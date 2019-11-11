 Четверо українських воїнів зазнали мінно-вибухових травм на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 7 обстрілів:
- двічі поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу;
- два рази біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
Також 4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- біля Майорська та Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Вчора, 10 листопада, внаслідок обстрілів, мінно-вибухових травм зазнали чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю наших захисників немає", - сказано в повідомленні.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано", - повідомили в пресцентрі ОС.
І що, знову відводити?
Лайк Штірліцу.
- Я вижу что стало гораздо лучше, чем при Порошенко!
- Володимире Одександровичу, досить вже на свій кортеж дивитися!
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