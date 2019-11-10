 Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після з'їзду партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але я поспілкувався з декількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як такі заяви можна робити. Тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав Арахамія.
На думку Арахамії, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Голос" 8 листопада оприлюднила заяву про те, що єдиним ефективним шляхом для України вважає вихід з Мінських домовленостей і "заморожування" ситуації до посилення власних позицій.
Или давайте на парашенка переключимся и аб арахамии забудем?
Да Зе-ЧМО?
Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор.
Но это позор, если только посмотреть на начало новой России - время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Россия будет ответчиком в Гааге!..... Суд над Россией в Гааге - это еще не точка, но уже восклицательный знак. "
Как только закличат видимость мира в двух
населенных пунктах-сразу с мацкалей снимут санкции
Беня сможет торговать с мацкалями
Ара Хамии даст конфетку
Почему этот чурбан переживает за ********* и не думает про Украину? Надо делать то, что выгодно Украине. А это чмо готово утопить собственную страну лишь бы где-то там кто-то не снял смешные санкции. ********* не замечает эти санкции и не заметит если их снимут.
Если Украина выполнит Минские соглашения, то Украины больше не будет, и ... с России снимут санкции.
Какой вариант лучше?
Кстати, в первом случае ещё можно было бы долго мурыжить эти Минские соглашения де-факто их не выполняя, но сохраняя санкции для России, однако, как видим, Зеленский и К как с цепи сорвались, не щадя живота бросились выполнять эти соглашения впереди паровоза, причем в их наихудшем, штанмайеровскогм варианте. Мечты Кремля сбываются.
Так звані "мінські домовленості" не є юридично-правовим документом a priori, тобто за визначенням. Адже ці "домовленості" не були імплементовані до законодавства жодної країни, чи в рамки будь-якої міжнародної організації. Всі країни, котрі приєднались до санкцій, в своїх рішеннях не те, що безпосередньо посилались, а навіть не згадували, навіть не натякали на буцімто існування якихось "мінських домовленостей"!
Зе критикував Пєтю за Мінськ, але не відмовився від нього (як потрібно було), а навіть став більше його виконувати!
Ніякого розведення сил! Лише глибокі мінні поля і колючий дріт по всій лінії розмежування, припинення постачання електроенергії, закриття всіх пунктів пропуску і припинення виплати пенсій! Беремо приклад з Південної Кореї, яка відгородилася від агресивних комуняк з кндр (кндр=днр, такі самі сєпари, спонсоровані кацапами)
Так для того, чтобы толком обустроить минные поля и нужно прекращение огня, как в Корее!
І тільки після взяття Сеулу Південна Корея звернулася по допомогу і не до США, а до ООН! І ООН постановив послати миротворців туди на чолі з США (всього 27 країн)
Вбивай в поисковую строку "дистанционная установка минных заграждений" и получишь под 50 тысяч ссылок.
Мало?
Вбей "remote installation of minefields" - получишь больше миллиона ссылок.
как при отказе так и при выполнении и замирении...
не важно кем ))))
так что моника работает на отмену санкций,
НО В САМОМ НЕВЫГОДНОМ ДЛЯ УКРАИНЫ ВАРИАНТЕ.
И ОЧЕНЬ, очень важном для кремля.
и если петя МОГ играть эту игру с сохранением санкций,
то зеля в принципе не способен их сохранить...
Манипуляция и бредит Арахамия и вся команда Зеленого. Санкции ввели США и ЕС связи с аннексии Крыма к России и войны на востоке Украины, захвата части Донбасса рашистами РФ. Нарушение территориальной целостности. Все.
Ложь настолько опасна, и последствия ее будут настолько непредсказуемы для страны.
минский сговор и санкции у него в одной упряжке.
агент путина в украине.
ро*а его похожа на "отпустить, и всё забыть".
Откуда вообще взялись подобные взрослые руководители?
Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.