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 Політика України
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Все про:Слуга народу (443) Корнієнко (57)

 Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу"

З'їзд партії "Слуга народу" обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександра Корнієнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення підтримали делегати з'їзду партії, який відбувається в неділю в Києві.

"Партія має займатися конкретними речами за трьома напрямками, які я як кандидат на посаду глави партії і хочу запропонувати. Перше - це якісна зміна політики на місцевому рівні, друге - це якісно новий підхід до партійного будівництва, третє - перетворення партії в центр прийняття головних політичних рішень у країні, підготовка нової політичної еліти для України", - заявив Корнієнко на з'їзді перед обранням.

Читайте також: "Слуга народу" пропонує Раді підвищити ставки екологічного податку учетверо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158805
 
 
 Топ коментарі
 
Это какой-то актёр из "сватов"?
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схватка титанов слуга Ахметова против слуги Коломойского
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Класс! Утащу для использования, можно?
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А это на фото разве не Богдан с бодуна?
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на самом деле Богдан . Корниенко и Яременко это один и тот же человек . просто Богдан это когда побрился . Корниенко это когда с недельной щетиной а Яременко это когда слегка зарос и одел очки для важности Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2963
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Какой сюрприз!!! А мы то думали, ктож станет, и тут на тебе нежданчик.
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Так они там каждую неделю тасуют колоду .
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Щось я не второпаю: "....- это качественное изменение политики на местном уровне, второе - это качественно новый подход к партийному строительству и третий - превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической элиты для Украины...".
Партії півроку і вже ізмєнєнія? А чим думали, коли її формували?

Источник: https://censor.net.ua/n3158805
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Сделала выводы из вашего ылитарного поста выше.
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Це перетворення клоунів на еліту пару мільярдів років займе. Спочатку треба виростити мозок, потім виховати людину розумну, а потім і до еліти можна дійти.
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Соевые скептики своим пессимизмом и ядом обложили всю ветку- значит, хороший парень.
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А еще желчь, сарказм, злопыхательство, наклепы и, главное, зависть... тань, доложи, куда следует...
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Может и хороший.Но,как говорится,с кем поведешься,от того и наберёшься.Короче,попал в плохую компанию.
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Танюха, а сделай милость... Обрисуй хоть схематично, свою концепцию желаемых благ. Пока только превуалирует одно- зарабатывать побольше, работать поменьше а платить налогов ещё меньше, других вроде желаний не видать...
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Ну, братец... а любовь??? Любовь украинской женщины - великий дар... это у кацапов нет любви. Их бабы там у себя, за поребриком, не любят, а дают... дала и пошла себе уголь ковырять или бояру жрать... они великое чувство еплей подменили... грозятся всех вокруг, весь мир *******... это у них наказание такое...
Уверен, шо Танюха - заблудшая овца... любви ей, зебилке...
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Я тока за, всеми четырьмя... Но блин... Все одно хочется хоть как то доораться, хоть немного пояснить, показать...
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У нее одна извилина, и та от трусов. Что она обрисует?
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Да ну, что ты... От оскорблений толку также нет. Все одно хоть что то ей обязательно хочется.
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Таня лайф - а ти що від цієї події " кричиш УРА и вверх лифчик свой кидаешь " )))
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Трамп и петя рядом - как продолжение карлов марксов и хенгельсов!
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Ночь "длинных ножей" предвидится? Или что то иное придумают? Что то слуги так суетятся, так во все пихаются- успеют ли народу услужить или сразу уж "Зеленый Рейх" объявить надумают?
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О Господи, где они берут такие одинаково дебильные, опухшие и помятые морды?
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та він хороша людина, і ідеї хороші - ходити й елітою себе величати. На Ви щоб усі називали.
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Я планов нашіх люблю громадьйо. Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1321До речі, а папірєднік нє оправдал довєрія, шолі?
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соевая ботва понятия не имеет. кто такой Корниенко, но надо ж гадить
поэтому гадить опять приходится общими фразами и лозунгами
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Альтер - а що зебіли типу тебе щось знають про цього нового свого вождя ?? )))
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якщо я чогось не знаю, то я й не лізу це обговорювати. на відміну від бидла
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Одно радует - шо эта шушара за кусок мяса в стойло поставят пиндерню зашкаверную в стойло чтоб выше крыши апущенные срагули не прыгали так же как и рыгов каторые себя правильными пацанами возомнили а пасути дырявые до мозга )))
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Да ладно те ломаться машка - от тебя за пару фраз сквозит !
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Скачи дырявая здесь тебе не перепадет ))))
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а если во время процесса кто-то из шутников из-под тебя табуретку выбьет?
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а шо "увы"? Через силу, шоле??? Заставляешь себя? Парней так много голубых, а ты влюблен в женатого???
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беріть вище..
це розробник нових граматик і алфавіту..

рівня Кирила і Мефодія і Соль Чхона (薛聰)

це власне йому належить Ідея позначати слово ...уй однією літерою...
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Хтось переведе на якусь мову,що тут Алєкс пробує висловити?
З кількості літер бачу -щось серйозне.. Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1750
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Це він вчора святкував сьогоднішній з'їзд?
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Как парень из народа - в пятницу размялся, в суботу продолжил...
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Внимание, на сцену Верховной Рады выходит бизнес тренер, слуги урода теперь будут прыгать на одной ноге чаще.
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Фотка хорошая. Слегка пьян и сильно небрит. Лицо новой политической элиты.
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Морда алкаша сменила пучеглазую рыговскую жабу.
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жены гинекологов никогда по телефону не спрашивают свого мужа: "Ты где?"
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Вожді-гетьмани-отамани-президенти-провідники - кого тут тільки не пробували, - навіть чабанів обирали. Тепер буде ще й коуч.
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можно было съэкономить
съегд не проводить
Ведь Ара Хамия уже сказал кто будет руководить
Или без шоу нельзя??
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підготовка нової політичної еліти для України", - заявив Корнієнко на з'їзді перед обранням.
Это из речи Мусолини 1932г
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3158805
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Чипиховать...только чипиховать, мой дхуг... и диктатуха зебелиата! Всенепхеменнейше... мойше...калом мойше...
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Як вам паралелі з історією 100річної давності? Перші декрети більшовиків були "дєкрєт о мирє", "Дєкрєт о зємлє", "Декрєт о печаті"
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Тю, все знают, что основная работа главы партии СН - быть проституткой для Бени и "отмазывателем" Зе.
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Мне кажется, этот человек совершенно не подходит на лидера партии.
Он какай-то сильно блёклый. В нём нет харизмы, не чувствуется в нём и политической воли, силы, смелости.Такое себе - не бэ, не мэ, ни кукареку... Сомневаюсь, что под такую аморфную личность можно сплотить украинскую партию преобразований.
Проблемы партии "Слуга народа" именно в том, шо они понабирали в свои ряды шо попало, шо само к ним пришло, а не то шо они тщательно отбирали сами. Имхо.
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