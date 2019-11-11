 Кілька разів без проблем в'їжджав до Польщі минулого і позаминулого року, - Мазур

Про це він повідомив у Любліні на спільній з генконсулом України пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я в Польщі був кілька разів і минулого, і позаминулого року. Бо відколи повернувся зі ЗСУ в запас, я вважав, що для нас справді понад усе важливо з поляками мати гарні стосунки, одним фронтом виступати проти Росії - Балто-Чорноморський союз такий. Якщо виходити з того, що Інтерпол мав із 2014 року, то я теж, мабуть, був у цій базі. Тільки Інтерпол не давав ходу… Я не думаю, що хтось там мене здав, скоріш за все, Росія останні кілька місяців почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати "Північний потік-2", так само десь Інтерпол здався і погодився нас включити в той чорний список", - розповів Мазур.

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Таким чином, за словами Мазура, Інтерпол погодився з тим, що російський суд може судити справедливо - але, на жаль, справи українських політв’язнів свідчать, що це не так.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.