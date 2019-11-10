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 Політика України
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Все про:мінські угоди (1649) Арахамія (106) Голос партія (90)

 Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, із Росії знімуть санкції, - Арахамія

Реалізація пропозиції партії "Голос" про вихід з Мінських угод може призвести до зняття з Російської Федерації санкцій.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам після з'їзду партії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Несподівано для мене звучить така заява, тому що партію "Голос" я дуже поважаю, шаную їхні компетенції. Але я поспілкувався з декількома юристами-міжнародниками, вони взагалі не розуміють, як такі заяви можна робити. Тому що будь-який вихід за нашою ініціативою з мінських домовленостей означає майже автоматично скасування багатьох санкцій щодо Російської Федерації. Я не знаю, чи хтось в цій країні є, хто зацікавлений в скасуванні санкцій щодо РФ", - сказав Арахамія.

На думку Арахамії, лідер "Голосу" Святослав Вакарчук занепокоєний подальшою стратегією нормандського формату і тому пропонує зупинитися і накопичити фінансовий, військовий, дипломатичний ресурси, а потім рухатися далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, партія "Голос" 8 листопада оприлюднила заяву про те, що єдиним ефективним шляхом для України вважає вихід з Мінських домовленостей і "заморожування" ситуації до посилення власних позицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158820
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо Україна виконає мінські угоди в односторонньому порядку, як робить ЗЕ, то не лише санкції знімуть, ми державу втратимо.
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"Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия",-

Большего бреда не слышал. Зачем Повторять эту мантру ФСБ? На Россию наложили санкции за оккупацию Крыма и Донбасса так как это нарушение Международных Законов. Сами страны Запада заинтересованы в их соблюдении иначе мир придется перекраивать заново.
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Вот именно, что выполнение соглашений по плану Хуйла и приведут к снятию санкций.
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пане "Агрохіміє", з кацапні знімуть санкції і в разі відмови України від т.зв. мінських домовленостей, і в разі їх виконання. Про все вже домовлено. І ви, блаЗЄнські, знаєте про це ліпше за будь-кого иншого.
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Арахимия врёт без зазрения совести. Это вор, а не государственный служащий и таких у нас 95%.
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Арахамія зегенерат з однією звивиною яку навіть не фуражкою натисло, а тарілкою від салату... Санкції накладені за анексію Криму і окупацію Донбасу!
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Як цікаво піднимали армію і бабло до карману Якщо Україна відмовиться від Мінських угод, з Росії знімуть санкції, - Арахамія - Цензор.НЕТ 152
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да на палиграф их всех!что там с прокладкой по оформлению недвижимости?
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Троляка, а за Арахамию шо скажешь? Тсатья об нем же-ж.
Или давайте на парашенка переключимся и аб арахамии забудем?
Да Зе-ЧМО?
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Если Украина перестанет существовать, то санкции с росии тоже снимут!
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Он сделал нас бедными и привел в Гаагу - Давіду Арахамії на замітку , ця стаття на ЕМ , спонсор доречі ГАЗПРОМ , шарманку про санкції таки треба починати розібрати для ремонту : "
Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор.
Но это позор, если только посмотреть на начало новой России - время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Россия будет ответчиком в Гааге!..... Суд над Россией в Гааге - это еще не точка, но уже восклицательный знак. "
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голова фракции "слуг" вылупившийся 5 месяцев назад закончивший трускавец-втирает дичь по международным делам
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Если Украина выполнит условия минской капитуляции формулы "штангенциркуля" с России СНИМУТ САНКЦИИ.. Тогда какой смысл.. Поэтому Арахамии нужно договаривать до конца и предъявлять какие то другие аргументы.
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Ара Хамия создает фейк-фак новость
Как только закличат видимость мира в двух
населенных пунктах-сразу с мацкалей снимут санкции
Беня сможет торговать с мацкалями
Ара Хамии даст конфетку
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Предсказание Арахамия что с России снимут санкции. Все оно знает наш предсказатель на все у него есть свой ответ и бабке можно не ходить а к Арахамии за его предсказаниями
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Если Украина откажется от Минских соглашений, с России снимут санкции, - Арахамия.

Почему этот чурбан переживает за ********* и не думает про Украину? Надо делать то, что выгодно Украине. А это чмо готово утопить собственную страну лишь бы где-то там кто-то не снял смешные санкции. ********* не замечает эти санкции и не заметит если их снимут.
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Если Украина выйдет из Минских соглашений, с России снимут санкции, но сохранится Украина.
Если Украина выполнит Минские соглашения, то Украины больше не будет, и ... с России снимут санкции.
Какой вариант лучше?

Кстати, в первом случае ещё можно было бы долго мурыжить эти Минские соглашения де-факто их не выполняя, но сохраняя санкции для России, однако, как видим, Зеленский и К как с цепи сорвались, не щадя живота бросились выполнять эти соглашения впереди паровоза, причем в их наихудшем, штанмайеровскогм варианте. Мечты Кремля сбываются.
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Как ты себе представляешь выйти из Минска и мурыжить эти соглашения, совсем разум потерял?!
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Санкции уже устарели . Их нужно было усиливать все прошедшие пять лет . ЕС вместо этого все пять лет заискивал перед х.йлом а Кондитер все пять предыдущих лет торговал со страной агрессором и набивал свои карманы . Поэтому что в лоб что полбу . Снимут плохо , не снимут а оставят как есть тоже пользы мало
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Путін, з ланцюгом на шиї, виглядатимеш ХЇйлом.
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Разом з Зеленським, спочатеу він замість ослінчика буде, а потім рядом буде хитатися на мотузці.
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Тут дехто стверджує, буцімто відмова України від так званих "мінських домовленостей" автоматично призведе до зняття санкцій з Московії за анексію Криму та агресивну війну на Донбасі. Таку дурню можуть патякати, або завершені кретини, або банальні маніпулятори, котрі перебувають на "ангажементі"!
Так звані "мінські домовленості" не є юридично-правовим документом a priori, тобто за визначенням. Адже ці "домовленості" не були імплементовані до законодавства жодної країни, чи в рамки будь-якої міжнародної організації. Всі країни, котрі приєднались до санкцій, в своїх рішеннях не те, що безпосередньо посилались, а навіть не згадували, навіть не натякали на буцімто існування якихось "мінських домовленостей"!
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придурок, а выдача российских паспортов каким пунктом прописаны в минских соглашениях?
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Можете выдавать украинские всем жителям Кубани, никто не запрещает.Каждое государство само решает кому и на каких условиях выдавать свои паспорта.
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За пачпорт рф в Украине нужно давать конкретный срок . Кондитер закрывал на это глаза , чтоб не ,,злить" х.йла , а Зе Вова и в глаза их не видит .Какая то близорукая у нас элита всё время руководит .Может им зеньки помочь протереть ?
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Если давать за второе гражданство срок, то придется как всю элиту и пересадить. Они же не идиоты сами против себя законы принимать)
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якщо ВРУ офіційно визнає те , що РФ є агресором , і назве речі своїми іменами , тобто , що Україна перебуває у військовому стані на Сході через російську агресію , (не путати з оголошенням війни) як це зробили в ООН , то санкції , навпаки , ще більші будуть . Не потрібно дурити і підставляти людей . Є фахівці , які знають як зробити так , щоб і санкції були ще збільшені і змусити РФ платити Україні за свій злочин , але ж ви не хочете з ними діла мати , бо так треба олігархам .
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Санкции это обоюдные убытки. Украина готова компенсировать потери странам, которые введут санкции против РФ и начнут терпеть убытки??
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Конечно страшно, с новых депутатов сняли неприкосновенность, а Ляшко теперь не депутат, поэтому злой и брутальный.
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Що за дурня? Заява Голосу - перший достойний їх крок з часу їх входження до Верховної Ради. Нарешті вони ведуть себе як патріоти!

Зе критикував Пєтю за Мінськ, але не відмовився від нього (як потрібно було), а навіть став більше його виконувати!

Ніякого розведення сил! Лише глибокі мінні поля і колючий дріт по всій лінії розмежування, припинення постачання електроенергії, закриття всіх пунктів пропуску і припинення виплати пенсій! Беремо приклад з Південної Кореї, яка відгородилася від агресивних комуняк з кндр (кндр=днр, такі самі сєпари, спонсоровані кацапами)
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Во балбес!
Так для того, чтобы толком обустроить минные поля и нужно прекращение огня, как в Корее!
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Перший пункт пропуску між Кореями відкрився через 50 років після закінчення бойових дій. А у нас?
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В Корее что было??Гражданская война или какая??
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Був напад комуняк з кндр на Південну Корею за підтримки китаю і ссср...
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Нет, сначала было нападение Северной на Южную, видя что Южная проигрывает вмешались США и дела пошли в обратном направлении. Затем видя что Северная проигрывает вмешались Китай и СССР.
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КНДР перша напала, але перший напад Південна відбила. Тоді КНДР попросили допомоги в Китаю і Москви. Прийшло пару сот тисяч китайських "добровольців" на совєтській техніці і взяли сеул.

І тільки після взяття Сеулу Південна Корея звернулася по допомогу і не до США, а до ООН! І ООН постановив послати миротворців туди на чолі з США (всього 27 країн)
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Даты есть?? 1950 год. С 25 июня по 20 августа наступление Северной Кореи, сентябрь контрнаступление Южной Кореи с США, а в октябре на стороне Северной Кореи уже вмешался Китай. У вас другая хронология??
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В этом вся суть петриотов " Слабоумие и отвага!"
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Долбень,мины ставятся дистанционно.из тех же миномётов.Не знал?
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И как этот происходит расскажи?? Расскажи этот физический процесс))
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Гугл забанили?
Вбивай в поисковую строку "дистанционная установка минных заграждений" и получишь под 50 тысяч ссылок.
Мало?
Вбей "remote installation of minefields" - получишь больше миллиона ссылок.
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Маразм и пистёшь.Санкции наложены за кришьих и боинг.При чём тута лыдыры?
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Не звизди Арохамия , наоборот могут только ужесточить . Западу и так нечем крыть претензии Ирана и Северной Кореи , по отказу от ЯО , в последнее время они ссылаются на события в Украине
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Якщо Україна відмовиться від Мінських домовленостей, то її можуть силоміць змусити припинити цю безглузду кроваву бійню.
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Арахамия!А ничего,что санкции введены за оккупацию Крыма и сбитый самолет,но никак не за донбасс?Может не стоит лгать?Рос.политтехнолог В.Рогимов,который работал на выборах- зеленского,в интервью "МК" прямо0 указаш,что ЗАДКЧА зеленского мир и дружба с путиным.Отсюда и все эти отступления.
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Зачем выдавать желаемое за действительное? "Минск-2" был подписан в 2015 году и должен был быть реализован до конца года, с 2016 года этот договор уже не действителен и все в мире это знают, но т.к. нового договора подписано не было, решили придерживаться старого. Никакого "минского договора" не существует уже около 3-х лет.
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Так чому ж *барига ліпецький * три роки про це волав !?.
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о чем "волал"? что альтернативы "минска-2" нет? это что, не правда? опять зеленой травы обнюхался и на цензор полез?
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Арахамия, лоботомия ,тьху ты шизофриния-точняк
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санкции снимут в любом случае
как при отказе так и при выполнении и замирении...
не важно кем ))))
так что моника работает на отмену санкций,
НО В САМОМ НЕВЫГОДНОМ ДЛЯ УКРАИНЫ ВАРИАНТЕ.
И ОЧЕНЬ, очень важном для кремля.
и если петя МОГ играть эту игру с сохранением санкций,
то зеля в принципе не способен их сохранить...
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Врет и не краснеет. Причем тут Минск? санкции не за креплеными никаким минском. Забудь про ничтожный дог. минск. Партия Голоса все правильно озвучила.
Манипуляция и бредит Арахамия и вся команда Зеленого. Санкции ввели США и ЕС связи с аннексии Крыма к России и войны на востоке Украины, захвата части Донбасса рашистами РФ. Нарушение территориальной целостности. Все.
Ложь настолько опасна, и последствия ее будут настолько непредсказуемы для страны.
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арахамия ватник
минский сговор и санкции у него в одной упряжке.

агент путина в украине.
ро*а его похожа на "отпустить, и всё забыть".
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Арахамия бредит!
Откуда вообще взялись подобные взрослые руководители?
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санкции и так снимут, а некоторые уже снимают так что бы никто не подозревал. Им санкции не мешают совершать агрессию. А Украину сдадите. С минском нужно заканчивать и штанмахера тоже.
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Отказ от Минских протоколов ведет к снятию санкций. Но и выполнение Минских протоколов - ведет к снятию санкций. Только отказ - это снятие санкций и заморозка ситуации как есть, с непризнанием Донбасса никакими отдельными территориями и особыми статусами, а выполнение - это и снятие, и признание. Де факто - добровольный отказ от территориального суверенитета.
Реалистическая вилка на данный момент сейчас такова.
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