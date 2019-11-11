EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  5180  194
Все про:призов (169) членство в НАТО (263) Загороднюк (71)

 Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов, - Загороднюк

Україна будує армію за стандартами НАТО - професійну, підготовлену та обладнану.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов. Ми рухаємося до армії за стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і обладнаною", - заявив глава оборонного відомства.

Він також додав, що це не відбудеться швидко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Можливість піти в армію з 18 років збереглася й існує досі, - заступник міністра оборони Поліщук

"Це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра, захищені права так, щоб ми могли конкурувати у відборі, конкурувати за кращих людей у нашій армії. І хороша техніка, звичайно, є частиною наших можливостей", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко заявив, що управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Пізніше заступник міністра оборони України Олександр Поліщук нагадав, що можливість піти в армію з 18 років збереглася. "Що стосується призову, законодавчо ніхто не відміняв призов з 18 років. У законодавчій базі, в законодавчому полі України призов з 18 років збережений. Просто, нагадую, в 2014 році було прийнято рішення, на мій погляд дуже правильне, не призивати молодих людей до 20-річного віку. Водночас, можливість піти служити для тих 18-річних, які хочуть в армію, збереглася та існує досі", - зазначив Поліщук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158843
 
   
 Топ коментарі
 
У министра обороны во время войны главная цель - отменить призыв...пздц идиот...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
В 1941 году,немцы офигивали от сдачи в плен тысячами призывной армии.Некуда було складировать и кормить, такой массив призывных защитников СССР Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3891
 показати весь коментар
 
 
Ясное дело, под прессом США,Англии и СССР.От СССР мясо,от союзников всё остальное Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9751
 показати весь коментар
 
 
Сергей Панченко 9eed5309 Так в них ресурсів банально не було.Без лендлізу,совкова армія би програла,хоч би сто мільйонів мобілізувала рабів.
 показати весь коментар
 
 
а как ты хотел после голодомора гулага и раскулачиванья какое желание воевать.
 показати весь коментар
 
Призывной Вермахт офигевал? А американские призывники какие эмоции проявляли?
 показати весь коментар
 
У министра обороны во время войны главная цель - отменить призыв...пздц идиот...
 показати весь коментар
 
 
кілька днів тому додалось ще два - пасажир та організм. Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8794
 показати весь коментар
 
 
Твій сонцеликий і неосяжний рівень інтелекту дозволяє назвати тебе чоловіком 3 тимячоліття. Може почни писати книги золотими буквами
 показати весь коментар
 
Очень тупо рассуждает это министр-зебил . Украина не может и ее не зачем держат миллионною армию контрактников . Но на случай полномасштабной войны будет разумно иметь резерв для армии с призывников . Просто призыв сделать другой , а не как сегодня по дэбильному.
 показати весь коментар
 
 
Danis Nielsen Я вам ще раз кажу,ну ненавчаються в нашій призовній армії військової справи.Ці призовники будуть потенційно вбиті одразу.
 показати весь коментар
 
Если поменяете подход, все у вас получается . В Норвегии получается ? И у вас получается . Я согласен, что сегодня это не призыв, а дэбилизм . И его надо в корне менять .
 показати весь коментар
 
 
Danis Nielsen Норвегія ні з ким не воює.Невідомо,як би себе поводили солдати в реальній війні,коли ворог в рази сильніший і має безкінечні припаси.
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Вона воювала,проти совкових рабів.Але все одно в кінці вважається,що програла.Ще совок тоді не мав нормальної зброї,як московити сьогодні.
 показати весь коментар
 
финская армия была ничто по вооружению против советов, за исключением разве что автоматов суоми, которых были только несколько тысяч
 показати весь коментар
 
 
Алекс Мышкевич Однак совєтська була не готова в холоді і лісах тоді воювати.Фіни були дуже мобільні.Але я вже колись казав,що для совєтів положити 100 тисяч людей,це не втрати і для московії також.
 показати весь коментар
 
А еще за исключением линии Маннергейма и...лыж, которые были у финнов, но которых зимой вообще не было у РККА.
 показати весь коментар
 
Никто не говорит , что призывников надо сразу на фронт отправлять
 показати весь коментар
 
Danis Nielsen Так коли буде мобілізація,то як раз призовники не навчині і підуть воювати.Замість цього повинен бути резерв з професійних контрактників.По іншому москалів не перемогти.
 показати весь коментар
 
Армия нужна, призывная. Но, только как в Израиле: там военнослужащий считается гражданином, а не пушечным мясом (как это было в советской армии) . Нужна совершенно иная культура взаимоотношений между командирами и подчинёнными.
Пригласите, например, отставников из израильской общины друзов. Эти мужики все служили в ЦАХАЛе, у них военная жилка в генах записана. Пусть приедут и учат.
 показати весь коментар
 
 
aquarius580 . Проте вони не сиділи під смерчами і іншою артилерією,а воювали з погано озброєними людьми.
 показати весь коментар
 
Вы бы изучили историю войн, которые вёл Израиль с самого первого дня своего существования.
 показати весь коментар
 
 
aquarius580 . Так їхні супротивники немають такої зброї,як московити.Навіть залізний купол не завжди захищає від примітивної напівсклепаної реактивної артилерії,або старих радянських ракет.
 показати весь коментар
 
так им постоянно гнал ссср оружие и бк с 1955 Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5887
 показати весь коментар
 
 
Шимус До зброї потрібен ще екіпаж.А вони просто залишали техніку.або не вміло нею користувалися.
 показати весь коментар
 
так учили во всю учили в ССР командные кадры для "арабов" а они учили своих- война судного дня показала что египтяне научились воевать а вот сирийцы нет Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 695 а вот бойня в долине бекаа показала что всё совко выдохся и в технику не могёт
 показати весь коментар
 
Шимус В нас більшість техніки совєтської.Вас тут не зрозумієш,одні тут кажуть.що вона хороша,інші ні.Як би там не було.але по всіх рейтингах армія московитів на другому місці і це без урахування ядерної зброї.Нам потрібно не насміхатися.а щось нормально думати.бо потім буде не смішно.Вже зараз не смішно,бо все йде,як москалі хочуть.
 показати весь коментар
 
вибач але я не голсував за сокомроха бородатой бабці
 показати весь коментар
 
Шимус Так і я також.Але це не означає,що я маю погоджуватись.зі всім.що робила попередня влада.
 показати весь коментар
 
ще раз Цахал бив вимуштровану совком армію "арабів" технікою часів Монті та Айка Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9111Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3127
 показати весь коментар
 
 
Шимус Ще раз багато техніки,там було просто покинено.Чи може ви там воювали самі?
 показати весь коментар
 
6 октября началась война Судного дня . На утро 7-го октября в 252-ой дивизии АОИ оставалось 103 исправных танка из 268 Синай Голаны На Голанских высотах сирийцы атаковали израильские позиции, состоящие из двух бригад и одиннадцати артиллерийских батарей, силами пяти дивизий и 188 батарей. К началу войны 180 израильских танков противостояли примерно 1300 сирийским. Таким образом, все израильские танки, находящиеся на плато, попали под первый удар. ...... Призванные резервисты немедленно перебрасывались на сирийский фронт. Из-за тяжести создавшегося положения резервистов «прикрепляли» к танкам и посылали на фронт сразу же после призыва, не тратя время на создание «органичных экипажей» (постоянные экипажи резервистов), установку пулемётов на танках и регулировку танковых прицелов. Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7105
 показати весь коментар
 
 
украинцам мужского пола давать гражданские права только после службы в армии


когда они смогут доказать, что смогут защитить себя, свою семью, родных, близких, друзей и соотечественников
 показати весь коментар
 
 
Алекс Мышкевич Це маячня і з цього нічого в нас не вийде.Ну хіба що ростріли ввести і то в нас також це не можливо.Так що буде все те що зараз продовжуватись.
 показати весь коментар
 
поверь под смерчами они не сидели просто рзсо смерч не появилась в 1973 и в 1982 но уж отбивать зерг раш сирийцев на т 55 и т 62 х на центурионах и супер шерманах они могли на ура Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6232
 показати весь коментар
 
 
Шимус Так сирійські були не навчені.Та й там техніки було багато,просто залишеної.А от щоб вони зараз зробили проти далекобійної артилерії,в них стільки авіації немає,що розбомбити її.Навіть генерал США,не так давно казав.що наші війська не сиділи під масованими арт обстрілами.Бо також воювали зі слабшими супротивниками.
 показати весь коментар
 
знаешь за 40 лет войны научится можно было Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9626 вон цахалу в 60 е мешал пз 4 сирийцев пока анерал не приехал не сел на центруриона попасть не могли потом сразу с матом стуканьем по кипам полная смена программ обучения танкистов результат война 6 дневная Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4050
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В Киеве от призыва на срочную военную службу уклоняются 80% призывников.

https://echo-ua.media/80-kievskix-prizyvnikov-ne-xotyat-idti-v-armiyu/

А зачем он, если все равно никто не идет служить.
 показати весь коментар
 
тогда они должны прибыть в исправительный лагерь Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8231
 показати весь коментар
 
 
Может просто украинская молодежь пацифисты? Это же им придется умирать случись что, а не диванным патриотам.
 показати весь коментар
 
не знаю вон твои зёмы ух гордо грозятся посадить всех на бутылку а потом ***** ногами в ппд где то в Сибири расстрелянные своим же сослуживцем Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9708
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Почему мне кажется что патриоты в Украине это одни пожилые люди. Не считая конечно ходящих строем соколов Билецкого.
 показати весь коментар
 
Пацифизм - отличная идеология! Для насаждения врагу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
70% призывников Ужгорода не прибыли в военкомат.

https://echo-ua.media/80-kievskix-prizyvnikov-ne-xotyat-idti-v-armiyu/
 показати весь коментар
 
тогда они должны прибыть в исправительный лагерь Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9275
 показати весь коментар
 
 
Идея проста и кристально понятна, как и все, что присуще команде Зеленского. Опирается она на два тезиса:
1. Работать меньше, а получать больше (слово "зарабатывать" здесь неприменимо)
2. После нас хоть трава не расти.
 показати весь коментар
 
 
"Ни дня без зашкваров". Партия зелёные долбо@бы.э, ой , слуга народа , зробили блд# разом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Доброго ранку , Україно без мародера порошенка і дурника януковича..
 показати весь коментар
 
 
иди уже на службу полицай. ты "патрюльный" пешком ходишь или на проклятом приусе катаешься?
 показати весь коментар
 
 
Він патрулює зі своїми вірними рабами Шушиком і Кешкою.
 показати весь коментар
 
 
Доброе утро. Как так? Мародера нет уже несколько месяцев, бюджет не воруют, а пенсии не растут, зарплату учителям не повысили до 4000$, коммуналку не снизили? Если проклятый мародер, по словам ТСН, увеличил доходы в 100 раз, то это 100 с лишним миллиардов долларов за пять лет, что превышает состояние Била Гейтса или 20 миллиардов в год, или миллиардов пять экономии за то время, что барыга не у власти. Почему же тогда падают золотовалютные резервы Украины? Где деньги, Зин?
 показати весь коментар
 
 
Путин позицией министра обороны Украины доволен.
 показати весь коментар
 
 
У меня в подразделении 65% личного состава включая боевых и опытных офицеров написали рапорта на увольнение из-за 95 квартала. Идите на хер, твари зелёные. Готовьтесь принять себе в задницу аквафрешевый хер направленный руками 95 квартала.
 показати весь коментар
 
 
Как не стыдно сбегать от войны, да еще оправдываться каким-то кварталом.
 показати весь коментар
 
 
Пошёл на йух. Я там с 15 года. Страну прострали 21 апреля 2019 , когда выбрали малороса президентом. За кого воевать? За *********? Сейчас война заключается в сидении не передке для изображения цели для русских без права ответки. Гидрант насрал на Конституцию и бросает украинские земли русским под ноги. Зебобики с удовольствием введут руководство ЛНР-ДНР в руководство страны. Зебобики в войне обвиняют украинцев. За тех воевать? За тех кто может только троллить и обсуждать зебобиков? Начнется активная фаза войны, когда снесёте зелёную плесень когда заскулите и будите кричать "ПАМАГИТЕ!!!".
 показати весь коментар
 
 
насильно забривать в армию молодых ребят это совок и рашка в одном флаконе армия должна быть профессиональной с материальной мотивацией
 показати весь коментар
 
Армію повинен пройти кожен нормальний чоловік !
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соевые заплевали своим ядом всю ветку. Все хотят на фронт, ждут призыва.
А что плохого в том , что цель отменить призыв, сделать армию профессиональной? Ведь это поможет вернуть в страну молодежь, которые очень многие просто сбежали от грядущего призыва. А кто хочет свою жизнь связать с военным делом, то прекрасно, это должны быть высокие зарплаты , страховки здоровья и жизни на большие суммы - все по стандартам НАТО, что в этом плохого?

ЮВТ тоже всегда поддерживала идею о профессиональной армии. В любом случае, это дело перспективы. Нужно вернуть профессии военного былой престиж.
 показати весь коментар
 
У країни що воює треба щоб був призов.
Приклад - Ізраїль,
у них ще й резервісти є.
 показати весь коментар
 
 
Не сердься на них. У них своя думка щодо цього приводу.
Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1349
 показати весь коментар
 
 
Это фото Зеленского после получения повестки?
 показати весь коментар
 
 
Не займай , смердіти не буде кацапсько зєбільна троляка .
 показати весь коментар
 
 
Даже с призывом в украинской армии недокомплект. Никто не хочет идти в армию. Какая нафиг профессиональная армия. Надо как в Израиле, в обязательном порядке призывать женщин, тогда и мужики потянутся.)

Позиция государства и моя персональная цель - отменить призыв, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9033
 показати весь коментар
 
 
Армия раздута. Все по-совдеповски идёт упор не на профессионализм, а на количество людей. Мы, по-прежнему, делаем упор на количество, не на качество. Вот о чем речь. Нужно для обсуждения темы пригласить атошников, боевых командиров и тд . И тогда делать выводы- и сделать так, как лучше будет для безопасности страны. Взвесив все за и против. Если для обороноздатности будет лучшим вариантом призыв всех - то это тогда должно быть обосновано. Закон должен быть един для всех тогда.
 показати весь коментар
 
 
Все дело в деньгах. Вы думаете украинцы настолько тупые что не могут создать нормальную армию? Должно быть избыточное финансирование, как в Израиле, в США. Куда девает американская армия астрономические 750 миллиардов баксов в год? На что можно тратить по 2 миллиарда долларов в день? Да любая другая страна за такие деньги сотворит суперсовременную межгалактическую армию суперсолдат.
 показати весь коментар
 
 
При янеку лєбєдєв міністр оборони , смотрящий від від ФСБ , вже ліквідовував військкомати . Знищувалися всі БД по ВЗ , але від розпилу армію в 2014 врятував путєн . Для того щоб припинити призов , спочатку потрібно створити нову боєздатну Армію . А зробивши так як воно пропонує, ми не матимемо ні тої Армії , ні тої. Цей бізнесмен хоче припинити призов і нічого більше не робити . Озвучка планів кремля перед реалізацією . А що шкідливішого може пропонувати кремлівський агент, в якого спільний бізнес з людьми близькими до путєна ? Зєбіли затягуйте мантру про ліпецьку фабрику : " А ***** ...." . Які ж ви ідіоти дупоголові .
 показати весь коментар
 
 
Печально что в Украине без Путина ничего не происходит.
 показати весь коментар
 
вот прочитал кто и что пишут и удивляюсь или люди не читали исторические книги .контрактная сильна когда сильное государство и ололчениенадо готовить комсостав хороше.сейчас практикуется подкуп офицеров и как можно по выше.
 показати весь коментар
 
Та кажи вже загалом, пахолку коломИйського: головним завдання блаЗЄнських є ліквідація української держави.
А те, що під час війни ти скасовуєш призов, а, отже, підготовку резерву, свідчить лише про те, що про капітуляцію вже домовлено. Залишилося ще притягнути блаЗЄнського на "нормандську_зустріч", щоб воно в присутності "партнерів"поставило підпис.
 показати весь коментар
 
 
При владі кодло тих, що ухилялися всіма можливими способами від служби в армії.
 показати весь коментар
 
 
А в Израиле - все наоборот.
Но там Родину защищают.
А здесь - продают.
Надеюсь, что этого мудака когда-то будут судить по законам военного времени...
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору