 Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Про це журналістам заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
"Яременко написав заяву. Будемо розглядати на фракції. Думаю, дамо йому слово для пояснення, яка в нього позиція. Я як керівник фракції не можу ухвалити щодо нього рішення. Але я вважаю, що він має піти з посади голови комітету", — сказав глава фракції.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Поляризованные стекла надо использовать на смартфонах.
В предыдущем созыве был похожий случай, депутата из "Самопомощи" журналисты словили за перепиской об отдыхе с женщиной, у которой имя было не такое, как у его жены.
Естественно, журналисты сразу переписку выложили в сеть.
Депутат сразу же сложил мандат и ушел, сделал это самостоятельно.
Но это были старые лица, а зеизбирателям захотелось новых. Ну навыбирали новых. Нравится?
что уже неделю назад
ушел!
Опять фейк фак новость от СН (по их квалификации)