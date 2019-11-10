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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1649) Арахамія (106) Голос партія (90)

 Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія

Реалізація пропозиції партії "Голос" про вихід з Мінських угод може призвести до зняття з Російської Федерації санкцій.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після з'їзду партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але я поспілкувався з декількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як такі заяви можна робити. Тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Голос" 8 листопада оприлюднила заяву про те, що єдиним ефективним шляхом для України вважає вихід з Мінських домовленостей і "заморожування" ситуації до посилення власних позицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158820
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо Україна виконає мінські угоди в односторонньому порядку, як робить ЗЕ, то не лише санкції знімуть, ми державу втратимо.
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"Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия",-

Большего бреда не слышал. Зачем Повторять эту мантру ФСБ? На Россию наложили санкции за оккупацию Крыма и Донбасса так как это нарушение Международных Законов. Сами страны Запада заинтересованы в их соблюдении иначе мир придется перекраивать заново.
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Вот именно, что выполнение соглашений по плану Хуйла и приведут к снятию санкций.
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перепечатка пропагандистом сайта РФ.Путин по доброму подшучивает над Зеленским./Путін прокоментував Зеленського: «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно»
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А если не откажется-прощай суверенитет и независимость.Путин не дурак.Сволочь но не дурак.
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Брехня.
Санкції за війну а не за домовленності.
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Само собой, и отказ от Минска, и продолжение его саботажа, длившегося все время при Пете, снимут с России санкции, как и выполнение требований Минска . Результат в этом смысле всегда одинаковый, так что выбор только в том, мириться с ЛДНР признавая их завоевания, или отгородиться, не признавая, но и не воюя, чтоб там наладилась приднестровская жизнь, в которой Украина им без надобности.
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Зачем вестись на явную ахинею этого Арахимии? Он хто? Он- Арахамия, не более того. Я уже не говорю о его харе-арахамии, на которую без сожаления- не глянуть. О чем копья ломать??? Всё ведь понятно: Арахамия- 0(ноль). Даже- ниже. Будет так, как будет. И- никаких шансов как-то повлиять на то, как оно будет.
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В своей вступительной речи Корниенко заявил, что партия «должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать». Он также анонсировал новый этап тренингов для членов политсилы в Египте или Буковеле.

короче:
1. СН - проститутки
2. СН - продажные проститутки за Египет Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4282
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"без табу" Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2750

а ведь действительно: Яременко, Богдан, Корниенко....
разговоры на сексуально-психопатические проблемы
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Ёпт.., дошло наконец!

Ещё б дошло, что отказываться не надо, но и выполнять их не надо! Что и делалось раньше...
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Раньше ЕС был готов терпеть убытки из-за санкций, а теперь видимо терпеть надоело.
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Насправді ніяких санкцій проти Росії немає. Німеччина завзято будує Північний потік. Компанія Сіменс постачає обладнання в окупований Крим. В спорудженні кримського мосту брали участь європейські компанії. Торгівля з Росією йде повним ходом. Порівняйте санкції , які ввели проти Ірану і санкції проти Росії. Вони просто неспівставні. Тому, якщо санкції будуть зняті з Росії нічого не зміниться. Підтримую позицію Голоса про вихід з Мінських угод. Надання особливого статусу Донбасу є неприйнятним. Також неприйнятною є амністія сепаратистам та колаборантам. Донбас має бути зачищений від вати. Всі, хто підтримував сепаратистів мають бути депортовані.
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А как ты собираешься их депортировать, если они имеют в боевом состоянии 486 установок "Град" и больше тысячи САУ, гвоздик, пионов и другую хренотень? Там только на разминирование ко всем подступам потребуется не один год!
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Тупий і ще тупіший. Пеця не виконував і РФ усім світом давили, а ви, покидьки зебільні, усе прос.рали.
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що ти чорт забирай таке несеш ЗЕбанат?йди краще поліграф ще раз пройди,коли мовчки сидиш виглядаєш розумнішим...гидко й противно не те що вас ЗЕбанатів слухати щей бачити...навибирали ідіотів повну Раду
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Да, зебилы молодцы... санкции срашки теперь снимут в любом случае.
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Доброго вечора , Україно без брехуна порошенка і дурника януковича !
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Нытьё порохоботов придется слушать еще почти десять лет (два президентских срока Зеленского),так что не нужно обращать на них внимание.
Свинарник хрюкает ,а караван идет!
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Россия в минских соглашениях выглядывает как гопник наблюдатель, а Беларусь как попрошайка у кремлёвского гопника ,а также мирная наклейка с коробки спичек Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5166
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З офіційної точки зору, не існує двох «Мінських угод». Є лише Протокол (який містить низку домовленостей) і Комплекс заходів щодо їх виконання. Мінські домовленості є політичними, а не юридично обов'язковими документами, адже вони не ратифіковані Верховною Радою України як міжнародно-правові договори[2
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Один из основателей Партии регионов является Парашенка
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Політичну кар'єру Разумков розпочинав у "Партії регіонів" - у 2006 у 22-річному віці входив до молодіжного крила політсили яке називалося "Молоді регіони". Проте, після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії.
"Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у "Партію регіонів". Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це - фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", - розповідав раніше Разумков.
У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм Тігіпком. Зауважимо, саме батько Дмитра Олександр Разумков пропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем'єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка у 90-х роках.
https://24tv.ua/statti_tag4571/
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ну и шо ты тут картинку свою пхаешь?ты за кого тогда,голосовал?канешно не за регионалов,ты канешно голосовал за ющенко! и второе-порошенко уже не президент,он в раде депутат и глава партии ЕС а разумков глава партии "слуг" так что перестань пылить своим старым мешком пехота!
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Порошенко - это одна банда с Коломойский и Ахметовым! Их всех нужно казнить!
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я 5 лет против Порошенко топил! не путайте патриотов настоящих Украины с порохоботами! я Порошенко желаю смертную казнь! Ахметову казнь! Коломойскому казнь! Ахметову казнь! эти мракобесов всех нужно уничтожить и вместе с их шестерками из ихних ОПГ!
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Нехай спочатку портніков розбереться хто він, чоловік чи жінка і для чого людині срака
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Пеця порохоботів якойся отрутою годує. Якісь зовсім дурні.
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Зеко-***** у вас ще є питання? Там наші люди?

5,1% опитаних мешканців ОРДЛО хочуть бути частиною України, 50,9% частиною Росії, 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом"

Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2913

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/10/7231553/
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Такі результати, тому що там зомбоящик з кісєльом. Не вигороджую людей, але рф виготовляє краще в світі пропагандистське лайно, і люди на це ведуться, особливо старшого покоління
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реализатор не только комменты писать не умеет .Он и читать не умеет. Иначе не перепечатывал бы всю войну картинки из сайтов ДНР и РФ.
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7 процентное лайно не понимает,что петя подписал,зато зеля виноват.Откройте свои глаза.Мынск подписал петя а не зеля))))
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Вони в жопі... Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8247
І ведуть себе відносно місця мешкання Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8247
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А представляешь если бы подписал минские соглашения Зеленский, у порохоботов была бы эпилепсия Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9125
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Брехня и манипуляции от Арахамии и Зеленского и всей его команды. Никто их не снимет. Пока РФ не уберется с украинских территорий Донбасса и Крыма. За это санкции и были введены.


Пусть Зе команда покажут юридический документ и подтвердят, где черным по белому написано что санкции ввели и они привязаны к Минскому сходняку. Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5367 а таких документов нет...
РФ как подтерлася дважды жопой Будапештом и туалетной бумагой Минских догом.
Хотелки и условия Пути, Зе хочет только выполнить.
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пускай не лохи википедию хотя бы почитают,там в самом низу
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Після того як зеко-***** погодилась на формулу Штайнмайєра ситуація кардинально змінилась. У формулі передбачено спочатку вибори під контролем росії, без розброєння терористів, без виведення російських військ, без контролю кордону Україною, без українських партій. Тепер Україна повинна виконати, те на що погодилась, якщо не виконає, то порушить взяті на себе зобов'язання, а це потягне за собою санкції вже на Україну і якщо не повне зняття санкцій з росії, то їх послаблення.
Закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей діє до кінця року, якщо слуги дію закону не продовжать, то він перестане діяти, а далі катастрофа, тоді не буде ніяких терористів і ніякої окупації.
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За дезертира сцыкуна клоуна голосовало такое же трусливое стадо зебилов которое от страха и на бутылку сядет
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Арахамия похоже идиот ,пусть лучше с россии санкции снимут ,чем будет просрана Украина ,это раз а второе ,я очень сомневаюсь ,что санкции снимут ,а третье это то ,что если вы будете выполнять минские соглашения, то скорей всего народ Украины вам даст таких люлей ,что о билете до Ростова вы будете мечтать ..
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санкції на россію були накладені відразу після агресії,задовго до підписання Мінских угод!!! понавибирали *****,мій 5 річний син більше тямить в геополітиці чим це загельоване чудо
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Зе и СН не знают уже как слить Украину России. Они все время пытаются и народ им не дает этого сделать. Они связаны с русской мафией. Пришли к власти коллаборанты! Они одно целое с партией регионов! И Богдан работал на Януковича и он один из тех, кто остановили тогда ассоциацию Украины с ЕС и он тогда с Азаровым летал в Питер к Медведеву. Розумковы эти все тоже были в партии регионов! Украина вернулась во времена Януковича! Да и Порошенко тоже рыг сраный! Они обманывают народ патриотическими речами и начинают обогащаться и начинают пропихивать коллаборационизм! Порошенко рыг Минские с Путиным создали, а эти Зе и Ко их продолжают выполнять. А Минские договоренности - это капитуляция Украины полная! И сейчас эти коллаборанты бросают закидоны по сдачи Украины РФ и когда народ не отреагирует, то тогда Украину они уничтожат! Опять это бандиты пришли к власти! Это ОПГ Коломойского. Они будут за счет нищей страны обогащаться и уничтожать ее! И потом свалят, пока не прогнали.
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Вот и понеслась п... по кочкам! Чем далее, тем глубже.
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Санкции были введены за агрессию России, а к Минским их привязал Путин. Пока Россия не ушла с Донбасса, то до тех пор не снимут санкции! Если снимут санкции, то начнется горячая фаза войны! Потому признав Минские соглашения бесперспективными с РФ ничего не снимут! А Арахамия - это подонок пророссийский!
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Їх по любе знімуть, і мінські угоди тут ні до чого, бабло ж треба косити (!) гнила Європа вже на низькому старті стоить - бігти до ***** лобизати його, бізнес запускати в Козлостанi, та й від України вже (раніше дуже стурбовані) європейці вже втомилися ...
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Если Украина подписывает про поставку электроэнергии с кацапстана, то о каких дальнейших санкциях он может говорить?
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Игорь да мы газ парашинский покупаем еще если ты не знал
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ЧОМУ ДРУКУЮТЬ ВИПЕРДИ ЯКОГОСЬ ОСЛОЙОБА алаханія ?
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Порохоботи, ви всі вже встигли свої перли написати?
Чи хтось спізнився? Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8637
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пане "Агрохіміє", з кацапні знімуть санкції і в разі відмови України від т.зв. мінських домовленостей, і в разі їх виконання. Про все вже домовлено. І ви, блаЗЄнські, знаєте про це ліпше за будь-кого иншого.
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Арахимия врёт без зазрения совести. Это вор, а не государственный служащий и таких у нас 95%.
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Арахамія зегенерат з однією звивиною яку навіть не фуражкою натисло, а тарілкою від салату... Санкції накладені за анексію Криму і окупацію Донбасу!
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Як цікаво піднимали армію і бабло до карману Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 152
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да на палиграф их всех!что там с прокладкой по оформлению недвижимости?
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Если Украина перестанет существовать, то санкции с росии тоже снимут!
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Он сделал нас бедными и привел в Гаагу - Давіду Арахамії на замітку , ця стаття на ЕМ , спонсор доречі ГАЗПРОМ , шарманку про санкції таки треба починати розібрати для ремонту : "
Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор.
Но это позор, если только посмотреть на начало новой России - время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Россия будет ответчиком в Гааге!..... Суд над Россией в Гааге - это еще не точка, но уже восклицательный знак. "
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голова фракции "слуг" вылупившийся 5 месяцев назад закончивший трускавец-втирает дичь по международным делам
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Если Украина выполнит условия минской капитуляции формулы "штангенциркуля" с России СНИМУТ САНКЦИИ.. Тогда какой смысл.. Поэтому Арахамии нужно договаривать до конца и предъявлять какие то другие аргументы.
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Ара Хамия создает фейк-фак новость
Как только закличат видимость мира в двух
населенных пунктах-сразу с мацкалей снимут санкции
Беня сможет торговать с мацкалями
Ара Хамии даст конфетку
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Предсказание Арахамия что с России снимут санкции. Все оно знает наш предсказатель на все у него есть свой ответ и бабке можно не ходить а к Арахамии за его предсказаниями
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Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия.

Почему этот чурбан переживает за ********* и не думает про Украину? Надо делать то, что выгодно Украине. А это чмо готово утопить собственную страну лишь бы где-то там кто-то не снял смешные санкции. ********* не замечает эти санкции и не заметит если их снимут.
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Если Украина выйдет из Минских соглашений, с России снимут санкции, но сохранится Украина.
Если Украина выполнит Минские соглашения, то Украины больше не будет, и ... с России снимут санкции.
Какой вариант лучше?

Кстати, в первом случае ещё можно было бы долго мурыжить эти Минские соглашения де-факто их не выполняя, но сохраняя санкции для России, однако, как видим, Зеленский и К как с цепи сорвались, не щадя живота бросились выполнять эти соглашения впереди паровоза, причем в их наихудшем, штанмайеровскогм варианте. Мечты Кремля сбываются.
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Вранье от Арахамии... пи...дит как дышит. Минский сраный договорняк тут не причем. Смойте его в унитаз.
США и Евросоюз в 2014 г. ввели санкции и персональные санкции против оккупанта России за войну и нарушение территориальной целостности Украины. За аннексию Крыма и войну на оккупацию части Донбассе. Завралась Зе команда.
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Путін, з ланцюгом на шиї, виглядатимеш ХЇйлом.
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Разом з Зеленським, спочатеу він замість ослінчика буде, а потім рядом буде хитатися на мотузці.
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Тут дехто стверджує, буцімто відмова України від так званих "мінських домовленостей" автоматично призведе до зняття санкцій з Московії за анексію Криму та агресивну війну на Донбасі. Таку дурню можуть патякати, або завершені кретини, або банальні маніпулятори, котрі перебувають на "ангажементі"!
Так звані "мінські домовленості" не є юридично-правовим документом a priori, тобто за визначенням. Адже ці "домовленості" не були імплементовані до законодавства жодної країни, чи в рамки будь-якої міжнародної організації. Всі країни, котрі приєднались до санкцій, в своїх рішеннях не те, що безпосередньо посилались, а навіть не згадували, навіть не натякали на буцімто існування якихось "мінських домовленостей"!
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