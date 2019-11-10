 У РФ не було планів вторгнення в Україну з боку півдня, загроз поки не бачимо, - Загороднюк

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У неділю ввечері в ефірі телеканалу 1 + 1 міністр оборони, коментуючи слова ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про те, що РФ може вторгнутися на півдні України, а також відповідаючи на питання про те, чи відчувається така загроза, сказав: "Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання - захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани (РФ), відомі нам ще з початку року".

Загороднюк підкреслив, що процес мілітаризації в Криму триває. "Ми це відстежуємо, наша розвідка працює, ми знаємо про дії ворога", - сказав він.

При цьому міністр оборони додав: "Але у нас немає інформації, що це критично, і якась ситуація чекає нас найближчим часом".

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна в разі вторгнення РФ захистити свої території власними силами, сказав: "Так".

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