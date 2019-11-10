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 У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider

У звіті про спроби Росії впливати на політику Великої Британії перераховані імена 9 російських бізнесменів, які фінансують Консервативну партію Великої Британії.

Про це пише в неділю, 10 листопада видання Business Insider, інформує Цензор.НЕТ.

"Консервативна партія Бориса Джонсона отримувала кошти від дев'яти російських спонсорів, які були названі в засекреченому звіті про спроби РФ підірвати демократію в Великій Британії", - йдеться в публікації.

Зокрема, за даними ЗМІ, колишній співробітник російського міністерства оборони Олександр Темерко протягом останніх семи років пожертвував Консервативної партії понад 1,2 млн фунтів.

У звіті, як зазначається, названо ім'я дружини Володимира Чернухіна - близького соратника Путіна - Любові Чернухіної, яка протягом минулого року пожертвувала консерваторам понад 450 тис фунтів. А в липні 2017 росіянка придбала за £160 тис. на аукціоні право провести тенісний матч з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном і мером Лондона Борисом Джонсоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер лейбористів Корбін став на бік Путіна, - Джонсон про справу отруєння Скрипалів

У звіті згадується і колишній російський шпигун Олександр Лебедєв, який наразі є власником газет London Evening Standard і The Independent. Його син Євген є близьким другом Бориса Джонсона і часто запрошував його на вечірки в свій маєток неподалік від італійської Перуджі.

За даними видання, звіт повинні були оприлюднити цього тижня, але Джонсон заблокував публікацію через побоювання, що інформація може знизити його шанси на перемогу на майбутніх парламентських виборах. Як повідомлялося, російські олігархи, які живуть у Великій Британії, збільшили фінансові внески на користь Консервативної партії голови уряду Бориса Джонсона протягом останнього року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158818
 
   
 Топ коментарі
 
Ось вам і БРЕКЗІТ - а ми про розводняк на фронті України . ГЕБНЯ руліт старушкой Англієй!
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А вона тобі в настойку бояришніка надзюрила, чи що?
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Ось вам і БРЕКЗІТ - а ми про розводняк на фронті України . ГЕБНЯ руліт старушкой Англієй!
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Brexit не через кацапню. Бо лейбористську партію взагалі формує фсб-ґебня.
Brexit через те, що в багатьох лідерів ЄС з головами проблеми -- у них вони повні лівацької шизофренії. Звісно, що нормальним людям треба було якось відмежовуватися від усього цього навіть маючи економічні втрати.
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Вот и стало понятно, почему бориска с маниакальной страстью за брексит
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А Лерка Гонтарева кого спонсирует в британской политике? 😂
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А вона тобі в настойку бояришніка надзюрила, чи що?
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Кремль скрізь розставляє своїх агентів. З Порошенком лише ***** лажанувся, але в цьому році помилку виправив і поставив Зеленського.
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Деньги, деньги, делай деньги, астальное все дребе-бе-день
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фуйло фінансує політичну еліту Європи.
не лише Британії.
в нас також..
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Британская спецслужба Ми-5 провела секретную операцию для защиты телефонов членов парламента от российских хакеров.
По данным The Mirror, незадолго до выборов были взломаны учетные записи некоторых парламентариев. После этого контрразведка «приняла беспрецедентные меры безопасности».
Газета пишет, что членам правительства рекомендовали не использовать гаджеты, пока их не очистят от вредоносного программного обеспечения. Также их призвали сразу сообщать о любой подозрительной активности в телефонах и компьютерах государственных учреждений.Ранее сообщалось, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в сокрытии доклада комитета по разведке и безопасности, в котором говорится о попытке России повлиять на внутреннюю политику Лондона.
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"это знают даже дети", это хорошо. Жаль зебилы не знают
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Курва Джонсон и его продажные клерки
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а про те, шо лейбористи повним складом знаходяться на утриманні кацапстану ще з часів совка Business Insider звичайно скромно умовчує. У Консервативної партії Великої Британії було 9 спонсорів із РФ, - Business Insider - Цензор.НЕТ 5980 Business Insider - американський новинний веб-сайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. на яке посилаються такі видання як Нью-Йорк Таймс. далі можна не продовжувати.
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Лейбористи Британії завжди були на утриманні Росії. І тоді коли консервативна партія в особі Тетчер "звабила" тобто купила з потрохами родину Горбачова, вони сиділи як миші під вінником. За Мейджора лейбористи трохи очухались, налагодили фінансування з ********** і вже почали готувати свого "соціаліста-ліберала" Тоні Блейера і навіть зробили цього популіста Премєром! За його правління Британію заполонили агенти ***** і кожне кацапське падло мугикало "я уеду жить в Лондон"... Я завжди говорив британцям що кацапи будуть їх розтлівати так, що коли вони це помітять то може бути пізно... Навіть сталь трухлявіє від іржі...
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Щупальцы этой гидры по всему миру. Раньше хоть какая то идеология роль играла, а сейчас чисто бабки, большие бабки. А на это Кремль деньги предусмотрительно никогда не жалел, тем более не свои а народные. ( а народ перетопчится, было бы водки вдосталь, балалайка, кадило, матрешки и скрепы)
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