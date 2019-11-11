 "Слуга народу" ретельніше перевірятиме нових членів партії, - Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, регіональні команди президентської партії вже почали формуватися. Точну кількість необхідних нових членів він поки назвати не зміг.

"Це залежить від системи місцевих виборів. Та система, до якої ми зараз прагнемо, яка пов’язана з децентралізацією – насправді там кількість депутатів місцевих рад сильно зменшиться. Там зараз більш як сто тисяч, а після децентралізації буде в районі 40 тисяч", – сказав він.

За оцінками голови партії, йдеться про близько 40-50 тисяч нових людей. Відповідаючи на запитання про те, чи робитиме "Слуга народу" висновки з попередніх виборів, Корнієнко анонсував більш ретельний відбір кандидатів.

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"Мабуть, ми будемо ретельніше підходити до перевірки, тому що навіть той механізм постпраймеріз, який ми запровадили на парламентській кампанії, до кінця не спрацював, і все-таки деякі репутаційні ризики наші кандидати мали, особливо мажоритарники. Це точно буде довший процес, у нас є час на це. І в нас є зараз більше можливостей організаційних, тобто партія зможе більш ретельно це проводити", – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 10 жовтня, з'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка.