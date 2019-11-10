 Корнієнка обрано новим главою "Слуги народу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення підтримали делегати з'їзду партії, який відбувається в неділю в Києві.
"Партія має займатися конкретними речами за трьома напрямками, які я як кандидат на посаду глави партії і хочу запропонувати. Перше - це якісна зміна політики на місцевому рівні, друге - це якісно новий підхід до партійного будівництва, третє - перетворення партії в центр прийняття головних політичних рішень у країні, підготовка нової політичної еліти для України", - заявив Корнієнко на з'їзді перед обранням.
Партії півроку і вже ізмєнєнія? А чим думали, коли її формували?
Источник: https://censor.net.ua/n3158805
счас заживем)))
Уверен, шо Танюха - заблудшая овца... любви ей, зебилке...
Доборолась Україна, до самого краю. Т.Г. Шевченко.
https://i.pinimg.com/originals/7f/f2/28/7ff2282c6572fc156d1a75449758f960.jpg
поэтому гадить опять приходится общими фразами и лозунгами
це розробник нових граматик і алфавіту..
рівня Кирила і Мефодія і Соль Чхона (薛聰)
це власне йому належить Ідея позначати слово ...уй однією літерою...
З кількості літер бачу -щось серйозне..
съегд не проводить
Ведь Ара Хамия уже сказал кто будет руководить
Или без шоу нельзя??
Это из речи Мусолини 1932г
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3158805
Он какай-то сильно блёклый. В нём нет харизмы, не чувствуется в нём и политической воли, силы, смелости.Такое себе - не бэ, не мэ, ни кукареку... Сомневаюсь, что под такую аморфную личность можно сплотить украинскую партию преобразований.
Проблемы партии "Слуга народа" именно в том, шо они понабирали в свои ряды шо попало, шо само к ним пришло, а не то шо они тщательно отбирали сами. Имхо.