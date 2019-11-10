 Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Про це він сказав журналістам у неділю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що завтра на фракції будуть розглядати порядок денний на тиждень і, можливо, ситуації з Богданом Яременком", - заявив Корнієнко журналістам у неділю в Києві.
Він додав, що щодо інших депутатів "Слуги народу", вчинки яких також викликали обурення в суспільстві, зокрема поява парламентарія-мажоритарника із Запоріжжя Євгена Шевченка в ефірі російського телебачення, рішення фракцією поки не ухвалювалося..
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
а мало кому известный советник Ермак, откомандированный к ЗЕ от ФСБ, который реально всё решает и рассказывает Западу, что войну устроил Порох, а не Кацапия ?
По его поведению вопросов не возникает ?
что Арахамия, утверждавший про то, что взятки были, категорически не врёт,
а Дубинский, утверждавший про то, что взяток не было, категорически не врёт.
Взятки были и это сущая правда,
но взяток не было и это сущая правда.
в квартал(95)
Ведь ты ж сама писала жалобы
что нет?! когда я их читал
За дивним збігом обставин, першим «слугою», який встав за трибуну з'їзду партії «Слуга народу», виявився Олександр Качура. Те саме «нове обличчя», яке яскраво світило в «Українському виборі» Медведчука під час подій на Майдані у 2013-2014 роках.
Сьогодні зраночку на плюсах мочили Гаврилюка: нарізка слів з різних відео, все,як кремль навчив. Квартиру якусь приплели, щоправда без документів, реєстру, тощо. Яке ж ви гамно