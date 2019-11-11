 Україні потрібен держорган на випадок таких ситуацій, як із Мазуром, - генконсул Павлюк

Таку думку висловив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Протягом останніх кількох років маємо багато випадків, коли відбувається екстрадиція наших громадян до Росії… І дуже часто ті звинувачення є надуманими, сфабрикованими", - констатував Павлюк.
Він додав, що українській стороні не завжди вдається домогтися позитивних результатів.
"Ми неодноразово зверталися до наших вищих керівників, все ж таки треба у тому напрямі працювати. Виділити окрему, напевно, структуру чи окрему людину… Щоб такі питання узгоджувалися з української стороною", - сказав генконсул.
Дипломат висловив сподівання, що керівництво держави почує його пропозицію.
"РФ у такий спосіб намагається воювати з патріотами України. А зважаючи на те, що таких людей у нас багато, варто буди готовими. Тому нам теж треба переформатовуватися і давати гідну відповідь. Адже дипломати обмежені у своїх діях. Ми не можемо представляти інтереси у судах. Ми можемо бути присутні, але - якщо не порушуються права і свободи громадян України - ми нічого не можемо зробити", - пояснив Павлюк.
Генконсул переконаний: спільна робота таких комісій і дипломатів принесе добрі результати.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
А для чего по вашему консульства?! Это прямая обязанность консульства защищать интересы своих граждан в других странах!!!
***** заставьте этих придурков, которые сейчас при власти, кто нибудь почитать законы!!!
У "УПРАВЛІННЯ" два відділи:
- ВІДДІЛ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ
- ВІДДІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
Який, КУРВА, ОРГАН???
Эти придурки даже не знают функции посольств и консульств! Вот фраза из википедии:
"В то время, как посольство занимается в первую очередь решением политических вопросов (переговоры, сбор информации о стране пребывания), консульство осуществляет контакты с местными властями, занимается обслуживанием граждан, решением их проблем в рамках законодательства и оформлением документов (визы, паспорта, нотариальные документы, справки и другое)."
Т.е. это прямая и ЕДИНСТВЕННАЯ обязанность консульств. Какой нахрен еще орган он хочет отрастить непонятно!
Тем более что после увольнения Вятровича отношения с братским народом наладились?