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 Події, Київські новини
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Все про:ветерани (426) побиття (478) Київ (6765) волонтери (527)

 Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в під'їзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк

У ніч на неділю вчинено напад на ветерана АТО, бійця 90-го батальйону Ігоря Панова з позивним Хан і його дружину, обоє перебувають у комі.

Про це повідомила волонтер Тетяна Грубенюк (Руденька) у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Панов Ігор, позивний Хан, із дружиною... боєць легендарного 90-го батальйону ", - повідомила волонтер.

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За її інформацією, сусіди знайшли подружжя без свідомості з проломленими головами.

"Їх доставили в 17 лікарню. Терміново були проведені операції обом. Під час трепанації черепа у Хана почалася сильна кровотеча, була велика крововтрата. Робили 16 переливань, Оксані поменше. Обидва переюувають в комі і на апаратах штучної вентиляції", - повідомила Грубенюк.

За її інформацією, ніхто з сусідів не чув ні сварок, ні криків.

"Били чимось дуже важким і з особливою жорстокістю", - додала вона.

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Ветерана 90-го батальйону Панова з дружиною жорстоко побили в підїзді їхнього будинку в Києві, - волонтер Грубенюк 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158840
 
 
 Топ коментарі
 
вот сепарня и возвращается. готовьтесь к новороссии. наголосовали за єто ведь.
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Этот сепарский шабаш при Зебле уже становится нормой.
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Зелебобики, из за вашей галочки по приколу, все катится к чертям.
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вот сепарня и возвращается. готовьтесь к новороссии. наголосовали за єто ведь.
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Харе понятия подменять. 68% тех, кто голосовал за Зе - категорически против мира на условиях Рашки.
Против сывочолого брехуна голосовали совершенно по другой причине - люди хотят реальных реформ, которые из всей команды сывочолого делала одна Супрун.
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Ну с точки зрения:
На зло врагам корову продам, чтоб дети молока не ели
Голосовало около 10 процентов.
Остальные - ушатаные войной и просепарское быдло. Харе подменять факты.
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Не выдавай свои фантазии за факты. Те, которые просепарское быдло - голосовали в первом туре за Бойко - их было около 12%. Вот это - да, факт.
Проголосовавшие же за Зелю в большинстве своем голосовали именно за изменения, за реформы, которые при Пете были невозможными, ибо Пете никакие реформы были ненужны.
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Пожалуй я с тобой соглашусь: на 2018 год запрет на ответный огонь, отвод войск просто так, рост закупок из параши - при Пете не реально.
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Ну во-первых никакого запрета на ответных огонь не было.
Во-вторых - при Петином правлении неоднократно проскакивали точно такие же фейки про якобы запрет на ответных огонь.
Ну а в третьих - вспомним дружно июнь 2014го - обявленное Петей ОДНОСТОРОННЕЕ перемирие! То есть перемирие только для нас, без каких-либо договоренностей с противником - Петя просто взял и посадил на жопу наши штурмовые части вдоль всей границы. Напомнить, к какой катастрофе привело то Петино перемирие, или память у тебя все же не совсем еще отшибло?
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Голосували за кота в мішку. Хуже нє будєт.
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А надо было проверенного Петю Парашку выбирать. И так пока не помрет.
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Да, за кота в мешке - тут согласен полностью. Именно по этой причине я во втором туре вычеркнул обоих, ибо реально голосовать было там уже не за кого.
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Ну и? Реальность превзошла оЖИДания??? Расскажи Тесле...
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пис#ун !!! Ты, вместе с зелеными мартышками, хотел зарплату 4000$, снижение тарифов и чтобы холодильник был полный... в итоге - рабочие места сокращаются, субсидии отменяют, тарифы повышаются, цены на картошку выросли на 250%. Тебе нравятся изменения ?
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Про отсутствие реформ тебе Г+Г с НьюсИван сказали?
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В отличие от тебя, я живу тут, в Украине и внимательно слежу за всем, что тут происходит отнюдь не только через интернет.
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О, ты фсе срю сайты знаешь. Да не цап ли ты?
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давайте не подменять
не реформ хотели а халявных тарифов и чтобы не было войны которую они видели только по телевизору
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Ніхто тут поняття не підміняє! Всі гаврики, котрі голосували за ЗЄ, могли проголосувати і за табуретку і за маніяка, лиш би ни за Пороха. Їм же до сраки було що ЗЄ - кацапський ставленик: «прєкратіть стрєлять, Україна - порноактриса» і т.п. От і наголосували так що разом ЗЄпліснявою підтягнулася вся сєпарня.
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Ты пишешь понятно, но откуда берутся федерасты типа s.r.l?
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sri редкая вонючка
предлагаю поддержать законодательную инициативу нашего всенародного президента и забанить sri за нарушения формы подачи информации на публичном форуме
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Ага, дебіли голосували проти "поганого Порошенка" і вибрали замість нього повне лайно - хАхла-малороса, Сцикуна, що бігало чотири рази від армії, блазня, що все життя паплюжив Україну та все українське, цілком можливо, що ще й запроданця та рашистську консерву. Гарний вибір, ЗеБіли, ви здобули, ідіоти!
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Хоть бы выжили.
Какая лютая дичь начала твориться у нас.
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В Словакии убили журналиста, так во всех городах были протесты пока правительство с премьером не ушло в отставку.
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Так там єто ЧП. В РФ за последние 15 лет убили около 200 журналистов и никаких протестов тебе!
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Похоже составлены списки и по ним работают. Значит кураторы из РФ, а исполнители местные или заезжие сепары
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Да ну. Диверсант нашел бы пистолет для исполнения а не молотком махал.
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Этот сепарский шабаш при Зебле уже становится нормой.
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Из никого не ищут . Может и полиция в теме. Вон с Гандзюк сколько было сопротивления от власти
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от *пороховласти*!
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Зелебобики, из за вашей галочки по приколу, все катится к чертям.
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Никогда такого не было и вот опять!

20 СЕНТЯБРЯ 2018

Виноградове Закарпатской области ромы избили ветерана АТО, добровольца батальона «Сич», передает «РБК-Украина».
На странице «ВО «Свобода», Закарпатье и г. Ужгород» в Facebook сообщается, что в центре города Виноградов трое лиц ромской национальности совершили нападение на Александра Шуберта - добровольца, который в 2014 году воевал на Донбассе.
Александр получил закрытую черепно-мозговую травму, сломанную перепонку носа, вмятую челюстную кость, гематомы на лице, ушиб грудной клетки.

16 ноября 2017

В четверг, 16 ноября, в Киеве сильно избили ветерана АТО Дмитрия Резниченко, который воевал в боях за Иловайск. В бойца очень изуродовано за окровавлено лицо.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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6 грудня 2016
Ветерана АТО избили сегодня, 6 декабря, на железнодорожном вокзале Запорожье - 2, где тот работает после демобилизации.

https://zp.depo.ua/rus/zp/u-zaporizhzhi-pobili-i-pograbuvali-atoshnika-06122016163600
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06 июля 2016

В Деснянском районе Киева двое 15-летних парней ворвались в квартиру бывшего бойца АТО, где жестоко избили его и украли крупную сумму денег.

https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/96832-v-kieve-shkolniki-zverski-izbili-i-ograbili-veterana-ato.htm
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Списки видимо есть.- это стиль нквд А контрразведка Украины не выявляет кураторов РУЦКИХ .
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Парень - гниль, человекоподобное существо кацапской селекции, потому что просто 60 лет это уважаемый возраст, а если человек сознательно и активно Родину защищал, то все, кто агрессивен против такого человека, это гниль, не имеющая права на покаяние.
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А-а-а-а ! Так це норма ? Ну тоді розходимось,зєлєбоба сказав,що так і повинно бути.
(а приклади цікаві навів-в першому з циганами по п'яні побився,носа зламали,в другому-Карась пику натовк -і за діло)
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Ну ничего сейчас ЗЕкоманда поднимет пенсии лугандонцам, построит им мосты, уведёт армию аж до Львова, обьявит полную амнистию и сепарня сразу подобреет. Бить конечно будут, но уже не так вот по злому, а так по доброму, практически любя будут убивать.
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Пора на экраны тв вернуть скорбную свечу при гибели или смерти военных и добровольцев на фронте.
И ТАК- убили воина- отменять все развлекательные мероприятия на день траура.
ДА, и будут жти дни траура НЕМЫМ УКОРОМ новой власти. Бо гибнет ребят сейчас больше
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" Бо гибнет ребят сейчас больше"

Больше чем когда? Статистику можете предоставить?
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этот бабец лишь орать умеет. истеричка, особенно после *палёнки*.
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Пані Софіє, там та зачумлена пацієнтка італійської психушки Вас ображає. То - єдине, на що здатна істота, бо скласти, наприклад, докупи п*ять речень - нездійсненне завдання.
Повідомте, будь ласка, Адміна, бо він реагує безпосередньо на вимоги тих, на кого спрямоване подібне гидоття.
Може, на бан вона сьогодні вже накувікала.
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Портновские "предсказания" сбываются.
"Эффективного министра" не пора в отставку, и бакановых всяких...?
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Тепер ветерани будуть йти з дому лише зі зброєю😕
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В прифронтовых городах сегодня спокойнее, чем в Киеве.
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Эти шакалы наппдают из тени с обрезком трубы или кастетом...мрази, шоб вы сдохли, суки...
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У таких випадках я брав зброю, яка швидко впливає на таких придурків.
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Залякують наших захисників та їх родини.
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А меня возмущает "Хан", но гоп стоп никто не отменял с 90-х... это к Авакову.
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Якщо пробивають голову, то це не "гоп-стоп".
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Майже кожен день. А до чого дурні запитання?
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єто типа швейцарский ножик должен быть..?
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...без разрешения ношения оружия ветеранам, теперь никак...
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Разрешение на ношение оружия в данном случае скорее всего абсолютно никак не помогло бы. Ибо нападение, очевидно, было неожиданным.
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...среди ночи на площадке?!!..что там делал, пострадавший да еще и с женой вместе?..
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Я от давно йшов біля 24-00 з роботи з товаришем і на нас напали. Ми відбилися і ті втікали. Так, що усе буває.
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Ще і як би допомогло. На вас нападали?
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Все у нас сейчас обострено, можно пулю получить за один только косой взгляд.
Те, кто уходит от ответственности за преступления, как гангрена, резать надо быстро,чтоб не было осложнений.
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Русский мир, вдохновленный Зеленским и Портновым, возвращается. И он именно такой.
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А украинское общество булет требовать раскрытия по таким преступлениям?
И сабакова в отставку.
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буЛет, буЛет. йди вже дрыхнуть.
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В житомирском лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко. Он защищал обвиняемого в убийстве росийского депутата Вороненкова
В лесу в Житомирской области 10 ноября произошла перестрелка, в результате которой погиб адвокат обвиняемого в убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова Святослав Пархоменко. О перестрелке сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.

https://graty.me/news/v-zhitomirskom-lesu-zastrelili-advokata-svyatoslava-parhomenko-on-zashhishhal-obvinyaemogo-v-ubijstve-rosijskogo-deputata-voronenkova/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2815468-na-poluvanni-zaginuv-advokat-pidozruvanogo-u-spravi-pro-vbivstvo-voronenkova.html
Поліція Житомирщини розпочала кримінальне провадження за фактом убивства киянина під час конфлікту на полюванні. Про це повідомляє пресслужба поліції.
"10 листопада у лісовому масиві на межі Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. У результаті смертельне вогнепальне поранення дістав директор громадської організації "Радомишльські мисливці", ще одного чоловіка з тяжким пораненням госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що смертельну травму дістав 41-річний киянин. До лікарні з тяжким пораненням доправлений 52-річний житель Київської області.

Так нам плакати, чи що ?
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Закинул деньги на 4149629383767209, Одержувач: Грубенюк Татьяна Григорьевна
Выкарабкивайся, воин...
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такого точно не было, пожилого ветерана с женой , дома среди ночи...да под собственной дверью..
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Вопрос: а кому такой мир, ради которого Зеленский сдаёт всё, что можно и нельзя, нужен? Давно не было массовых репрессий? Капитуляция - это не мир, это истребление тысяч и тысяч беззащитных украинцев - забыли историю?
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В совке такого не было - там участников войны уважали и прислушивались к их мнению. Здесь наверняка они пострадали только из-за своей точки зрения.
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жестоко избили....

без сознания с проломленными головами...

Вообще-то это называется покушение на убийство, а не "избили"
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