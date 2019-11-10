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 Політика України, За кордоном
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Все про:Польща (1986) Мазур Ігор (1)

 Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура. ДОКУМЕНТ

Перший заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до віцемаршалків польського Сейму у зв'язку із затриманням українського ветерана Ігоря Мазура (Тополі).

Фото відповідних звернень українською мовою вона розмістила у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з ними, Кондратюк, зокрема, звернулася до віцемаршалка Сейму Малґожати Гошєвської і висловила їй вдячність за "уважне ставлення до долі громадянина України Ігоря Мазура".

"Ви були однією з перших офіційних осіб Республіки Польща, які виступили з важливою інформацією, повернувши в Україну спокій і впевненість, що польська влада чесно і неупереджено поставиться до питання повернення нашого громадянина в Україну", - йдеться в листі Кондратюк.

Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура 01
Віцеспікер ВР Кондратюк направила листи в Сейм Польщі: Сподіваємося на незаангажоване рішення суду щодо Мазура 02

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Напередодні саме Малґожата Гошєвська заявила, що затримання Мазура є "технічним виконанням міжнародних угод і зобов'язань" і його було здійснено для з'ясування ситуації.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158810
 
   
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"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям

https://espreso.tv/news/2019/11/08/quotmeni_pokazuyut_stovp_na_yakomu_vysitymuquot_zhinka_zi_stanyci_luganskoyi_rozpovila_pro_pogrozy_proukrayinskym_zhytelyam
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Нацжон з Шаріївцями, з рожевими свиньками і красними шаріками туди...
Всією тією шоблою, якою вони волочились за Порошенком, під час передвиборчої кампанії...
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"Мені показують стовп, на якому висітиму": жінка зі Станиці Луганської розповіла про погрози проукраїнським жителям

https://espreso.tv/news/2019/11/08/***************************************************************************************************************************
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Порошенко продемонстрировал всему миру, что на разведение сил оркам плевать и они ещё больше наглеют, считая это слабость, но 95-й не слышал, так как в это время шил платье Монике...
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Україна має ввести воєнний стан і заявити що вона в стані війни з росією, щоб ветеранів війни та громадян України не затримували за російськими запитами через міжнародні правоохоронні структури!
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раз после Крыма пр--бали, это надо было делать сразу после Иловайска
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Будет сидеть! Я сказал. (с)
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Олічка, умнічка !
А де ж пані Альона Зєркаль ?!
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Обращение было на одном уровне, а Зеркаль может что-то сказать по результатам, в её обязанности не входит порча отношений...
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Да что там письма! Нужно активистов было заслать, чтоб обматюкали и побили судей, как привыкли на Родине! Кто же еще поляков европейским манерам обучит?
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Нацжон з Шаріївцями, з рожевими свиньками і красними шаріками туди...
Всією тією шоблою, якою вони волочились за Порошенком, під час передвиборчої кампанії...
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"А если вы не отзоветесь - мы еще напишем в спортлото! (с) ...Где заявления преза и мида ?!
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