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 Спорт, За кордоном
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Все про:Збірна України (108) чемпіонат (138) Південна Корея (63) самбо (1)

 Шість медалей чемпіонату світу із самбо виборола збірна України

У Південній Кореї завершився чемпіонат світу з самбо. Українська збірна здобула шість медалей.

У перший день змагань золоту медаль завоював Владислав Руднєв, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Sport.ua.

Також в активі нашої команди два срібла - в командному заліку у жінок і в бойовому самбо.

В останній день українці поповнили медальну скарбничку ще двома нагородами - Анастасія Сапсай взяла золото в категорії понад 80 кг, а Петро Давиденко став третім у категорії до 90 кг.

Таким чином, збірна України завоювала на чемпіонаті світу шість медалей - дві золоті та чотири бронзові.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158849
 
   
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«Росія все в нас забрала. І якщо ми цього не усвідомимо, не організуємося і не дамо відсіч, чуда не буде... Мусимо усвідомити, що наш порятунок - у нашій любові до нашого народу, мови, звичаїв», - ці слова Зеновій Красівський промовив у січні 1991 року.
(C)
@radiosvoboda
🤔
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так приїздь в Україну і все буде тільки добре
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Не пора ли обсудить матч дк-шахтер?
Или подождем, как обычно, пару недель?
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динамо продінаміло ?
гра між цими командами давно вже не ель класіко по українськи...
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У так би мовити россссії медалей більше,
але завдяки борцям з кавказькими прізвищами.
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Привіт, Люц) там ще питання можуть виникати через мельдоній...))
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У Украины есть свой вид спортивной борьбы - боевой гопак. Вот его надо пропагандировать по всему миру и добиться внесения в олимпийские виды спорта.
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