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 Політика України
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Все про:Крим (7714) ООН (1319) права людини (402) резолюція (203)

 До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції

До кінця року в Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй будуть розглядатися проєкти двох резолюцій, пов'язаних з російською окупацією Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", проєкт резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, ініційований Україною, зараз готується в третьому комітеті (із соціальних, гуманітарних та культурних питань) ГА ООН. Голосування в комітеті відбудеться орієнтовно в середині листопада.

Очікується, що в роботі української делегації візьмуть участь представники кримськотатарського народу, права якого брутально порушує окупаційна влада. За процедурою, після ухвалення резолюції в комітеті вона виноситься на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці грудня.

Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках, проте Росія проігнорувала їх виконання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції щодо Криму, - МЗС

Попередня резолюція містила заклик до Генерального секретаря ООН підготувати на нинішню, 74-ту сесію Генеральної Асамблеї, спеціальну доповідь щодо виконання резолюції 2018 року. Нині також проходить узгодження проєкту іншої резолюції – про мілітаризацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих Росією, а також частин Чорного та Азовського морів. Очікується, що проєкт резолюції буде винесено безпосередньо на розгляд сесії Генасамблеї ООН на грудневому пленумі, без голосування в комітетах.

Занепокоєння України та світової спільноти викликає нарощування військового потенціалу в окупованому Криму та небезпека розміщення ядерної зброї на півострові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158863
 
 
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Про Крым тема.И тишина. Потыкайте троллей палкой может они передохли.
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Перед "боем" видать на грудь бояры по 100 гр. принимают.
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А потом спросят у россии , можно ли эти резолюции принять ?
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расия-страна-изгой.Просто нужно время,чтобы оформить это официально
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Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.

Предыдущая резолюция содержала призыв к Генеральному секретарю ООН подготовить нынешнюю, 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи, специальный доклад по выполнению резолюции 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3158863

А резолюцию от 2014 года с требованием деоккупации уже проконтролировали?
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ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В СБ ООН, А ТАМ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ НЕ В ПОЛЬЗУ ОККУПАНТА БЛОКИУЕТСЯ САМИМ ОККУПАНТОМ. А РЕПУТАЦИЯ КАК ВИДИМ ОСОБО НЕ ВОЛНУЕТ ЗАПАД, ЗА ДЕНЬГУ ДРУЖАТ И ВСЕ НОРМ
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