 Популярність Трампа в діаспорі може зрости, якщо він надасть Україні зброю, - представник УККА Добрянський

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Укрінформу" висловив представник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський.

За його словами, популярність Трампа в діаспорі може зрости, якщо він надасть Україні зброю.

Водночас Добрянський зізнався, що негативно оцінює міжнародну політику нинішнього голови Білого дому й завжди голосує за висуванців Демократичної партії.

"Телебачення Fox News, яке підтримує республіканців, зазомбувало американців. Воно ніколи не говорить про суть розслідування щодо імпічменту, а лише про те, що президента оббріхують", - зазначив Добрянський.

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При цьому він наголосив, що українці в США ніколи не голосують одностайно за того чи іншого кандидата. А також заперечив твердження про те, ніби діаспора традиційно підтримує республіканців.

"Так було колись. Нині ситуація змінилася, і багато представників української громади підтримують Демократичну партію".

Однак, зауважив Добрянський, відповідних соціологічних досліджень ніхто не проводив, тож немає даних щодо підтримки українцями тієї чи іншої політичної сили.

На переконання представника УКК, Палата представників оголосить імпічмент ще до різдвяних свят, хоча Сенат і не підтримає її. "Але політично це буде дуже важливе рішення. Конгрес покаже, що президент країни не може так поводитися", - зазначив Добрянський.

Зрештою, вважає він, Трамп може стати першим президентом США, переобраним після позитивного голосування за імпічмент у Палаті представників.

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Нагадаємо, 4 листопада комітети опублікували перші стенограми, пов'язані з процедурою імпічменту. Так, були опубліковані свідчення колишнього радника держдепартаменту США Майкла Маккінлі, який пішов у відставку в жовтні, і колишнього посла США в Україні Мері Йованович. Бесіди з чиновниками проходили за зачиненими дверима.

5 листопада комітети опублікували стенограми зі свідченнями, отриманими в межах процедури імпічменту президента США від постпреда США в ЄС Гордона Сондланда і колишнього спецпредставника США з України Курта Волкера.

Як очікується, незабаром на відкритих слуханнях виступить Білл Тейлор.