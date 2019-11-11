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Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Мазур Ігор (15) Павлюк Василь (1)

 Україні потрібен держорган на випадок таких ситуацій, як із Мазуром, - генконсул Павлюк

Україні варто розглянути можливість створення спеціального органу, який би опікувався ситуаціями, подібними до тої, що трапилася з ветераном АТО Ігорем Мазуром у Польщі.

Таку думку висловив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх кількох років маємо багато випадків, коли відбувається екстрадиція наших громадян до Росії… І дуже часто ті звинувачення є надуманими, сфабрикованими", - констатував Павлюк.

Він додав, що українській стороні не завжди вдається домогтися позитивних результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мазур під час судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, - генконсул Павлюк

"Ми неодноразово зверталися до наших вищих керівників, все ж таки треба у тому напрямі працювати. Виділити окрему, напевно, структуру чи окрему людину… Щоб такі питання узгоджувалися з української стороною", - сказав генконсул.

Дипломат висловив сподівання, що керівництво держави почує його пропозицію.

"РФ у такий спосіб намагається воювати з патріотами України. А зважаючи на те, що таких людей у нас багато, варто буди готовими. Тому нам теж треба переформатовуватися і давати гідну відповідь. Адже дипломати обмежені у своїх діях. Ми не можемо представляти інтереси у судах. Ми можемо бути присутні, але - якщо не порушуються права і свободи громадян України - ми нічого не можемо зробити", - пояснив Павлюк.

Генконсул переконаний: спільна робота таких комісій і дипломатів принесе добрі результати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька разів без проблем в'їжджав до Польщі минулого і позаминулого року, - Мазур

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158858
 
 
 Топ коментарі
 
У нас этих госорганов и так больше чем надо. Для каждого мажора создали такую кормушку.
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Каких блядь органов?!
А для чего по вашему консульства?! Это прямая обязанность консульства защищать интересы своих граждан в других странах!!!
Блядь заставьте этих придурков, которые сейчас при власти, кто нибудь почитать законы!!!
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Не, я понимаю, что понабирали ананистов и дрочеров на все должности, но это работа МИД.
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У нас этих госорганов и так больше чем надо. Для каждого мажора создали такую кормушку.
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...нах..и так от безделия аристократы ох..вают на периферии, шевелите булками...и мозгами тоже...
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Каких ***** органов?!
А для чего по вашему консульства?! Это прямая обязанность консульства защищать интересы своих граждан в других странах!!!
***** заставьте этих придурков, которые сейчас при власти, кто нибудь почитать законы!!!
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Не, я понимаю, что понабирали ананистов и дрочеров на все должности, но это работа МИД.
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Для одного мазура делать целый орган? А существующие органы не справляются? Потом этот новый орган начнёт просить помощи у всех остальных органов?
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Та ні. Такі органи розмножуються брунькуванням.Адже для ефективної діяльності,новому органу треба буде розширити повноваження,штат і фінансування,створити допоміжні органи,і т.д.
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Может нужно качественно выпольнять свою работу уже имеющимся в огромном количестве органам?
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У нас и так раздутый штат чиновников, с приходом слуг урода к власти по первому чиху будем создавать новых прихлебателей из бюджета?
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У Департаменті консульської служби МЗС України є "УПРАВЛІННЯ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ".
У "УПРАВЛІННЯ" два відділи:

- ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
- ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

Який, КУРВА, ОРГАН???
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В Украине надо перенимать практику кацапов,и отвечать им той же монетой возбуждая уголовные дела против личного состава воевавшего в чечне,абхазии,сирии и т.д.
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А для чего тогда все эти посольства и консульства?
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для того и существует МИД .скажите ему
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Как, а разве не для того чтобы ходить на разные консульские вечеринки, беседовать там на них со всеми?!
Эти придурки даже не знают функции посольств и консульств! Вот фраза из википедии:
"В то время, как посольство занимается в первую очередь решением политических вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и другое)."

Т.е. это прямая и ЕДИНСТВЕННАЯ обязанность консульств. Какой нахрен еще орган он хочет отрастить непонятно!
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Пусть зебилы попросят поляков больше так не делать.
Тем более что после увольнения Вятровича отношения с братским народом наладились?
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а министерство ветеранов...тоже вроде орган
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нужен госорган на случай таких ситуаций, да и всех что планировали сократить прямиком в этот орган, и оклад побольше.
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