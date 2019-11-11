 Співпраця з НАТО не перервалася: сьогодні ми її посилимо, - Загороднюк

Про це в інтерв'ю ТСН розповів міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Цензор.НЕТ.

"Тобто це для нас важливо політично, тому що наша стратегічна мета - членство в НАТО. А також це важливо з точки зору боєготовності, впровадження тих стандартів, за якими ми зможемо краще воювати. І цей системний процес, він триває і він буде тривати ще деякий час", - пояснив міністр.

На запитання, чи буде НАТО воювати пліч-о-пліч з Україною в разі загрози, він заявив: "Поки ми не є членом НАТО. Тому у них немає такого зобов'язання. Але наші країни-партнери поставляють нам зброю, техніку, надають послуги з тренування і підготовки бійців. Тому, звичайно, в такій спосіб вони з нами. І це постійно підтверджується, незважаючи на зміни нашого уряду та інші процеси. Співпраця не переривалася взагалі. Цей процес триває, контрольовано. І навіть сьогодні ми її посилимо".

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