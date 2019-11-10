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Все про:вибори (4574) ОТГ (54) Слуга народу (443) Корнієнко (57)

 "Слуга народу" візьме участь у виборах в ОТГ, - рішення з'їзду

Партія "Слуга народу" братиме участь у виборах в об'єднаних територіальних громадах, запланованих на 22 і 29 грудня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу політсили.

"Щойно з'їзд ухвалив рішення брати участь у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня. Хочу привітати близько 1700 наших кандидатів і 90 кандидатів на голів. Бажаємо перемог нашим командам. Для багатьох це буде своєрідний "тест-драйв", - зазначив новообраний голова партії Олександр Корнієнко після голосування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в бізнес-центрі "Парковий" відбувається з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили. Тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.

Читайте також: Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158809
 
 
 Топ коментарі
 
Пошесть зелена напала на Україну.
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Я вот всё больше склоняюсь к мысли, что единственная задача, поставленная ЗЕко-манде - это довести Украину до восстания и кровопролития.

И если принять такую гипотезу, то все шаги этой зелени укладываются во вполне логическую цепочку.
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Я вот всё больше склоняюсь к мысли, что единственная задача, поставленная ЗЕко-манде - это довести Украину до восстания и кровопролития.

И если принять такую гипотезу, то все шаги этой зелени укладываются во вполне логическую цепочку.
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Eсть ещё такой вариант: они полные кретины, не понимавшие до последнего момента - за какую работу они взялись, и теперь импровизируют на ходу, дабы разочарованное тарифами население не вынесло их на вилах прямо с Банковой.
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К этим кретинам со стороны Кремля приставлены специальные люди, которые совсем не кретины.

Ну вот спрогнозируй ситуацию и профит Кремля, если начнется бойня.
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Ну да только Зе виноват в сложившейся ситуации. А все попередники профи - только Украина получила Зе и Ко.
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Вопрос не в попередниках.

Каждый голосовавший своей головой выбирал, что будет происходить дальше.
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Так, поки що, аналізуючи останні події, такий сценарій найбільш вірогідний.
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Більш того,
я не можу назвати жодного важливого рішення ЗЕКОманди, яке б не вписувалося в логіку такої мети
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ibigdan 10 ноября, 10:50
Зачем Володька сбрил цицьки?
"Слуга народа" примет участие в выборах в ОТГ, - решение съезда - Цензор.НЕТ 371

То, что все императоры эээ.... компактных размеров любят выставлять свой голый торс на всеобщее обозрение, секретом давно не является.

В любой непонятной ситуации заголяй сисюли, дуже помічне. Чем чаще, тем лучше, чтобы электорат не выходил из эстетической контузии.

Меня другое интересует: куда наш Вава девал свою маскулинную вовну с груди? Там же была шерсть, и на груди, и на пузике, я точно помню, фоточка еще гуляла такая, где император делает ррррыыы.

Какая-то неожиданная массивная линька к морозам, надо бы с ветеринарами проконсультироваться.
Хотя, с другой стороны, может это наш Ваве их Вове показывает, что зима будет теплой.

Олена Монова
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То він сподівається що ***** його як отого хлопчика- в животик цілуватиме.😂
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Не спутал с Остином Пакэрсом??? Тоже шутливый был...
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Ужас... жуть... представить не мог... в кошмарном сне...
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Т.е. надо успеть закон о СМИ успеть принять до начала предвыборной гонки и, желательно, в последний момент, а потом рассказывать, что его не так поняли, когда затыкали рот?
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Не знаю как поверили на выборах в ВР, хотя Зе ничего не сделал на посту президента. Но эти выборы должны прокатить СН очень низко над асфальтом.
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Микола Галушко, який є керівником охоронної фірми «Галід» у Броварах, узяв 31 136 голосів на 97-му окрузі, що становить 37,75 % від тих, хто прийшов на дільниці.

от скажіть мені, хто його до цього знав, чому 30 плюс тисяч голосів за нього проголосувало??
далі більше. їдемо по вухах 30 тисяч. галушко оголосило, що відкриває приймальню громадську і приймати буде з 10 до 14 по вівторах і четвергах)) а робити слуга коли думає у ВР?? 30 тисяч зебілоїдів, жріть вчергове і не обляпайтеся, тварюки
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Це ж яким потрібно ще бути зєбілом, щоб проголосувати за це зелене лайно 😕
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Ой, ребята... Я по-прежнему за вас, но я бы на вашем месте сильно не обнадёживался.
После всех тех косяков шо вы натворили... Всего лишь за два с лишним месяца.
И я совершенно не имею ввиду тупого бандюка из 90 тищенко, и даже не озабоченную чубаку-капитана, такого биологического мусора хватало в ВР всех созывов, шо у нас созывались. Тут дело в ваших делах/законах/правительстве, где вы такую пургу гоните, шо отдать свой голос за подобных вам "а бы шо", уже как-то не хочется.
(Здоровая критика ещё никому не повредила. Если, конешна, у него в голове забота о стране, а не разное другое...)
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українські проценти ,"сделайте служивых зеленых" иначе они "сделают Украину"
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