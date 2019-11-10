 Україні не варто відмовлятися від Інституту національної пам'яті, - директор Гарвардського українського наукового інституту Плохій

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Сергій Плохій - україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту.
"У тих умовах, у яких ми є сьогодні, українцям необхідна державна політика щодо пам’яті, і від Інституту нацпам'яті відмовлятися не потрібно. Має бути політика і має бути інструмент для її реалізації", - запевнив Плохій.
На думку історика, дискусії навколо Інституту нацпам'яті сьогодні зосереджено на самому факті його існування, а не на тому, яким він має бути і чим займатися.
"Фактично, крім вимог звільнити й ліквідувати або не звільняти та не ліквідовувати, дискусії немає. Тобто є дискусія про особу. Я не бачу дискусії про концепт", - пояснив він.
"Я також не бачу оцінки того, чим Інститут нацпам'яті був і що зробив за останні роки. Тобто ми маємо політичний "батл", але відсутня дискусія про те, чим би це мало бути у майбутньому", - додав Плохій.
Нагадаємо, 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.
Наразі на цю посаду претендують 10 осіб.
Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, назвав питання Інституту національної пам'яті "не першочерговим". Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті буде збережено.
От тому і потрібні такі інститути.
"Нам Россия - "мать родная"
Русский - братик наш родной........
На х.. родня такая?!
Лучше буду сиротой!......".
Картинка фейк. Ляхи были рабами сармат, а после ********* с быдла золотишка и оставили ее разваливатся
А деякі використовували фарфорові нічні горщики («Манька! Гля, красотища неабалдєнная !»), у якості столового посуду.
Ось, ще й за це, що львівяни це памятатють, кассаби їх теж ненавидять.
Та й зараз у їхніх їпєнях, те ж саме...Чому вони сюди й пруться...
СРАВНЕНИЕ - УКРАИНСКОЕ СЕЛО vs РОССИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ.
Ты опять приполз сюда, всою дурь показывать?...... Мало того, что я тебя, две недели назад, мордой по столу возил, по истори Киевской Руси?
І з "belkami i kazapami" і все що завгодно.
Чомусь Канада не потребує ніяких інститутіа а являється більш українською чим сама Україна.
Так що це у вас янкі з 1 промілем вважається трезвим а у нас вище 0.02 проміля вже пяний.Так що хто із нас трезвіший ще треба подивитись.УРОД америкоський.
Дальше подминаем хрюсовской верой азии и персии.
Поскольку прошлое вечных угнетения и истребления украинцев русскими уже достаточно хорошо сочинено за совсем небольшие американские деньги, то далее должно быть то, чем занимался историограф 91 полка вольноопределяющийся Марек - сочинение истории впрок, на будущее. Ужасно интересно будет прочитать, какие пакости москали будут применять через 50, 100 и 200 лет.
"У Дрогобичі виявили 78 людських останків - жертв сталінських репресій.
У Дрогобичі в колишньому тюремному саду на сьогодні знайшли 78 людських останків. Згідно з дослідженнями, це жертви сталінських репресій, які були вбиті після 1944 року. ... "
https://inlviv.in.ua/lviv/u-drogobychi-vyyavyly-78-lyudskyh-ostankiv-zhertv-stalinskyh-represij
Это - вредная и пагубная для Украины контора галычанских толкователей нашей истории, которая, в конце концов, приведёт к тому, шо мы будем лютой ненавистью ненавидеть друг друга, куда больше чем кремлёвских кацапов.