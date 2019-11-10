 Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій.

"Росія в постімперському стані не має претензій на класичний повний контроль над пострадянською територією, бо, як я казав, це дуже дорого коштує. Але їй потрібна сфера впливу: політична, економічна, культурна. Військовий компонент є одним зі способів забезпечити цю сферу впливу та призвести до краху режими, які їх не влаштовують", - пояснив він.

За словами Плохія, Росія вперше за 200 чи 300 років будує національну державу, в якій росіяни є не просто більшістю, а домінантною групою населення.

"В імперії та Союзі росіяни становили невелику більшість, а сьогодні – близько 80%. Вперше неросійські анклави не обмежують розвиток російського націоналізму. Сьогодні Росія перебуває у процесі "собирания русских земель", як це робив Гітлер у 1938-1939 роках із Судетами й аншлюсом Австрії. Кримський аншлюс - це абсолютна паралель того, чим колись займався Гітлер", - сказав історик.

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Донбас, на думку Плохія, ідеологічно є складовою "русского мира" і російської культури.

"Ми бачимо, що Росія готова торгувати Донбасом, але не готова торгувати Кримом, бо в Криму більшість населення є етнічними росіянами, і це відповідає уявленням Кремля про сучасну Росію як про державу росіян. Бачимо, що населення Криму включається в російський конституційний простір, а населення Донбасу жевріє у міжнародно-правовій пустелі", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Плохієм можна прочитати тут.

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