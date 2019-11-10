 Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура. ДОКУМЕНТ

Фото відповідних звернень українською мовою вона розмістила у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ними, Кондратюк, зокрема, звернулася до віцемаршалка Сейму Малґожати Гошєвської і висловила їй вдячність за "уважне ставлення до долі громадянина України Ігоря Мазура".

"Ви були однією з перших офіційних осіб Республіки Польща, які виступили з важливою інформацією, повернувши в Україну спокій і впевненість, що польська влада чесно і неупереджено поставиться до питання повернення нашого громадянина в Україну", - йдеться в листі Кондратюк.





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Напередодні саме Малґожата Гошєвська заявила, що затримання Мазура є "технічним виконанням міжнародних угод і зобов'язань" і його було здійснено для з'ясування ситуації.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.