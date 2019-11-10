 У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що ми (ЄБРР) повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість", - написав він після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.
За словами Патроне, "українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, захисту від корупції і зловживань".
"Я вірю, що міністр і його команда впораються, ми готові надати підтримку", - додав він.
Нельзя создавать рынок земли в тех странах, где 99% чиновников можно подкупить, если с ними немного поторговаться.
Продавать свою землю за чужую валюту - это безумие для неразвитых стран, которые на свою валюту чужие земли купить не могут. Продают они СВОЮ землю за ЧУЖИЕ доллары. А ЧУЖИЕ доллары ЧУЖИЕ правительства печатают почти как фальшивомонетчики. Сколько захотят, столько и напечатают.Игра в открытые рынки земли выгодна только тому, кто узаконил свой станок печатания денег, а твой признал фальшивым.