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Все про:електроенергія (241) Герус (76) Електрика (306)

 Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус. ІНФОГРАФІКА

Порівняно з початком серпня ціна електроенергії на Західній Україні зменшилася на 14%, на решті території країни - на 20%.

Про це написав у фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Бурштинському енергоострові (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська області. - Ред.) ціна електроенергії на історичному мінімумі - найнижча з моменту запуску нової моделі ринку (з 1 липня) - і становить 1,35 грн за кВт-год (ринок на добу наперед). Це на 19 коп. або на 14% дешевше, ніж було на початку серпня. ...В ОЕС України ціна 1,26 грн за кВт-год, це зниження на 20% порівняно з початком серпня", - написав він.

На думку Геруса, це показує, що на оптовому ринку електричної енергії справді починає працювати конкуренція.

"Не будемо популістами, варто чесно визнати, що сьогоднішні ціни є досить низькими і з настанням холодів вони, ймовірно, трохи зростуть. Але це нормально, це ринок, який працює залежно від попиту і пропозиції", - додав глава комітету.

Читайте також: Міняти "зелений" тариф не плануємо, - Герус

Крім того, диспетчери вже декілька днів обмежують імпорт електроенергії до мінімального рівня, а з 15 листопада взагалі можуть від нього відмовитися, додав Герус.

"Отже, за кілька місяців:

- імпорт дизеля з РФ знизили з 45% до відносно безпечних 15% (без зростання ціни для кінцевого споживача);

- Калуську ТЕЦ повернули у державну власність;

- ПАТ "Центренерго" перейшло на продаж електроенергії на біржі (ринок на добу вперед);

- ціна електроенергії знизилася на 15%;

- непобутові споживачі за жовтень-листопад отримають знижені рахунки і побачать, що конкурентний ринок, який працює, може давати вигоду", - написав Герус.

"Як на мене, саме такі дії та результати дають мандат і на якісь непопулярні тарифні рішення. Бо це чесно і це важливо для довіри. Отже, ці 5 місяців були прожиті недаремно, можна і складати мандат", - додав він.

Читайте також: "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус 01

Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус 02
Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус 03
Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус 04
Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158806
 
   
 Топ коментарі
 
Очень плохая новость для зебилов. Это же они плакали когда вводили новый рынок электроенергии и писали петиции прошлой власти. Тогда даже сам преЗедент писал письмо что это плохо повлияет на Украину.
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как платил- 90 коп за первые 100кв и последующие по 168- так и плачу, у геруса один глаз косой и он не там увидел снижение
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Кроме того, отремонтированы все дороги и построено 100 стадионов.
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очень плохая новость для порохоботов
для них все плохо. что украинцам хорошо
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Шо и, зебіл. Торговля на крові. Хйлу на танки башляєте.
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Итак, за несколько месяцев:
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15%



Вот это были стопудовые петрусьовые барижки с кремлядями, 45% всего дизеля в стране! Годами!
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так з графіку виходить, що ціна на е/е впала через імпорт е/е з Росії. Спробуй доказати інакше.
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Очень плохая новость для зебилов. Это же они плакали когда вводили новый рынок электроенергии и писали петиции прошлой власти. Тогда даже сам преЗедент писал письмо что это плохо повлияет на Украину.
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походу сою тоже лучше закусывать
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Зебилы, как обычно однобитные и не помнят ничего, что было раньше чем вчера.

"Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в городах" - Герус 21.06.2019

"С вероятностью 99% с 1 июля этот новый "не-рынок" наступит, как этого и хотело правительство Гройсмана и некоторые энергетические монополии", - написал он.
"Думаю, не все понимают результаты того эксперимента - а это от возможной новой волны невыплат зарплат шахтерам (из-за провала платежей/расчетов за электроэнергию) до возможного отключения электроэнергии, воды и тепла в некоторых населенных пунктах", - сообщил Герус.
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результат налицо
и все твои грязные высеры никому не интересны
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Вот было обидно, да, насчет однобитности? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 8790
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Тебе не помогло, если у тебя реформа рынка энергии была сделана не при Порошенко, а Антикоррупционный суд был создан не по реформе при Порошенко.
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня подал в Верховную Раду законопроект о переносе внедрения новой модели рынка электроэнергии на год - на 1 июля 2020 года.
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То ли правильно, то ли нет. Колеблешься вместе с линией партии? Так правильно Гройсман запустил рынок электроэнергии, или нет ?
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Гройсман. Хи-хи. 1 июля 2019 он был главой правительства и две недели перед этим стойко отбивал истеричные атаки зебилов типа Геруса. И даже сам бубочка Моника Зеленский грозно жестикулировал с трибуны Рады, обещая Содом и Гоморру, если не отменят энергорынок.
Но ничего страшного не произошло, и зебилятки теперь записывают чужие успехи себе на счёт.
PS сходи к профильному специалисту в поликлинику, может какие уколы тебе пропишет, для улучшения памяти.
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чем скажи мне стало лучше-меньше цена за эл эн в платежке-или лимит увеличили по льготной цене, сдохните твари со своим выводком,
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для кого *** снизились? для бени и ахмета?
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Кроме того, отремонтированы все дороги и построено 100 стадионов.
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злой ты. зеля построит еще 100 школ. надо же зе-депутатов где-то обучать. а то они у нас с "высшим трускавецким дипломом", но без среднего образования.
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Сейчас набегут порохобуты и начнут кричать ко-ко-ко
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как платил- 90 коп за первые 100кв и последующие по 168- так и плачу, у геруса один глаз косой и он не там увидел снижение
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так снизилась для бени и ахметова, никто за нарид не говорил, а зебобики в ладоши хлопают, что им очередное кило грэчки скормили.....зебилы они такие. Посмотрите сколько в козлостан элэнергии торгуют ...
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Вы не в курсе, что для населения цена ниже чем для бизнеса и ниже рыночной?
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да я и вижу что у вас 1,68 это ниже чем 1,35 или 1,26. Вам стоит съездить подтянуть математику куда нибудь, да хотя бы в Калуш, или на худой конец в Буковель
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АЕС продает електроенергию государству по 45копеек. Государство перепродает електроенергию украинцам по 1,7грн. Где млять твою цена ниже рыночной?
Ето же государство продает за бугор електроенергию по 90копеек что в 2 раза ниже чем для самих украинцев. Где логика? Почему государств держит свой народ поглубже в жопе?
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шо воно меле -зебилы шо в это верят, надо быть полностью безмозглым зебилом, что бы не не посмотреть в квитанцию в марте и сейчас за ноябрь и сравнить
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Чему радоваться ??? Мы платит руским, чтоб они дальше держали в оккупации наши территории. Мы ни чего нового не строим ни каких станций !!!
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у нас их и так дофига. просто электроэнергию "эффективные собственники" продают в Европу.
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Люди у вас снизилась цена электроэнергии ??? отвечу НЕТ ..... Бени снизилось только.
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снизилась на 15%, - Герус/ Нанайская борьба.Олигарх поднимает цену и затем её чуть снижает. Герус будет молодец будет когда зарплату украинцев уравняет с зарплатой соседей.
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на западной Украине уменьшилась на 14%, на всей остальной территории страны - на 20%. Источник: https://censor.net.ua/n3158806 чёт никак не пойму?? моника вопит про один народ!! а со слов Херуса получается что две страны западная и остальная Украина?? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 9195 для западной снизили 14% для центральной 20%тогда по логике выходит что восточной ещё приплачивают потребителям!!?? Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 9195 (похоже ляшко опять его пинать будет) Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 3738 Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 6682
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будеш звиздеть - Зеленский в Германии поднимат на 20%
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У нас страна разделена на две части, одна энергосистема подключена к общеевропейской, другая - к кацапам. А между ними - тьма, и гуляют голодные волки и медведи. Насчет волков я приврал, конечно, но в остальном - правда.
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"Итак, за несколько месяцев:
- импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя);
- Калушскую ТЭЦ вернули в государственную собственность;
- Центрэнерго перешло на продажу электроэнергии на бирже (рынок на сутки вперед);
- цена электроэнергии снизилась на 15%;

Петрусь с Ахметовым переворачиваются в своих будках
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и финансируют местных писальщиков комментариев. Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 1992
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Зменшили імпорт дизеля і при цьому почали імпорт електроенергії з рашки, якого не було з 2014??

І да, от я дивлюся на свої платіжки - там тарифи однакові що зараз, що на початку року)) Де знижка на 15%???
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на фото он показывает на сколько в него проник Ляшко , типа этого мало что бы его считали зеде- срастом
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Ахметка теряет прибыли, Ляшко беснутся - все взаимосвязано.
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Кацапия довольна.
Беня доволен.

Ты доволен.
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Так это потому у Ахметова Порошенко - друг, что при запуске нового рынка Ахметов теряет прибыль?
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Эх, жаль порохнявых невозможно заставить платить по старым тарифам... Выгоды конкурентного рынка: стоимость электроэнергии за несколько месяцев снизилась на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 546
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Я согласен был бы платить по старым тарифам. Но нет, с марта все будут платить на 30% больше.
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все на 30, а зебилы на 50% больше-хуженебудэ....
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От ти, кацап, і спалився)))) Бо в платіжці що весною 0,9-1,68 грн за квтгод, що зараз))) Нема зниження ціни на 15%... Українці то можуть подивитися у платіжки, а ти не можеш))

Ну да, тобі з-за поребрика видніше...
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Ну почему все зебилы такие тупые?! Ты читать научись, а потом комменты пиши!
"цена электроэнергии снизилась на 15%;- НЕБЫТОВЫЕ потребители за октябрь-ноябрь получат сниженные счета и увидят, что работающий конкурентный рынок может давать выгоды" Источник: https://censor.net.ua/n3158806
Где ты тут про население увидел, клоун? Тебя, придурка эта новость никак не касается.
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надо счетчик менять... потому что хароблэнерго не сменить (и где там конкурирующий поставщик?)... как было по 90 коп/квт до 150 в месяц, так и осталось... soeone tends to bullshit me, either Gerus or gerus? Me pissed off...
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Ольгинский ты спалился. Уже нет такой опции .
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Шо???? Читай по губам, зебил: в хароблэнерго (нынче якобы ПРАТ):
Для сельской местности, зебилоид,
- до 150 кВт - 90 коп
- свыше - 1.60 гр.
Дебил, ты, смотрю, нищета городская? На домик не хватило? Приезжай, сдам будку. Мой пес в доме живет
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До 100 квт .А щодо лічиьника ..так двозонніки вже юоособам відмінили (при баризі до речі ) Так можуть і для населення ..Баблос то у олігархів скорочується .Вигоди конкурентного ринку: вартість електроенергії за кілька місяців знизилася на 15%, - Герус - Цензор.НЕТ 2470
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Герус хоч одну платіжку бачив, які 1,35 грн?
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Так ты на фотку глянь. Этот Рыжик тебе отвечает: "Ну, если я и сфиздел, то вот настолько, не более!".
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Что то я не заметил в платежках чтобы стоимость електроенергии снизилась. Как было 1,7грн/кВт так и осталось. Может у Геруса и Ахметова и снизилась. А ведь раньше в Украине електроенергия была самая дешовая на континенте благодаря украинским АЕС. Но благодаря Ахметову и его *зеленым* тарифам сейчас електроенергия у нас уже дороже чем на Рашке.
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А в новости про твои платежки вообще ничего не было. Не знаю, чему так обрадовались зебилы. Речь идет о НЕБЫТОВЫХ потребителях - перечитай статью. А для населения планируют рост цены на э/э в следующем году. В статье этого нет, но так будет. Это не хорошо и не плохо. По крайней мере я в этом власть не обвиняю - цена должна быть рыночной. А вот то, что на наш энергорынок запустили Рашку - плохо.
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пусть это " г" - герус не пизжит, в Украине монополия электроэнергии и нет никакого рынка..
ахметка-гудок монополизировал рынок и последние 5 лет откатывал миллионы своему подельнику поросенко..
новая власть ничего не делает, чтобы этот беспредел закончился, а ротердамщики воры-подельники вальцман и гудок - были наказаны..
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Новая власть вовсю занята переделом рынка в свою пользу. Они что, зря что ли вложили миллиарды в избрание клоуна президентом? Вангую - Вальцман и гудок поделятся и останутся на своих местах, а ты будешь платить за банкет, как и раньше. Только больше.
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У Херуса в мозгах что-то снизилось - кто ему доктор ?
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никакого снижения тарифов не было, зачем оно пизжит и пизжит? Как было 1.68, так и есть..
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Тарифи 01.03.2017
Тариф для МІСЬКИХ жителів
Тарифний блок Вартість
до 100 кВт.год.
0.9
понад 100 кВт.год.
1.68
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-Вы суслика видите?
-Нет!.
-А он есть.
Здесь примерно то же самое.
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