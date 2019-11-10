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Теми дня: Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:Польща (1986) суд (5680) Мазур Ігор (1)

 Суд Любліна о 17:00 почне обирати запобіжний захід Мазуру

Суд щодо обрання запобіжного заходу затриманому раніше українському ветерану Ігорю Мазуру (Тополі) відбудеться в Окружному суді Любліна сьогодні о 17:00 за київським часом.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, за даними "Радіо Свобода", сьогодні Мазура привезли до відділу Окружної прокуратури міста Холм, де з ним проводять перші слідчі дії. Українця привезли на допит без наручників.

Зазначається, що суд відбудеться в Любліні через резонансний характер справи.

Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

Читайте також: Тополю затримали не за червоною карткою Інтерполу, а за циркуляром: про його поїздку до Польщі знали заздалегідь, - Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158807
 
 
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все таки повелись на провокацию Мордора кацапы руки потирают и насмехаются что мол наш союзники друзья Польша и то националистов бендер не признает-понятно что не ясно еще но факт задержания по требовании Мордора уже подыгран кремлю и на этом фоне тварь зеленая которая зовется президентом никак не реагирует на задержания
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Як взагалі керівник УНА-УНСО міг потрапити в такуситуацію? Де елементарна конспірація, заміна телефона та номера перед виїздом в сторону Польщі, зміна маршруту в останню мить, резервні або дипломатичні документи насамкінець! Як можна бути таким безпечним під час війни?
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Так була інфа .Їхав на запрошення польської сторони ..(зд ..віце-маршалок ).
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Поляки всіма фібрами ненавидять російських кацаПсин. Відпустять стовідсотково, максимум заплатить 50 злотих штрафу Суд Люблина в 17:00 начнет избирать меру пресечения Мазуру - Цензор.НЕТ 9876
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Это очень хреновый момент для отношений между украиной и Польшей.
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Владимир Ершов e41b99fb - "Это очень хреновый момент для отношений между украиной и Польшей."
Владимир Ершов e41b99fb - ты руский свиносктот, запомни мразь и передай своим еще живым скоплименникам руским свинокацапсинам, что слово "Украина" пишется с большой буквы. Ты ублюдок лугандонский еще этого до сих пор не понял ?
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Ты не прав насчет меня, я не русский свиноскот. Украина пишется и будет писаться с большой буквы. Я не заметил, как допустил ошибку. Я извиняюсь.
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Джерхан Ватаманюк - жаль мразина, что ты еще жив. Ох как жаль, но ничего, на твоей улице еще будет праздник Суд Любліна о 17:00 почне обирати запобіжний захід Мазуру - Цензор.НЕТ 5700
Хороший руский - дохлый руский
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Эх вот если бы в Польше прокурором был пецин кум югик, то его отдали бы кацапам. А так наверное не отдалут. Просто поляки то огенты кремля, а югик- потриот и торговый портнер.
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Ну, поляки, вам екзамен на ВШЫВОСТЬ. Дивимся і будем помнити віками...
А хто буде у вас працювати, коли ви всі, поляки, тікаєте по світу. А думаєте, США вам даремно відкрили безвіз?
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Ляхам потрібно щоб ***** під Варшавою стояв .! Суд Любліна о 17:00 почне обирати запобіжний захід Мазуру - Цензор.НЕТ 9270
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