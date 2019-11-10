 Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Про це написав у фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Бурштинському енергоострові (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська області. - Ред.) ціна електроенергії на історичному мінімумі - найнижча з моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня) - і становить 1,35 грн за кВт-год (ринок на добу наперед). Це на 19 коп. або на 14% дешевше, ніж було на початку серпня. ...В ОЕС України ціна 1,26 грн за кВт-год, це зниження на 20% порівняно з початком серпня", - написав він.
На думку Геруса, це показує, що на оптовому ринку електричної енергії справді починає працювати конкуренція.
"Не будемо популістами, варто чесно визнати, що сьогоднішні ціни є досить низькими і з настанням холодів вони, ймовірно, трохи зростуть. Але це нормально, це ринок, який працює залежно від попиту і пропозиції", - додав глава комітету.
Крім того, диспетчери вже декілька днів обмежують імпорт електроенергії до мінімального рівня, а з 15 листопада взагалі можуть від нього відмовитися, додав Герус.
"Отже, за кілька місяців:
- імпорт дизеля з РФ знизили з 45% до відносно безпечних 15% (без зростання ціни для кінцевого споживача);
- Калуську ТЕЦ повернули у державну власність;
- ПАТ "Центренерго" перейшло на продаж електроенергії на біржі (ринок на добу вперед);
- ціна електроенергії знизилася на 15%;
- непобутові споживачі за жовтень-листопад отримають знижені рахунки і побачать, що конкурентний ринок, який працює, може давати вигоду", - написав Герус.
"Як на мене, саме такі дії та результати дають мандат і на якісь непопулярні тарифні рішення. Бо це чесно і це важливо для довіри. Отже, ці 5 місяців були прожиті недаремно, можна і складати мандат", - додав він.
для них все плохо. что украинцам хорошо
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15%
Вот это были стопудовые петрусьовые барижки с кремлядями, 45% всего дизеля в стране! Годами!
"Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в городах" - Герус 21.06.2019
"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии", - написал он.
"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.
и все твои грязные высеры никому не интересны
Но ничего страшного не произошло, и зебилятки теперь записывают чужие успехи себе на счёт.
PS сходи к профильному специалисту в поликлинику, может какие уколы тебе пропишет, для улучшения памяти.
Ето же государство продает за бугор електроенергию по 90копеек что в 2 раза ниже чем для самих украинцев. Где логика? Почему государств держит свой народ поглубже в жопе?
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя);
- Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность;
- Центрэнерго перешло на продажу электроэнергии на бирже (рынок на сутки вперед);
- цена электроэнергии снизилась на 15%;
Петрусь с Ахметовым переворачиваются в своих будках
І да, от я дивлюся на свої платіжки - там тарифи однакові що зараз, що на початку року)) Де знижка на 15%???
Беня доволен.
Ты доволен.
Ну да, тобі з-за поребрика видніше...
"цена электроэнергии снизилась на 15%;- НЕБЫТОВЫЕ потребители за октябрь-ноябрь получат сниженные счета и увидят, что работающий конкурентный рынок может давать выгоды" Источник: https://censor.net.ua/n3158806
Где ты тут про население увидел, клоун? Тебя, придурка эта новость никак не касается.
Для сельской местности, зебилоид,
- до 150 кВт - 90 коп
- свыше - 1.60 гр.
Дебил, ты, смотрю, нищета городская? На домик не хватило? Приезжай, сдам будку. Мой пес в доме живет
ахметка-гудок монополизировал рынок и последние 5 лет откатывал миллионы своему подельнику поросенко..
новая власть ничего не делает, чтобы этот беспредел закончился, а ротердамщики воры-подельники вальцман и гудок - были наказаны..
Тариф для МІСЬКИХ жителів
Тарифний блок Вартість
до 100 кВт.год.
0.9
понад 100 кВт.год.
1.68
-Нет!.
-А он есть.
Здесь примерно то же самое.