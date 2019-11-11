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Все про:Меркель (600) НАТО (2167) Росія (20579)

 Тема оборони НАТО стала знову актуальною після російської агресії проти України, - Меркель

У зв'язку з конфліктом в Україні та анексією Криму тема національної оборони та оборони НАТО знову опинилася в центрі уваги.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому подкасті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Gordonua.

Промова канцлера стосувалася 64-ї річниці створення Бундесверу. Вона наголосила на важливості співпраці європейських країн у рамках НАТО, членом якого є і Німеччина.

"У зв'язку з конфліктом в Україні та анексією Криму тема національної оборони та оборони Альянсу знову опинилася в центрі уваги", - вважає Меркель.

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Вона наголосила на необхідності достатнього фінансування німецької армії для виконання цих завдань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158848
 
 
 Топ коментарі
 
Агрессия-агрессия, но Северный поток-2 надо строить!
А то мало агрессии, нужно больше.
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А в тексте выступления Меркель нет слова "агрессия" - "В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания".
Это в Украине "конфликт" Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 6329
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Треба було брати нас в НАТО до росіскої агресії.
Війни не було би. Торгували би собі і жили тихо мирно.
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Мудозвоны захлебнулись собственным словесным поносом. Дел- ноль!
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Агрессия-агрессия, но Северный поток-2 надо строить!
А то мало агрессии, нужно больше.
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А в тексте выступления Меркель нет слова "агрессия" - "В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания".
Это в Украине "конфликт" Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 6329
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весь світ вважав нас сферою росіского впливу, фактично їхньою територією.
і захід навіть стидається поставити сюди свій чобіт, замість росіского лаптя.
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Далеко не весь мир. Но личные интересы ведущих политиков мирового уровня, главенствуют над геополитикой. Трамп, Меркель, Макрон - примеры из новой истории. Все имеет свою цену
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И конечно "глубочайшая" обеспокоенность по Украине,а сев.поток 2 тута ни при чеммм! Подкинем газодоллары для военки рашки, но НаТО надо укреплять! Правильным путем идем дойчланды!
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Меркель имеет в виду что США должны продолжать сбрасываться на НАТО, а то Трамп толсто намекает что США не в состоянии нести такие расходы, надо бы перераспределить чтобы Европа учавствовала в равной доле, а не сидела нахаляву на шее американцев
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Шмеркель Украину бортанула с НАТО и с Минском не зря-вьіродки нацистов век не забудут и Первьій и Второй Украинские фронтьі и Партизанщину Второй Мировой,впрочемь,как и вьіродки Армии Власова.452 млрд.долларов инвестиций ЕС в рашизм-єто-ли не подтверждение?
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амеры свалят с эуропы, и зверушка пушистая той нате наступит, поэтому дон и сказал...сначала бабосы - 2% ввп, потом защита, иначе как курдов кинут... Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 8338
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курдов пока никто не кинул,а вот сруцню в мешок между курдскими ножами и турецкими ятаганами таки загнали.
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Кстати, а сколько витков должна иметь пружина для св. оптимальной работы? Может, уж проще распрямиться про всяк случай?
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Ой а шо ж такое?!Анжелка начала рубить фишку?
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никто не хочет воевать... ну, понятно, кроме рашки.
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...сначала использовали мочить ИГил, потом кинули на поталу туркам..."руцке витязи" мне как то пофигу, хотели людоеда Башарку удержать на троне из-за 2 баз морских, пока получилось, пара -тройка сотен 2-х сотых не в счет, бабы еще нарожают... а вот курдов жалко...
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вот ***** , языком мелет как собака хвостом машет, а газовый поток 2 кто строит, пушкин ?
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Найдите ДВА различия Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 4979.
Текст заголовка статьи - "Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины"
Цитата Меркель - "В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания" Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 4979
Получается в Украине "конфликт" , а Крым аннексировала какая-то неведомая страна...
Это все что надо знать про старушку Меркель, ЕС и НАТО
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Треба було брати нас в НАТО до росіскої агресії.
Війни не було би. Торгували би собі і жили тихо мирно.
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При Януковичі, та в НАТО? Та він, та його російські друзі усе з відти по викрадали.
А зараз, НАТО ніяк не поєднується із «Сватами» та шаурмою, ЗеБілами при владі та Коломийским якій обкрадає країну... Ви чули про подібні проблеми, наприклад, в Хорватії?
Тільки нація може вирішити, хоче Україна у НАТО, чи ні. Нажаль, в Україні населення
☹️
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Не понятно как Меркельша говорит о обороне, если в Германии осталось около 10 танков и то это для того, чтобы танкисты хоть изредка их трогали, есть один пехотный батальон и может быть пару катеров - все...... о чем она говорит?
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"Она отметила необходимость достаточного финансирования немецкой армии для выполнения этих задач."

Она закупками газа и прочего в параше более чем достаточно финансирует армию Ху*ла. Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 3598
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