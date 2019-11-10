EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4611  263
Все про:ідеологія (16) Слуга народу (447) Корнієнко (57)

 "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

Нинішня партійна ідеологія лібертаріанства буде змінена.

Про це заявив журналістам на брифінгу новообраний глава політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії

"Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", — сказав новий глава.

Лібертаріанство – це політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Ця філософія має дуже багато напрямків, від консерватизму й аж до часткового анархізму.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили - тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158826
 
   
 Топ коментарі
 
что-то между правой и левой ногой...
 показати весь коментар
 
Что то среднее между "с переди" и "с зади")))
Да ЗЕ бобы?)))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Зелекторат сейчас идеологию меняет, им не до Сватов...
 показати весь коментар
 
А какие у вас есть факты что Зелекторат вообще знает что такое идеология. В сватах такого нет.
 показати весь коментар
 
В СН почали розмову про зміну ідеологіі: десь між лібералізмом і соціалізмом, це все одно-скрестити півня з козлом, отримаєшь хімеру.
Пропоную, на прикладі Яременка, взяти за ідеологічні формули різні "маніі":
еротоманію (легалізація простітуціі);
ігроманія (казіно в п'яти зіркових отелях); клептоманія ( Коломойській нас надихає) і політична німфоманія ( зроблю все, щоб зустрітись с Путіним і сподобатись всім).
 показати весь коментар
 
 
все ясно - покупать за подачки голоса малообеспеченных избирателей и плодить госбюрократов
а успешные самодостаточные люди объявляются главными врагами системы
 показати весь коментар
 
 
К выборам готовятся, прежний электорат стал ненадёжным, надо формировать новый лохторат...
 показати весь коментар
 
Якщо Зеленський розпусте нинішній Парламент і організує позачергові вибори, то його "холуї народу" скоріш за все в Парламент не пройдуть взагалі. І з кожним днем ситуація для них лише погіршується. Хоч і для Хряка-патріота з великої дороги чи сєпарів включно з їх відомим онаністом, ситуація на краще не змінюється.
 показати весь коментар
 
 
Порошелдон‏ @porosheldon



До Андрія Полтави і його Вата шоу всі по-різному ставляться.....Але вчора ввечері на Прямому не вийшла в ефір чергова програма.Не відповідає інформаційним стандартам....Цензура розпочалась....Тепер ми повинні лише любити братушек....
 показати весь коментар
 
 
Никогда не употребляйте слов, значения которых вы не понимаете!
 показати весь коментар
 
 
Главное, что лохторат их не понимает, у лохтората только собственные фантазии по любому сказанному слову...
 показати весь коментар
 
Будет что-то между идиотизмом и манией величия зелёного недоросля с ощипанной грудкой!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
До уваги пороxockoтів. Така соціально-економічна модель вже побудована і успішно діє у країнах Скандинавії. Наразі кращої нема ніде.
Але є одне але.
Має бути прогресивна модель оподаткування доходів громадян. Міль'ярдери мають сплачувати податок у 80% від доходу, міль'йонери - 50, середній клас - 20-30%, найбідніші - 0. Більш того, в ідеалі держава має сплачувати нужденним так званий "безумовний дохід".
Чи готови до таких реформ Зеленський&Со - це велике питання.
 показати весь коментар
 
 
Якби мова йшла лише про відсотки в оподаткуванні, то скандинавський досвід нам цілком прийнятний. А тут же мова про землю як товар іноземцям, про подвійне громадянство невідомо з ким (підозрюю з Ізраїлем), хто ту землю матиме право купувати, про торгівлю з ворогом заради надприбутків олігархам, про неможливість військових дій на окупованій території, де ще поки цілі заводи олігархів можуть бути зруйновані війною. Те, що ці "холуї народу" декларують реально може бути лише пилом в очі лохторату, судячи з їх практичних кроків і тих осіб, які ці кроки роблять..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
СН задекларували свою позицію щодо бачення соціально-економічного розвитку країни, від якої у пороxockoтів загорілись сраки.
Так шо весь ваш ваш допис є фантазійною маячнею, яка до цієї новини не має ніякого відношення.
 показати весь коментар
 
Вообщето, ботва, свою позицию нужно декларировать ДО выборов. А не менять её туда-сюда после них.
 показати весь коментар
 
 
эй социалисты либеральные забирайте к себе Киву.
 показати весь коментар
 
 
Та хоч ліберасти антисоціальні, від перестановки доданків сума не міняєтся"Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 8099
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По реакции порохоботов можно сказать, что в "Слуге народа" все делают правильно и если новая идеология будет подтверждена на практике, то "Слуге народа" гарантирована долгая политическая жизнь.
 показати весь коментар
 
А в тебе власної думки немає, ти дивишся на порохоботів? Так от тобі моя думка, навіть не думайте скидати блазня з мосту, порохоботи дуже розсердяться "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 9489
 показати весь коментар
 
 
таки да!хотелось бы узнать по конкретней что "все делают правильно" а ?просвети уж темноту
 показати весь коментар
 
 
Тебя, ботва, не смущает, что СН, по их словам, выбиралась с одной идеологией, а потом решили её поменять на "новую"? Никогда не слышал про то, что задекларированных на выборах позиций полагается придерживаться?
 показати весь коментар
 
Про які моделі, ви пане пишите, шведскій соціалізм і поруч не стояв з "ідеологіей" фракціі гумористів.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сабакова приберіть дурні а то незабаром видригувати будете))) буде таке як з Пецею..
 показати весь коментар
 
По Конституции в Украине идеология одна - это как можно быстрей Украина в НАТО и Украина в ЕС. И не масляковским квн-овским плясунам и стукальщикам мудями по пианино в кожаных штанах в своем новом "офисе" переделывать украинскую Конституцию.
 показати весь коментар
 
 
ни в чем не ждите от них конкретики
 показати весь коментар
 
 
лейбористкие консерваторы - это что-то новое в политологие..))
 показати весь коментар
 
 
Треба було не прогулювати лекції в Трускавецькій бурсі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Меркель уже давно такая кыалицыя в бундестахе.
 показати весь коментар
 
так бы и написали..либеральная экономика и социальная защита граждан..
 показати весь коментар
 
 
а как можно менять идеологию партии??
это напоминает флюгер и проституцию..
тем более что то среднее между бегемотом и змеей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохобтныя - нисагласныя! Их ыдиалогия ниизменна -
Дерибан и Усё ради Корыта!
 показати весь коментар
 
Калегдарь купи лапоть...у корыта уже давно зебобики толкаются....😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и шо - пецыным пацанам тырить мешают?
 показати весь коментар
 
 
Зебобки тырят как не в себя...петины пацаны по сравнению с ними...дети малые...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
порохобот включил брехуна - стандартный ход. "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 8434
 показати весь коментар
 
И, при чём, давно, когда начали рассказывать ещё до первого тура выборов об убыточном в Украине бизнесе у Зелемойского и покупки банкротом вилл в Италии и о Кипрских офшорах. Брехуны.
 показати весь коментар
 
Петиным уже ничего не остаёца, ЗЕбильё давно на потоках бабушка бородатая всё под себя подмяла. Тут кстати твой ЗЕкловун недавно бросил кличь шоб все назад в Украину возвращались, говорит шо ЗЕкоманда создаёт новые рабочие места, поднимает зарплаты и всё такое, короче конец эпохи бедности. Так ты как ЗЕбил когда назад в Украину??
 показати весь коментар
 
 
Как страшно жить стало пецыным пацанам!

Порохоботские пайки за брехню хоть подвозят, или их тоже Зе пожрал?
 показати весь коментар
 
 
Вот- вот, я ниже так и написал, если тебя ЗЕбила спросить когда назад в Украину, ты сразу истеричиш про порохоботов, про Порошенко, но в Украину наотрез отказываешься возвращаца. Шо ЗЕбильный потреот, ты пока из за пАребрика попереживаешь за Украину, ога.."Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 2458
 показати весь коментар
 
 
А оно сбежало за пАребрик и теперь под левым флажком тут высеры свои оставляет. Но если спросить у этого ЗЕбила когда назад в Украину????то ЗЕбил аж пеница, шо то визжит про порохоботов и Порошенко, но упорно не хочет возвращаца в Украину..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохобтныя - нисагласныя! Их ыдиалогия ниизменна -
Дерибан и Усё ради Корыта!



--------
повтор заспамленного порохоботом.
 показати весь коментар
 
Полегчало？ может тебе зеленки хлебануть надо？ полегчает сразу...😀
 показати весь коментар
 
 
Мене вже дістали експерименти над здоровим глуздом. Де ви набрали цих дибілів? "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 7109
 показати весь коментар
 
 
До 21.04. дебіли знали своє місце, а тепер вони вийшли на національний рівень і всю країну перетворюють (успішно, до речі) на психдиспансер.
Тільки пацієнтами в ньому, на жаль, нормальні.
 показати весь коментар
 
 
Вот это партия...вот это я понимаю....идеология меняется на раз...как баьушка Беня пошепчет...в ту сторону и меняется...😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПЕСовка ыдиалохия:

Дерибан убер аллес!
 показати весь коментар
 
Изменение идеологии это государственный переворот. Тогда нужны новые выборы. Украинцы бы не проголосовали за социалистов и коммунистов.
 показати весь коментар
 
 
Українці - ні, малороси - так. Малороси - то нарід.
 показати весь коментар
 
 
кароч идеология где то посредине-анал табу без возражений
 показати весь коментар
 
 
Идеология слуг народа "в двух словах" - шось таке , миж чымось такым ,, и сбоку бантик . ! с-ка ,, до слёз . "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології - Цензор.НЕТ 7423 ...
 показати весь коментар
 
 
Махim.Gaiduk‏ @im19780616



Закрытие фестиваля Слуг Народа Сивохо, Разумков, Дубинский, гражданин Израиля Куницкий... и еще 200 человек СЛОВ Гимна не знают...
Сивохо даже руку поднять не смог

здесь видео https://twitter.com/i/status/1193538773252005894
 показати весь коментар
 
 
У Сивохи на правій руці крепатура від черпака.)))
 показати весь коментар
 
 
Зебилы Заплатите свою цену! Мне кажется это справедливо! https://www.youtube.com/watch?v=FNorFazfF1g
 показати весь коментар
 
да - ты из этих 73% дымытрык...\тут и возразить нечего...(\
 показати весь коментар
 
 
Ты вообще какой то стрёмный типок - и нашим и вашим. Какие то картинки сюда таскаешь то против Порошенко и за ЗЕкловуна, то наоборот против ЗЕкловуна...таких как ты нигде не любят.
 показати весь коментар
 
шо то навеяло прости меня Господь!

"Регионал" Михаил Чечетов заявляет, что не получает отдельной платы за роль координатора голосований Партии регионов в Верховной раде.
"В ВР очень плохая акустика, и не каждый депутат может услышать, о чем идет речь при обсуждении, кто-то депутату может позвонить или еще что. Поэтому кто-то должен контролировать синхронность голосования, и я выступаю в этой роли просто как координатор", - отметил Чечетов.
На ремарку журналиста о том, что такого нет ни в одной цивилизованной стране, "регионал" ответил:
"Нет, это нормально. Так получается единая позиция... Мы же реализуем свою программу.
Трудно управлять серой массой. А в Партии регионов все личности. Вы вдумайтесь только - пятнадцать героев Украины, четыре олимпийские чемпиона, бывшие губернаторы, экс-министры, доктора наук, академики. То есть все неординарные личности".
 показати весь коментар
 
 
А чегож они раньше свою идеологию не обозначили,а только сейчас?
 показати весь коментар
 
На место Википедии будет Путинопедия. )))
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору