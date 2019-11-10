 Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після з'їзду партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але я поспілкувався з декількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як такі заяви можна робити. Тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав Арахамія.
На думку Арахамії, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Голос" 8 листопада оприлюднила заяву про те, що єдиним ефективним шляхом для України вважає вихід з Мінських домовленостей і "заморожування" ситуації до посилення власних позицій.
Санкції за війну а не за домовленності.
короче:
1. СН - проститутки
2. СН - продажные проститутки за Египет
а ведь действительно: Яременко, Богдан, Корниенко....
разговоры на сексуально-психопатические проблемы
Ещё б дошло, что отказываться не надо, но и выполнять их не надо! Что и делалось раньше...
Свинарник хрюкает ,а караван идет!
"Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в Партію регіонів був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у "Партію регіонів". Я ніколи не був у молодих Регіонах. Це - фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках", - розповідав раніше Разумков.
У 2010-2014 роках працював із політиком Сергієм Тігіпком. Зауважимо, саме батько Дмитра Олександр Разумков пропонував банкіра Тігіпка на посаду віце-прем'єр-міністра з економічних питань в уряді Павла Лазаренка у 90-х роках.
https://24tv.ua/statti_tag4571/
5,1% опитаних мешканців ОРДЛО хочуть бути частиною України, 50,9% частиною Росії, 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом"
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/10/7231553/
І ведуть себе відносно місця мешкання
Пусть Зе команда покажут юридический документ и подтвердят, где черным по белому написано что санкции ввели и они привязаны к Минскому сходняку. а таких документов нет...
РФ как подтерлася дважды жопой Будапештом и туалетной бумагой Минских догом.
Хотелки и условия Пути, Зе хочет только выполнить.
Закон про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської областей діє до кінця року, якщо слуги дію закону не продовжать, то він перестане діяти, а далі катастрофа, тоді не буде ніяких терористів і ніякої окупації.
Чи хтось спізнився?
Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор.
Но это позор, если только посмотреть на начало новой России - время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Россия будет ответчиком в Гааге!..... Суд над Россией в Гааге - это еще не точка, но уже восклицательный знак. "
Как только закличат видимость мира в двух
населенных пунктах-сразу с мацкалей снимут санкции
Беня сможет торговать с мацкалями
Ара Хамии даст конфетку
Почему этот чурбан переживает за ********* и не думает про Украину? Надо делать то, что выгодно Украине. А это чмо готово утопить собственную страну лишь бы где-то там кто-то не снял смешные санкции. ********* не замечает эти санкции и не заметит если их снимут.
Если Украина выполнит Минские соглашения, то Украины больше не будет, и ... с России снимут санкции.
Какой вариант лучше?
Кстати, в первом случае ещё можно было бы долго мурыжить эти Минские соглашения де-факто их не выполняя, но сохраняя санкции для России, однако, как видим, Зеленский и К как с цепи сорвались, не щадя живота бросились выполнять эти соглашения впереди паровоза, причем в их наихудшем, штанмайеровскогм варианте. Мечты Кремля сбываются.
США и Евросоюз в 2014 г. ввели санкции и персональные санкции против оккупанта России за войну и нарушение территориальной целостности Украины. За аннексию Крыма и войну на оккупацию части Донбассе. Завралась Зе команда.
Так звані "мінські домовленості" не є юридично-правовим документом a priori, тобто за визначенням. Адже ці "домовленості" не були імплементовані до законодавства жодної країни, чи в рамки будь-якої міжнародної організації. Всі країни, котрі приєднались до санкцій, в своїх рішеннях не те, що безпосередньо посилались, а навіть не згадували, навіть не натякали на буцімто існування якихось "мінських домовленостей"!