 Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в під'їзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк

Про це повідомила волонтер Тетяна Грубенюк (Руденька) у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор, позивний Хан, із дружиною... боєць легендарного 90-го батальйону ", - повідомила волонтер.
За її інформацією, сусіди знайшли подружжя без свідомості з проломленими головами.
"Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. Під час трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані поменше. Обидва переюувають в комі і на апаратах штучної вентиляції", - повідомила Грубенюк.
За її інформацією, ніхто з сусідів не чув ні сварок, ні криків.
"Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала вона.
Против сывочолого брехуна голосовали совершенно по другой причине - люди хотят реальных реформ, которые из всей команды сывочолого делала одна Супрун.
На зло врагам корову продам, чтоб дети молока не ели
Голосовало около 10 процентов.
Остальные - ушатаные войной и просепарское быдло. Харе подменять факты.
Проголосовавшие же за Зелю в большинстве своем голосовали именно за изменения, за реформы, которые при Пете были невозможными, ибо Пете никакие реформы были ненужны.
Во-вторых - при Петином правлении неоднократно проскакивали точно такие же фейки про якобы запрет на ответных огонь.
Ну а в третьих - вспомним дружно июнь 2014го - обявленное Петей ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие! То есть перемирие только для нас, без каких-либо договоренностей с противником - Петя просто взял и посадил на жопу наши штурмовые части вдоль всей границы. Напомнить, к какой катастрофе привело то Петино перемирие, или память у тебя все же не совсем еще отшибло?
не реформ хотели а халявных тарифов и чтобы не было войны которую они видели только по телевизору
предлагаю поддержать законодательную инициативу нашего всенародного президента и забанить sri за нарушения формы подачи информации на публичном форуме
Какая лютая дичь начала твориться у нас.
20 СЕНТЯБРЯ 2018
Виноградове Закарпатской области ромы избили ветерана АТО, добровольца батальона «Сич», передает «РБК-Украина».
На странице «ВО «Свобода», Закарпатье и г. Ужгород» в Facebook сообщается, что в центре города Виноградов трое лиц ромской национальности совершили нападение на Александра Шуберта - добровольца, который в 2014 году воевал на Донбассе.
Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, сломанную перепонку носа, вмятую челюстную кость, гематомы на лице, ушиб грудной клетки.
16 ноября 2017
В четверг, 16 ноября, в Киеве сильно избили ветерана АТО Дмитрия Резниченко, который воевал в боях за Иловайск. В бойца очень изуродовано за окровавлено лицо.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
В киевском кафе неизвестные избили АТОшника на глазах у правоохранителей.
https://gordonua.com/news/localnews/tsn-v-kievskom-kafe-neizvestnye-izbili-atoshnika-na-glazah-u-pravoohraniteley-video-135828.html
6 грудня 2016
Ветерана АТО избили сегодня, 6 декабря, на железнодорожном вокзале Запорожье - 2, где тот работает после демобилизации.
https://zp.depo.ua/rus/zp/u-zaporizhzhi-pobili-i-pograbuvali-atoshnika-06122016163600
В Деснянском районе Киева двое 15-летних парней ворвались в квартиру бывшего бойца АТО, где жестоко избили его и украли крупную сумму денег.
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/96832-v-kieve-shkolniki-zverski-izbili-i-ograbili-veterana-ato.htm
(а приклади цікаві навів-в першому з циганами по п'яні побився,носа зламали,в другому-Карась пику натовк -і за діло)
И ТАК- убили воина- отменять все развлекательные мероприятия на день траура.
ДА, и будут жти дни траура НЕМЫМ УКОРОМ новой власти. Бо гибнет ребят сейчас больше
Больше чем когда? Статистику можете предоставить?
Повідомте, будь ласка, Адміна, бо він реагує безпосередньо на вимоги тих, на кого спрямоване подібне гидоття.
Може, на бан вона сьогодні вже накувікала.
"Эффективного министра" не пора в отставку, и бакановых всяких...?
Те, кто уходит от ответственности за преступления, как гангрена, резать надо быстро,чтоб не было осложнений.
И сабакова в отставку.
В лесу в Житомирской области 10 ноября произошла перестрелка, в результате которой погиб адвокат обвиняемого в убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова Святослав Пархоменко. О перестрелке сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
https://graty.me/news/v-zhitomirskom-lesu-zastrelili-advokata-svyatoslava-parhomenko-on-zashhishhal-obvinyaemogo-v-ubijstve-rosijskogo-deputata-voronenkova/
Поліція Житомирщини розпочала кримінальне провадження за фактом убивства киянина під час конфлікту на полюванні. Про це повідомляє пресслужба поліції.
"10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельне вогнепальне поранення дістав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що смертельну травму дістав 41-річний киянин. До лікарні з тяжким пораненням доправлений 52-річний житель Київської області.
Так нам плакати, чи що ?
Выкарабкивайся, воин...
без сознания с проломленными головами...
Вообще-то это называется покушение на убийство, а не "избили"