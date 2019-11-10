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 Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ще 11 військовослужбовців ЗСУ та 14 одиниць техніки змінили своє положення на ділянці розведення "Богданівка-Петрівське". Захисники України відійшли на позиції, обладнані для проживання і ведення оборони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Сьогодні, за графіком, на ділянці розведення №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське ще 11 військових ЗСУ та 14 одиниць озброєння змінили своє тактичне положення

На нових позиціях побудовані бліндажі для проживання армійців, їдальня, сховища для боєприпасів та продовольства, лазня із парною, а також санітарні споруди. Одним словом, військові просто неба не залишаться", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців. ФОТОрепортаж

У штабі додали, що позиції були підготовлені заздалегідь.

"Ці фортифікаційні споруди на 100 відсотків готові як для проживання особового складу, так і для ведення оборони на нашій ділянці відповідальності. У нас є основні позиції, запасні позиції і ще – резервні", - наголосив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.

Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 01Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 02

У суботу, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 в районі смт Станиця Луганська та №2 в районі Золотого Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з главою СММ ОБСЄ в Україні Чевіком розведення сил на Донбасі. ФОТО


Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158821
 
 
 Топ коментарі
 
Харитін Старський
6 ч. ·

На початку 90-х мій батько, офіцер ЗСУ, привозив зйомки з колишньої Югославії. На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам'яталися боснійські дітлахи, що гралися на зруйнованих рускоміром вулицях. Саме так, зародки рускоміра існували вже тоді, це були так звані "русскіє добровольчєскіє отряди" - РДО, що воювали разом із сербськими четніками. До початку війни багато наших патріотів наївно захоплювалися сербами, аж поки вони не приїхали убивати українців на Донбасі, як вони убивали боснійців. Та я не про те. У ті дні я дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, що гралися відстріляними тубусами від РПГ-22 у спаленому Сараєві, і гнав від себе думки про те, що ось така сама війна, страшна війна у самому центрі сучасної, цивілізованої Європи може розгорітися у нас, в Україні.
Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п'єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами та бабусі з дітлахами. І все б нічого, але всього в кількох кілометрах від вас працюють російські "утьоси". Гучно розривається російська міна, яку разом з іншими "крупами" та "макаронами" привезли бойовикам у білому гумконвої "турботливі" мишебратья. Літня бабуся, біля якої грається малий у яскравій оранжевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але поволі йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути. Я бачив те саме на боснійських зйомках і я розумію одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою. Єдиний правильний спосіб боротьби з терористамии - це відправити їх у рідну Астрахань чи Йошкар-Олу в рефрижераторі, усіх до одного, бо саме так працює визвольна війна. Я не хочу щоб діти чули розриви російських мін, і я не хочу, щоб їх знову виховував рускомір, адже ми й досі вигрібаємо його наслідки - тут, на війні.
Українські воїни ніколи не були загарбниками. І що б там не розповідали ворожі медіа, ми - захисники, тому правда на нашому боці. Хотілося б, щоб і решта людей зрозуміла це. Бо приходить момент, коли ні слова, ні домовленості не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми - благословенні державою на знищення окупантів - беремо до своїх рук зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців.
Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім - і в тилу, і на фронті - потрібно зробити лише одне.
Перемогти!
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Печально и мерзко наблюдать как наши войска опустив головы отступают с нашей земли, под насмешливыми радостными взглядами окупантов. В 2014 так же само отступали из крыма, рассказывая что ето для того чтобы небыло войны и жертв.
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Похоже что накрыло только вас двоих . Один что то сморозил , вторая непонятно что ответила. Но главное написать быстрее пидлоги, хоть и не в тему новости .
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Ага.І карту позицій в інтернет.Дибіліти так дибіліти.
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Ну ага - проти нас мумба юмба, а не Рашка з супутниками, розвідкою і безпілотниками. то в ПСВ ти міг якось там старатись маскувати позиції і не "зливати їх в інтернет"(( Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7725 ))
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нормальные машины ОСЦЕ закупило на русские деньги...
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Вроде помню как Парашенко в 2015 закупил для ОБСЕ новенькие броневики, в то время как наши бойцы еще ездили на маршрутных автобусах.
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Харитін Старський
6 ч. ·

На початку 90-х мій батько, офіцер ЗСУ, привозив зйомки з колишньої Югославії. На тих кадрах було чимало страшного, але мені найбільше запам'яталися боснійські дітлахи, що гралися на зруйнованих рускоміром вулицях. Саме так, зародки рускоміра існували вже тоді, це були так звані "русскіє добровольчєскіє отряди" - РДО, що воювали разом із сербськими четніками. До початку війни багато наших патріотів наївно захоплювалися сербами, аж поки вони не приїхали убивати українців на Донбасі, як вони убивали боснійців. Та я не про те. У ті дні я дивився кадри зі своїми боснійськими однолітками, що гралися відстріляними тубусами від РПГ-22 у спаленому Сараєві, і гнав від себе думки про те, що ось така сама війна, страшна війна у самому центрі ********, цивілізованої Європи може розгорітися у нас, в Україні.
Саме тому мені так дико сприймати те, що відбувається на вулицях прифронтових міст. Коли п'єш каву, а навколо тебе спокійно гуляють мами та бабусі з дітлахами. І все б нічого, але всього в кількох кілометрах від вас працюють російські "утьоси". Гучно розривається російська міна, яку разом з іншими "крупами" та "макаронами" привезли бойовикам у білому гумконвої "турботливі" мишебратья. Літня бабуся, біля якої грається малий у яскравій оранжевій куртці, лише на мить з тривогою озирається на звук прильоту, але поволі йде далі. Вони вже давно звикли. Я не можу звикнути. Я бачив те саме на боснійських зйомках і я розумію одне: бойовики нікуди не зникнуть, російський терор не пройде сам собою. Єдиний правильний спосіб боротьби з терористамии - це відправити їх у рідну Астрахань чи Йошкар-Олу в рефрижераторі, усіх до одного, бо саме так працює визвольна війна. Я не хочу щоб діти чули розриви російських мін, і я не хочу, щоб їх знову виховував рускомір, адже ми й досі вигрібаємо його наслідки - тут, на війні.
Українські воїни ніколи не були загарбниками. І що б там не розповідали ворожі медіа, ми - захисники, тому правда на нашому боці. Хотілося б, щоб і решта людей зрозуміла це. Бо приходить момент, коли ні слова, ні домовленості не рятують від ворожих снарядів, і тоді ми - благословенні державою на знищення окупантів - беремо до своїх рук зброю і йдемо захищати наших дітей від небезпечних чужинців.
Ми воюємо за життя. І для того, щоб вижити, нам усім - і в тилу, і на фронті - потрібно зробити лише одне.
Перемогти!
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"у самому центрі ********, цивілізованої Європи"-це вже як для кого, для них (европейців)-цівілізована, а для нас "буфер" від параші!
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Дивно з тих хто захоплювався сербами - це аналог кацапів у югославії мікроСССр. От хорватський сценарій нам точно підходить, коли манша армія хорватів одним ударом змела тих загарбників сербів
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Печально и мерзко наблюдать как наши войска опустив головы отступают с нашей земли, под насмешливыми радостными взглядами окупантов. В 2014 так же само отступали из крыма, рассказывая что ето для того чтобы небыло войны и жертв.
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.....а давайте я тоже ОТОЙДУ из своего дома ,куда-нибуть в сарай и буду от туда смотреть как ОККУПАНТЫ будут жить в тепле и сытости и зручностямы ???!! НУ это же полный МАРАЗМ !!!
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"Сегодня, по графику, на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение.
На новых позициях построены блиндажи для проживания армейцев, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Одним словом, военные под открытым небом не останутся", - сказано в сообщении.

А чего пару многоэтажек не построили. Школу, детский садик, рынок и супермаркет... Какая разница, что оставлять после себя врагу(
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як казав ЗЕ-не-лох -у нас ******* абразованая,а люди...ани нипанимают многога с таго что делаецца а ми усе абразованіе юристи,многа грамотних діпутатов в слугє народа. Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6947 .
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нєлох розводіт лохов. Йому прикольно, а людям горе.
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«Вата» в эйфории и ждет россиян»: что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе

когда в Луганск вернется Украина, не станет больше ни порядка, ни справедливости. Зато тарифы вырастут в разы. И что тогда скажет народ? Вы даже вообразить не можете, что у наших людей в головах. Так что лучше помогите семьям погибших, постройте новые больницы, отремонтируйте музеи. Но не дайте ни копейки Донецку и Луганску. Мы это не заслужили.



не верьте, что боевики отведут свои войска и прекратят обстрелы. Это сказки для наивных европейцев.

https://fakty.ua/323509-vata-v-ejforii-i-zhdet-rossiyan-chto-dumayut-na-okkupirovannyh-territoriyah-o-razvedenii-sil-na-donbasse

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Брати по "Ні капітуляції" теж про зраду ниють
Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3097
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Та да, надыбала случайно. Но я должна сказать, что еще я лично общалась с некоторыми людьми "оттуда". Поэтому...
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Garsia UA - Брати по "Ні капітуляції"

Які нахер вони брати?!?!?
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Лахта,чого ти повзаєш слідом.на відповідях фубліки заробляєш.
Це твої брати по раша тудей і так же як і ти ниють на цю тему,значить брати
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Софіст, хто написав "Брати по...."? Теж "раша тудей", чи ти особисто своїми ручками?
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Шо ти скакаєш по всіх гілках та захищаєш русню,то твої брати і думки у вас однакові
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І це каже той хто постійно викладає картинки від козломордих свінорусів.

Порада - коли твої справи йдуть погано - не ходи з ними.
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Что вы понимаете в военной науке??? Клоун придумал новую тактику. Что бы победить - нужно отступать!
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А раптом спрацює?! Що тоді будеш говорити? Разведение в Петровском: еще 11 бойцов отошли на подготовленные позиции, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7245
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Однозначно спрацює - клоун Україну планує перемогти .
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саня, не треба тут свої портрети постити
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зєбобіку, перестань із дзеркалом розмовляти. Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 716
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))))) что спрацюе ???? ты ВЫУЧИШЬ русский , ЭТО уже РАБОТАЕТ !!!
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А ти, я бачу, досить впевнено володієш українською!
Соєво-мокшанським ботам пробачаю
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Це путін ЗЄ сказав?А в Новоазовську хто?Чия база?
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Земля кругла. Може клоун планує з тилу зайти?
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Слышь ты клоун. У Пеци было 5 лет за которые он должен бы показать как на украинских интересах вернуть донбасс и крым. Но увы. Клятий порох Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 827
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Может пускай из Печерска и Конча Заспы наши депутаны так же отведут свои семьи под наблюдением ОБСЕ чтобы не правацировать революцию?
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Це відступ на своїй землі лише за вимогою ворога... За злочинний наказ і його виконання доведеться відповідати, бо це державна зрада...
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Борменталь, дайте мне соевой баланды. Ещё парочку! Примус! Абырвалг! Капутыляція! Сепары идут! Зрада! Зебилы! Шмаркля!
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точно. это твоё фото. ты соево-препезекане.
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....знаете, ОТСТУПАТЬ с боем это одно дело ,а отступать по ДОГОВОРЕННОСТИ это зрада !!! надо сказать ЧЕСНО : УКРАИНЦЫ не будут массово идти и ЗАЩИЩАТЬ страну !! я в это больше ПОВЕРЮ ((((
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- У нас є основні позиції, запасні позиції і ще - резервні, - наголосив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation
Резервні випадково не під Львовом?- Бачу, Зеленський збирається відступати і відступати.
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«...отступать по ДОГОВОРЕННОСТИ это зрада !!!...» Без сумніву. Та виникає питання, ЧОМУ це відбувається і в більш широкому сенсі. Чому все більше політиків за кордоном, в країнах НАТО несподіванно, всупереч інтересам своїх країн і інтересам забезпечення миру в світі, починають підтримувати росію? Якийсь абсурд. Нещодавно один політолог висловився таким чином: "Гроші. Дуже великі гроші. росія може купити дуже багато кого. І вона це робить". Думаю, що Україна не виняток.
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А потім на мітинг, "Ні капітуляуції,війна до перемоги"

Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5783
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Mikheil Saakashvili
5 год ·

За моєю інформацією з дуже надійних джерел, суд сьогодні має звільнити нашого героя Ігоря Мазура (Тополю).
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Будемо сподіватись, що Польща витримає цей тест на "гамністость" і не впаде обличчям в лайно. Адже в нас є і спільні приємні сторінки історії. Скажімо, коли на прохання польського короля, після тривалої облоги москви поляками, козацьке військо гетьмана Сагайдачного прийшло на допомогу і відразу захопило кацапську столицю...
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....видите они уже не ПОПАЧЛЕНЦЫ , а народная МИЛИЦИЯ !!! все Украину присоеденят к ЛУГАНДОНИИ , там уже все ГОТОВО !!! осталось ФОРМАЛЬНОСТИ подписать в ПАРИЖЕ и в раде ЗАТВЕРДИТЬ ....так будет ((((
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Фото нових ;підготованих; позицій буде?
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Странно, уже много где прошло разведение - а страшилки порохоботов про наступление и сдачу земли не оправдываются. А ведь скоро декабрьский путч порохоботов, с какой зрадой они будут на него идти...? Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3894
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Порошенко войска разводил, теперь Зеленский это делает.
Посмотрим, что на этот раз получится.
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В ту войну отступали на заранее подготовленные позиции, а сейчас в чистое поле.
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ну а шо?
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!
"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям
https://espreso.tv/.../quotmeni_pokazuyut_stovp_na_yakomu...
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Вибачте що трохи не в тему, аде куди поділися очі борцуни? Щось давно не чути. Яка їх позиція щодо розредення сил?
Розведення в Петрівському: ще 11 бійців відійшли на підготовлені позиції, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4986
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Костя Гришин боевые позиции перенес в фейсбук? Последний рубеж поцреота? Пусть берет Егорку Соболева и Парасюка да идут экспорт электроэнергии из России блокировать, а то у Коломойского скоро морда луснет от дурных денег.
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Может правильно писать не " разведение " а "развод".а ещё правильнее" односторонний развод". Как то правдивее звучит☝☝
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