 Кілька разів без проблем в'їжджав до Польщі минулого і позаминулого року, - Мазур

Про це він повідомив у Любліні на спільній з генконсулом України пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я в Польщі був кілька разів і минулого, і позаминулого року. Бо відколи повернувся зі ЗСУ в запас, я вважав, що для нас справді понад усе важливо з поляками мати гарні стосунки, одним фронтом виступати проти Росії - Балто-Чорноморський союз такий. Якщо виходити з того, що Інтерпол мав із 2014 року, то я теж, мабуть, був у цій базі. Тільки Інтерпол не давав ходу… Я не думаю, що хтось там мене здав, скоріш за все, Росія останні кілька місяців почала активно працювати на міжнародному рівні. І, на жаль, як Данія здалася і дозволила будувати "Північний потік-2", так само десь Інтерпол здався і погодився нас включити в той чорний список", - розповів Мазур.
Таким чином, за словами Мазура, Інтерпол погодився з тим, що російський суд може судити справедливо - але, на жаль, справи українських політв’язнів свідчать, що це не так.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.
🤔
"21 октября Николай Лемик зашел в консульство СССР, и со словами ""Это тебе от Организации Украинских Националистов - за муки и смерть наших братьев и сестер, за голод в Украине, за все издевательства", убил секретаря консульства СССР Андрея Майлова.
Лемик как и планировал, сдался польским властям, попал под суд, рассказал подробно о своих мотивах и о Голодоморе. Но его не казнили, а приговорили к пожизненному заключению.
На суде выяснилось, что Майлов на самом деле был резидентом внешней разведки ОГПУ СССР. Этот теракт и громкий процесс Лемика мгновенно превратил ОУН и украинских националистов в главных врагов СССР и советской пропаганды. С этого дня в ответ на советский террор и Голодомор ОУН начала организованную войну против СССР.
Уже сейчас известно, что Майлов был ближайшим другом советского террориста полковника Павла Судоплатова, который назвал в его честь своего сына Андрея. И именно террористической группе Судоплатова было поручено убийство лидера ОУН Евгения Коновальца, которое он совершил 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Украинские националисты стали одной из главных мишеней спецслужб СССР."
Источник: https://censor.net.ua/r420141
Я з самого початку писав що російського націоналіста з погрємухою ;Бєлий Вождь; Бєлєцково не можна підпускати до руху протесту, бо Аваков поставив перед ним завдання його очолити та злити в унітаз.
Зате в провідника міжнародної політики пузце поголене.