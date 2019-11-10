 У ЄБРР уточнили, що підтримують земельну реформу в Україні

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що ми (ЄБРР) повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це історична можливість", - написав він після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофієм Миловановим.

За словами Патроне, "українці заслуговують прозорого і справедливого ринку сільськогосподарської землі, захисту від корупції і зловживань".

"Я вірю, що міністр і його команда впораються, ми готові надати підтримку", - додав він.

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