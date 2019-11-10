 Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, - радник Трампа О'Браєн про військову допомогу Україні

Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

О'Браєн прокоментував надання військової допомоги Україні.

"Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо", - сказав радник Трампа.

Він додав, що наразі адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні.

Також він заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.

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Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

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