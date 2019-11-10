 Суд Любліна о 17:00 почне обирати запобіжний захід Мазуру

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, за даними "Радіо Свобода", сьогодні Мазура привезли до відділу Окружної прокуратури міста Холм, де з ним проводять перші слідчі дії. Українця привезли на допит без наручників.
Зазначається, що суд відбудеться в Любліні через резонансний характер справи.
Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.
Владимир Ершов e41b99fb - ты руский свиносктот, запомни мразь и передай своим еще живым скоплименникам руским свинокацапсинам, что слово "Украина" пишется с большой буквы. Ты ублюдок лугандонский еще этого до сих пор не понял ?
Хороший руский - дохлый руский
А хто буде у вас працювати, коли ви всі, поляки, тікаєте по світу. А думаєте, США вам даремно відкрили безвіз?