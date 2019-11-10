 Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій.
"Росія в постімперському стані не має претензій на класичний повний контроль над пострадянською територією, бо, як я казав, це дуже дорого коштує. Але їй потрібна сфера впливу: політична, економічна, культурна. Військовий компонент є одним зі способів забезпечити цю сферу впливу та призвести до краху режими, які їх не влаштовують", - пояснив він.
За словами Плохія, Росія вперше за 200 чи 300 років будує національну державу, в якій росіяни є не просто більшістю, а домінантною групою населення.
"В імперії та Союзі росіяни становили невелику більшість, а сьогодні – близько 80%. Вперше неросійські анклави не обмежують розвиток російського націоналізму. Сьогодні Росія перебуває у процесі "собирания русских земель", як це робив Гітлер у 1938-1939 роках із Судетами й аншлюсом Австрії. Кримський аншлюс - це абсолютна паралель того, чим колись займався Гітлер", - сказав історик.
Донбас, на думку Плохія, ідеологічно є складовою "русского мира" і російської культури.
"Ми бачимо, що Росія готова торгувати Донбасом, але не готова торгувати Кримом, бо в Криму більшість населення є етнічними росіянами, і це відповідає уявленням Кремля про сучасну Росію як про державу росіян. Бачимо, що населення Криму включається в російський конституційний простір, а населення Донбасу жевріє у міжнародно-правовій пустелі", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю з Сергієм Плохієм можна прочитати тут.
Кто раззвяжет против раши войну?
На тот момент Германия была подготовлена к войне,что и послужило обьявлению войны многим странам
Все хотят мира,а не войны
раша всегда останется империей по сущности
нельзя построить "национальное" государство имея более сотни народов и племен
латыши - в Латвии, эстонцы - в Эстонии, финны - в Финляндии, поляки - в Польше,
армяне - в Армении, казахи - в Казахстане, киргизы - в Киргизии, азербайджанцы
- в Азербайджане, адыгейцы - в Адыгее, башкиры - в Башкортостане, буряты - в
Бурятии, дагестанцы - в Дагестане,
ингуши - в Ингушетии, калмыки - в Калмыкии, мордвины - в
Мордовии, удмурды - в Удмуртии, хакасы - в Хакасии, чеченцы - Чечне,
чуваши в Чувашии. А вот у русских в Российской федерации нет своего национального
территориального образования, нет Русской народной республики или хотя бы
Русской автономной области… Даже цыгане и те уже заявляли о создании своей
автономии в РФ.
Кацапизм головного мозга налицо
Эт полочается,где кацапотварь высралась - там и каринныя кацапские земли?
Ну тупой,по словам же его любимых соплеменников
очередной полезный идиот Плохий??? )))))))0
Во-вторых, "этнические русские" образовались в результате двух царских указов, один - если в браке один из супругов - православный, то ребёнок - автоматически - православный, другой - всех православных объявить великороссами...
Патриотами, б, зебы стали после того, как избрали Зелемойского.
При чем там татарча, она там только рабами была и то навезенными 1 руский мужик стоил 40 татарчат. "Тьмутаракань" норм татарами барыжила.
Так что можно было их(татар) даже не кормить, так как жрачка стоила дороже чем купить нового
Крем чисто чтобы подчистить артефакты. Как только то что нада *******(ранее затопляли гэсами иногда полигоны ядерные делали если археологи что-то находили что не лезло ни в какие ворота) Потом завод Фирташа чот БАХнет и все крысчане помрут в 1 день на родине. Дальше можно и возвращать.
Если, Россияне (ед. ч. россиянин, россиянка) - политоним, совокупное название граждан России вне зависимости от их этнической принадлежности.
То стесняюсь спросить, это какой же конкретно нации ОНО выражает волю?