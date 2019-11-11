EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  1597  19
Матеріали за темою:
Все про:затримання (3054) Польща (1998) Мазур Ігор (15)

 Кілька разів без проблем в'їжджав до Польщі минулого і позаминулого року, - Мазур

Співробітник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур за останні два роки не раз перетинав кордон з Польщею без жодних проблем.

Про це він повідомив у Любліні на спільній з генконсулом України пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я в Польщі був кілька разів і минулого, і позаминулого року. Бо відколи повернувся зі ЗСУ в запас, я вважав, що для нас справді понад усе важливо з поляками мати гарні стосунки, одним фронтом виступати проти Росії - Балто-Чорноморський союз такий. Якщо виходити з того, що Інтерпол мав із 2014 року, то я теж, мабуть, був у цій базі. Тільки Інтерпол не давав ходу… Я не думаю, що хтось там мене здав, скоріш за все, Росія останні кілька місяців почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати "Північний потік-2", так само десь Інтерпол здався і погодився нас включити в той чорний список", - розповів Мазур.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У бойових діях у Чечні не брав участі, був там як журналіст, - Мазур. ВIДЕО

Таким чином, за словами Мазура, Інтерпол погодився з тим, що російський суд може судити справедливо - але, на жаль, справи українських політв’язнів свідчать, що це не так.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158846
 
 
 Топ коментарі
 
У кацапов ненависть к украинским националистам на генетическом уровне...

"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.

Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.

На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.

Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141
 показати весь коментар
 
Тополя прямо говорить,що проблема не в Інтерполі,а в зміні міжнародної політики як самої України,так і ставленні інших країн та організацій до нашої держави (а відповідно-й до українців).
Зате в провідника міжнародної політики пузце поголене.
 показати весь коментар
 
Нет, оно скорее всего всплывет в ближайшее время потому что выдавать его рашке полякам будет как-то некошерно: пацаны не поймут...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Разведке стоіт прошерстіть тех, кто был в курсе поездкі Тополі. Может в паспартістка крыса? Как слілась інфа маскалям?
 показати весь коментар
 
а наши в Интерполе только пивко попивают????
 показати весь коментар
 
 
Асанж-2. Но того все-таки слили под давлением США. Сольют ли участника бандформирования приднестровья воевавшего против суверенной Молдовы на стороне расеянцев?!
 показати весь коментар
 
Поляки арештували Мазура за цим звинуваченням?
 показати весь коментар
 
Нет, оно скорее всего всплывет в ближайшее время потому что выдавать его рашке полякам будет как-то некошерно: пацаны не поймут...
 показати весь коментар
 
 
Тобто зараз від вас була провокація.
 показати весь коментар
 
 
Не смеши. Считаешь что этот сраный форум является такой значимой информ. площадкой что любой из нас перданет что-нибудь и сразу пойдут волны мирового масштаба?
 показати весь коментар
 
 
Аль Капоне тоже арестовали за формальную мелочевку но оттуда он уже никогда не вышел...
 показати весь коментар
 
А Онопрієнко арештували за вбивства. Та в цілому це все не має стосунку до арешту Мазура.
 показати весь коментар
 
Буде цікаво, якщо Польша дозволить екстрадицію Мазура на росію.
 показати весь коментар
 
У кацапов ненависть к украинским националистам на генетическом уровне...

"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.

Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.

На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.

Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141
 показати весь коментар
 
 
Вчера был хороший вопрос , почему рашистов не подают в интерпол , Гиркина и компанию, или они кошерные террористы?😖
 показати весь коментар
 
Может он и в розыске, просто не выезжает заграницу, но во, что был журналистом вряд ли прокатит, хотя, хз.
 показати весь коментар
 
В минулому та позаминулому роках президентом був Петро Порошенко, а Мазур ще не був лідером та активістом руху протесту капітуляції.
Я з самого початку писав що російського націоналіста з погрємухою ;Бєлий Вождь; Бєлєцково не можна підпускати до руху протесту, бо Аваков поставив перед ним завдання його очолити та злити в унітаз.
 показати весь коментар
 
 
Тополя прямо говорить,що проблема не в Інтерполі,а в зміні міжнародної політики як самої України,так і ставленні інших країн та організацій до нашої держави (а відповідно-й до українців).
Зате в провідника міжнародної політики пузце поголене.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору