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 У побитті ветерана АТО Панова і його дружини підозрюються пасинок жінки з другом, обох затримано, - поліція Києва

Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан" і його дружини.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Поліцейські Києва затримали підозрюваних у побитті подружжя. В результаті події чоловіка і жінку госпіталізували і прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Інцидент стався в під'їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. У поліцію звернулися місцеві жителі, які повідомили, що їхніх сусідів побили невідомі", - повідомляють у поліції.

Оперативний черговий направив на адресу слідчо-оперативну групу районного управління поліції і лікарів.

"Ми встановили, що вчора ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і завдали подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували", - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

Читайте також: Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в під'їзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим

"За цим фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавленням волі",- додав правоохоронець.

У побитті ветерана АТО Панова і його дружини підозрюються пасинок жінки з другом, обох затримано, - поліція Києва 01


Нагадаємо, про жорстоке побиття ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним "Хан" і його дружини повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк (Руденька).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував нацгвардійця, який побив і обстріляв чоловіка в Ірпені

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158844
 
 
 Топ коментарі
 
Пожиттєве - найкращий вирок, бо це - генетичне сміття. Навіть на матір рідну руку підняло, вилюдок. Нічого святого. І тюрма його краще не зробить
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при Порохе человек прошедший АТО был неприкасаем. Он вызывал автоматическое уважение. потому что в то время политика страны была соответствующая. они были защитниками мирной жизни Украины и их уважали. Были слдучаи нападения но это были или диверсии или откровенные заказухи со стороны сепаров или кацапов
благодаря "мудрой" политики шмаркли и говна разносимого "г+г" теперь воины прошедшие АТО считаются у нас "бандитами" и вообще "непонятными людьми с оружием". напомнить как называли ветеранов которые были против отвода наших войск? поэтому и отношение такое.
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Це лайно як було за петі, так і залишилося. Чи може за петрика цього лайна не було ? Воно не тільки вбивало, його ще й випускали на волю "реформовані парашенком" суди. Тітушню, яка побила ветеранів у Дніпрі посадили ?

18.07.18
Херсонский суд отпустил под домашний арест задержанного СБУ сообщника
российских оккупантов https://censor.net.ua/news/3077139/hersonskiyi_sud_otpustil_pod_domashniyi_arest_zaderjannogo_sbu_soobschnika_rossiyiskih_okkupantov

09.07.18 Учасницю нападу на "кіборга"
Вербича Лапінську засуджено до 3 років умовно https://ua.censor.net.ua/news/3075564/uchasnytsyu_napadu_na_kiborga_verbycha_lapinsku_zasudjeno_do_3_rokiv_umovno

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бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в
Хмельницькому взимку 2014 року https://censor.net.ua/ua/news/3105605/sud_vidpustyv_na_poruky_biyitsya_alfy_taradaya_pidozryuvanogo_v_rozstrili_uchasnykiv_protestu_v_hmelnytskomu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68731341
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Давно пора штрафбаты возрождать,и заградотряды к ним.
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во як буває, "синок" млять і матер вбити забажало... цікаво, що далі буде...
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Що? Як завжди. Слідство, суд, тюрма. Не знаю як там з законом щодо спадку - якщо мати помре отримує синок що її вбив спадок? За жидівською логікою Зєлєнського і його кодла він же стане "сиротою" і тому має отримати.
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банальность -забабло, а в предыдущей новости виновным рисовался батальон агентов кремля, но теория заговора в очередной раз рухнула.
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Не помнят что было раньше или не живут в Украине . Почитать коменты 2014 года и становится очевидным , что пишущие за шоколадника не знают, что было в Украине .
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На кремлядей достаточно преступлений от их теории заговора.
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Хан має бути там, я не хочу казати погано, але.....
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Тепер з'явилося багато лайна, яке почало вбивати.
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А на западе тоже порошенко? Вообще то села умирают везде.
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Ні він не тріпло, між лугандонцями (навіть тими, що живуть і працюють в Україні) поширено, що Порошенко роспочав війну і він несе відповідальність за вбитих, не росіяни, не Янукодло. Вони кожен день несуть свій світогляд у світ і поширюють його.
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У выкидышей логическая цепочка рвется, согласно которой - за каждым преступлением, следует наказание.
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во времена твоей молодости такого не было? одни образцовый пионэры были?
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Це лайно як було за петі, так і залишилося. Чи може за петрика цього лайна не було ? Воно не тільки вбивало, його ще й випускали на волю "реформовані парашенком" суди. Тітушню, яка побила ветеранів у Дніпрі посадили ?

18.07.18
Херсонский суд отпустил под домашний арест задержанного СБУ сообщника
российских оккупантов https://censor.net.ua/news/3077139/hersonskiyi_sud_otpustil_pod_domashniyi_arest_zaderjannogo_sbu_soobschnika_rossiyiskih_okkupantov

09.07.18 Учасницю нападу на "кіборга"
Вербича Лапінську засуджено до 3 років умовно https://ua.censor.net.ua/news/3075564/uchasnytsyu_napadu_na_kiborga_verbycha_lapinsku_zasudjeno_do_3_rokiv_umovno

09.01.19 Суд відпустив на поруки
бійця "Альфи" Тарадая, підозрюваного в розстрілі учасників протесту в
Хмельницькому взимку 2014 року https://censor.net.ua/ua/news/3105605/sud_vidpustyv_na_poruky_biyitsya_alfy_taradaya_pidozryuvanogo_v_rozstrili_uchasnykiv_protestu_v_hmelnytskomu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68731341
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У 90-му баті розвідкою командував. Потім після демобілізації незалежну спілку атошників створив. Може битовуха, а може ментовська постановка.
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Это вполне обычный случай с неродными детьми. Не обязательно доходит до убийства- но как правило- оскорбления, избиения, обворовывания. У нас тоже такие знакомые были. Растили кормили заботились- но ничего хорошего не вышло из этого.
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Пожиттєве - найкращий вирок, бо це - генетичне сміття. Навіть на матір рідну руку підняло, вилюдок. Нічого святого. І тюрма його краще не зробить
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їх в тюрмі годувать треба,а краще по кусочкач розділити та згодувать собакам
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Я хотел сказать- убийцы их хорошо знали. Тихо всё было.
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...бывает, тоже слышал, но не до убийства матери же...
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По поводу святошинских следаков и оперов - не шибко честные люди. У меня в свое время дернули ценности так следак с святошино прикрыл дело. Так что по поводу этого расскрытия - бабка на двое гадала.
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А как подбарыжные ничтожества под первой новостью срали в коментах что это Портнов и Зеленский виноваты, а по факту очередное подтверждение что они украинофобские гниды.
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шо, гражданска война , папа за одних а сынок за других да , нада скабееву седня глануть. .
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при Порохе человек прошедший АТО был неприкасаем. Он вызывал автоматическое уважение. потому что в то время политика страны была соответствующая. они были защитниками мирной жизни Украины и их уважали. Были слдучаи нападения но это были или диверсии или откровенные заказухи со стороны сепаров или кацапов
благодаря "мудрой" политики шмаркли и говна разносимого "г+г" теперь воины прошедшие АТО считаются у нас "бандитами" и вообще "непонятными людьми с оружием". напомнить как называли ветеранов которые были против отвода наших войск? поэтому и отношение такое.
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та зараз кожна шавка підзаборна гавкотить на атошників.
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Шавки ще вчора звинуватили і президента і 76% українців і навіть сьогодні взнавши правду все одно гавкають по завданню своїх кацапських хазяїв
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Бредятина. Сколько их было убито во время твоего потроха, как и активистов-борцов с коррупцией! А теперь Зеленский "виноват", что у его жены сын оказался конченным уродом!
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о, "картотека сбу" подтянулось.
как дела максюша? списки в сбу передал?

давай конкретные факты убийства "активистов-борцов с коррупцией" и "атошников" НЕ по заказу рыгов, сепаров и кацапов. я жду с нетерпением. если сам не в теме - спроси у куратора из сбу.
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А этот Хан случайно не пил с женой вместе? И давно ли он живет с этой женщиной? В избиении ветерана АТО Панова и его жены подозреваются пасынок женщины с другом, оба задержаны, - полиция Киева - Цензор.НЕТ 861
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На что влияет эта информация?
Ты будешь дрочить на неё?
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Воно тролятина. Його коментарі розраховані на те, щоб почався звичайнісінький срач.
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Кто-то из потерпевших пришел в сознание и подтверждает версию полиции?
Их обоих нашли соседи без сознания.
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Преступления раскрывают не только по показаниям потерпевших)
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Бывает и такое. Но в деле Гандзюк доблестные полицейские месяц держали в СИЗО точно-точно "виновного" в нападении на него. Сидел бы дальше, если бы журналисты, блогеры не подняли шум.
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Да, бывает и такое, но обычно сын, это плохая кандидатура на роль козла отпущения, выбирают на эту роль, как обычно, подходящего бомжа с судимостями.
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Вот тут правильная квалификация преступления!
Это чистое покушение на убийство.
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******* вже звинуватили у всьому Зєлєнского і поцілували в сраку Порошенка))))
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По цій темі побиття ветерана можна перепис дебілів робити. Ще вчора вони всі безапеляційно звинувачували омобисто Зеленського і всіх його виборців із пвною у рота і дикою негааистю. А сьогодні - ой як невдобно вийшло - щезли і жодна сволота із них не знайшла в собі сміливості вибачитись.
Що свідчить про них як пвдарасів, що за гроші соєвого, ахметки та під кураторством кацапів сіють ненависть намагаючись посварити українців та зробити нас слабкими перед ворогом.
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