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 Політика України, За кордоном
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 Сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями, - Чапутович про затримання Мазура

Глава польського МЗС Яцек Чапутович заявив, що сторони угоди Інтерполу іноді зловживають своїми повноваженнями в рамках цієї угоди.

Цими словами міністр прокоментував затримання прикордонною службою Польщі українського активіста, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Рішення ухвалила прикордонна служба, якій не відомо про те, яку функцію виконує людина, внесена в список Інтерполу. І Україна, і Росія є сторонами угоди Інтерполу, й обов’язком прикордонної служби є затримати таку особу", – сказав міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з журналістами в Берліні.

Глава МЗС запевнив, що польські консульські служби з’ясовують з українською стороною причини внесення Росією прізвища Ігоря Мазура до цього списку. Міністр зазначив, що польські органи приймуть відповідні рішення згідно з нормами міжнародного права.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158829
 
 
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В тому й річ що "зловживає", коли рашкі вигідно це...І соь питання - якщо раша "не визнає" міжнародне право, то чому задовільняє їхні запроси Інтерпол? Хоча у мене є деякі думки із цього приводу...Вважаю, що на скільки дозволяє це робити Україна, на скільки і реагує "міжнародне товариство"! Все залежить від української Влади.
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Запитання до п.Чапутовича: а на біса взагалі цей, вибачте, сраний "інтерпол"? Для того, щоб когось працевлаштувати на високооплачувані посади?
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Вопрос из серии : зачем ООН, ОБСЕ и т.п., сугубо риторический.
Хотя стоит порадоваться , что РФ-ии не удалось в прошлом году протащить своего генерала-мента на руководство Интерполом , а могли реально.
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світове товариство повинно виключити кацапів з усіх організацій, як країну котра ставить своє законодавство вище світового , постійно порушує устави, використовує в терористичних цілях!
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