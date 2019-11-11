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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (112) Слуга народу (447) Корнієнко (62)

 "Слуга народу" ретельніше перевірятиме нових членів партії, - Корнієнко

Новообраний глава партії "Слуга народу" анонсував "ретельнішу перевірку" нових членів партії, яких шукатимуть перед місцевими виборами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, регіональні команди президентської партії вже почали формуватися. Точну кількість необхідних нових членів він поки назвати не зміг.

"Це залежить від системи місцевих виборів. Та система, до якої ми зараз прагнемо, яка пов’язана з децентралізацією – насправді там кількість депутатів місцевих рад сильно зменшиться. Там зараз більш як сто тисяч, а після децентралізації буде в районі 40 тисяч", – сказав він.

За оцінками голови партії, йдеться про близько 40-50 тисяч нових людей. Відповідаючи на запитання про те, чи робитиме "Слуга народу" висновки з попередніх виборів, Корнієнко анонсував більш ретельний відбір кандидатів.

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"Мабуть, ми будемо ретельніше підходити до перевірки, тому що навіть той механізм постпраймеріз, який ми запровадили на парламентській кампанії, до кінця не спрацював, і все-таки деякі репутаційні ризики наші кандидати мали, особливо мажоритарники. Це точно буде довший процес, у нас є час на це. І в нас є зараз більше можливостей організаційних, тобто партія зможе більш ретельно це проводити", – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, з'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158861
 
 
 Топ коментарі
 
Та ви вже вибрали собі півшостого припиздента.
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Я з ностальгією згадую перші склади Верховної Ради, де були такі високоосвічені інтелектуали, як Чорновіл, Лук'яненко, брати Горині, Костенко, Тарасюк, академік Юхновський, Драч, Павличко, Терен, Яворівський.

А зараз хто? Як не Допа за колоною, так весільні фотографи...



У політиці не місце людям з IQ менше, ніж 115-120!
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А то так не видно клоунов.
Помнится, вы перед выборами уже проверяли.

"Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8682
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Я тобі можу за півгодини 100 прозвіськ придумати, і що далі ? Примітивний в тебе рівень розвитку, тому так Україна і живе... Сумно.
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В РФ намедни лишний "наполеон" появился, профессор-реконструктор, из Питера, который свою сожительницу-аспирантку расчленил и утопил в Мойке частями (а не сразу тушкой).
Можно его пригласить, вместо Гиркина.
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"Слуга народа" будет более тщательно проверять новых членов партии, старых членов партии тоже проверить необходимо.
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Отже *лоліта * не приходиться до двору *слугою * !? "Слуга народу" ретельніше перевірятиме нових членів партії, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3938
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Справку из псих-диспансера не забудьте взять у кандидатов в Слуги Народа, чтобы не "'проколоться", как французы с профессором питерским, которому дали орден Почетного Легиона, а старик-профессор взял да и оттяпал руки вместе с головой своей молодой сожительнице (по совместительству аспирантке). Тщательнее надо подходить к отбору кадров, особенно если "кадр" является "реконструктором" из РФ.
Не доверяйте справкам из российской дурки, просите провести местное освидетельствование.
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обрезной будет выбирать только обрезных
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Ляшко может поделиться опытом "проверки" членов партии.
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Праймериз вообще не работал, его слелали для галочки.
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Его бы самого проверить. На снимке у него такое лицо, как будто его пчелы покусали.
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Є простий тест: говорите кандидату "Слава нації", якщо він не знає відповіді - то це ваш надійний малорос. І заодно, в мене для вашої камарільї є чудове гасло "Здамо її разом".
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сн ,на жаль, не уникла ,як і всі інші партії --сброду , всі розуміють,
що народити партію за 2-3 місяці неможливо. тому беріть решето і сійте! тих, що не проходять в дірочку--бийте киянкою по черепу, знову не пройдуть--на свалку до тимошонки і потрошонки
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