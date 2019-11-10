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 Політика України, Економіка
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Все про:ЄБРР (52) земельна реформа (62)

 У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

Керівний директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, який раніше дорікнув українській владі за поспіх у питанні земельної реформи, і його неправильно інтерпретували деякі ЗМІ, уточнив позицію щодо земельної реформи.

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ми (ЄБРР) повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість", - написав він після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

За словами Патроне, "українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, захисту від корупції і зловживань".

"Я вірю, що міністр і його команда впораються, ми готові надати підтримку", - додав він.

Дивіться також: 53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158812
 
 
 Топ коментарі
 
Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы/ Правильно. Во время войны землю продавать нельзя-деньги любят тишину.Победим Путина, нагуляем жирок-тогда и озаботимся продажей земли.
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Я землю залишу в спадок своїй дитині.
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Так я тоже за рынок земли. И Порошенко не возражал. А Юля даже закон разрабатывала. Вот только турборежим здесь неуместен. Нужно обдумывать каждый пункт земельной реформы. При этом должны это делать не таксисты и парикмахерши, которых понабирали в Раду по объявлению, а реальные специалисты. Сейчас же я вижу желание быстро продать землю, чтобы по-быстрому срубить бабла. Это может плохо закончиться. А после заявлений Богдана о повышении выпуска агропродукции в три раза, доверия к "реформаторам" не добавилось.
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А если не выйдет, то вы выскажете озабоченность.
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Так он не поддержал реформу от ЗеКоМанды, а только сказал о её необходимости и выказал надежду...
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Да хватит истерики.У тебя вот есть та самая земля? Нет. Минимум в половине случаев ту самую землю отдали за сущие копейки "в аренду на 50 лет", что равносильно факту ее продажи.
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В мене є 2 гектара, здав їх в аренду аж за 10 000 гривень в рік, пропонували купити аж за 2 000 доларів.
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якщо не дурний, то пошлеш їх.... бо, за 5 років отримаєш ці ж гроші і земля буде все ще твоя
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За 5 років земля буде коштувати набагато дорожче.
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Тоесть для тебя рынок земли нужен только для того чтобы ты продал свою землю каким нибудь армянам или кацапам и уехал в город или Польшу? Тоесть у тебя только шкурный интерес, продать кому нибудь и свалить? И с чего ты взял что земля подорожает при вводе рынка земли? Если в страну не зайдут китайские крупные агрокомпании с интенсивными технологиями то цена на с/х земли не подымится. Разве что в *жирных* местахгде уже все скуплено Лозинскими и Янокувичами. Кстати рынок земли вводится для того чтобы ввести на землю большие налоги. И тогда все кто даже не хотел продавать землю вынуждены будут ее отдать за копейки чтобы ее не забрали банки за неуплату налогов.
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У мене ще є дві квартири, можу продати і звалити. Земля є земля і вона моя, а твої висери мені пох.
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договір аренди завжди можна розірвати(за певних умов, звичайно)
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Конечно ,растащить украинскую земельку это им по душе ,раз дураки раздают то почему не взять ... В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 2232
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Что скажут господа из соевой банды? Европейцы враги?
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Обычные люди - партнеры по бизнесу,дают бери....
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ну кАнечно вы мародеры поддержите , только не забывайте - всех кто поддержит и пропихнет эту " реформу" - то селяне и фермеры в Украине переедут всех их тракторами и комбайнами !!!
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так пусть селяне не продают свою землю.. л-логика..
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Создание рынка земли для иностранных "инвесторов" в странах, где бо́льшая часть местного населения является бедной и с трудом дотягивает до следующей зарплаты или пенсии, означает потерю страны. Какая разница, танками землю отобрали или долларами?

Нельзя создавать рынок земли в тех странах, где 99% чиновников можно подкупить, если с ними немного поторговаться.
Продавать свою землю за чужую валюту - это безумие для неразвитых стран, которые на свою валюту чужие земли купить не могут. Продают они СВОЮ землю за ЧУЖИЕ доллары. А ЧУЖИЕ доллары ЧУЖИЕ правительства печатают почти как фальшивомонетчики. Сколько захотят, столько и напечатают.Игра в открытые рынки земли выгодна только тому, кто узаконил свой станок печатания денег, а твой признал фальшивым.
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Правильно, чужие доллары должны быть исключительно в карманах нынешних латифундистов. А селяне, которым принадлежит земля, пусть радуются родной гривне. Желательно в мелких купюрах.
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Пойми, если не бот: продажа земли китайцу НЕ означает, что он будет иметь право на этой земле строить китайскую военную базу. Он будет иметь право выращивать пшеницу. Выращивать руками украинцев. О какой потери земли-страны идет речь?
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І що це їм дало, якщо самі українці тієї реформи не підтримують?
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Не поддерживают такие как ты - у кого земли для продажи в принципе нет. Они хотят за других решать, что им делать. П.С. У меня квартира есть - можно я ее иностранцу продам? Пожалуйста, не запрещай мне! В ЕБРР уточнили, что поддерживают земельную реформу в Украине - Цензор.НЕТ 4571
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11 адвокатов из Израиля помогут Коломойскому, тогда и **** будет не указ...
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а, делайте, как хотите... горбатого могила исправит...
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Так я тоже за рынок земли. И Порошенко не возражал. А Юля даже закон разрабатывала. Вот только турборежим здесь неуместен. Нужно обдумывать каждый пункт земельной реформы. При этом должны это делать не таксисты и парикмахерши, которых понабирали в Раду по объявлению, а реальные специалисты. Сейчас же я вижу желание быстро продать землю, чтобы по-быстрому срубить бабла. Это может плохо закончиться. А после заявлений Богдана о повышении выпуска агропродукции в три раза, доверия к "реформаторам" не добавилось.
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Непонятна позиция некоторых укранцев, противников рынка зеали. Их прадедов морили голодом, что бы они отдали свою землю в колхозы, теперь остались те, кто боится этой земли и не хочет на ней работать.
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Андрей Лазебник Какого "рынка"? У нас есть рынок газа? Рынок электроэнергии? Воды? Тепла? Так с какого будет рынок земли? Наших прадедов морили голодом и они отдали землю в колхозы, а теперь загнали в нищете, чтобы мы отдали землю за копейки.
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Свободнго рынка. Когда хозяин может купить или продать свой товар по своему усмотрению. Рискукнть и взяь под него кредит для расширеня бизенеса, а если разорится, то достанется более удачливому бизнесемну. Как во всем мире.
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Рынок недвижимости вполне себе существует и он вполне конкурентный. Нет ни одной очевидной причины, по которой он может превратиться в монополию, вроде тех, которые сейчас занимаются газом или электроэнергией.
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Продажа самых лучших черноземов в мире, в самой бедной, самой коррумпированной, воюющей стране Европы, нужна, как воздух. Вот только кому? 10 семей уже лишили народ всего, что должно принадлежать людям: заводов, фабрик, электростанций, облгазов, водоканалов и пр. Теперь люди отдают за все это огромные деньги. Осталось продать землю, за пару тысяч долларов за гектар, когда в Польше земля стоит 10 тыс., долларов, а в Чехии- 8 тыс, при том, что она хуже. Впрочем, все эти разговоры бесполезны. Пусть народ, просравший все, сделает последний шаг, в пропасть.
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В Чехии может купить землю любой иностранец, при этом чехи не перживают, что она достанется какому то нехорошему человеку.
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А зачем владельцу земли продавать прям сейчас за пару тысяч долларов, если она со временем будет стоить как в Польше, а то и дороже?
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Маттео Патроне, который ранее упрекнул украинские власти за спешку в вопросе земельной реформы/ Правильно. Во время войны землю продавать нельзя-деньги любят тишину.Победим Путина, нагуляем жирок-тогда и озаботимся продажей земли.
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Нічого поганого в тій земельній реформі нема. Погане те, що ця земельна реформа є прямим пограбуванням уже пограбованих громадян, завдяки невиконання земельного законодавства в Україні. Грабування на грабуванні без будь-якої справедливості породить зворотнє грабування й несправедливість.
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Любопытная позиция некоторых укранцев. Вроде они не против рынка земли, но переживают, что достантся она не тому, кому им хочется. Скалдыватся впечатление, что бедняки завидуют кулакам, как было в 1917 грду.
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Складно пішут на бумагє , да споткнутся об оврагі ( вже вириті українськими олігархами) .
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Вы верно заметили. Ни одна страна не живет нормально за счет агросектора. Все аграрные страны - отсталые. Нужно сначала строить рабочую экономику, а потом уже о продаже земли думать (а может и вообще только долгосрочной арендой ограничиться). Тогда и землю придется не по 2000 у.е. продавать, а по 10 000 тыс.у.е. В общем сама идея выехать за счет продажи земли для меня выглядит весьма сомнительно.
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