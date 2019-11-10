 РФ навмисно порушує міжнародні норми, це може призвести до війни, - глава британського генштабу Картер

Генерал Нік Картер заявив, що Москва діє в "сірій зоні", застосовуючи інформацію як зброю і використовуючи в конфліктах своїх ставлеників, приховуючи свої зв'язки з ними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як дві нові загрози він вказав на таємні операції в Сирії та Африці, які проводить "Група Вагнера" ​​- приватна військова компанія, фінансування якої Кремль заперечує, а також кампанії з дезінформації.

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"Сьогодні Росія набагато наполегливіша, ніж десять років тому. Вона знайшла певну самовпевненість, заявляючи про себе як про глобальну державу", - заявив Картер телекомпанії Бі-бі-сі.

"Частиною цього є дії в кіберпросторі, дії в космосі, а також дезінформація, підривна діяльність, маніпуляції, вбивства і, звичайно ж, використання найманців, про яких ніяк не оголошується, і зв'язок з якими ховається", - сказав він.

"Безрозсудна поведінка і відсутність поваги до міжнародного права щодо цих нових типів "зброї" створює загрозу ескалації, яка може з легкістю привести до необережного прорахунку", - заявив Картер газеті Sunday Telegraph.

Президент Росії Володимир Путін категорично відкидає втручання Кремля в операції на землі і в кіберпросторі, які західні розвідслужби і аналітики приписують Москві.

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Однак, за словами Картера, "заперечення причетності" є тактикою, яку вдосконалюють головні противники Великої Британії.

Його виступи в ЗМІ покликані нагадати британцям про виклики, з якими вони стикаються, і приурочені до поминальної неділі, коли країна вшановує пам'ять учасників Першої світової війни і подальших конфліктів.