 Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.

"10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельного вогнепального поранення зазнав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано. Учасники події доставлені до Коростишівського відділу поліції, де триває встановлення усіх обставин.

Встановлено, що смертельну травму має 41-річний киянин. Також в лікарню з важким вогнепальним пораненням доставлений 52-річний житель Київської області.

За інформацією правохоронців, близько 11.30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від єгеря Слободецької районної громадської організації "Радомишльські мисливці" про виявлення у лісовому масиві Радомишльського району на території приватних угідь браконьєрів та конфлікт з ними із застосуванням зброї.

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Учасники конфлікту доставлені до поліції для встановлення усіх причин та обставин події. Усі вони жителі Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Попередня кваліфікація події - ст. 15 (Замах на злочин), ст.115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, директором ГО "Радомишльські мисливці" є Святослав Пархоменко, передає Укрінформ.

Адвокат Влад Добош написав у фейсбуці, що адвокат Пархоменко є захисником Олександра Лося - підозрюваного в причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Пізніше інформацію йому підтвердили в райвідділі поліції Коростишева.

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Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.

25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставленав лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".