 У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У неділю ввечері в ефірі телеканалу 1 + 1 міністр оборони, коментуючи слова ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що РФ може вторгнутися на півдні України, а також відповідаючи на питання про те, чи відчувається така загроза, сказав: "Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання - захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (РФ), відомі нам ще з початку року".
Загороднюк підкреслив, що процес мілітаризації в Криму триває. "Ми це відстежуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога", - сказав він.
При цьому міністр оборони додав: "Але у нас немає інформації, що це критично, і якась ситуація чекає нас найближчим часом".
Відповідаючи на питання про те, чи може Україна в разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, сказав: "Так".
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1.Любим, верим, надеемся в свет солнышко Александра ;
2. Порошенко всё украл и начал войну ;
3. всех посадить.
Всё!
П.С. 11 февраля 2015 года министр обороны Украины Cтепан Полторак опроверг информацию о Дебальцевском котле и успокоил общественность.. «К подразделениям, находящимся в Дебальцево, поступают оружие и боеприпасы, есть связь и взаимодействие с командованием»
Там где враг (РФ) НЕ имеет широкую поддержку местного населения вторжение происходит совсем по другой технологии - Засылают диверсионные группы + теракты на инфраструктурных объектах (ТЭЦ например)+ обрушение экономики за счет разрушения мостов, ж/д, портов и пр.
Цель такого "вторжения" не в захвате и удержании плацдарма (как на Донбассе), а разрушение жизнедеятельности региона и вызывание многомиллионной армии беженцев.
Это легко можно сделать и в Харькове и в Одессе и в др. городах.
Никакая ВСУ не сможет этому противодействовать ибо вражеских войск не будет, а будут массовые теракты законспирированных агентов РФ.
А наше СБУ все эти годы не готовилась противодействовать такому. А занималось обслуживанием бизнес интересов олигархов и ловлей "шестерок" для статистики.
Увы.
Картина маслом. 60см х 150см «Владимир Бенин несёт бревно на субботнике.»
Как уточняют участники рынка, через офшоры Discovery Drilling Equipment Ukraine продает буровые установки, и оказывают услуги, в т.ч. и российским компаниям. Они также отметили, что жена нового министра - Алина Свидерская в 2015 году была советницей «по вопросам дерегуляции» министра экономики Айвараса Абромавичуса, который недавно был назначен главой «Укроборонпрома».
Так от він сказав, що на сході України відбувається не розведення, а ВІДВЕДЕННЯ військ, яких - правильно. українських.
Ворог біля воріт, Ворог біля воріт....
де ті ворота? де той Ворог?
а по суті?
Коняка Пу інколи рже бессмертними фразами.
Россия сформировала 4 Армии в Крыму на Донбассе и на границах с Украиной. Массированное Вторжение может начаться в любую минуту.
Россия готовится. Польша увеличивает Армию. НАТО готовится. Скоро все завертится и завершится в Украине и только Загороднюк: "У РФ не было планов вторжения в Украину со стороны юга, угроз пока не видим", а Главнокомандующий Зеленский отводит войска в чистое поле и разбирает блиндажи. Что это если не сговор с врагом?!!
Это первое и, надеюсь, последнее мое видео с матами. Не люблю нецензурщину, но иначе их характеризовать невозможно...
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/340224-my_dolgo_budem_smotretj_na_idiotov_v_etom_spektakle__sazonov
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Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
Книга посвящена современным войнам. Смысл книги в том, что типа 140 строк Твиттера имеют гораздо большее значение , чем пару залпов Градов.
Не помню как называется
Так вот, автор грит, что основная цель вторжения кацапестолов на Донбасс, это не захват земель и пр куйня, цель - отвлечь от 140 знаков твиттера. имеется в виду отвлечь от главной цели - информационно-идеологичекской атаки кремлядей... ибо сегодня именно там, в соцсетях происходит настоящая война, кто победит в соцсетях, тот и победит