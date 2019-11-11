 Шість медалей чемпіонату світу із самбо виборола збірна України

У перший день змагань золоту медаль завоював Владислав Руднєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.

Також в активі нашої команди два срібла - в командному заліку у жінок і в бойовому самбо.

В останній день українці поповнили медальну скарбничку ще двома нагородами - Анастасія Сапсай взяла золото в категорії понад 80 кг, а Петро Давиденко став третім у категорії до 90 кг.

Таким чином, збірна України завоювала на чемпіонаті світу шість медалей - дві золоті та чотири бронзові.

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