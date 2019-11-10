 У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур

Про це на пресконференції в Любліні розповів ветеран АТО, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, Ігор Мазур (Тополя) інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Інтерпол раніше не ставив нас у чорний список. Тих, хто на Кавказі десь висвітлював ті злочини, які робила російська армія як в Грузії, так і в Чечні, а зараз Інтерпол включив нас у розшук.

Не відкидаю, що крім мене й інші можуть бути у списку. Воно трошки смішно, якби не було так грішно. У тій справі, в якій проходжу я, проходить і Арсеній Яценюк, проходять брати Тягнибоки, Ярош і ще там десь є п’ятеро хлопців.

Раніше у цій справі проходив Микола Карп’юк і Станіслав Клих, які ніколи не були в Чечні, але це не було важливо для російського правосуддя в лапках. Ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження, стан здоров’я людей. Бо в цій справі навіть деякий час проходив пан Юрій Шухевич, який сліпий, але оскільки він входить до керівництва УНА-УНСО, то його теж як бойовика включили у цю справу. І Ярослава Лагнюка, це наш голова виконкому, якому на той час було 3,5 роки, так само включили у цю справі. Тобто, що він теж закатував там 10 росіян, що він брав участь у бойових діях", - розповів Мазур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Він зауважив, що різні міжнародні структури починають занадто суворо підходити до українців, згадав справу нацгвардійця Віталія Марківа і як вона закінчилася в Італії, а також те, що Рада Європи приймала російську делегацію.

"На жаль ми бачимо, - додав Мазур, - що стара Європа зараз починає домовлятися з Росією, як Франція, Німеччина, так й Італія, Іспанія. Країни Прибалтики і Польща — це наші найближчі союзники, і ми чудово розуміємо, що тільки об’єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти окупантам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.