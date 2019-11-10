 "Слуга народу" візьме участь у виборах в ОТГ, - рішення з'їзду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу політсили.
"Щойно з'їзд ухвалив рішення брати участь у виборах в ОТГ 22 і 29 грудня. Хочу привітати близько 1700 наших кандидатів і 90 кандидатів на голів. Бажаємо перемог нашим командам. Для багатьох це буде своєрідний "тест-драйв", - зазначив новообраний голова партії Олександр Корнієнко після голосування.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в бізнес-центрі "Парковий" відбувається з'їзд партії "Слуга народу". Його учасники обрали нового главу політсили. Тепер замість Дмитра Разумкова партію очолює Олександр Корнієнко.
И если принять такую гипотезу, то все шаги этой зелени укладываются во вполне логическую цепочку.
Ну вот спрогнозируй ситуацию и профит Кремля, если начнется бойня.
Каждый голосовавший своей головой выбирал, что будет происходить дальше.
я не можу назвати жодного важливого рішення ЗЕКОманди, яке б не вписувалося в логіку такої мети
Зачем Володька сбрил цицьки?
То, что все императоры эээ.... компактных размеров любят выставлять свой голый торс на всеобщее обозрение, секретом давно не является.
В любой непонятной ситуации заголяй сисюли, дуже помічне. Чем чаще, тем лучше, чтобы электорат не выходил из эстетической контузии.
Меня другое интересует: куда наш Вава девал свою маскулинную вовну с груди? Там же была шерсть, и на груди, и на пузике, я точно помню, фоточка еще гуляла такая, где император делает ррррыыы.
Какая-то неожиданная массивная линька к морозам, надо бы с ветеринарами проконсультироваться.
Хотя, с другой стороны, может это наш Ваве их Вове показывает, что зима будет теплой.
Олена Монова
от скажіть мені, хто його до цього знав, чому 30 плюс тисяч голосів за нього проголосувало??
далі більше. їдемо по вухах 30 тисяч. галушко оголосило, що відкриває приймальню громадську і приймати буде з 10 до 14 по вівторах і четвергах)) а робити слуга коли думає у ВР?? 30 тисяч зебілоїдів, жріть вчергове і не обляпайтеся, тварюки
После всех тех косяков шо вы натворили... Всего лишь за два с лишним месяца.
И я совершенно не имею ввиду тупого бандюка из 90 тищенко, и даже не озабоченную чубаку-капитана, такого биологического мусора хватало в ВР всех созывов, шо у нас созывались. Тут дело в ваших делах/законах/правительстве, где вы такую пургу гоните, шо отдать свой голос за подобных вам "а бы шо", уже как-то не хочется.
(Здоровая критика ещё никому не повредила. Если, конешна, у него в голове забота о стране, а не разное другое...)