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 Політика України
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Все про:Яременко Богдан (76) Слуга народу (447) Корнієнко (57)

 Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" і перший заступник голови фракції політсили у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявив, що в понеділок депутати можуть розглянути питання про накладення санкцій на свого колегу, главу парламентського комітету у закордонних справах Богдана Яременка, який став фігурантом скандалу.

Про це він сказав журналістам у неділю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що завтра на фракції будуть розглядати порядок денний на тиждень і, можливо, ситуації з Богданом Яременком", - заявив Корнієнко журналістам у неділю в Києві.

Він додав, що щодо інших депутатів "Слуги народу", вчинки яких також викликали обурення в суспільстві, зокрема поява парламентарія-мажоритарника із Запоріжжя Євгена Шевченка в ефірі російського телебачення, рішення фракцією поки не ухвалювалося..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158819
 
   
 Топ коментарі
 
а что там с палиграфом кто там чего брал,благополучно заглохло?
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Каструвати, щоб про роботу думав, а не про повій.
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Естественно заглохло. Этот тоже вроде заявление уже написал. Открыто сцут зебилам в глаза...
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подобається анонс Арахмії - согодні слуги будуть проводити вибори нового керівника партіїї слуг Корнієнка. Буга-га -ВИБОРИ!
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Почему всех интересует какой-то цюцюрковый злодий Яременко, который во внешней политике ничего не решает,

а мало кому известный советник Ермак, откомандированный к ЗЕ от ФСБ, который реально всё решает и рассказывает Западу, что войну устроил Порох, а не Кацапия ?

По его поведению вопросов не возникает ?
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Каструвати, щоб про роботу думав, а не про повій.
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"Может рассмотреть"(с). Ну, смотрите... Будет достаточно весело, надеюсь. Ведь будет на что посмотреть.
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А что может такого интересного показать Яременко Поведінку Яременка "Слуга народу" може розглянути вже у понеділок, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4880 , кроме недоговороспособности с проститутками ? И как этот якобы дипломат может договориться о чем-то с кацапами ?
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Ниже, например, обещали, что он должен показать позицию. Хоть какое-то парламентское ноу-хай.
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а что там с палиграфом кто там чего брал,благополучно заглохло?
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Естественно заглохло. Этот тоже вроде заявление уже написал. Открыто сцут зебилам в глаза...
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Полиграф чётко сказал,

что Арахамия, утверждавший про то, что взятки были, категорически не врёт,

а Дубинский, утверждавший про то, что взяток не было, категорически не врёт.

Взятки были и это сущая правда,

но взяток не было и это сущая правда.
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Видимо, отпустили сексуально озабоченного, на это время, что прошло, оторваться, на все 100 баксов.
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Яременка нельзя увольнять - он элитарный..))
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Наказать и пресечь, пока этот похотливый дедушка руки кому-нибудь не отрубил вместе с головой. Заодно отвлечь внимание от Евгения Шевченко, которого внезапно расконсервировали в ФСБ.
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рубить руки и голову - это что новый украинский метод коммуникации?.
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Україна фактично капітулює. А народ уже два тижні годують "яременком".
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Зняти табу на "годування вафлями голодного Поппі".
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..накрылась премия
в квартал(95)
Ведь ты ж сама писала жалобы
что нет?! когда я их читал
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бабуину оставят на должности, бибизяна не заменима
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Георгий Тука‏ @tuka_george 5 ч.5 часов назад

За дивним збігом обставин, першим «слугою», який встав за трибуну з'їзду партії «Слуга народу», виявився Олександр Качура. Те саме «нове обличчя», яке яскраво світило в «Українському виборі» Медведчука під час подій на Майдані у 2013-2014 роках.
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Наложат санкции на своего колегу, это как матьегоити наложите ему в штаны.
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Wendy Донецьк‏ @WendyDonetsk 3 ч.3 часа назад

Сьогодні зраночку на плюсах мочили Гаврилюка: нарізка слів з різних відео, все,як кремль навчив. Квартиру якусь приплели, щоправда без документів, реєстру, тощо. Яке ж ви гамно
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Яременко развивает внешние сношения с зарубежными партнёрами - главное анал это табу, а все остальное можно зарубежным представительствам Украины.
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