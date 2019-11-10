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 Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська обстрілювали позиції ЗСУ біля Майорська (із зенітної установки ЗУ-23-2, ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Новотошківського (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новогнатівки (з протитанкового ракетного комплексу), а також біля Красногорівки (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Впродовж поточної доби мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів мають чотири військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджено автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправлено до лікувального закладу", - уточнюють у пресцентрі ОС.

Нагадаємо, 9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. В результаті поранений боєць ОС.

Сьогодні російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранення мають 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158823
 
 
 Топ коментарі
 
где этот обдолбаный клоун почему оно молчит?
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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А где делегация комитета Верховной Рады от Слуги народа.. уже уехала.. Жаль, сняли бы сэлфи в брониках на фоне раненных бойцов.
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Кто ответит за подбитые грузовики и солдат от Птуров?.Враг само собой! А командиры бригад?
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А шо должны делать командиры бригад, кидаца камнями в кацапов?? Не забыл что у ЗЕкапитулянтов полное перемирие..не забыл что перемирие по версии ЗЕбилов это когда ВСУ запрещено стрелять а можно только сепарам.
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А как же 30 уничтоженных наемников только за одну неделю, их камнями закидали ?
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Это тебе по Г+Г Сивохо сообщил??
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Нет, пресс-центр ОС.
https://censor.net.ua/news/3158764/za_nedelyu_unichtojeno_30_naemnikov_rf_na_donbasse_presstsentr_os
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Хочешь помочь украинским солдатам?
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Почему ты испугался моей просьбы падаль?😂😂🌷
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СНІД, туберкульоз, алкогольні отруєння.
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Хочешь помочь украинским солдатам?Могу кинуть номер карточки.Сможешь помочь?
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где этот обдолбаный клоун почему оно молчит?
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ЧТо бы не было потерь, раненных и обстрелов нужно вообще увести армию, и желательно аж до Львова. Тогда получим 0 потерь и мир. Для большей надёжности можно вообще полностью разоружить ВСУ. Что б точно перестали стрелять - гарантированно.
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На участках разведения обстрелы есть?
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Вчора вата співала оди Зеленському і раділа довгоочікуваному миру, дружбі та жвачці...
https://censor.net.ua/news/3158739/na_donbasse_s_nachala_sutok_ne_bylo_obstrelov_minoborony
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А где делегация комитета Верховной Рады от Слуги народа.. уже уехала.. Жаль, сняли бы сэлфи в брониках на фоне раненных бойцов.
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Нужно быстрее разводить войска!
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Одужання нашим хлопцям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Пока нелох будет отступать и показывать,что не готов давать ответку,до тех пор путин будет его трахать и принуждать к уступкам.
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Зе повторяет ошибки шоколадника, не обращает внимания на ежедневные ранения и убийства военных ЗСУ и оправдывая это достижением мира . Т.е. смерть и ранения одного украинца , защитника Украины, уже не ЧП для укр.власти .
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗЕПЛЕСЕНИ -

‏ @sergiy_taran

Від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено чотирьох українських воїнів, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5905Канцлер Німеччини Меркель ініціює збільшення бюджету на армію, пославшись на проблему Донбасу і Криму... Дивно, звичайно, чому вона не звернулася до свого колеги президента Штайнмайера, аби той придумав "формулу", яка захистить Німеччину?
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