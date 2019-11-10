 Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після з'їзду партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але я поспілкувався з декількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як такі заяви можна робити. Тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Голос" 8 листопада оприлюднила заяву про те, що єдиним ефективним шляхом для України вважає вихід з Мінських домовленостей і "заморожування" ситуації до посилення власних позицій.