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Все про:Житомирщина (472) полювання (28) Нацполіція (8481) вбивство (1947) Вороненков Денис (180)

 Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині

Поліція Житомирської області відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства киянина під час конфлікту на полюванні.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає Цензор.НЕТ.

"10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельного вогнепального поранення зазнав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано. Учасники події доставлені до Коростишівського відділу поліції, де триває встановлення усіх обставин.

Встановлено, що смертельну травму має 41-річний киянин. Також в лікарню з важким вогнепальним пораненням доставлений 52-річний житель Київської області.

За інформацією правохоронців, близько 11.30 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від єгеря Слободецької районної громадської організації "Радомишльські мисливці" про виявлення у лісовому масиві Радомишльського району на території приватних угідь браконьєрів та конфлікт з ними із застосуванням зброї.

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Учасники конфлікту доставлені до поліції для встановлення усіх причин та обставин події. Усі вони жителі Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Попередня кваліфікація події - ст. 15 (Замах на злочин), ст.115 (Умисне вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, директором ГО "Радомишльські мисливці" є Святослав Пархоменко, передає Укрінформ.

Адвокат Влад Добош написав у фейсбуці, що адвокат Пархоменко є захисником Олександра Лося - підозрюваного в причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Пізніше інформацію йому підтвердили в райвідділі поліції Коростишева.

Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині 01

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Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині 02

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Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.

25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставленав лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158842
 
 
 Топ коментарі
 
Лесные частные угодья. Хм, а что это такое?
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ну . что вы так о бубочке .он в интервью Гордону рассказал как в Берлине на концерте квартальном спустился в зал со сцены и побил хулюгана который кричал плохое про Украину и бил его со словами - что не даст ни кому оскорблять Украину . я читал и плакаль от умиления . зебилы дегенеративные начинайте чепчики в воздух бросать от патриотизма
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Це схоже як з Кушнарьовим,вовк перебігав дорогу
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Опять сам подорвался, и опять дело Вороненкова. Мда, походу фсб работает...
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фсб внедрилось основательно. Везде агенты. Ах...нет Пэдро. Уже бы сенат сша новый пакет санкций готовил...А тут с Зе...Ну ладно, что есть, то есть. Нет справедливости в этом мире.
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ну . что вы так о бубочке .он в интервью Гордону рассказал как в Берлине на концерте квартальном спустился в зал со сцены и побил ******** который кричал плохое про Украину и бил его со словами - что не даст ни кому оскорблять Украину . я читал и плакаль от умиления . зебилы дегенеративные начинайте чепчики в воздух бросать от патриотизма
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А вас не напрягает то что это адвокат ПОДОЗРЕВАЕМЫХ в убийстве?
Т.е. он защищает ПОДОЗРЕВАЕМЫХ!!!
Если бы то был ПРОКУРОР, СУДЬЯ или СЛЕДОВАТЕЛЬ, то разговор был бы другой.
Но вам думать нахрен не надо, главное кучу побольше наложить и вопить ЗРАДА!!!
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кінці в воду ..?
П.С - як там "дело чєсті" Парашенка-Авакова по розкриттю вбивства Воронєнкова ..?
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Де це було сказано? Ссилочку, будь-те ласка-ві.
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Так.Зєлєбобівський міністр Аваков справді казав,що розкриття цього злочину "дєло чєсті".
Зєлєнскій ! Хто вбив Воронєнкова ???
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У лісі:
-Аваков!!!Ти де?
-Мать-мать-мать....
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Лесные частные угодья. Хм, а что это такое?
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Це схоже як з Кушнарьовим,вовк перебігав дорогу
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Он же был главарём общества убийства животных. От них тысячи животных пострадали. Стреляли бы друг в дружку- нафига они животных-то в свои грязные разборки втягивают.
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Ну не дядел он ехать на охоту, когда и так уже давно урожали так или иначе. Грохнули в городе из охотнечьего ружья. Тело отвезли и обыграли конфликт в лесу. Скорее, он знал, что пришли за ним и замочил 52- летнего мужика, который был из визитеров.
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Вывезли и убили. А теперь сказки толкают . КАК КУШНАРЕВА.
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А он за кого был? За егерей или охотников?
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Помніцца риганали теж когось стрельнули на полюванні. Совпадєніє? Стрелялі.

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Ой.. Какая неожиданность, а как это так выыыышло?? )))
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Пустили москаля з москалихою - наробили собі клопоту.
Та ротата підстилка бандюганів і злодіїв ще не зібралася звалити з України ?
Хай би шурувала к чорту, а то виспівувати їй ще на День Незалежності дозволили.
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Пох. Если впереди снова олигархический передел, то это только цветочки.
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Не все ж Мюнхаузену стрелять в уток через дымоход. Как оказалось, Портнов пытается стрелять в людей. Через Трубу.
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В Кении за браконьерство вовсю применяется смертная казнь. За последние 7 лет браконьерство там сократилось на 85%,убийство слонов на 78%. В Китае за убийство амурского тигра полагается смертная казнь, за взяточничество, сокрытие доходов,сутенерство и подделку денег, кстати, тоже. Вот вчера в Киевской области браконьеры убили двух беременных самок благородного оленя и их детенышей. Так что егеря все сделали правильно ибо неследует шастать.
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Я бы еще и уткам дробовики раздал, для паритета
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