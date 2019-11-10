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Все про:війна (1816) обстріл (5692) Донбас (13568) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (47) Петрівське (19)

 Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців. ФОТОрепортаж

Сьогодні російські війська обстріляли машину 128-ї гірсько-штурмової бригади протитанковою керованою ракетою. Поранень зазнали 4 українські воїни, вантажівку пошкоджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Обстріл стався поблизу села Новогнатівка. Загалом було зроблено 2 пуски ракет.

Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців 01
Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців 02Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців 03Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців 04

Читайте також: За останню добу в Донецькій області зросла кількість обстрілів, - ОБСЄ

Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області почався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках: №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158813
 
 
 Топ коментарі
 
он не ссыт.

оно ему просто и нахрен не надо с какой-то зелёной соплёй о чём-то договариваться.

или ты назовёшь причину, ради которой Хуйло должно что-то там обсуждать с этим искусственно охрипшим гномом ?
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Ну що, зелебобіки пора вам йти на контракт, вас там будуть розводити, не бійтеся.
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ССыт плешивый хорёк с Зеленским в переговорах участвовать
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он не ссыт.

оно ему просто и нахрен не надо с какой-то зелёной соплёй о чём-то договариваться.

или ты назовёшь причину, ради которой ***** должно что-то там обсуждать с этим искусственно охрипшим гномом ?
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Та я и не сомневался, что порохоботы и кремлеботы - одна сплочённая бригада. Ну или кодло... Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128-й бригады вблизи Новогнатовки: ранены четыре бойца - Цензор.НЕТ 2663
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Да ты не про свои больные фантазии о какой-то сплочённости Скабеевой и Порошенко рассказывай.

Ты на простой вопрос ответь - нахрена ***** договариваться ?
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Тільки хотів відповісти, та прочитав влучну відповідь нижче - посилання
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«И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в наве» (с)
Л. Керолл.

зелюк - зелёный индюк (в оригинале - зелёная свинья, [зєсвін] );
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бармаглот

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Всі хто не зазєлю порохоботи .Будь ти тричі патріот , але коли ти не зазєля то ти порохобот . Як же вас глибоко трахнуло Г+Г .
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***** терміново требі зірвати виконання Україною своїх зобовязань і не допустити нормандської зустрічі, де його пороти будуть його партнери німці, які над усе не хочуть, щоб в норманський формат зайшли США та Британія.
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А нахіба здалося ***** їхати туди, де його будуть пороти - це перше питання

і хто там його пороти буде ? Німці, які хочуть Північного Потоку-2
чи жабоїд, який боїться українських банд ?

***** вже виставив умову - поїде підписувати те, про що заздалегідь буде домовлено.

Він туди їхати домовлятися і не збирається. Воно йому не треба.
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ППутин ссыт что-ли? он десятки лет делает гадости - как он может зассать? В крайности - прикинется дурачком и в "отказ" уйдет то.
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Самый важный текст про оккупацию за все годы войны - Мустафа Наем УП І це є првда. Погрались з Пуйлом в розводняки- закривайте цю норманську лавочку, народ Донбасу вірить в Путіна ,хоче Путіна,чекає на Путіна - спільні проценти таких там мисцевих вражаючі! Сивуха каже, що требя вирити ЙОГО "опитуванню" людей які йдуть за пенсіями в Україну , що дане опитування Дзеркала тижня та Соцмоніторингу брехня .То тоді справді нахрін його в РАДБЕЗ всовували?
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особливо смішно буде, коли Брити та США і Канада зайдуть у переговори, бо нормандський формат вичерпав себе, не вирівши нічого.
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Ще смішніше буде, коли Брити та США і Канада зайдуть у переговори, а ***** не зайде )))

І шо, його на аркані туди потягнуть ?
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зачем ху@лу ехать на какие-то переговоры, когда клоун и так все его желания исполняет, аж причмокивает ...
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Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить.
Наполеон
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А голову включать не пробовал? Что мешает рашке устраивать обстрелы на участках разведения, чтобы не было никаких разведений и переговоров? Но нет же! Стреляют где угодно, но только не там. Так чего ему бояться? Сейчас мы выполняем его условия в обмен на НИЧТО. Эти переговоры имеет смысл проводит только с позиции силы. У нас появились новые козыри? Нет. Так чего ты ожидаешь от встречи? Минские соглашения - это капитуляция, но они были хороши тем, что их необязательно было выполнять. Кто же знал, что найдется идиот, который захочет их реализовать на практике?
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Ну що, зелебобіки пора вам йти на контракт, вас там будуть розводити, не бійтеся.
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Назови номер удостоверения УБД зеленского. А богдана?
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У меня его нет. А опыт БД есть. Дальше? зелесопля отмазывался, я пошел добровольцем. Вопросы есть???
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Чайка Київ

с одной стороны - хороший стеб над зе-фанами.........
с другой стороны - на хер они, инфантили, там нужны.......
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зе - команда призывает к миру. поэтому пустой пост.
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Моника-малоросс сделает вид, что "ничего не произошло" и продолжит отводить наши войска.

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Шмаркля, продовжуй відст..., тьфу,развєдєніє...нічого ж не трапилось, вояки не гинуть, обстрілів немає, так?
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Та твою ж маму, перепрошую! Так що тепер на старі позиції? Бодай би повиздихали ті кацапи з "повстанцями"!
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Старые позиции уже разобрали и демонтировали в турборежиме. Да и уже никто не даст на них вернуться без боев и больших потерь. Территорию свою только сдавать легко а возвращать попробуй
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Главное не стрелять . Если страна Украины во главе с клоуном Зедебилом выбрала позор. Трусы вы получите и войну и позор. Почему говорю о всех, да потому что вы дебилы 73% выбрали тупого клоуна и такую же свиту.
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Может уже встанешь с коленей или с бутылки? Не знаю, на чём ты там сейчас Наемники РФ обстреляли из ПТУРА машину 128 ОГШБр у Новогнатовки: ранены 4 бойца - Цензор.НЕТ 6800
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30 кацапских жмуров за этот месяц
... ты там привет их мамкам передай)
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Места знакомые до боли. Однако, я не понял карту. Хорошо, лупанули с севера. А как осмелились? Там жы ж вроде разведение, чуток восточнее, в Петровском.
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Повреждения не похожи на ПТУР.
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Прямого попадания нет. На фотке видно, что горит сухая трава. Прилет, в метрах.
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В этой машине должны были ехать зеленский, ермак, пристайко, мендель, севлоха, стефанчук, дубинский и богдан - все те кто почитает руССкий мир и считает кацапов братьями
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Впевнений- це не завадить Зеленському відводити ВСУ.
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Ви вже знаєте що я і ви це одна людина? Бостуугуа чи чк його там таке написав.
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Для них всі хто пише українською- одна людина.
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Ну и где ваш Сайдик и ОБСЕ которое приветствовало разведение ВСУ? Где Хомчак и те хенералы что радостно рассказывали что линию фронта откуда отошли ВСУ разминируют и засеют соняшныком? Посадите тех уродов на трактора пускай сеют соняшнык.
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Отношение к политике страны в суждениях разных взглядов.
" Федя, поди сюда. Хотелось бы знать в двух словах, что этот интурист хочет.
- Да понять его не мудрено, требует себе земли Святой Киевской Руси.
- Всего то, я то думал. Забирайте. Государство в смартфоне не обеднеет.
- Милосердный Я НЕЛОХ, не вели казнить, вели слово молвить.
- Ты что это голодранец криворожский казенным добром разбрасываешься.
- Да на тебя никаких земель не наберешься, ни Донецких, Луганских, Одесских, ни ...
И хочется сказать : " единственное что нужно для триумфа дня, это безразличие
"добрых" людей.
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Это не правда! Зеленский сказал что уже 10 дней полной тишины
Это Порошенко фейки снимает!
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Макс Колорто, котрий розповідав про видатне досягнення Зеленського, мир, дружбу та жвачку, ти тут?- Відпишись.
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Чего за бред пишут?!
После попадания ПТУР от грузовика ничего не останется! А он даже не сгорел!
На фотке он вообще почти целый, такого просто не может быть.
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Артемка, оцени фотки, для начала. Отчетливо видно- в метрах от грузовика горит трава. Это- прилет. Криворукие наводчики? А може так и хотели.
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Горящая трава это все последствие попадания ПТУРа?
Советую посмотреть на ютубе что бывает с танком после попадания ПТУР. Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців - Цензор.НЕТ 5063
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Советую посмотреть, что бывает когда нет прямого попадания. И ещё советую: не прикидываться дятлом. Я этого- не люблю.
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Повезло что не везли боеприпасы иначе от грузовика и людей осталось бы только мокрое кровавое пятно.
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*****,продолжаем развод!! А если учитывать настроения местных жителей-то это самое неверное решение.
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самое неверное решение - это учитывать мнение и настроение особенно местных жителей.
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Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
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Ребятам скорейшего выздоровления и честь и хвала нашим защитникам...
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ЗЁ дебилы не просят прощения. Они никому ничего не должны!
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Блин......нет слов....... Найманці РФ обстріляли з ПТКР машину 128-ї ОГШБр біля Новогнатівки, поранено 4 бійців - Цензор.НЕТ 5759
Раненным: выздоровления.........
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Провокаторы на фронте, провокаторы везде, начни перечислять только на ЦЕНЗОРЕ их сотни, на украинском изъясняются, только употребляют такие обороты речи которых в Украине нет.
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Вангую, что ЗЕ в ответ начнет визжать чтобы войска ВСУ отводить еще быстрее и лучше на правый берег Днепра, чтобы не была патерь.
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Наши экономят на ПТУРАх. Только по танкам.
А кацапы ...зачем?
Мне понравилось. Все по полкам и полочкам разложено , и даже нишам. Советую почитать, что бы знать, что будет и что нужно делать сейчас. Я? Пойду закажу "охотничий калаш" ..
https://www.youtube.com/watch?v=pZuTK6nl6rs
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вАзьмітє мєня к сєбє, валадімєр валадімєравіч!!!!

https://youtu.be/j9PYel44ips
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Яка була відповідь? Чи взагалі була відповідь?
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Шото интамнеты зачастили с птурами.. хреново..
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Читати останній та єдинний результат соцопитування Донбасян сьогодні - й закривати лавочку Єрамка з торгівлею Украаїню з Пуйлом на норманському
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Руководство 92 и 128 бригад надо привлекать к ответственности.Как можно отправлять ребят,без упреждения?.Полный Абзац.Понятно,что убил враг,но командиры для чего?Соплежуи.
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Соплежуи запретили им стрелять на упреждение.
И это не руководство бригад.
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