 Шість медалей чемпіонату світу із самбо виборола збірна України

У перший день змагань золоту медаль завоював Владислав Руднєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.
Також в активі нашої команди два срібла - в командному заліку у жінок і в бойовому самбо.
В останній день українці поповнили медальну скарбничку ще двома нагородами - Анастасія Сапсай взяла золото в категорії понад 80 кг, а Петро Давиденко став третім у категорії до 90 кг.
Таким чином, збірна України завоювала на чемпіонаті світу шість медалей - дві золоті та чотири бронзові.
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@radiosvoboda
🤔
Или подождем, как обычно, пару недель?
гра між цими командами давно вже не ель класіко по українськи...
але завдяки борцям з кавказькими прізвищами.