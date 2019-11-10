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Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
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Все про:Мазур (6) Польща (1998) Тягнибок (110) УНА-УНСО (5) Шухевич (48) Яценюк (1592) Ярош (118) Клих (161) Карпюк (120) Мазур Ігор (15)

 У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур

Росія об'єднала в одну кримінальну справу понад 10 осіб, яких підозрюють нібито в злочинах на Кавказі. У списку опинилися українські політики, в тому числі літній незрячий керівник УНА-УНСО і молода людина, якій під час чеченської війни було 3,5 роки.

Про це на пресконференції в Любліні розповів ветеран АТО, співробітник Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини, Ігор Мазур (Тополя) інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Інтерпол раніше не ставив нас у чорний список. Тих, хто на Кавказі десь висвітлював ті злочини, які робила російська армія як в Грузії, так і в Чечні, а зараз Інтерпол включив нас у розшук.

Не відкидаю, що крім мене й інші можуть бути у списку. Воно трошки смішно, якби не було так грішно. У тій справі, в якій проходжу я, проходить і Арсеній Яценюк, проходять брати Тягнибоки, Ярош і ще там десь є п’ятеро хлопців.

Раніше у цій справі проходив Микола Карп’юк і Станіслав Клих, які ніколи не були в Чечні, але це не було важливо для російського правосуддя в лапках. Ця справа робилася людьми, які неадекватно оцінювали роки народження, стан здоров’я людей. Бо в цій справі навіть деякий час проходив пан Юрій Шухевич, який сліпий, але оскільки він входить до керівництва УНА-УНСО, то його теж як бойовика включили у цю справу. І Ярослава Лагнюка, це наш голова виконкому, якому на той час було 3,5 роки, так само включили у цю справі. Тобто, що він теж закатував там 10 росіян, що він брав участь у бойових діях", - розповів Мазур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Він зауважив, що різні міжнародні структури починають занадто суворо підходити до українців, згадав справу нацгвардійця Віталія Марківа і як вона закінчилася в Італії, а також те, що Рада Європи приймала російську делегацію.

"На жаль ми бачимо, - додав Мазур, - що стара Європа зараз починає домовлятися з Росією, як Франція, Німеччина, так й Італія, Іспанія. Країни Прибалтики і Польща — це наші найближчі союзники, і ми чудово розуміємо, що тільки об’єднавши наші зусилля, ми можемо протистояти окупантам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158830
 
   
 Топ коментарі
 
Брехня. Окупация Крыма началась когда ещё януковищ был в Украине.
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Зеля всех противников сплавит в одну расейскую буцегарню лет на 15! Гэниально, шеф!!!
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Уявляю що буде коли США офіційно визнають "нацюків" терористами.
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Брехня. Окупация Крыма началась когда ещё януковищ был в Украине.
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16 марта на полуострове прошел так называемый референдум о присоединении Крыма к России.
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А медаль за освобождєніє Крима от бандєровцев за 21 фєвраля 2014.
Це як?
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Референдум это была уже точка в оккупации. Везде стояли российские войска, казаки самообороны и радостные предатели Украины.
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Стрєлочкі, бистро, бистро, бистро пєрєвєсті в сторону, да?
Дату поглянь.
До якого числа Янукович був президентом?
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Дякуючи Дамбасскому Урці, який призначав на пост Міністрів оборони України громадян Россіі Саламатіна і Лєбєдєва, в Україні на момент захоплення Росією Криму в лютому 2014, було всього 6 тисяч боєздатного складу, проти 30 000 «іхтамнєтов » ВС РФ і ССО, ГРУ ГШ РФ.
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Так це Тимошенко значить здала Крим.
То так і кажіть.
А чого ви вчепитись тоді у Турчинова?
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Тимошенкоо только из тюрьмы вышла и к временному правительству никакого отношения не имела
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А ті значить були старожилами «врєменного правітєльства»
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Якого числа Тимошенко привезли на Майдан?
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Армия раздета,разута...вооружение на свалке,все руководство в страхе и помешательстве
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А он, как исполняющий обязанности, должен был чьего-то согласия спрашивать?
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Які ви блдь всі умні спустя 5 років! Прямо одні морські котики. Ви тоді ховались під мамині юбки і зараз вякаєте із-за бильця дивану. Ідіть пісяйте та лягайте спати, воїни підкилимні. У моїй справі проходять Яценюк, Ярош і брати Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 6344
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ні ні,Яроша не чіпайте,він нам ще пригодиться в грудні на Майдані!!!
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не буде ніякого Майдану.

буде інша версія
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Агентов кгб не трогают
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когда откроют дела у нас на рашистов???
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Ну, якщо в Зєвладі, важають, що це Порошенко розпочав війну з Россією у 2014, то що ще чекати...
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обвинувачують його, що одразу не здав Україну фуйлу.
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Не перевирай

Не начал,а подмахивал путингу,как и все президенты в прошлом и настоящем
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если бы только россиян.
у зелебобиков та же навязчивая идея ))))))))
да и у моники с беней ))))
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https://www.youtube.com/watch?v=o6sGEBpOQ1A&list=PLc3f-l3VNLUaVKqH6ruSOzSUkc0EC3sew&index=6
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Польща не видасть, а от Німеччина чи Хранція залюбки.
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Россия -идиотизм/дебилизм возведённый в ранг государственной политики!
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Такой вопрос , нельзя ли подать в суд за это на Россию ?
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Хахаха, даже китайские братья смеются над мощью России : СМИ Китая: Калининградская область будет отнята у РФ за два дня ; https://charter97.org/ru/news/2019/11/10/355088/
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А подать в суд на Мазурчук, которая его заманила в Польшу.
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Кацапье просто радует своей тупорылостью! Вот прям "вижу" эту аццкую "банду фашиздофф": одному на момент войны в Чечне 3.5 года, другой - подслеповатый старый ветеран УПА, и например, наш Сеня-Кроль, который тяжелее карандаша ничего в руках не держал - судя по его комплекции "не геракл". По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 4929
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..ну почему же только карандаша...еще и стакан с членом, зелени пачки... По моему делу проходят Яценюк, Ярош и братья Тягнибоки, - Мазур - Цензор.НЕТ 1597...
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Хахаха, только зебили ещё верят варварам в России. В Кремниевой долине отказываются работать с IT-компаниями из РФ ; https://charter97.org/ru/news/2019/11/10/355131/
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тягнибакс та вся політична верхівка "свободи" - зрадники та запроданці.
І це не новина.
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Молодой человек, которому было всего 3,5 года, уже кацапов крамсал, вот умница.
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А як там просувається справа по цьому моджахеду?

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Це такий моджахед як і Турчінов-боягуз
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Вот цирк, из Яценюка такой же вояка, как из Промокашки скрипач.
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Але в Ічкерії кацапню він косив шалено. КацапЙО відчуло його лють на своїй шкурі.
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Пастор в Чечні не воював. Йому Яценюк кров рускоязичников трьохлітровими банками передавав.
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Я привожу пример рашистской пропаганды для того, чтобы те, которые считали, что убрав Порошенко, поставив про-рашистского президента, изменив вектор страны в сторону рашки, расссеянцы будут нас считать народом, снова "полюбят", будет"мир, дружба, жвачка". Неееет.! Хищник, откусив кусок, уже не остановится... Только сопротивление рашистской агрессии на всех фронтах: на войне, в обществе, политике, на международном уровне- ВЕЗДЕ. Как в Израиле, который борется за свою независимость уже более 70 лет. Посмотрите момент, что они говорят про Зеленского, который считает, что можно остановить наступление Рашки, просто перестав стрелять... https://www.facebook.com/romkotl/videos/2787658294629802/?t=109
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7 листопада виповнилося 102 роки Жовтневому перевороту 1917 року. Сводка сведений о злодеяниях и беззакониях большевиков29 июня 1919 года, № 4338, г. Екатеринодар.
Харьков. В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.Слева труп заложника С. Михайлова, приказчика гастрономического магазина, видимо, зарубленного шашкой. Посередине тело засеченного насмерть шомполами, с перебитой нижней частью спины, учителя Петренко. Справа труп капитана Агапова с вывороченными пыткой половыми органами......
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/chervonyi-teror-zvirstva-radianskoi-vlady-foto-16-302876.html?fbclid=IwAR2v7fJkR9x39lS4zngSALzft_g_qtUDncwtWc-TQepCNTFBvEDfo4D6E0E
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Зеля противников сплавит в одну расейскую буцегарню лет на 15! Гэниально, шеф!!!
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Яценюк, Ярош, брати Тягнибоки та Мазур -- гідні сини України !
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Яценюк?! Оооооо, це страшна людина... А як він рашистам голови різав в Чечні... уххх, гарнота!
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Я боюсь відкривати цю сторінку - тут про дємона смерті Яценюка....Бррррр…
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