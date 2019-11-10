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 Політика України
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Все про:вторгнення (19) Крим (7705) Загороднюк (71)

 У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляє, що критичного посилення сил і засобів Збройних сил РФ, що могло б говорити про ймовірність вторгнення на територію України, наразі не спостерігається.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У неділю ввечері в ефірі телеканалу 1 + 1 міністр оборони, коментуючи слова ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що РФ може вторгнутися на півдні України, а також відповідаючи на питання про те, чи відчувається така загроза, сказав: "Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання - захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (РФ), відомі нам ще з початку року".

Загороднюк підкреслив, що процес мілітаризації в Криму триває. "Ми це відстежуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога", - сказав він.

При цьому міністр оборони додав: "Але у нас немає інформації, що це критично, і якась ситуація чекає нас найближчим часом".

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна в разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, сказав: "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європі вважають, що якби не було транзиту через Україну, то Путіна нічого б не зупиняло від прямого вторгнення, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158835
 
   
 Топ коментарі
 
Дело не в том- видишь ты или нет, дело в том что надо быть готовым к любому сценарию. У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7117
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"На манеже всё те же" но...
У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5027
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***** чего суётся с подкупами европейских политиков? Да для снятия санкций, которые ему *на пользу*!
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Это же не надо ничего делать - ***** ведь не нападет..
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Хотел узнать что думают о правлении ЗЕ его поклонники. Узнал:
1.Любим, верим, надеемся в свет солнышко Александра ;
2. Порошенко всё украл и начал войну ;
3. всех посадить.
Всё!
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Как надену портупею, так тупею и тупею..... Крым и Донбасс захапать планов тоже не было? А когда весь народ орал про котлы в Иловайске и Дебальцево, что ответили военные дуроломы???
П.С. 11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. «К подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием»
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И Петя рассказывал что все порядке, никакого окружения нет.
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На территориях где враг имеет некоторую поддержку местного населения (сепаров) - враг может вести горячую войну. Это и произошло на Донбассе.
Там где враг (РФ) НЕ имеет широкую поддержку местного населения вторжение происходит совсем по другой технологии - Засылают диверсионные группы + теракты на инфраструктурных объектах (ТЭЦ например)+ обрушение экономики за счет разрушения мостов, ж/д, портов и пр.
Цель такого "вторжения" не в захвате и удержании плацдарма (как на Донбассе), а разрушение жизнедеятельности региона и вызывание многомиллионной армии беженцев.
Это легко можно сделать и в Харькове и в Одессе и в др. городах.
Никакая ВСУ не сможет этому противодействовать ибо вражеских войск не будет, а будут массовые теракты законспирированных агентов РФ.
А наше СБУ все эти годы не готовилась противодействовать такому. А занималось обслуживанием бизнес интересов олигархов и ловлей "шестерок" для статистики.
Увы.
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конечно у россии нет плана захватывать Юг Украины...они ведь, по версии ЗЕбилов, не захватывали Мариуполь...это сделали нацики из Азова
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Тётя Роза‏ @Anakoyher 57 мин.57 минут назад



Картина маслом. 60см х 150см «Владимир Бенин несёт бревно на субботнике.»

У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3331
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сосочки бритенькие, гладенькие, ух ты бубочка.......
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"Новоназначенный глава Министерства обороны Андрей Загороднюк владеет ООО «Дискавери - бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine), которое ведет торговлю со страной-агрессором Россией. Инфомация об этом отражена в декларации министра за прошлый год.
Как уточняют участники рынка, через офшоры Discovery Drilling Equipment Ukraine продает буровые установки, и оказывают услуги, в т.ч. и российским компаниям. Они также отметили, что жена нового министра - Алина Свидерская в 2015 году была советницей «по вопросам дерегуляции» министра экономики Айвараса Абромавичуса, который недавно был назначен главой «Укроборонпрома».
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"У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим, - Загороднюк",- А Крым???! Или Крым уже продали? Или Загороднюк предатель и работает на врага?
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Крым на совести пастора
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не только. там пятак полностью всунули и гэбнявый наливайнер и тягнибык и виталька - педалька мыслитель клычко и конечно кулявлобный бакайцынюк.
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Если что, кацапские войска есть не только на Крымском полуострове.
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ти про геруса з купленою у ворога еленергію з пораші?
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Сьогодні в новинах тсн показали британського обсєшника.
Так от він сказав, що на сході України відбувається не розведення, а ВІДВЕДЕННЯ військ, яких - правильно. українських.
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не міністр оборони України а адвокат ********** ...лядь ...у любій іншій країні міністр оборони як немає загроз то придумує щоб кошти на армію "вибити" а це ...ука ...торговець "буржуйками" ...Боже ! Спаси Україну від таких вилупків
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Ну что ж делать если Моника дебил и министров назначил дебилов . Если министр обороны не понимает , что кацапы уже не один раз на учениях отрабатывали переброску больших соединений своей армии , то он явно занимает не свое место. Кроме того на следующий год у них запланированы самые большие учения со времен СССР , легенда которых : Принуждение к миру соседней фашисткой страны .И только полный дебил может не понимать , что это подготовка к полномасштабной войне с Украиной.
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Надо всегда надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
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порядна людина, не те що "папереднікі"....
Ворог біля воріт, Ворог біля воріт....
де ті ворота? де той Ворог?
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Дебіли!***!©
Коняка Пу інколи рже бессмертними фразами.
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це тобі особисто кривавий карлик сказав?
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То есть Крым до сих пор Украина контролирует и Донбасс тоже?

Россия сформировала 4 Армии в Крыму на Донбассе и на границах с Украиной. Массированное Вторжение может начаться в любую минуту.

Россия готовится. Польша увеличивает Армию. НАТО готовится. Скоро все завертится и завершится в Украине и только Загороднюк: "У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим", а Главнокомандующий Зеленский отводит войска в чистое поле и разбирает блиндажи. Что это если не сговор с врагом?!!
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...Зеленский решил регулировать медиа. В ручном режиме. Отработать стандарт новостей на уровне решения Кабмина. Такая романтичная бусинка. В 2004 году такие же методички штаб Януковича разгонял по лояльным медиа. Пиши о чем угодно, но в первом или последнем абзаце нужно упомянуть, что все хорошее благодаря политике и стратегии премьер-министра Виктора Януковича.Министр Бородянский хочет ввести уголовную ответственность за манипуляцию общественным мнением в новостях. Это как? Моя личная оценка идиотизма власти одним словом "идиоты" является манипуляцией? Сколько лет за это - отделаюсь трешкой или срок начинается с мягкого знака? Зеленский хочет задавать стандарты новостей - тоже бред. Друзья, мальчики и девочки - какое мнение? Мы долго будем смотреть на идиотов в этом спектакле? Если уже устали, дайте сигнал - я тоже устал от них...
Это первое и, надеюсь, последнее мое видео с матами. Не люблю нецензурщину, но иначе их характеризовать невозможно...
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340224-my_dolgo_budem_smotretj_na_idiotov_v_etom_spektakle__sazonov
...
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Я привожу пример рашистской пропаганды для того, чтобы те, которые считали, что убрав Порошенко, поставив про-рашистского президента, изменив вектор страны в сторону рашки, расссеянцы будут нас считать народом, снова "полюбят", будет"мир, дружба, жвачка". Неееет.! Хищник, откусив кусок, уже не остановится... Только сопротивление рашистской агрессии на всех фронтах: на войне, в обществе, политике, на международном уровне- ВЕЗДЕ. Как в Израиле, который борется за свою независимость уже более 70 лет. Посмотрите момент, что они говорят про Зеленского, который считает, что можно остановить наступление Рашки, просто перестав стрелять... https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/?t=109
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К сожалению, Украину ждут тяжелые времена. Сейчас население страны готовят к массовым протестам, к Майдану-3. Для этого надо вызывать озлобленность населения и перессорить разные социальные группы, дискредитировать институты власти. Сразу говорю, я не голосовал за Зеленского. Зеленский наивный идиот. Это в лучшем случае. Возможно, он искренне хочет остановить войну. Но в планах Путлера такого нет. Он просто воспользуется клоуном, подождет, когда никого не посадят, улучшения жизни не будет, тарифы не понизят, пенсии и зарплаты не поднимут, красть будут так же, но другие люди. Таким образом, с одной стороны Путлер, а с другой Порошенко, который захочет вернуть власть. Усилиями этих двух людей Зеленского сметут причем жестко. Этим воспользуется Путлер,а сколько в этот раз он отхватит и сколько тысяч погибнет - об этом только можно догадываться. Разжигать, ссорить, поднимать агрессию - вот, что делают тысячи ботов на Фейсбук, десятки голов по ТВ и радио.
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может быть, причем прослойка смердючих порохоботов будут активно помогать и путлеру и парашенке разрушить Украину
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7 листопада виповнилося 102 роки Жовтневому перевороту 1917 року. Сводка сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков29 июня 1919 года, № 4338, г. Екатеринодар.
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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Загороднюк на постачанні бурового обладнання для ворогів як сидів, так і сидить
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Перед Второй мировой войной, умников, считавших что никакой войны не будет и быть не может, было великое множество...
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Тут давеча любопытнейшая книга есть, одного оригинального автора, хз, может так оно и есть...
Книга посвящена современным войнам. Смысл книги в том, что типа 140 строк Твиттера имеют гораздо большее значение , чем пару залпов Градов.
Не помню как называется
Так вот, автор грит, что основная цель вторжения кацапестолов на Донбасс, это не захват земель и пр куйня, цель - отвлечь от 140 знаков твиттера. имеется в виду отвлечь от главной цели - информационно-идеологичекской атаки кремлядей... ибо сегодня именно там, в соцсетях происходит настоящая война, кто победит в соцсетях, тот и победит
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Чергова "попередня" дата зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) - це 24 або 26 листопада поточного року, повідомляється в статті, опублікованій в "Дзеркалі тижня. Україна" в неділю з посиланням на джерело в Офісі президента.При цьому, як повідомив співрозмовник видання, якщо така зустріч в ці дати не відбудеться, то до кінця року лідери вже не зможуть зібратися, і тоді навряд чи слід сподіватися, що зустріч "четвірки" взагалі відбудеться коли-небудь. Як очікується, на зустрічі мають бути обговорені питання виконання Мінських угод, "формула Штайнмаєра", "особливий статус Донбасу", український контроль над кордоном з РФ, місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей.Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4110
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ну и??сольный концерт гаранта!! состоится??(главное упустил)муйлом да по роялю!! думаю муйла впечатлит!! У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5178 У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4281
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И вопрос поставок российского газа в Европу и Украину. Путлер предложили Украине отказаться от денег который Украине присудил суд хотя как раз Россия подала на Украину в суд и проиграла. Лицемерные россияне и Честь понятия антагонисты. Россия извивается как змея на сковородке.
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завгороднюк а ты что кадровый военный досконально знающий стратегию ,оперативное искусство и тактику зс рашки? и ты страшно веришь путлеру и шойгу? тебя вместе с зельцем рашисты обманут и будешь ты завгороднюк потом кричать о вроломном коварстве рашистских гомосексуалистов (не хотел писать грубое слово). молчал бы уж лучше и занимался повышением боеготовности солдат на АТО.
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так Загороднюк на зарплате Кремля убаюкивает украинцев перед решающим ударом врага
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