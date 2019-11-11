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 Події, За кордоном
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Все про:Ірак (49) протест (1022) смерть (3620)

 Від початку акцій протесту в Іраку загинуло 319 осіб, 15 тисяч були поранені

Починаючи з 1 жовтня в ході акцій протесту в Іраку загинули 319 демонстрантів, 15 тисяч зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомили в комітеті з прав людини при парламенті Іраку.

Раніше влада Іраку ввела комендантську годину в Багдаді і містах Ен-Насирія (провінція Зікар), Ель-Амара (провінція Майсан) і Ель-Хілла (провінція Бабіль).

Протести охопили Басру, Ед-Диванію, Кербелу, Васіт і Кіркук.

Як повідомлялося, антиурядові протести в Іраку почалися на початку жовтня. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку протестів в Іраку вже загинуло 94 людини. МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок у країну. ФОТОрепортаж

МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Іраку в зв'язку з істотним погіршенням ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158853
 
 
 Топ коментарі
 
Америкоы там вроде ж "демократию"установили,свергнув(убив) Саддама Хуссейна.
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Иракский майдан хочет прогнать американского оккупанта, как украинский Евромайдан прогнал русских оккупантов.
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Бред. Ирак оккупирован Ираном. Большая часть Сирии и Ливан тоже. Кстати Ливан тоже охвачен антииранскими протестами не говоря уже про Сирию.Клерикальняй фашизм мало кому нарвится даже в самом Иране
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Мітингарі там гинуть через те, що в них влучають гранати із сльзогінним газом... Така граната встряє у голову повністю.
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Америкоы там вроде ж "демократию"установили,свергнув(убив) Саддама Хуссейна.
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потому и протесты стали возможны. при диктатуре сильно не протестуют...
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