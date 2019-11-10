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 Політика України
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Все про:партія (173) Арахамія (106) Слуга народу (447) Дубінський (29) Тищенко Микола (7)

 До партії "Слуга народу" вступили 27 депутатів фракції, зокрема Арахамія, Дубінський і Тищенко

На засіданні партії "Слуга народу" до лав політсили прийняли 27 нових членів - депутатів фракції СН у Верховній Раді. При цьому не всі депутати однойменної фракції хочуть бути членами партії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На з'їзді партії "Слуга народу" офіційно оголосили про вступ до партії 27 нових членів, серед них - глава однойменної фракції Верховної Ради Давид Арахамія, члени фракції Мар'яна Безугла, Олександр Дубінський, Євген Кравчук, Микола Тищенко.

Корнієнко, зокрема, анонсував, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді поповниться ще 30 членами однойменної партії на додачу до вже 40,  які відбулися, "і так поступово будемо підтягувати", водночас відзначивши, що не всі народні депутати однойменної фракції хочуть бути членами партії, "і це теж нормальна позиція".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" налічує 252 народні депутати.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні відбувся з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили - тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158822
 
 
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"боевое ядро" так сказать!!! В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко - Цензор.НЕТ 5607 вот поперло так поперло!
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Так он и сказал- на 5 лет.Скоро будут новые выборы .Готовьтесь к реваншу!
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Ой,а кто мечтает это повторить в Украине ?


В партию "Слуга народа" вступили 27 депутатов фракции, в том числе Арахамия, Дубинский и Тищенко - Цензор.НЕТ 7992

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Не... это уже перегруз. Хватит с меня этой срани. Шо такое за день сегодня? Слуга народа... слуга народа... слуга ... народа... Нах эта инфа, об их сраной тусне? О каком-то количестве срани, которая стала сраней в официозе ихнем. На кой хрен мне это надо?! Потому: сегодня единственно-серьёзная дата, для меня: смерть Л.И.Брежнева. Я тогда, на тральщике был, в Севасе... и понял так, что Война. Бо мы зарядили артустановки, которые никогда не заряжались, провернули машину и были готовы выйти в море, в которое эта калоша, опять таки- никогда не выходила. От это- было событие!
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вступление куда угодно, это уже никогда не отмыться. запах на весь остаток жисти ))
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При этом не все депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии.

Одной ногой вступили и поняли, что запах какой-то неправильный..
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