боротися! Боріться за наші права і за рівність!".


Динамо і Шахтар зробили заяви після расистського інциденту під час матчу 01

Динамо і Шахтар зробили заяви після расистського інциденту під час матчу 02

Спортивний журналіст Кирило Крижановський на своїй сторінці в мережі Facebook розповів, що в лютому 2019 року, коли "Шахтар" приймав удома німецький "Айнтрахт" у рамках плейофф Ліги Європи, вболівальники "гірників" ображали гравців "Айнтрахту" та імітували мавпячі крики, коли м'яч опинявся у когось із темношкірих гравців німецької команди. Запис про це було зробив у рапорті делегат УЄФА.

"28 березня 2019 року УЄФА виніс офіційне рішення: клуб визнаний винним у расистській поведінці своїх уболівальників. ... Те, чого ви не знайдете щодо цього інциденту: заяви ФК "Шахтар", який засуджує расизм з боку своїх уболівальників; фотографій гравців ФК "Айнтрахт", які в сльозах залишають поле; навіть згадки про це рішення УЄФА на офіційному сайті ФК "Шахтар"", - йдеться в повідомленні.

Динамо і Шахтар зробили заяви після расистського інциденту під час матчу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158867
 
 
 Топ коментарі
 
. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях.
Насчет политических - я бы поспорил
Например ватный безмозглый Ракицкий должен быть уведомлен с трибун - что он тупая безмозглая вата и ему прямая дорога на роисю
 показати весь коментар
 
болельщики - дебилы, живого шахтера не видели штоле? они черными и должны быть!
 показати весь коментар
 
Переглядав відео кілька разів, ніяких расистських викриків не почув. Зате добре видно, як Тайсон факи фанатам Динамо тиче і за це отримує червону. То може він видумав расизм, щоб червону не отримати??
"Динамо" і "Шахтар" зробили заяви після расистського інциденту під час матчу - Цензор.НЕТ 9151
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
я тоже расист, я ненавижу кацапов！ хотя стоп-кацапы не расса, не нация, не народ！тогда я не расист получается
 показати весь коментар
 
 
а в шахті є ще ізраільтянин =як вони ще антисиметизм не приписали
 показати весь коментар
 
 
Может быть нам ещё расскажут, что: "Путин - Х*йло!",- это тоже оскорбление?
 показати весь коментар
 
 
Ні, ***** це худоба, це ворог країни, а расизм це тупість.
 показати весь коментар
 
Нажаль були прояви расизму, за факи в бік гравців бразильської національності вже промовчу. Тайсон не стримався відповів фактом. До цього в Україні не було випадків публічних проявів расизму. Шанувальникам Динамо хочу нагадати, що в них також були темношкірі гравці. Ще більш темношкірі. Расизм не повинен вкоринитися на теренах України, не зважаючи на вподобання вболівальників.
 показати весь коментар
 
 
Так можемо скотитися до бидлячості рашкаванів.
 показати весь коментар
 
 
Повністю згоден.
"О Спорт, ти - мир!" (с) П`єр де Кубертен.
 показати весь коментар
 
ти просто на футбол ніколи не ходив
 показати весь коментар
 
Я лично не слышал "расиских" кричалок.А вы?Может это тайсон выдумал или это сделали специально проплаченные люди?
 показати весь коментар
 
 
Фани вже давно перестали бути фанами футболу.
Серед справжніх фанів футболу зараз дуже багато відвертих радикалів.
 показати весь коментар
 
 
Там сплошная обеюханая школота, которой после 19-00 нельзя находится на улице без родителей.
Медведчук готовит таким образом своих боевиков, которые за тюбик клея будут готовы на все.
 показати весь коментар
 
Правильно показав. А ДК, при усій моїй повазі, нехай контролює своїх фанатів, або провокаторів, якщо це була провокація. Дикунство якесь. Зробіть на стадіоні вольєр, звуконепроникний із броньованого скла, і запускайте цю худобу туди. Задовбали, ні з малою дитиною на футбол не піти, ні відпочити по людські. Купа лайна дикунського перетворила спорт у місце задоволення власних тваринних потреб...
 показати весь коментар
 
 
Український расизм має стосуватись виключно організмів з російським світоглядом. Решта - нормальні люди.
 показати весь коментар
 
 
Ага, а исторические песни, былины, рассказы, керамику с призывами очищать землю от басурман поганых, кое где прямо черными названными, да евреев-шинкарей - отбросим как неудобные? У нас есть только одни союзники - наши братья украинцы, все остальные хотят забрать либо нашу землю, либо нашу свободу, либо извратить наш образ жизни для своего удобства
 показати весь коментар
 
"Как аукнется, так и откликнется".
Это было эхо.
 показати весь коментар
 
Поле рассудило,кто сильнее сегодня.Увы,не "Динамо".Болельщикам киевлян надо разбираться со своими футболистами,чтобы те научились играть.П.С.Никогда не был болельщиком этих команд.
 показати весь коментар
 
так клічки теж мабуть расисти як що били нігорів
 показати весь коментар
 
 
Ой б*же, двуногие пивные боченки от зависти шо темножжкожий за то что вышел и 5-100 минут попинал мячик зарабатывает столько что того пива мона купить цистерну 20т. - что-то там будто бы крикнули, а эта, ну а как назвать мудака который за такое бабло не умеет вести себя прилично и все это уже наверное обсосали кацапские "сми" с истерикой соловьева и прочих ублюдков.
вышвырнуть черного да и все, пусть в Бразилии обезьянам факает.
 показати весь коментар
 
Саме цікаве,що ні Тайсон,ні Дентіньйо не можуть сказати,що їм кричали. Виходить,якщо ці клоуни починають плакати просто так ,то це вже расизм?
 показати весь коментар
 
 
Клоун - це той, хто не вмів одягти презерватив і родив такого придурка, як ти.
 показати весь коментар
 
 
О, евгеника плохая когда мы ограничиваем рождение тупых либералов, а если тупых фашистов - то хорошая? Ну нафиг, твое место в биореакторе. Хоть литров 6 метана получим с бесполезного куска либерализма.
 показати весь коментар
 
Андрій Сеньків


10 hrs ·

Расизм - зло. Йому ніде нема місця. У жодних проявах. Але як людина, яка принципово й прискіпливо ставиться до всіх дискримінацій, не розумію кількох речей в ситуації з ультрас Динамо і бразильцями Шахтаря.
1. Що конкретно кричали фанати Динамо? Чому про це ніхто не говорить? Відео, яке з'явилося нещодавно, не дає відповіді на це питання. Не кажу, що проявів расизму не було (не знаю). Просто розкажіть/покажіть, якими вони були. Це важливо.
2. Ультрас Динамо - WBC (White Boys Club). Назва про все говорить. З сектору можуть лунати (і, буває, лунають) расистські речівки. Більше - "небілі" не можуть туди потрапити. Певен - фани Динамо не раз кричали расистського роду заряди на матчах Шахтаря. Расизм - зло.
Але чомусь саме зараз на це звернули уваги футболісти (1), які тикали факи, й розпочав активну роботу клуб, який вже виніс вердикт ультрі киян. Чому вони раніше не включалися в цю тему, а були терпілами? Що заважало чи чого бракувало?
Висновок. Цей скандал - серйозний іміджевий удар по Динамо. Завтра про нього говоритиме весь світ. А також - черговий доказ того, що Шахтар вміло користується хибами принципового суперника. В потрібний момент, влучними методами і болючими темами. І робить їх своїми плюсами. Аплодисменти, чесно (без сарказму).
 показати весь коментар
 
Допоки інцидент не буде розслідувано і "білошкіра мавпа " не буде "сидіти", я ні на один матч ДК - ні ногою, Те ж саме закликаю зробити всіх притомних.
 показати весь коментар
 
сиди дома і відсвічуй,або краще перейди в стан кротодрочерів
 показати весь коментар
 
 
Kirill Kryzhanovsky


13 hrs ·

Ознакомился с заявлением ФК Шахтер
Полностью поддерживаю проживающий в столице Украины клуб в его борьбе с расизмом на стадионах.
Это абсолютно правильно и в духе времени!
***
К сожалению, немного занят сейчас и не могу позволить себе потратить время на "погуглить". Буду очень благодарен, если кто-то скинет мне ссылки на официальные заявления ФК Шахтер по следующим вопросам:
- осуждение поведения капитана команды Дарио Срны, распевающего матерные песни в адрес Динамо (Киев);
- осуждение скандирования болельщиками команды на "Донбасс Арене" политических лозунгов, появление на трибунах российских флагов и призывов к соседнему агрессивному государству навести порядок в нашей стране путем введения на ее территорию войск;
- осуждение штатного сотрудника клуба С.Ю.Морозова за публичные оскорбления в адрес игрока Динамо (Киев) Андрея Ярмоленко;
- осуждение насилия на поле со стороны игрока команды Тайсона, который умышленно нанес травму игроку Динамо (Киев) Андрею Ярмоленко, прямой ногой ударившего того в бедро и живот, что привело в ушибу мягких тканей, гематоме и ссадинам;
- осуждение нарушения правил честной игры и судейства от крымского арбитра Юрия Вакса, придумавшего второе предупреждение игроку ФК Динамо (Киев) Денису Гармашу и поспособствовавшего победе тогда еще донецкой команды;
- осуждение сексистских высказываний главного тренера ФК Шахтер Мирчи Луческу, который позволил себе подобные выпады в адрес Натальи Рачинской;
- осуждение публичных угроз арбитру со стороны генерального директора клуба Сергея Палкина, приправленных открытыми оскорблениями в адрес рефери Сергея Бойко;
- осуждение публичных угроз в адрес арбитра Копиевского со стороны игрока команды Тараса Степаненко;
***
Безусловно, расизму - нет места в футболе!
Но есть ли в нем место: публичным оскорблениям и угрозам в адрес судей, игрокам соперников, проявлениям насилия на поле, политическим лозунгам, сексизму и т.д.?
Надеюсь, что я просто пропустил все попытки ФК Шахтер бороться против этих явлений в том числе, и их официальные заявления по этим темам просто прошли мимо меня.
Уверен, что такие заявления были. Не может же один отдельно взятый клуб при таком фронте возможной борьбы сосредоточиться только на одном направлении...
 показати весь коментар
 
 
Artem Frankov@frankov11




Что первично: борьба с расизмом как явлением или наказать киевское "Динамо" "ну хотя бы за это"?

Bogdan Butkevych

Скажу тільки одне з приводу типу расистського скандалу на матчі кротівня - Динамо.
Коли дивишся на ці кротівські створіння, тайсонів і дентіній, які плачуть як баби від того, що їм там щось не так крикнули з трибуни - мені просто гидко.
Тебе образили? Піди як Кантона і розберися як чоловік. Нема яєць? Ну тоді плач як соплежуй на камеру. Хоча щоб тобі не кричали з трибун, ридати - це просто якась ганьба, яка негідна чоловіка. Похрін, що там тобі кричать. Роби свою справу або йди геть.
Реально, мабуть, час перемикатися на регбі.
ЗИ: А, і ще так прикметно, що всі оголошення на стадіоні тупо російською. Ну розкажіть мені про те, що кротня - українська команда, угу.
АПД: Я проти расизму і вважаю його тупістю. Але коли провокують провокаторів - їх не шкода
 показати весь коментар
 
 
До речі, а фк Шахтар наказали за бидло, яке під час хвилини мовчання за загиблими на Майдані весною 2014 на даунбас-арені волало "бєєркут"???
 показати весь коментар
 
 
"Я люблю свою расу, и готов биться за её права." (с)
Фраза находится в суперпозиции, если сказал черный - то это борьба с расизмом, а если белый - то это и есть расизм.
С*ка когда мы, белые, просрали миропорядок который наша раса и построила?
Выслать обезьян обратно в бантустаны и не будет никакого расизма, и зоофилии
у либералов.
 показати весь коментар
 
В данном позорном инциденте видна костлявая рука махрового расизьма,проповедуемого нашими ярыми националистами всех мастей.Одно дело борьба с ордынской нечистью,другое дело -ксенофобия и расизм,нападения на ЛГБТ.Это медвежья услуга Украине .В цивилизованном мире наших националистов представляют ,как разнузданных озверевших животных из-за таких инцидентов.
 показати весь коментар
 
цивилизованный мир хочет дружить с кремлем, ради газа и денег. Так что имел я его в рот с его мнением, "озверевшие животные", к тому же разнузданные стоят щитом между мной и настоящим зверьем с востока. А их взгляды на лгбт и других братьев меньших, вполне оправданы.
 показати весь коментар
 
Билецкий со своими женами и прочие нацики стоят только между тобой и твоими мозгами.
 показати весь коментар
 
то есть между мной и моим мозгом стоит широкино и мариуполь? Радует что там не стоишь ты. Потому что наших оружие для отстаивания своих убеждений есть, а у ваших - нет.
 показати весь коментар
 
Блин мы некоторых птиц в разные виды заносим, хотя у них только в строении клюва различие, мы дельфинов разумными не считаем, хотя они каннибализмом не страдают, а тут - форма черепа, цвет кожи, строение скелета, волос, если верить нобелевскому лауреату Уотсону то и ДНК достаточно сильно отличается, но - нет, один вид, одна кровь, с интер-на-цио-нааа-лом, взовьется род че-е-ерной!
Да и исторические достижения показывают развитость различных видов человека. Гомо сапиенс стал доминирующим видом не потому что дал равные права неандертальцам. И наш гуманизм - это эволюционный недостаток, который приведет нас, тех кто сформировал нынешнюю культуру, нынешний образ жизни и миропорядок в целом - к неандертальцам. На свалку истории.
 показати весь коментар
 
Окей, зиганул, легче стало? Может конструктив будет? Или надо сначала ярлыки развесить?
 показати весь коментар
 
Все люди произошли от обезьян, при чем не отдельно от "белых", " черных", "желтых". А конкретно от "черных". А те в свою очередь от каких то мелких грызунов, которые выжили спрятавшись в глубоких норках во времена гибели динозавров. Но судя по всему Бог и природа ошиблась, нужно было этот вид так и оставить мелкими грызунами.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору