EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  2474  45
Матеріали за темою:
Все про:Денісова (385) Польща (1986) консул (94) Мазур Ігор (1)

 Мазура передали на поруки українському консулу, суду щодо запобіжного заходу не буде, - Денісова

Ветерана АТО Ігоря Мазура (Тополю) передали на поруки Генеральному консулу України в Любліні. Він залишиться в Польщі на час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію.

Про це повідомила у фейсбуці  уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини передано на поруки Генерального консула України в Любліні. На час очікування та розгляду екстрадиційного запиту він проживатиме в Генеральному консульстві.

Наголошую, всі, хто займається питаннями звільнення та повернення додому нашого громадянина, докладають максимум зусиль, аби він не став заручником політичної помсти РФ.

Боротьба за долю нашого співвітчизника триває.

Тому, спільні дії, підтримка суспільства та розголос в інформаційному просторі допоможе зламати плани нашого ворога, та швидше повернути Ігоря Мазура на Батьківщину", - підсумувала омбудсмен.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура. ДОКУМЕНТ

Мазура передали на поруки українському консулу, суду щодо запобіжного заходу не буде, - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158815
 
   
 Топ коментарі
 
Насколько я понимаю , провокация направлена не против Мазура лично, а чтобы поссорить Польшу с Украиной. Вбить клин так сказать.
 показати весь коментар
 
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛАВА НАЦІЇ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
перемога буде, коли Ігор повернеться в Україну.....
 показати весь коментар
 
 
да захватите в третьей стране борт с руско быдло туристами и объявите их убийцами террристами особенно шобла из ВЧК Вагнера... на Донбассе и на Мадане и все вопрос сразу закроется один к 300.... типа обмен...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Будет сидеть в Молдове за участие в бандформированиях приднестровья совместно с гиркиным против суверенной Молдовы. И никакие поруки не помогут.
 показати весь коментар
 
всі москалі з однієї методички строчать ?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский дал всем надежду что все вернется в Украине к прежней стабильности и первые признаки этого уже есть так почему бы не порадоваться всем вместе?
 показати весь коментар
 
Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца.
 показати весь коментар
 
Значит нужно разводить силы от Новогнатовки на дистанцию куда вражеские снаряды не долетают. Логично?
 показати весь коментар
 
Відведи від придністров'я війска до Кішенева, логічно?
 показати весь коментар
 
Гамадрілія, заспалю я тебе на всяк випадок. Дуже ти на кислобздія схожий...
 показати весь коментар
 
 
Ну заспали Но Зеленский за 5 лет способен сделать то что все его предшественники за 25 лет не смогли. Украина уже будет другой (если будет...)
 показати весь коментар
 
Он останется в Польше на время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции.
 показати весь коментар
 
а дальше будет вот что Мазур подает прошение о политическом убеэжище в Польше получает его а там вид на жительствоа Президлент может просто Указом без причин дать ему Гражданство Польши и точка.. кацапы снова умылись...
 показати весь коментар
 
 
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
СЛАВА НАЦІЇ!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
 показати весь коментар
 
 
Та я був впевнений - все буде Ок.До того все і йде )
 показати весь коментар
 
Насколько я понимаю , провокация направлена не против Мазура лично, а чтобы поссорить Польшу с Украиной. Вбить клин так сказать.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно ! Кацапня вже багато років користується старими КДБєшнимі методоми
 показати весь коментар
 
 
Браво! Слава Украине! Украина своих не бросает, не сдает и никому не отдает! Всем кацапам по губам шляпой)
 показати весь коментар
 
 
серйозно, не кидає?
А чому-ж тоді за правління Петінга, десяток таких саме , як Мазур були заарештовані, та досі сидять в Польщі?
 показати весь коментар
 
 
Польша понимает, что у нас с ними общий враг- Москва
 показати весь коментар
 
 
Почему наши не заспамят Интерполом кремлядей ? Та же Поклонская недавно в Турции была, Соловьев наверняка в Италию на свою виллу ездит. Кто саботирует, где запросы ?
 показати весь коментар
 
 
В 2015-2016 годах наши правоохранительные органы подали более 1500 человек в Интерпол в розыск, но тогдашний глава Интерпола - Мен Хунвей признал, что брал взятки, в том числе от русских тварей и давал распоряжения тупо отказывать Украине в постановке в базу данных Интерпола по надуманным причинам. Сейчас новый глава Интерпола и есть все шансы поставить "красные карточки" многих сепаратистам и террористам, но у зеленых никто даже не знает такого слова "Интерпол"
 показати весь коментар
 
 
Фухх. Хоть что-то...
Нашему воину - слава. Х*йлу - смерть!
Смерть ху*лу!!!
 показати весь коментар
 
 
для начала - хорошая новость........., НО вот это:
Он останется в Польше на время ожидания и рассмотрения запроса России об экстрадиции. Источник: https://censor.net.ua/n3158815 - настораживает.........
 показати весь коментар
 
 
Добра новина.Друг Тополя син Українського народу,поляки повинні це пам'ятати, якщо не хочуть зіпсувати відносини саме з народом.Кацапам знову вломилось,завжди приємно.
 показати весь коментар
 
...В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции. Хто здав кацапам ветерана АТО Игора Мазура (Тополю)????Источник: https://censor.net.ua/n3158815
Источник: https://censor.net.ua/n3158815
 показати весь коментар
 
Тимуру Тумгоеву не повезло с прокулолом
 показати весь коментар
 



Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

·17 ч

В истории с Мазуром мне непонятно другое, почему наше МВД, достоверно имея доступ к эти реестрам Интерпола и других Мордорских хотелок не предупреждает своих граждан о возможных неприятностях и не сообщает об этом в МИД, чтобы он делал соотвествующие заявления в тот же Интерпол?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору