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 Стратегію захисту Мазура вже вироблено, - Кирилич

На засіданні суду щодо обрання запобіжного заходу українцю Ігорю Мазуру будуть присутні адвокат, консул і перекладач, українська сторона вже виробила стратегію захисту.

Про це заявив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців в таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників", - сказав Кирилич у коментарі агентству в неділю.

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"Генеральний консул і консул України в Любліні будуть присутні на судовому засіданні, до справи залучені адвокат і перекладач", - розповів Кирилич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158814
 
 
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