 У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider

Про це пише в неділю, 10 листопада видання Business Insider, інформує Цензор.НЕТ.

"Консервативна партія Бориса Джонсона отримувала кошти від дев'яти російських спонсорів, які були названі в засекреченому звіті про спроби РФ підірвати демократію в Великій Британії", - йдеться в публікації.

Зокрема, за даними ЗМІ, колишній співробітник російського міністерства оборони Олександр Темерко протягом останніх семи років пожертвував Консервативної партії понад 1,2 млн фунтів.

У звіті, як зазначається, названо ім'я дружини Володимира Чернухіна - близького соратника Путіна - Любові Чернухіної, яка протягом минулого року пожертвувала консерваторам понад 450 тис фунтів. А в липні 2017 росіянка придбала за £160 тис. на аукціоні право провести тенісний матч з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном і мером Лондона Борисом Джонсоном.

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У звіті згадується і колишній російський шпигун Олександр Лебедєв, який наразі є власником газет London Evening Standard і The Independent. Його син Євген є близьким другом Бориса Джонсона і часто запрошував його на вечірки в свій маєток неподалік від італійської Перуджі.

За даними видання, звіт повинні були оприлюднити цього тижня, але Джонсон заблокував публікацію через побоювання, що інформація може знизити його шанси на перемогу на майбутніх парламентських виборах. Як повідомлялося, російські олігархи, які живуть у Великій Британії, збільшили фінансові внески на користь Консервативної партії голови уряду Бориса Джонсона протягом останнього року.

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