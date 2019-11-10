EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  5528  124
Все про:війна (1816) Росія (20509) погрози (262) Картер Нік (3)

 РФ навмисно порушує міжнародні норми, це може призвести до війни, - глава британського генштабу Картер

Начальник генерального штабу Великої Британії звинуватив Росію в "безрозсудній" поведінці, що є порушенням міжнародних норм і здатною викликати війну.

Генерал Нік Картер заявив, що Москва діє в "сірій зоні", застосовуючи інформацію як зброю і використовуючи в конфліктах своїх ставлеників, приховуючи свої зв'язки з ними, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Як дві нові загрози він вказав на таємні операції в Сирії та Африці, які проводить "Група Вагнера" ​​- приватна військова компанія, фінансування якої Кремль заперечує, а також кампанії з дезінформації.

Також читайте: У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider

"Сьогодні Росія набагато наполегливіша, ніж десять років тому. Вона знайшла певну самовпевненість, заявляючи про себе як про глобальну державу", - заявив Картер телекомпанії Бі-бі-сі.

"Частиною цього є дії в кіберпросторі, дії в космосі, а також дезінформація, підривна діяльність, маніпуляції, вбивства і, звичайно ж, використання найманців, про яких ніяк не оголошується, і зв'язок з якими ховається", - сказав він.

"Безрозсудна поведінка і відсутність поваги до міжнародного права щодо цих нових типів "зброї" створює загрозу ескалації, яка може з легкістю привести до необережного прорахунку", - заявив Картер газеті Sunday Telegraph.

Президент Росії Володимир Путін категорично відкидає втручання Кремля в операції на землі і в кіберпросторі, які західні розвідслужби і аналітики приписують Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Однак, за словами Картера, "заперечення причетності" є тактикою, яку вдосконалюють головні противники Великої Британії.

Його виступи в ЗМІ покликані нагадати британцям про виклики, з якими вони стикаються, і приурочені до поминальної неділі, коли країна вшановує пам'ять учасників Першої світової війни і подальших конфліктів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158837
 
   
 Топ коментарі
 
Війна вже почалася, бо в Україні та Сирії вбивають.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Англия на Германию тоже нападала?
 показати весь коментар
 
 
пзд... недоразвитие.... война давно идет полным ходом!! там люди гибнут... детей калечат... а вы придурки конеченые в демократию с гавнюками играетесь!
 показати весь коментар
 
 
а почему бы вам англичанам не уничтожить наемников вагнера..вам америка показала как это нада делать..так в чем дело вперед..
 показати весь коментар
 
нужна коалиция и политическая воля...а бритам из-за "брексит" не до этого...
 показати весь коментар
 
А зе-владі пофіг, у них =потепління= з агресором і у блазня регулярні контакти з =калєґай=, і =даґаваріваЦЦа= вони готові, аж пищать ...
 показати весь коментар
 
 
Слухай, стартер, і нереалізований директор борделю (пам*ятаю мрію твого життя) і які такі =полномочія= я мала ? І коли ?
А Англія і Ізраель до мене яким боком ?
Уже зовсім ум за розум зійшов від зе- ?
Я помітила, хто раніше ще якось був більш-менш притомним (ну, хоч трошечки), після того, як піддався зе-пропаганді - геть з котушок позлітав і деградує з кожним днем.

Не тули мені свої прибацані картинки й не пиши, "педагог".
 показати весь коментар
 
 
неизвестно ещё куда нынешние "зепатриоты" разьежатся будут...
 показати весь коментар
 
 
"действия в космосе" - это он про проковырянный отсек? или о чем-то другом?
 показати весь коментар
 
это не совсем вяжется с "дезинформация, подрывная деятельность, манипуляции, убийства и, конечно же, использование наемников, о которых никак не объявляется, и связь с которыми скрывается". а вот проковырянный отсек - вяжется.
 показати весь коментар
 
Зато вяжется с этим:
"Сегодня Россия гораздо более напориста, чем десять лет назад. Она обрела определенную самоуверенность, заявляя о себе как о глобальной державе", - заявил Картер телекомпании Би-би-си. "Частью этого являются действия в киберпространстве, действия в космосе..."
 показати весь коментар
 
ну и что это вам кацапам даёт...?
каждый росциянин должен повторить подвиг профессора из Ленинбада...!
 показати весь коментар
 
 
так остуди свой пукан, а то табуретку спалишь и избу свою...!
 показати весь коментар
 
Картер не совковый\кацапский генерал, так что скорее всего у него все впорядке с головой и предложения связаны между собой. и если он говорит о "группе Вагнера", хакерах, шпионах, убийствах и тут же упоминает космос, значит в космосе тоже - или убийство, или кого траванули, или есть группа ковырятелей отсеков. а в качестве "глобальной державы" он наверняка имел ввиду "глобальную проблему" на которую все-таки не следует надолго забивать, так как решать все равно придется.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Запад тут сам во многом виноват. Пока он принимал законы о легализации женитьб между 3,14дарасами, русские перевооружали армию, и готовились вернуть себе статус и влияние СССР.
 показати весь коментар
 
Западу насрать. Для них Раша угрозы не представляет.
 показати весь коментар
 
Представляет, громадную. Просто они только сейчас прочухались, когда Путин сказал что "границы России нигде не кончаются" (или что-то в этом духе).
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору