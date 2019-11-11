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 Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

10 листопада озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 7 обстрілів:

  • двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу;
  • два рази біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
  • неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

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Також 4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухових травм зазнали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.

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Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158850
 
 
 Топ коментарі
 
Хто наживається на війні зараз?
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Ускорить развод и отойти на дистанцию куда ни один вражеский снаряд не долетит
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с учетом "града" и без учета "смерча". это примерно 40 км.
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Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная дальность поражения цели до 40 км, минимальная - не менее 1,6 км. Артиллерийская часть монтируется на доработанных типах шасси грузовых автомобилей семейств «Урал-375» или «Урал-4320» в зависимости от модификации. Модификация «Град-1» монтируется на «ЗИЛ-131».
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Я не буду сперичатись, можливо так і є. Назва града бм 21, 21 км дальність, 40 км це ураган, є к кацапні ракети на град які летять на 40 км, це торнадо.
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А кацапи підійдуть ближче.
І що, знову відводити?
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Редкая птица долетит до средины Днепра.
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Российско-оккупационные войска продолжают нести потери на Донбассе. За вчерашний день, 9 ноября, враг потерял шесть человек убитыми и раненными. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Все это плохо, но было бы хрошо чтоб Зеля обьяснил раненым воинам лично за что они страдают и что за мир он собирается делать. А то есть риск что рейтинг потеряет вместе с должностью,а мира так и не получим и все жертвы впустую.
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Що цікаво, у лугандонів страшенний дефіцит птурів. Бережуть їх на випадок наступу ЗСУ. А тут регулярно пуляють ними навіть по піхоті. Знають, що наступу не буде?
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- Я вижу что стало гораздо лучше, чем при Порошенко!
- Володимире Одександровичу, досить вже на свій кортеж дивитися!
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Роман Безсмертний: У владі є люди, які не просто працюють на Росію - вони реалізують план Кремля

https://espreso.tv/article/2019/10/15/roman_bezsmertnyy_u_vladi_ye_lyudy_yaki_ne_prosto_pracyuyut_na_rosiyu_vony_realizuyut_plan_kremlya
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