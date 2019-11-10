 Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська обстрілювали позиції ЗСУ біля Майорська (із зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Новотошківського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новогнатівки (з протитанкового ракетного комплексу), а також біля Красногорівки (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).
"Впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів мають чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - уточнюють у пресцентрі ОС.
Нагадаємо, 9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті поранений боєць ОС.
Сьогодні російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранення мають 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено.
https://censor.net.ua/news/3158764/za_nedelyu_unichtojeno_30_naemnikov_rf_na_donbasse_presstsentr_os
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
@sergiy_taran
Канцлер Німеччини Меркель ініціює збільшення бюджету на армію, пославшись на проблему Донбасу і Криму... Дивно, звичайно, чому вона не звернулася до свого колеги президента Штайнмайера, аби той придумав "формулу", яка захистить Німеччину?
на Днепр...в Мечьку...(там уже ждут)...