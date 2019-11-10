 Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Обстріл стався поблизу села Новогнатівка. Загалом було зроблено 2 пуски ракет.
Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.
Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.
оно ему просто и нахрен не надо с какой-то зелёной соплёй о чём-то договариваться.
или ты назовёшь причину, ради которой ***** должно что-то там обсуждать с этим искусственно охрипшим гномом ?
Ты на простой вопрос ответь - нахрена ***** договариваться ?
Как мюмзики в наве» (с)
Л. Керолл.
зелюк - зелёный индюк (в оригинале - зелёная свинья, [зєсвін] );
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бармаглот
і хто там його пороти буде ? Німці, які хочуть Північного Потоку-2
чи жабоїд, який боїться українських банд ?
***** вже виставив умову - поїде підписувати те, про що заздалегідь буде домовлено.
Він туди їхати домовлятися і не збирається. Воно йому не треба.
І шо, його на аркані туди потягнуть ?
Наполеон
с одной стороны - хороший стеб над зе-фанами.........
с другой стороны - на хер они, инфантили, там нужны.......
... ты там привет их мамкам передай)
" Федя, поди сюда. Хотелось бы знать в двух словах, что этот интурист хочет.
- Да понять его не мудрено, требует себе земли Святой Киевской Руси.
- Всего то, я то думал. Забирайте. Государство в смартфоне не обеднеет.
- Милосердный Я НЕЛОХ, не вели казнить, вели слово молвить.
- Ты что это голодранец криворожский казенным добром разбрасываешься.
- Да на тебя никаких земель не наберешься, ни Донецких, Луганских, Одесских, ни ...
И хочется сказать : " единственное что нужно для триумфа дня, это безразличие
"добрых" людей.
Это Порошенко фейки снимает!
После попадания ПТУР от грузовика ничего не останется! А он даже не сгорел!
На фотке он вообще почти целый, такого просто не может быть.
Советую посмотреть на ютубе что бывает с танком после попадания ПТУР.
Джордж Оруэлл
https://www.facebook.com/100004333233065/videos/864430367044730/
Раненным: выздоровления.........
А кацапы ...зачем?
Мне понравилось. Все по полкам и полочкам разложено , и даже нишам. Советую почитать, что бы знать, что будет и что нужно делать сейчас. Я? Пойду закажу "охотничий калаш" ..
https://www.youtube.com/watch?v=pZuTK6nl6rs
https://youtu.be/j9PYel44ips
И это не руководство бригад.