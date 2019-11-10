 Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обстріл стався поблизу села Новогнатівка. Загалом було зроблено 2 пуски ракет.





Читайте також: За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.