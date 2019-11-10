 "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

Про це заявив журналістам на брифінгу новообраний глава політсили Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
За словами Корнієнка, зміна ідеології потрібна для пошуку компромісу всередині партії
"Це буде щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", — сказав новий глава.
Лібертаріанство – це політична філософія, прихильники якої виступають за втілення ідеї індивідуальної свободи та мінімізацію державного апарату. Ця філософія має дуже багато напрямків, від консерватизму й аж до часткового анархізму.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили - тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.
Пропоную, на прикладі Яременка, взяти за ідеологічні формули різні "маніі":
еротоманію (легалізація простітуціі);
ігроманія (казіно в п'яти зіркових отелях); клептоманія ( Коломойській нас надихає) і політична німфоманія ( зроблю все, щоб зустрітись с Путіним і сподобатись всім).
а успешные самодостаточные люди объявляются главными врагами системы
До Андрія Полтави і його Вата шоу всі по-різному ставляться.....Але вчора ввечері на Прямому не вийшла в ефір чергова програма.Не відповідає інформаційним стандартам....Цензура розпочалась....Тепер ми повинні лише любити братушек....
Але є одне але.
Має бути прогресивна модель оподаткування доходів громадян. Міль'ярдери мають сплачувати податок у 80% від доходу, міль'йонери - 50, середній клас - 20-30%, найбідніші - 0. Більш того, в ідеалі держава має сплачувати нужденним так званий "безумовний дохід".
Чи готови до таких реформ Зеленський&Со - це велике питання.
Так шо весь ваш ваш допис є фантазійною маячнею, яка до цієї новини не має ніякого відношення.
"Анальная пробка с эффектом дидуха" для ************* - це на шматки.
"Резиновый правдоруб Шарий" - теж.
- Янина, а она разве не Кало?
- Х*ем по лбу не дало?
Але тут в тему ось оце: депутати ЗекоМанди в душі не кохають, що за формула Штангенциркуля
это напоминает флюгер и проституцию..
тем более что то среднее между бегемотом и змеей
Дерибан и Усё ради Корыта!
Порохоботские пайки за брехню хоть подвозят, или их тоже Зе пожрал?
Дерибан и Усё ради Корыта!
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повтор заспамленного порохоботом.
Тільки пацієнтами в ньому, на жаль, нормальні.
Дерибан убер аллес!
Закрытие фестиваля Слуг Народа Сивохо, Разумков, Дубинский, гражданин Израиля Куницкий... и еще 200 человек СЛОВ Гимна не знают...
Сивохо даже руку поднять не смог
здесь видео https://twitter.com/i/status/1193538773252005894
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"Регионал" Михаил Чечетов заявляет, что не получает отдельной платы за роль координатора голосований Партии регионов в Верховной раде.
"В ВР очень плохая акустика, и не каждый депутат может услышать, о чем идет речь при обсуждении, кто-то депутату может позвонить или еще что. Поэтому кто-то должен контролировать синхронность голосования, и я выступаю в этой роли просто как координатор", - отметил Чечетов.
На ремарку журналиста о том, что такого нет ни в одной цивилизованной стране, "регионал" ответил:
"Нет, это нормально. Так получается единая позиция... Мы же реализуем свою программу.
Трудно управлять серой массой. А в Партии регионов все личности. Вы вдумайтесь только - пятнадцать героев Украины, четыре олимпийские чемпиона, бывшие губернаторы, экс-министры, доктора наук, академики. То есть все неординарные личности".