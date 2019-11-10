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 Політика України
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Все про:Арахамія (106) Яременко Богдан (76) Слуга народу (447)

 Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія

Депутати незабаром розглянуть заяву голови комітету ВР у закордонних справах Богдана Яременка, яку той написав після скандалу з секс-листуванням.

Про це журналістам заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Яременко написав заяву. Будемо розглядати на фракції. Думаю, дамо йому слово для пояснення, яка в нього позиція. Я як керівник фракції не можу ухвалити щодо нього рішення. Але я вважаю, що він має піти з посади голови комітету", — сказав глава фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про звільнення Яременка з посади голови комітету ухвалюватиме Рада після погодження з фракцією "Слуга народу", - Фролов

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158817
 
   
 Топ коментарі
 
ввійшов таки в історію.... був яременко..... тепер порнохряк Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 575
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Яременко вообще должен был бы уйти, сложив мандат.
В предыдущем созыве был похожий случай, депутата из "Самопомощи" журналисты словили за перепиской об отдыхе с женщиной, у которой имя было не такое, как у его жены.
Естественно, журналисты сразу переписку выложили в сеть.
Депутат сразу же сложил мандат и ушел, сделал это самостоятельно.
Но это были старые лица, а зеизбирателям захотелось новых. Ну навыбирали новых. Нравится?
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в Бразилию . там шлюхи дешевле Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1214
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ввійшов таки в історію.... був яременко..... тепер порнохряк
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пуйловская дефушка по вызову клеила с помощью зеленки девушку по вызову !
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а из проституток делать леди не запретят ? Яременко должен уйти с поста председателя комитета ВР по иностранным делам, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8996
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******* в проститутках на окружной не котируются ! тока разве на мацковской .
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из какого закона или обязательства "Яременко должен"?
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Ну-ну , як завжди брякнув для інформаційної бульби ? А цього борова в США послом в той час пошлють.
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Це ж стільки днів мовчати про це стидобище , коли проходять такі важливі рішення в світі по Україні! У країні де верховенство ПАРЛАМЕНТУ! У країні , де царем себе поставив преЗЕдент з роликів , який ні звуку про міжнародні справи , бо досить скандалу з організмом в кріслі поряд с Трампом...
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уйти?? а куди ж воно піде далі? воно ж слуга... навіть страшно уявити
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ну дефушкой в дяревню в гречневое поле
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Во всем виновата техническая отсталость и неграмотность.

Поляризованные стекла надо использовать на смартфонах.
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И возглавить Комитет сутенерства и проституции
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У нормальній країні вже б його й духу не було в порядній компанії. Але ж хто буде проституток Зеленському водити? Такий цінний кадр - усі притони персонально перевірив. Такого друга втратити, можна сказати головного стратега. Без нього і президентство не президентство - а нудьга.
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ЦИТАТА: "Думаю, дадим ему слово для объяснения, какая у него позиция(с). Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1242 Надеюсь, что пацанчик сам покажет позицию. Понятно, на закрытом заседании, для прессы. Нам уже всем надоели интимные подробности вашей внутрипартийной тусни.
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Яременко вообще должен был бы уйти, сложив мандат.
В предыдущем созыве был похожий случай, депутата из "Самопомощи" журналисты словили за перепиской об отдыхе с женщиной, у которой имя было не такое, как у его жены.
Естественно, журналисты сразу переписку выложили в сеть.
Депутат сразу же сложил мандат и ушел, сделал это самостоятельно.
Но это были старые лица, а зеизбирателям захотелось новых. Ну навыбирали новых. Нравится?
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Предлагаю Яременко оставить, а проституток принять в "слуги народа", где им собственно и место. И всё нормально будет, ну просто переписывался с коллегами. Яременко має піти з поста голови комітету ВР у закордонних справах, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2975
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Проституток і під@рів в Верховній Раді в кожному скликанні достатньо... і всі тільки профі своєї справи... нормальних чомусь там дефіцит...
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казанову надо из рады нах,представляю какой вой бы стоял со стороны "слуг" если бы это был депутат из другой партии
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Остаётся легализовать проституцию,председатель коммтета Яременко.
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Зелені розуміють як вони себе опускають такими замєдляшками в реакції на подібні позорища?
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Вот ЭТО- как раз и есть Вопрос-вопросов! Мне кажется, что им всё по хрену. Спросите- как? А вот так. По хрену им всё.
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не усьо так пєчально - їм журанлісти були непотрібні , а зараз яка движуха навколо них : то дармовим їдлом 14 годин скормлювали під заїздженні питання -відповіді, то закони їм пуйлівькі указами ЗЕцаря готують , а потім В ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ !!!! розкаазують , що не те мали на увазі. Ні-ні усьо веселіше стає , чим грустнєє царю.
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Не стану врать, мне отчего-то тоже вовсе не весело. Хотя, я вовсе не царь.
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Не место таким бл*дунам на посту председателя комитета ВР!!! Срочно наказать и перевести в заместители председателя комитета ВР!
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Точно , чтобы вся эта «возня» в ВР , не мешала основному занятию !
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так ведь он писал
что уже неделю назад
ушел!
Опять фейк фак новость от СН (по их квалификации)
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должен уйти, Арахамия/ Его начальник Зеленский обещает непрерывно :07.11.19 20:16 пообещал/29.10.19 22:40 станут / 11.10.19 13:41 можно / 11.10.19 13:25Скоро вы увидите / 11.10.19 11:41 В будущем это можно / 11.10.19 11:29 хотим и т.д./ Пусть выполнят хотя бы это: 04.06.19. В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям. /За умеренную плату. С другими приматами: шимпанзе -драчунами Богданом и Бакановым, бабуином -дрочуном Кивой, сексуально озабоченным орангунгом Яременко.
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а он ДО СИХ ПОР НЕ УШЕЛ????? какого х.. он депутат вообще до сих пор??
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Что значит «какая у него позиция»? Он же четко дал понять, что любая в пределах ста баксов в час !
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Яременко - единственный из СН,кто хотел улучшить благосостояние свох избирательниц уже сейчас,а не на протяжении эпохи
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Яременко в роли главьі комитета по иностранньім делам - вполне на месте , профессиональньій дипломат с грамотньім подходом к основньім вопросам , стоящим перед комитетом.
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