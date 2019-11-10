 Мазур під час судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, - генконсул Павлюк

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже серйозна перемога, оскільки сьогодні ми фактично звільнили Ігоря Мазура. Це означає, що відбуватиметься судовий процес, але він буде вільний. Якби сьогодні ми його не звільнили, то його б арештували, він сидів би в СІЗО, і це тривало б пів року-рік", - заявив Павлюк.

За його словами, наступним кроком буде очищення Мазура від звинувачень і його повернення в Україну.

Павлюк зазначив, що Мазур, який упродовж судового процесу перебуватиме на території генконсульства України в Любліні, зможе залишати територію диппредставництва лише у супроводі консула.

"Робота тільки почалася, це лише перший крок", - резюмував він.

Сьогодні зранку працівник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини ветеран АТО Ігор Мазур був доправлений у відділ Окружної прокуратури польського Холма для допиту. Там вирішено відпустити Мазура на поруки генконсула України в Любліні до початку судового процесу над ним.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.