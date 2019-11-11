 Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов, - Загороднюк

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк у прямому ефірі програми "ТСН.Тиждень", інформує Цензор.НЕТ.
"Позиція держави і моя персональна мета - скасувати призов. Ми рухаємося до армії за стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і обладнаною", - заявив глава оборонного відомства.
Він також додав, що це не відбудеться швидко.
"Це не буде протягом року. Кожен військовослужбовець має знати своє місце, у нього має бути чітка військова кар'єра, захищені права так, щоб ми могли конкурувати у відборі, конкурувати за кращих людей у нашій армії. І хороша техніка, звичайно, є частиною наших можливостей", - зазначив Загороднюк.
Нагадаємо, раніше начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко заявив, що управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.
Пізніше заступник міністра оборони України Олександр Поліщук нагадав, що можливість піти в армію з 18 років збереглася. "Що стосується призову, законодавчо ніхто не відміняв призов з 18 років. У законодавчій базі, в законодавчому полі України призов з 18 років збережений. Просто, нагадую, в 2014 році було прийнято рішення, на мій погляд дуже правильне, не призивати молодих людей до 20-річного віку. Водночас, можливість піти служити для тих 18-річних, які хочуть в армію, збереглася та існує досі", - зазначив Поліщук.
в отличие от яныка - постЗЕКа
Пригласите, например, отставников из израильской общины друзов. Эти мужики все служили в ЦАХАЛе, у них военная жилка в генах записана. Пусть приедут и учат.
когда они смогут доказать, что смогут защитить себя, свою семью, родных, близких, друзей и соотечественников
https://echo-ua.media/80-kievskix-prizyvnikov-ne-xotyat-idti-v-armiyu/
А зачем он, если все равно никто не идет служить.
https://echo-ua.media/80-kievskix-prizyvnikov-ne-xotyat-idti-v-armiyu/
1. Работать меньше, а получать больше (слово "зарабатывать" здесь неприменимо)
2. После нас хоть трава не расти.
А что плохого в том , что цель отменить призыв, сделать армию профессиональной? Ведь это поможет вернуть в страну молодежь, которые очень многие просто сбежали от грядущего призыва. А кто хочет свою жизнь связать с военным делом, то прекрасно, это должны быть высокие зарплаты , страховки здоровья и жизни на большие суммы - все по стандартам НАТО, что в этом плохого?
ЮВТ тоже всегда поддерживала идею о профессиональной армии. В любом случае, это дело перспективы. Нужно вернуть профессии военного былой престиж.
Приклад - Ізраїль,
у них ще й резервісти є.
А те, що під час війни ти скасовуєш призов, а, отже, підготовку резерву, свідчить лише про те, що про капітуляцію вже домовлено. Залишилося ще притягнути блаЗЄнського на "нормандську_зустріч", щоб воно в присутності "партнерів"поставило підпис.
Но там Родину защищают.
А здесь - продают.
Надеюсь, что этого мудака когда-то будут судить по законам военного времени...