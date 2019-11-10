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Все про:Крим (7705) Росія (20509) Донбас (13568) Плохій (1)

 Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій

Сучасна Росія намагається стати національною державою, залишивши за собою контроль над колишніми імперськими землями. Тому вона не готова "торгувати" Кримом, більшість населення якого становлять етнічні росіяни, але згодна використовувати як розмінну монету Донбас, де мешкає набагато більше українців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій.

"Росія в постімперському стані не має претензій на класичний повний контроль над пострадянською територією, бо, як я казав, це дуже дорого коштує. Але їй потрібна сфера впливу: політична, економічна, культурна. Військовий компонент є одним зі способів забезпечити цю сферу впливу та призвести до краху режими, які їх не влаштовують", - пояснив він.

За словами Плохія, Росія вперше за 200 чи 300 років будує національну державу, в якій росіяни є не просто більшістю, а домінантною групою населення.

"В імперії та Союзі росіяни становили невелику більшість, а сьогодні – близько 80%. Вперше неросійські анклави не обмежують розвиток російського націоналізму. Сьогодні Росія перебуває у процесі "собирания русских земель", як це робив Гітлер у 1938-1939 роках із Судетами й аншлюсом Австрії. Кримський аншлюс - це абсолютна паралель того, чим колись займався Гітлер", - сказав історик.

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Донбас, на думку Плохія, ідеологічно є складовою "русского мира" і російської культури.

"Ми бачимо, що Росія готова торгувати Донбасом, але не готова торгувати Кримом, бо в Криму більшість населення є етнічними росіянами, і це відповідає уявленням Кремля про сучасну Росію як про державу росіян. Бачимо, що населення Криму включається в російський конституційний простір, а населення Донбасу жевріє у міжнародно-правовій пустелі", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Плохієм можна прочитати тут.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158816
 
 
 Топ коментарі
 
вывод - закончит как гитлеровская германия
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Закончит Пуйло точно так же ,как Гитлер,аншлюс вылезет боком всей Рашке с лихвой.Захват Крыма,война на Донбассе-это начало ...конца Рашки .
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Украм у принципі пох ким та расея хоче бути , але то що вона вже давно стала Козлостаном то ФАКт..
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вывод - закончит как гитлеровская германия
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Нужно смотреть на вещи реально,а не по жлобски
Кто раззвяжет против раши войну?
На тот момент Германия была подготовлена к войне,что и послужило обьявлению войны многим странам
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Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій - Цензор.НЕТ 4138бот,ты же заработал свои пару рублей,хватит!а то началось лишнехромосомное "развяжет" вместо "поддержит против мокшан"! Росія вперше за 300 років будує національну державу і тому готова торгувати Донбасом, але не Кримом, - історик Плохій - Цензор.НЕТ 4138иди дальше побираться,пес
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и да есть,как минимум британия,польша,прибалтика
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А какой у них интерес воевать против раши
Все хотят мира,а не войны
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Плохий этот историк Плохий

раша всегда останется империей по сущности

нельзя построить "национальное" государство имея более сотни народов и племен
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Это точно... Из России такое "национальное" государство, как из ошмётков разных кушаний, начиная с супа, и заканчивая тортом, и мороженым, в помойном ведре - "изысканное" кушанье..
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в найближчі 50 років нічого з нею не буде.
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Пусть он в масквабад съездит, а потом раскажет про национальное государство
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да особенно в Рамадан и Пятницу..все садовое кольцо толстыми опами в белом в поклоне на проктологу....а кто крайний Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 1396
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Закончит Пуйло точно так же ,как Гитлер,аншлюс вылезет боком всей Рашке с лихвой.Захват Крыма,война на Донбассе-это начало ...конца Рашки .
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Украм у принципі пох ким та расея хоче бути , але то що вона вже давно стала Козлостаном то ФАКт..
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Срочно Украине нужно восстановить историческую справедливость и называться Русь Украина. И на это строительство национальной государственности московии прекратится.
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И че такого там было в несуществующей Руси *****? Параша еще та была, сырок на максималках. Может письменность там была? Или архитектура? Ничего...
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Украинцы живут в Украине, белорусы живут в Белоруси, литовцы - в Литве,
латыши - в Латвии, эстонцы - в Эстонии, финны - в Финляндии, поляки - в Польше,
армяне - в Армении, казахи - в Казахстане, киргизы - в Киргизии, азербайджанцы
- в Азербайджане, адыгейцы - в Адыгее, башкиры - в Башкортостане, буряты - в
Бурятии, дагестанцы - в Дагестане,
ингуши - в Ингушетии, калмыки - в Калмыкии, мордвины - в
Мордовии, удмурды - в Удмуртии, хакасы - в Хакасии, чеченцы - Чечне,
чуваши в Чувашии. А вот у русских в Российской федерации нет своего национального
территориального образования, нет Русской народной республики или хотя бы
Русской автономной области… Даже цыгане и те уже заявляли о создании своей
автономии в РФ.
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Её быть не может у русских потому,что нет такого этноса...русского,посему нет ни облсти,ни края..одно только название,выдуманное после татаро-монгольского рабства ...400 -летнего,а история славян украдена у Киева.
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Сцук,де таких дебильных иксакпердов находят?
Кацапизм головного мозга налицо
Эт полочается,где кацапотварь высралась - там и каринныя кацапские земли?
Ну тупой,по словам же его любимых соплеменников
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а почему не спросили а какой нации в рф строят "национальное государство"???
очередной полезный идиот Плохий??? )))))))0
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Крым, крымских татар, крымских армян и крымских греков, а "этнические русские" - завезены на чужие территории, как это делалось ещё при Иване Грозном - вырезалось местное население и завозились "русские"....

Во-вторых, "этнические русские" образовались в результате двух царских указов, один - если в браке один из супругов - православный, то ребёнок - автоматически - православный, другой - всех православных объявить великороссами...
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Крым - украинский. Это во-первых, во-вторых и в-третьих. Заруби это на носу
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Зеб, прочитай статью и изучи границы Украины 2013 года.
Патриотами, б, зебы стали после того, как избрали Зелемойского.
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Зеб это кто?. И что такого в карте Украины 2013 года? Может Крым это не Украина?
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Татарчу завезли при СССР, типа они овцепасы не ****** но овец они поели в 1 день, деньги пропили и женам купили трусы кружевные, дальше начали заниматся разбоем. Как оказалось что лазят только по барсеткам и карманам они норм. Пришлось обратно вывозить животину подыхать в степях Катяхстана
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Лишнехромосомный, Полоцкое княжество и ВКЛ воевало с Крымом, когда там мокшанским болотом не пахло
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С готами, и "немцами" воевало, и?

При чем там татарча, она там только рабами была и то навезенными 1 руский мужик стоил 40 татарчат. "Тьмутаракань" норм татарами барыжила.

Так что можно было их(татар) даже не кормить, так как жрачка стоила дороже чем купить нового
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Лишнехромосомный, какая самая старинная мечеть в Крыме? Хочешь сказать, что рабам дали построить мечеть?
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Скоріше б до фіналу прийшли - важливо ще дожити до того , щоб побачити , як люди Кацапії в согоднішньому світі з рисами абсолітно іншої монголоїдної раси на це погодяться...
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Только Зеленский способен победить пуйла, это наша единственная надежда и вера!
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если у вас в Италии осталась только одна такая надежда то я вам сочувствую Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 7044
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А вам шо не кажется шо пуйло его дуже боится?
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вы знаете почему нет . не кажется . ни дрожи в коленях ни страха в глазах у не заметил . может не внимательно смотрел ?
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Сколько же в мире ИДИОТОВ !!! Расея строит национальное государство ? Какой национальности Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 1953 Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 1953.?
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Дрысне тот даунбас и в *** не всрался, они и раньше заявляли, дудите в *** додики юзовские у нас угля хоть жопой ешь, конкуренты нам не нада да и дотировать не будем.
Крем чисто чтобы подчистить артефакты. Как только то что нада *******(ранее затопляли гэсами иногда полигоны ядерные делали если археологи что-то находили что не лезло ни в какие ворота) Потом завод Фирташа чот БАХнет и все крысчане помрут в 1 день на родине. Дальше можно и возвращать.
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как у москалей получится построить национальное государство если у них треть населения если не татары так калмыки с дагестанцами ? и доля мусульман с каждым годом увеличивается . если так и дальше будет продолжаться то к сороковым-пятидесятым годам Россия станет исламским государством Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 1396
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Написал бы,что у россии нет будущего,,многие бы поверили
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арабицей писали до создания кирилицы(15 век) и аллахмуту молились на равне всяким там божкам.
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Ахинея,имеющая право на жизнь.Пуйло всеяден.И жрёт пока не остановят.
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* Национа́льное госуда́рство - на определённой суверенной территории и выражает волю этой нации.

Если, Россияне (ед. ч. россиянин, россиянка) - политоним, совокупное название граждан России вне зависимости от их этнической принадлежности.


То стесняюсь спросить, это какой же конкретно нации ОНО выражает волю? Россия впервые за 300 лет строит национальное государство, и потому готова торговать Донбассом, но не Крымом, - историк Плохий - Цензор.НЕТ 6378
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Джидайской, сысеровцы это наивные дети, в сказки верят. А как джедая увидят, так хлеб-соль, в губы целуют, предлагают выпить породнидза. Такая же тактика как ныне в гомогеев и прочего сброда, типа не убивайте, среди нас есть 1% физиков, математиков, яблочных магнатов. В прочем у нормальных людей тоже есть тот 1%. Тышо, как ты посмел пристрелить довена и дцпешникаа, вдрух он бы уравнение 3 тел решил в уме у 5 лет.
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Чт Крым, что Донбасс, что даже Кубань украинские земли, как Россия может торговать тем что ей не принадлежит? А Киев Россия не захочет судя по тому как она усиленно пытается присвоить себе историю Руси???
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Зачем сраная русь если можно откопать что-то по давней и говорить о востановлении этнических земель. От Варшавы(Хорсова) до какой нить Казани.
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"сегодня - около 80% русские",это типа я тоже русский только глаз узкий,однако...
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для того.что бы стать национальным государством р,ашисту неужно использовать практику Израиля-"все,кто хочет рускага мира- возвращайтесь в рабсею" а не бегать с топором поСири.Грузии Украине и,т д как бандит с большой дороги...
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