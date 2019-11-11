 Тема оборони НАТО стала знову актуальною після російської агресії проти України, - Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому подкасті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Gordonua.
Промова канцлера стосувалася 64-ї річниці створення Бундесверу. Вона наголосила на важливості співпраці європейських країн у рамках НАТО, членом якого є і Німеччина.
"У зв'язку з конфліктом в Україні та анексією Криму тема національної оборони та оборони Альянсу знову опинилася в центрі уваги", - вважає Меркель.
Вона наголосила на необхідності достатнього фінансування німецької армії для виконання цих завдань.
А то мало агрессии, нужно больше.
Это в Украине "конфликт"
і захід навіть стидається поставити сюди свій чобіт, замість росіского лаптя.
Текст заголовка статьи - "Тема обороны НАТО стала вновь актуальной после российской агрессии против Украины"
Цитата Меркель - "В связи с конфликтом в Украине и аннексией Крыма тема национальной обороны и обороны Альянса вновь оказалась в центре внимания"
Получается в Украине "конфликт" , а Крым аннексировала какая-то неведомая страна...
Это все что надо знать про старушку Меркель, ЕС и НАТО
Війни не було би. Торгували би собі і жили тихо мирно.
А зараз, НАТО ніяк не поєднується із «Сватами» та шаурмою, ЗеБілами при владі та Коломийским якій обкрадає країну... Ви чули про подібні проблеми, наприклад, в Хорватії?
Тільки нація може вирішити, хоче Україна у НАТО, чи ні. Нажаль, в Україні населення
☹️
Она закупками газа и прочего в параше более чем достаточно финансирует армию Ху*ла.