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Все про:Інститут нацпам'яті (131) Плохій (1)

 Україні не варто відмовлятися від Інституту національної пам'яті, - директор Гарвардського українського наукового інституту Плохій

Навколо Інституту національної пам'яті є політичний "батл", але немає дискусії про те, яким він має бути в майбутньому.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Сергій Плохій - україно-американський історик, директор Гарвардського українського наукового інституту.

"У тих умовах, у яких ми є сьогодні, українцям необхідна державна політика щодо пам’яті, і від Інституту нацпам'яті відмовлятися не потрібно. Має бути політика і має бути інструмент для її реалізації", - запевнив Плохій.

На думку історика, дискусії навколо Інституту нацпам'яті  сьогодні зосереджено на самому факті його існування, а не на тому, яким він має бути і чим займатися.

"Фактично, крім вимог звільнити й ліквідувати або не звільняти та не ліквідовувати, дискусії немає. Тобто є дискусія про особу. Я не бачу дискусії про концепт", - пояснив він.

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"Я також не бачу оцінки того, чим Інститут нацпам'яті був і що зробив за останні роки. Тобто ми маємо політичний "батл", але відсутня дискусія про те, чим би це мало бути у майбутньому", - додав Плохій.

Нагадаємо, 18 вересня Кабінет Міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Наразі на цю посаду претендують 10 осіб.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, назвав питання Інституту національної пам'яті "не першочерговим". Водночас прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті буде збережено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3158804
 
   
 Топ коментарі
 
У русского мира Вятрович вызывал особую злобу и ненависть./ Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю/ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского./ В идеологической войне русский мир побеждает. РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.
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Дамбасюри вважають що за Юзівкою вже починається Західна Україна з бандерівськими схронами. Їхні панятія мені були відомі ще задовго до війни.
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В роисском кинце "Тайна печати дракона" на 8-й минуте говорится, что события первой части, который "Вий", с казаками и т.д. происходят, в мать его, Новороссии... В Новороссии...
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Може малось на увазі Кубань, куди виселили козаків? Там і Новоросійськ кагбе натякає на це.
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Новоросия это кубань с кизяками косплеерами. Ну любят челки плетки там и бондаж
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У першому виданні «Тараса Бульби», царські ЦЕНЗОРИ кругом поміняли слово Україна на, Россія.
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у США нет такого дерьма как "институт нацональной памяти"
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Так США это сброд типа славян, вот и нету. Пришлось у болгар летописи воровать да имена менять
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Є така «лайно» як бібліотека конгресу.
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В Україні багато манкуртів і *************** лайна, яке не визнає знищення русскіми українців у минулі століття, а також і зараз тамі («іхтамнєт, а докажитє»...)
От тому і потрібні такі інститути.
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ШТА? Поцікався функцією ,властне «бібліотеки Конгресу» і засунь свій сарказм в свою маланську дупу.
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У русского мира Вятрович вызывал особую злобу и ненависть./ Зеванш. Вятрович уверен, что Зеленский сдаст врагам "культуру, язык и историю/ Зеленский популяризировал "малороссийский мир" для того, чтоб угодить россиянам, показывая украинцев глупыми. Он популяризировал отвратительный образ украинцев, очень карикатурный который унижает украинцев, заявил Вятрович. "Меня больше не будет": Вятрович подробно рассказал о давлении со стороны Зеленского./ В идеологической войне русский мир побеждает. РФ ежегодно тратит на пропаганду 83 млрд рублей.
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Институт должен быть, но служить он должен всей Украине, а не только западной Украине.
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Если считаешь большую часть Украины малоросами, то да.
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Дамбасюри вважають що за Юзівкою вже починається Західна Україна з бандерівськими схронами. Їхні панятія мені були відомі ще задовго до війни.
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Я не дамбасюра, але і не фанатик.
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А что такое, по-твоему, "фанатик"?.. В частности, украинский? Что именно иы вкладываешь в это понятие?
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Украинский фанатик этот кто верит лозунгам, а не фактам.
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А «російський фанатік», котрий поїхав в Україну «мачіть хахлов» повірив гаслам чи фактам?
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Украинсикй фанатик, что поехал мочить русских в Чечню это факты или лозунги??Факты. Почему теперь вы обижаетесь, что русские едут на Донбасс мочить свидомых??
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Каким именно "лозунгам"?... Приведи примеры.... Или ты предпочитаешь свои - "Россия - светоч славянского мира!", "Бендеры - фашисты!"?, и так далее?... Вот только проблема - "раасеяне, генетически, имеют самый низкий процент именно "славянских" генов, основа - угрофинские и тюркские, а в "бандерах" воевала куча евреев....
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Лозунги?? Весь мир с нами!!!Скоро вступим в ЕС и НАТО!!!Мы сдерживаем агрессора!!! Европа нам должна давать деньги, потому что мы щит Европы!!! Подпишем ассоциацию с ЕС и заживем!!! В Украину пойдут европейские инвестиции!!. Это лозунги, а что из этого оказалось правдой???
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Всё ясно.. Ты не туда попал.....
"Нам Россия - "мать родная"
Русский - братик наш родной........
На х.. родня такая?!
Лучше буду сиротой!......".
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Не брудніться об кацапа-в бан. Воно через «вікно полізе»-в пику хама!
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а как далеко и до каких персоналий простирается лично твоя национальная память ?
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У нациков короткая память. В Польше до 37 года в трамваях и перед входом в парки висели таблички "С украинцами и собаками вход воспрещён"


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До 40 года там и трамваем не было. А лехиты в норах жили до СССР
Картинка фейк. Ляхи были рабами сармат, а после ********* с быдла золотишка и оставили ее разваливатся
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Трамваи у поляков появились ещё в середине 19 века, что ты несешь.
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Может у Сармат появились? Куда поляки( поляканые, перепуганные, лехиты(трус из франси)) в норах то ездили? Может сказал бы что они метро придумали, дабы бояр не смущать своей лысиной то я бы поверил.
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Какие нахрен сарматы, ты ещё скифов вспомни. Ты пытаешься с темы съехать? Речь о трамваях и табличке.
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Те, что мечу тобишь Ар-есу молились. Они окупировали ляхостан, и никаких поляков там не ездило на трамваях.
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Хоть один источник приведи в подтверждение своих слов.
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Кому козаки молились поинтересуйся
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У Львові, до цих пір згадують, як 1939 році дружини русскіх ахфіцеров приходили в театр, у ночнушках і кружевних трусах панянок
А деякі використовували фарфорові нічні горщики («Манька! Гля, красотища неабалдєнная !»), у якості столового посуду.
Ось, ще й за це, що львівяни це памятатють, кассаби їх теж ненавидять.
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З нічними горшками приходили на базар по молоко, чим шокували місцевих торговок..Є про це спогади..
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Хто не знає:» ШОА у Львові» Наконечний. Спогади автора про окупації Львова. Особисто знав автора. Чудова книга!
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Він описує окупації совєтами і німцями очима дитини. Там ду-же цікаві факти!
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Та вони ж туалетів, крім «поганого ведра», або «за банєй», нічого не знали...
Та й зараз у їхніх їпєнях, те ж саме...Чому вони сюди й пруться...
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Галичани швидко зрозуміли, що з кацапами немає змісту розмовляти! Ми всі повинні зрозуміти одне: почув «алтєрнатівніє мнєніє, націкі і.т.д.-стріляй! Стріляй як не кулеметом, так фізичними діями або повним неприйняттям! Це-вороги. Всі мої особисті спогади про кацапів дуже неприємні. Як тільки розуміють зо ти українець, а не хахол, починають хамити і не важливо для нього, що він в твоєму домі і в тебе за столом:» а вот ві хахли...». Це квінтесенція хамів і бидла.
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Трудно заглянуть в Википедию? "Львовский трамвай - система общественного транспорта на Украине. Открыт 31 мая 1894 года". За период со времени возникновения, во Львове много раз менялась власть.. До 1918 - австрийская, потом - польская. Надпись - на польском.... Значит, она появилась в 30-е годы ХХ века...
Ты опять приполз сюда, всою дурь показывать?...... Мало того, что я тебя, две недели назад, мордой по столу возил, по истори Киевской Руси?
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Якщо навіть і був такий напис? Я знав людей, котрі пам'ятали подібні написи в Ню-Йорку по відношенню до католиків. Яке відношення пост кацапа має до інституту національної пам`яті?
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У «нациків», тобто патріотів, дуже добра пам'ять і УПА цьому доказ! Заткни пельку кацапське лайно!
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Знаєш, скільки таких табличочок у Photoshp можна намалювати?
І з "belkami i kazapami" і все що завгодно.
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Озвучте досягнення інституту за останні роки.Інститут існує і сотні чоловік, зарплату дістає,тим більше із бюджетних коштів а ось тільки за що?
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малороси всюди хочуть вимірювати ковбасою і водярою..... духовність не вимірюється.... вона є, або її немає(як, наприклад, в преЗЕ шмарклі)
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Ось іменно,духовність або є або її нема і вона всмоктується з материнським молоком та виховується оточенням в якому живеш.І ніякий інститут із дармоїдами не вплине на виховання людини.Як що в країні срач то таку країну і маємо.
Чомусь Канада не потребує ніяких інститутіа а являється більш українською чим сама Україна.
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Ти дебіл чи кацап?! Як тобі, дебілу, «озвучити (на веб-сторінці !!!!) досягнення інституту нац пам`яті»?!?! Ти, дебільне, на пянороблене хахляцьке створіння!!
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Але чомусь твій Плохой,і дав же Бог імя кацапу який чомусь займається Україною,до сьогодні голодомор в Україні не визнав геноцидом сталінського режиму відносно до України та українців.
Так що це у вас янкі з 1 промілем вважається трезвим а у нас вище 0.02 проміля вже пяний.Так що хто із нас трезвіший ще треба подивитись.УРОД америкоський.
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Можно доказать что узкий язык не существует и будет он такой же как чуркский, нету ни 1 родного корня, а лишь как собаки блох набрали чужих. Дальше можно уничтожать славянский и выводить украинский из около иранских-персидских-********** (по типу set сийать).
Дальше подминаем хрюсовской верой азии и персии.
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Краще не інтститу пам'яті, а інститут національного розвитку. З задачею українізувати усіляких жидів, ляхів, і іншу мерзоту в людей перетворювати.
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для чого лайно українізувати, дешевше утилізувати
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Сам, спочатку, людиною стань, остолопе!....
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"Я также не вижу оценки того, чем Институт был и что сделал за последние годы. То есть, у нас есть политический "батл", но отсутствует дискуссия о том, чем бы это должно было быть в будущем"

Поскольку прошлое вечных угнетения и истребления украинцев русскими уже достаточно хорошо сочинено за совсем небольшие американские деньги, то далее должно быть то, чем занимался историограф 91 полка вольноопределяющийся Марек - сочинение истории впрок, на будущее. Ужасно интересно будет прочитать, какие пакости москали будут применять через 50, 100 и 200 лет.
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Кому мешал Институт национальной памяти/ 1. Азаров "урезал" Институт национальной памяти на треть.Отныне численность работников Украинского института национальной памяти составляет 70 человек, тогда как предыдущее их количество составляло 105 человек.
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Хто не має національної пам'яті, той змушений користуватися інтернаціональною - яку дають...
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Ох уж эти спасатели Украины живущие в Америках.
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Тебе этого чувства к своей Родине не понять!Ведь у Раши нет исторической Родины!Такую фразу накануне войны с росийской империей сказал Наполеон!Он был прав,вы таки андрофаги!
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Менторским тоном поучать аборигенов от которых, слава тебе Господи, получилось сбежать, это чувства к своей Родине?
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Манкуртам и люмпену что проголосовали за нелоха, национальная память не нужна, главное что бы был хлеб и зрелище.
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"Заберите у народа историю, и он превратится в растерянную, дезориентированную толпу. Через поколение он превратится в стадо, которое пойдёт туда, куда ему укажут....". (Приписывается Геббельсу).
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А нам пам"ятати є про що:
"У Дрогобичі виявили 78 людських останків - жертв сталінських репресій.

У Дрогобичі в колишньому тюремному саду на сьогодні знайшли 78 людських останків. Згідно з дослідженнями, це жертви сталінських репресій, які були вбиті після 1944 року. ... "

https://inlviv.in.ua/lviv/u-drogobychi-vyyavyly-78-lyudskyh-ostankiv-zhertv-stalinskyh-represij
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"Институт национальной памяти" под руководством вятровича - разъединяет украинцев, натравливает их друг на друга и больше никакого смысла он не несёт.
Это - вредная и пагубная для Украины контора галычанских толкователей нашей истории, которая, в конце концов, приведёт к тому, шо мы будем лютой ненавистью ненавидеть друг друга, куда больше чем кремлёвских кацапов.
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Ога, фраза «галічанскіє талкаватєлі» звичайно об`єднує українців))) в бан, кацап.
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Институт национальной памяти надо только развивать!
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